Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe QuickBird коммерческий спутник

Приобретение космоснимков в России упростилось Японская корпорация Hitachi Software Engineering (Hitachi Soft) наращивает масштабы продаж сверхдетальных цветных космоснимков QuickBird в России. Пользователь теперь может подобрать нужный ему архивный снимок прямо в интернете и еще до оформления заказа узнать все его основные характеристики. 10 октября 2007 года Инже

В Папуа - Новой Гвинее появится новый дистрибьютор космоснимков QuickBird асти Тихого океана. Ранее единственным дистрибьюторов космоснимков DigitalGlobe в регионе являлась компания Sinclair Knight Merz. Компании DigitalGlobe принадлежит спутник дистанционного зондирования QuickBird, обладающим наилучшим на сегодняшний день пространственным разрешением (0,6 м) среди коммерческих аппаратов.

Спутниковая разведка: новые тенденции развития еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п

Спутниковая разведка: новые тенденции развития еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п