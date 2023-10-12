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Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию, экономисты и экологи выбрали бы другую профессию

Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы ее на другую. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 24 профессиональных групп из всех округов страны.

Рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 80% из них выбрали бы свою профессию снова. На втором месте программисты — 79%. На третьем — психологи с 75% голосов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

7 из 10 сметчиков и спортивных тренеров выбрали бы свою специальность снова. 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов не променяли бы свою профессию на другую. Среди дизайнеров преданных своей профессии — 65%, среди автомехаников — 61%, среди юристов — 60%. Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2022 г., переводчики, экологи и HR-менеджеры гораздо реже отмечают готовность выбрать свою профессию вновь. Лидер рейтинга не меняется: и сегодня, и в 2022 г., и в 2018 г., и в 2014 г. самые преданные своему делу — архитекторы.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Время проведения: 7 сентября - 9 октября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 4800 респондентов — по 200 представители 24 профессиональных групп.

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