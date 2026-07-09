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Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экомониторинг Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент Природоохранная деятельность

Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность

 

 

 

СОБЫТИЯ


09.07.2026 МТС внедрила в Красноярске систему экомониторинга на базе ИИ

ительную влажность, скорость, направления ветра и другие параметры, которые используются для оценки экологической обстановки. Система контролирует соблюдение предельно допустимых концентраций з
29.06.2026 В Тамбове заработала онлайн-система оценки качества воздуха от МТС

огноз о распространении загрязняющих веществ на ближайшие 48 ч. «Внедрение подобных решений выводит экологический контроль в регионе на принципиально новый уровень. Цифровые инструменты сегодня
18.06.2026 Экология высоких технологий: в «Сколково» заработали умные фандоматы

новационного центра запустила показательное внедрение фандоматов для сбора вторичных ресурсов за вознаграждение. Проект получил грантовую поддержку Фонда «Сколково» и направлен не только на улучшение экологической обстановки, но и на формирование новой культуры осознанного потребления среди участников и жителей «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Сеть «ЭкоПоитн» сос
18.06.2026 МТС поможет контролировать качество воздуха в ХМАО

Экологическое благополучие». «Мы продолжаем внедрять цифровые технологии, направленные на повышение экологической безопасности в регионе. Загрязнение воздуха напрямую влияет на качество жизни с
09.06.2026 Процесс экологической экспертизы в Подмосковье стал быстрее

енная экологическая экспертиза региональных объектов» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных пр
04.06.2026 «МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга

МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфраструктуры региона. Соглашение также предусматривает использование big data
02.06.2026 МТС запустила сервис мониторинга шума и пыли для застройщиков

лю в реальном времени за уровнем шума и пыли на строительных площадках Москвы в рамках решения «МТС Экология». Решение позволит застройщикам выполнить обязательства по измерению автоматизирован
26.05.2026 Oberon оснастил семь строек «Еврометстроя» системами видеоаналитики, биометрии и экологического контроля

еской системы (ЕБС) и Реестром строителей Москвы. Это позволяет идентифицировать рабочих по биометрическим параметрам, исключая допуск на объект случайных лиц и мигрантов без официального оформления. Экомониторинг 19 комплектов мониторинга уровня шума и концентрации взвешенных частиц (пыли) успешно развернуты на строительных площадках и готовы к передаче данных в ГИС и природоохранные ресур
20.05.2026 «ТрансТелеКом» разработал цифровую платформу контроля экологической отчетности для объектов инфраструктуры

Компания «ТрансТелеКом» представила цифровую платформу контроля экологической отчетности объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Решение
28.04.2026 Wheelies и «Проксима» заключили технологическое партнерство с целью агро- и экомониторинга

ю детализацию по сравнению со спутниковыми системами. Решения ориентированы на сельское хозяйство и экологический контроль. Гиперспектральная съемка помогает на ранних стадиях выявлять проблемы
23.04.2026 «Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro

иональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания отвечает за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов, обеспечивая экологическую безопасность для миллионов жителей региона. В компании планомерно развивают ИТ-контур. Так, в 2025 г. перед организацией встала задача по повышению отказоустойчивости почтовых сер
31.03.2026 «М.видео» отдала на экологическую переработку более 2100 тонн техники и около 6 млн батареек по итогам 2025 года

024 г. объем переработки техники увеличился примерно на 30% до более чем 2100 тонн эколома, а сбор батареек — более чем на 20% до 6 млн штук, что подтверждает устойчивый рост вовлеченности клиентов в экологическую повестку. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента по связям с общественностью Сергей Коляда: «По итогам 2025 г. нам удалось существенно нарастить
23.03.2026 «Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае

ельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей
23.03.2026 Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО

ление экономики и финансов осталось без координации. В 2018 г. Долматов пытался обжаловать это решение в Пресненском районном суде Москвы, подав иск к Правительству, Министерству природных ресурсов и экологии и Росприроднадзору. Долматов указывал, что в указанный день он, по устному поручению Сидорова, находился в командировке в Астрахани. Суд отказал в иске, так как Долматов не смог подтве
10.03.2026 Создан экологичный метод извлекать почти 100% золота из старой электроники

университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук. Экологичность при высокой эффективности При работе с примесями (растворами золота, меди, нике
06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России

Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руководят структурами с разными фун
25.02.2026 МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max

ки могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомления были доступны только через электронную почту и веб-интерфейс сер
24.11.2025 Российские нефтяники создали цифровой сервис для анализа данных экомониторинга

анспортировки углеводородов, чтобы оперативно отслеживать изменения окружающей среды и обеспечивать экологичность производства. Работы охватывают более 190 участков недр в 7 федеральных округах
24.11.2025 «Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства

обывающего производства отсутствуют. Тем не менее, компания постоянно совершенствует работу в сфере экологической безопасности и внедряет в производственный процесс современные цифровые техноло
01.11.2025 МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую

30.10.2025 «РобоКорп» и ФИЦ ИнБЮМ внедрят роботизированные технологии для экологического мониторинга морских территорий

огенных факторов. Проект объединит научные компетенции ученых ФИЦ ИнБЮМ в области морской биологии, экологии и биосенсорики, а также инженерные и программные наработки специалистов «РобоКорп» в
07.10.2025 В РТУ МИРЭА разработали сверхчувствительный алмазный детектор ультрафиолета для медицины и экологии

одной наносекунды, что на порядок быстрее аналогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. Ультрафиолетовые датчики жизненно необходимы в медицине (аппараты для ПЦР-анализов, УФ-стерилизаторы), экологии (мониторинг озонового слоя), оборонной сфере (обнаружение пожаров) и даже в космосе. Фотоприëмники на основе алмаза обладают чувствительностью к некоторым искусственным источникам УФ и
27.08.2025 Система МТС для управления экологическими рисками вошла в Реестр ИИ-решений Минпромторга

СПУЭР) в Реестре ИИ-решений Минпромторга. Это первое решение в реестре, направленное на обеспечение экологической безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС. Программный продукт пре
19.08.2025 Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити»

ырья, тем самым уменьшая количество отходов на территории. Для нас очень важно вовлечение жителей в экологическую повестку, создание преимуществ, которые мы, как передовая управляющая компания,
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок

е и уменьшают излучение синего света, что особенно важно при работе за экраном в течение всего дня. Экологичность и энергоэффективность Acer Vero CB343CURD создан с прицелом на устойчивое разви
28.07.2025 В «Комплексе экологических задач» повышена безопасность хранения параметров подключения к базе данных мониторинга окружающей среды

ии 15.4.4. В новой версии реализован механизм ведения списка выполненных подключений к базе данных «Экология». Обновленный «Комплекс» позволяет ускорить начало работы с проектом мониторинга эко
23.07.2025 Власти изучают негативное влияние экосбора на производителей электроники. Ставки планируют повысить

в самостоятельно или путем заключения договора со специализированными организациями, либо оплачивая экологический сбор. Ставка в 2025 г. на электронные товары составляет 30 тыс. руб. за тонну,

24.06.2025 «Невский экологический оператор» внедрит ЭДО при поддержке «СКБ Контур»

«Невский экологический оператор» и «СКБ Контур» подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничеств
06.06.2025 Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха

стрые процессы распространения опасных загрязнений, что исключает возможность пропустить какие-либо экологические изменения или происшествия. Даже если в получаемых данных возникает погрешность
05.06.2025 Волгоградцам представят ИИ-решение для экологического мониторинга воздуха и воды

ь «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также мини
05.06.2025 МТС представила в Кузбассе ИИ-решение для экологического мониторинга

грязняющих веществ, а также экологически значимых сведений глобального прогноза. «МТС уже запустила экологический мониторинг в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской обла
03.06.2025 МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга

машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозиров
19.05.2025 НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии

ние, заняли четвертое и пятоее места по знаниям в экологическом законодательстве Рлссии и пониманию экологической повестки. В выборке были протестированы исключительно те модели, к которым имее
07.05.2025 МТС запустила цифровую экологическую игру

сталкивается человек в повседневной жизни: питание, транспорт, использование гаджетов, персональный экологический след и другие. По мере прохождения заданий искусственный интеллект создает ават
19.03.2025 Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга

теста было принято решение о масштабировании проекта на другие муниципалитеты Приморского края. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект пр
13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки

первые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса «Палантир» для контроля экологической обстановки. Решение дополнено новым модулем, который измеряет массовую концентр
03.12.2024 МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна

циональным исследовательским университетом. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом CNews сообщил
21.11.2024 МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды

ании работали с сырыми данными от измерительного оборудования. «МТС активно поддерживает нацпроект «Экология», направленный на комплексный экомониторинг — обеспечение чистого воздуха, сохранени
25.10.2024 «Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Министерство природных ресурсов и экологии России заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на

22.10.2024 МТС поможет контролировать экологическую обстановку в Иркутской области

. Уверен, что наш опыт позволит продемонстрировать возможности инновационных сервисов для улучшения экологической обстановки в Приангарье. А развитая инфраструктура МТС помогает развернуть подо

Публикаций - 4534, упоминаний - 5841

Экология и охрана окружающей среды и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 199
Samsung Electronics 11070 143
МегаФон 10766 130
Microsoft Corporation 25783 126
Ростелеком 10960 122
IBM - International Business Machines Corp 9701 102
Yandex - Яндекс 9239 99
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 97
HP Inc. 5885 92
Apple Inc 13168 90
Intel Corporation 12817 78
9604 76
ESG - Enterprise Strategy Group 264 72
Google LLC 12703 72
SAP SE 5603 68
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 64
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 59
Sony 6740 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 56
Dell EMC 5182 53
LG Electronics 3735 52
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 49
Huawei 4677 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
Oracle Corporation 7080 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4977 42
Siemens AG - Siemens Group 2673 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3347 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 37
Cisco Systems 5371 37
AMD - Advanced Micro Devices 4647 36
Fujitsu 2105 34
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 34
Acer Group - Acer Inc 2782 33
Nvidia Corp 4008 32
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 31
Совзонд - Sovzond 123 31
Элемент ГК - Микрон - Micron 1692 30
Philips 2099 30
Softline - Софтлайн 3749 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 97
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 42
РЖД - Российские железные дороги 2097 39
Газпром ПАО 1493 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 497 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 27
Россети Ленэнерго 1699 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1917 25
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1763 23
Газпром нефть 726 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1672 21
ГПБ - Газпромбанк 1274 20
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Альфа-Банк 1980 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 19
Почта России ПАО 2372 18
Tesla Motors 462 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 17
СКО Электроника-утилизация 21 17
BMW Group 482 16
Северсталь ПАО - Severstal 632 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 16
Транснефть 335 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1313 15
X5 Group - Перекрёсток 641 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Наукоград - технопарк 156 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13889 177
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6553 167
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 163
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 52
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 45
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 42
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1539 37
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3311 33
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Федеральное казначейство России 1950 30
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Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 29
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 980 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1412 25
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 740 25
Greenpeace - Гринпис 130 50
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 28
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 23
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 425 16
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 11
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 11
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 10
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
TIA - Telecommunications Industry Association 91 4
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
Международная Академия транспорта 5 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 835
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 644
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22699 548
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 490
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16285 402
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25850 399
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 367
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 345
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 333
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 332
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26834 275
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10711 272
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7392 269
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9935 267
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12925 250
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 248
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 246
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22966 244
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 242
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 229
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14777 223
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16990 221
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2493 213
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 212
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7881 209
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18155 204
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13976 201
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12867 198
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26338 192
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3830 183
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11545 181
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22601 172
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12966 172
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2806 169
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1703 167
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1589 165
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13260 165
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6587 159
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15444 155
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18345 153
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6289 113
Microsoft Windows 2000 8678 81
Google Android 15258 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5255 71
Apple iPhone 6 4861 65
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 59
Microsoft Windows 16904 58
Apple iOS 8589 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7629 51
Linux OS 11548 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 47
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 32
FreePik 1852 31
Microsoft Office 4177 30
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 30
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2423 28
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 25
Apple iPad 4014 25
Космодром Байконур 1072 24
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 24
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2520 23
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 21
Microsoft Azure 1527 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 20
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 20
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5740 19
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 19
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 958 18
Google Earth - Google Планета Земля 490 18
Intel x86 - архитектура процессора 2155 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 17
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 17
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 17
Путин Владимир 3459 81
Шадаев Максут 1211 30
Медведев Дмитрий 1665 26
Мишустин Михаил 788 23
Чернышенко Дмитрий 581 21
Иванов Сергей 405 21
Левкевич Михаил 59 18
Сергунина Наталья 375 17
Куртяник Надежда 443 16
Фурсин Алексей 158 15
Осеевский Михаил 350 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 12
Арлазаров Владимир 291 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Ермолаев Артем 379 11
Платонова Оксана 14 11
Пожидаев Николай 85 11
Шалманов Сергей 202 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Натрусов Артем 314 10
Помбухчан Хачатур 44 10
Лысенко Эдуард 317 9
Никифоров Николай 1138 9
Абакумов Евгений 227 9
Щеголев Игорь 699 8
Кабанов Владимир 178 8
Собянин Сергей 541 8
Чаркин Евгений 317 8
Кириенко Владимир 148 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 461 8
Мельникова Алиса 100 8
Галкин Николай 140 8
Козырев Алексей 328 8
Кирьянова Александра 170 8
Ульянов Николай 176 8
Григоренко Дмитрий 251 8
Киселев Сергей 70 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Урусов Виктор 157 8
Врацкий Андрей 175 8
Россия - РФ - Российская федерация 166435 2213
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54774 774
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 759
Земля - планета Солнечной системы 10873 546
Европа 24976 459
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19165 343
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19564 324
Солнце - звезда Солнечной системы 5496 261
Германия - Федеративная Республика 13223 241
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13823 214
Япония 13810 209
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8588 180
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 170
Франция - Французская Республика 8178 156
Азия - Азиатский регион 5925 124
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4203 123
Индия - Bharat 5875 119
Канада 5082 110
Казахстан - Республика 6057 110
Беларусь - Белоруссия 6300 100
Южная Корея - Республика 7055 97
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 912 94
США - Калифорния 4829 92
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3661 90
Африка - Африканский регион 3644 88
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 88
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3185 86
Россия - СФО - Новосибирск 4882 83
Украина 7929 80
Солнечная система - Solar system 2569 73
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 66
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3454 65
Италия - Итальянская Республика 4509 65
Россия - ПФО - Нижегородская область 2300 65
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 61
Нидерланды 3747 61
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 60
Испания - Королевство 3840 60
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2837 58
Швеция - Королевство 3782 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57765 1111
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1004
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21697 839
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53539 489
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 455
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10894 413
Энергетика - Energy - Energetically 5864 404
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18179 305
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6692 298
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4675 297
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 294
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11339 287
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9010 254
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 251
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6783 245
Зоология - наука о животных 2889 241
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7550 235
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3970 234
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1488 219
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 207
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6071 206
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5519 199
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6179 190
Ботаника - Растения - Plantae 1170 190
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6771 175
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 174
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3397 172
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3031 170
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4433 169
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 166
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8852 163
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 160
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 158
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2111 156
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 156
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2124 150
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6181 149
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 149
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5626 145
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4997 134
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11569 96
CNews RND - R&D.CNews 2274 63
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 43
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 40
CNews - ZOOM.CNews 1866 38
Nature 833 34
Phys.org 972 30
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6098 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1267 28
ScienceDaily 399 25
New Scientist 1448 19
Ведомости 1472 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2410 17
TerraDaily 141 17
LiveScience 154 15
NEWSru.com 229 14
AP - Associated Press 2007 13
РИА Новости 1035 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 12
Forbes - Форбс 1005 11
Space Daily 528 11
The Register - The Register Hardware 1786 10
Bloomberg 1630 10
Washington Profile 142 10
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 10
NYT - The New York Times 1101 9
Известия ИД 770 9
Tom’s Hardware 602 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Казахстан Сегодня 310 8
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 88 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 7
Science Advances 35 7
SpaceDaily - Space Daily 187 7
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Ars Technica 450 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 106
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 41
Gartner - Гартнер 3659 32
IDC - International Data Corporation 4975 25
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 263 13
Forrester Research 834 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Microsoft Research 145 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
IBM Research 111 5
CNews Инновация года - награда 155 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Photizo Group 9 4
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Fortune Global 500 295 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 90 3
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 3
CNews Мишень 187 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
Deloitte Technology Fast 16 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 151 2
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
SpencerLab 9 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 2
Buyers Laboratory 15 2
РАН - Российская академия наук 2124 119
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 52
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 44
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 30
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 23
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 20
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 18
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 461 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 16
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 202 16
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 473 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 13
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 13
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