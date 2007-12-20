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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe QuickBird коммерческий спутник

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.12.2007 Приобретение космоснимков в России упростилось

Японская корпорация Hitachi Software Engineering (Hitachi Soft) наращивает масштабы продаж сверхдетальных цветных космоснимков QuickBird в России. Пользователь теперь может подобрать нужный ему архивный снимок прямо в интернете и еще до оформления заказа узнать все его основные характеристики. 10 октября 2007 года Инже
26.07.2007 В Папуа - Новой Гвинее появится новый дистрибьютор космоснимков QuickBird

асти Тихого океана. Ранее единственным дистрибьюторов космоснимков DigitalGlobe в регионе являлась компания Sinclair Knight Merz. Компании DigitalGlobe принадлежит спутник дистанционного зондирования QuickBird, обладающим наилучшим на сегодняшний день пространственным разрешением (0,6 м) среди коммерческих аппаратов.
02.03.2006 Спутниковая разведка: новые тенденции развития

еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
02.03.2006 Спутниковая разведка: новые тенденции развития

еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
17.11.2000 Motorola поставила GPS-системы и оборудование для космической съемки на спутник QuickBird 1

щила о предстоящем 19 октября запуске спутника для космической навигации и съемок поверхности Земли QuickBird 1. Владельцем спутника является компания EarthWatch Inc., а запуск будет осуществле

Публикаций - 146, упоминаний - 164

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 58
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 40
Google LLC 12690 28
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 20
Совзонд - Sovzond 123 14
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 10
Google - Keyhole 34 9
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 7
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 6
Microsoft Corporation 25775 6
Yandex - Яндекс 9216 4
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Прайм Груп - Prime Group 74 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
BAE Systems 179 3
Polar - Полар 116 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Ракурс НПФ 176 2
Booz Allen Hamilton 36 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Cisco Systems 5372 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Bentley Systems 63 2
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
Esri 176 2
Kometa - Комета 160 2
ЭКОНГинжиниринг 1 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Геонавигатор 2 1
Гео Спектрум 1 1
Росреестр - Уралгеоинформ 4 1
9594 1
Autodesk 639 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 7
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 5
Ватутинки Пансионат 22 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
Ball Aerospace & Technologies 49 4
Lockheed Martin 777 4
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
General Dynamics 60 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 2
Белгосстрах 2 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 2
Газпром ПАО 1493 2
Boeing 1031 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
Bentley Motors 74 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 1
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Транснефть 335 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Верный - торговая сеть 326 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Композит 99 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 18
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 10
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 3
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 2
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 2
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Управляемость - Manageability 2271 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 2
GeoEye IKONOS 127 62
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 53
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 42
Google Earth - Google Планета Земля 490 41
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 18
NASA Landsat 83 18
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 18
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 12
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 11
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 8
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 8
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 5
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 5
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 5
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 5
Microsoft Virtual Earth 45 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
Esri Shape file 5 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 4
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 3
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 3
Космодром Байконур 1072 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 3
Ковчег - система резервного копирования 49 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
Scanex Web GeoMixer 12 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
Андронов Алексей 28 7
Миллер Сергей 43 5
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 4
Рахманов Максим 47 3
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 3
Путин Владимир 3454 3
Кучейко Алексей 22 2
Дудкин Сергей 2 2
Саиди Мохаммад 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
Бобринев Александр 2 2
Кулаев Нурпаши 2 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Satterlee Herb - Саттерли Герб 3 2
Napier Gary - Напьер Гэри 2 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Gross Richard - Гросс Ричард 2 2
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Козлов Дмитрий 25 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Филатов Валерий 9 2
Кузьмин Константин 9 1
Гершензон Владимир 23 1
Еремченко Евгений 17 1
Провинцев Павел 8 1
Гершензон Ольга 14 1
Новикова Нина 7 1
Абросимов Андрей 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Кибальников Сергей 2 1
Никольский Дмитрий 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Хронусов Валерий 8 1
Погорелов Анатолий 1 1
Шешукова Лариса 1 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
Шендеров Владимир 4 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 88
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Индия - Bharat 5870 34
Израиль 2856 34
Франция - Французская Республика 8177 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Канада 5082 23
Европа 24964 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Япония 13807 16
Южная Корея - Республика 7052 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Украина 7928 7
США - Калифорния 4829 7
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Казахстан - Республика 6048 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 5
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - ПФО - Самарская область 1577 4
Иран - Исламская Республика Иран 1155 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 4
Ирак - Республика 709 4
Польша - Республика 2031 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Ближний Восток 3154 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 46
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 29
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 3
Экватор - Equator 206 3
Ботаника - Растения - Plantae 1167 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 3
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
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