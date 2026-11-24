Мазер, изобретенный более 70 лет назад советскими учеными, японские физики использовали для решения проблемы усиления сигнала в квантовом компьютере. Широкое применение таких микроволновых излучателей было затруднено необходимостью низкотемпературной среды, но для квантовых вычислений это как раз то, что надо.



Тысячекратное усиление сигнала

В Окинавском институте науки и технологий (OIST, Япония) на основе алмазного мазера создан новый малошумный усилитель сигналов в квантовых компьютерах, очень чувствительных к помехам, пишет Scitechdaily.

Испытания показали, что устройство усиливает микроволновые сигналы более чем в 1 тыс. раз, добавив при этом всего 2,55 кванта шума. Оно также может обрабатывать более сильные сигналы и работать в магнитных полях, что на данный момент является ограничением для масштабирования квантовых вычислительных технологий.

Мазер, в отличие от лазера, испускает не видимый свет, а микроволновые и радиоволны, которые имеют свойство усиливаться.

Сгенерировано ИИ Для развития современных технологий квантовых вычислений японские ученые задействовали мазер, изобретенный советскими физиками 70 лет назад

Первые мазеры были созданы в 1954 г. советскими физиками Александром Прохоровым и Николаем Басовым. Параллельно такое исследование вел американец Чарльз Таунс (Charles Townes), так что Нобелевскую премию по физике в 1964 г. получили все трое. Мазеры применяются в радиосвязи, радиоастрономии, радиолокации, а также в качестве генератора стабильных частот, писало РИА «Новости» в 2012 г.

Старинное изобретение на службе новейших технологий

Мазеры (микроволновые лазеры) были изобретены раньше оптических лазеров, но не получили широкого практического применения, так как для их работы часто требуются криогенные условия, рассказал доктор Юимару Кубо (Yuimaru Kubo), руководитель группы гибридных квантовых устройств в OIST.

«Но теперь, когда квантовые компьютеры работают при температурах, очень близких к абсолютному нулю, мы дали им новую жизнь, сделав их очень перспективными кандидатами для усиления квантовых сигналов с очень низким уровнем шума», — сказал Кубо.

Устройство также выдерживает гораздо более сильные входящие сигналы, чем обычные параметрические усилители Джозефсона, что будет особенно полезно для квантовых компьютеров на спиновых кубитах, добавил ученый.

Разработчики использовали специально подготовленный алмаз с примесями азота. содержащими электроны. Их спин заставляет их вести себя как крошечные магниты. Воздействие относительно слабым микроволновым полем переводит большинство электронных спинов в более высокие энергетические состояния.

Исследователи направляли слабый микроволновый сигнал на усилитель. Алмаз передавал энергию от своих возбужденных электронов в поступающий сигнал, делая его сильнее без необходимости использования мощного источника микроволнового излучения.

Ограничения существующих усилителей

Получить точный ответ от квантового компьютера сложно, так как информация передается очень слабыми микроволновыми сигналами, очень чувствительными к помехам, от которых растет количество ошибок в вычислениях.

Поддержание низкой температуры, близкой к абсолютному нулю, снижает помехи, вызванные нагревом, но не устраняет шум, создаваемый усилителями, необходимыми для измерения сигнала.

Существующие усилители создают небольшой дополнительный шум, но имеют свои недостатки. Например, параметрические усилители Джозефсона перегружаются при одновременном измерении нескольких кубитов, что ограничивает количество сигналов, которые они могут надежно обрабатывать.

Другая технология параметрического усиления — с использованием кинетической индуктивности — может обрабатывать более сильные сигналы, но, как правило, требует большей электрической мощности, что приводит к удорожанию процесса.

Системы, использующие кубиты, основанные на спине электронов, тоже есть, но для их работы нужны магнитные поля, способные нарушать работу обычных сверхпроводящих усилителей.

Пройдя стадию коммерциализации разработка ученых из OIST сможет применяться также в спектроскопии, для исследования свойств материалов, и в ядерном магнитном резонансе, физическом принципе, лежащем в основе МРТ-сканеров.