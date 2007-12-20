Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe QuickBird коммерческий спутник



20.12.2007 Приобретение космоснимков в России упростилось

Японская корпорация Hitachi Software Engineering (Hitachi Soft) наращивает масштабы продаж сверхдетальных цветных космоснимков QuickBird в России. Пользователь теперь может подобрать нужный ему архивный снимок прямо в интернете и еще до оформления заказа узнать все его основные характеристики. 10 октября 2007 года Инже
26.07.2007 В Папуа - Новой Гвинее появится новый дистрибьютор космоснимков QuickBird

асти Тихого океана. Ранее единственным дистрибьюторов космоснимков DigitalGlobe в регионе являлась компания Sinclair Knight Merz. Компании DigitalGlobe принадлежит спутник дистанционного зондирования QuickBird, обладающим наилучшим на сегодняшний день пространственным разрешением (0,6 м) среди коммерческих аппаратов.
02.03.2006 Спутниковая разведка: новые тенденции развития

еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
02.03.2006 Спутниковая разведка: новые тенденции развития

еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
17.11.2000 Motorola поставила GPS-системы и оборудование для космической съемки на спутник QuickBird 1

Компания Motorola Inc. сообщила о предстоящем 19 октября запуске спутника для космической навигации и съемок поверхности Земли QuickBird 1. Владельцем спутника является компания EarthWatch Inc., а запуск будет осуществлен с российского космодрома Плесецк. В спутнике QuickBird 1, созданном компанией Ball Aerospac

Публикаций - 116, упоминаний - 116

Advent International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 117 53
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 93 38
Google LLC 11109 28
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 20
Совзонд - Sovzond 118 13
Google - Keyhole 34 9
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 91 7
Microsoft Corporation 23868 5
Yandex - Яндекс 6139 4
Прайм Груп - Prime Group 62 3
Eastman Kodak - Кодак 172 3
Орбита 286 3
BAE Systems 163 3
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 4 2
Ракурс НПФ 46 2
Polar - Полар 94 2
Прогноз 1232 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
Booz Allen Hamilton 27 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 316 2
Esri 164 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Bentley Systems 57 2
Cisco Systems 4914 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 167 1
Hitachi - Хитачи 1423 1
ЭКОНГинжиниринг 1 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
7342 1
Oracle Corporation 6389 1
Autodesk 576 1
Leica Camera 252 1
Trimble 46 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 102 1
Lenovo Motorola 3506 1
Google Russia - Гугл Россия 54 1
Ростех - Росэлектроника - Метеор 53 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 62 1
Caravan - Караван 80 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 68 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 86 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 7
Россети Ленэнерго 68 6
Ватутинки Пансионат 20 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 1 5
Ball Aerospace & Technologies 43 4
Lockheed Martin 711 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 24 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 3 3
Газпром ПАО 1179 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 66 2
Возрождение - Коммерческий банк 68 2
General Dynamics 54 2
Белгосстрах 2 2
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 11 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 3 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 4 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 2
Bentley Motors 70 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 2
Kari - Кари - сеть магазинов 66 2
Boeing 938 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 9 1
Транснефть 268 1
ОПТЭКС НПП 0 1
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 96 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 28 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 89 1
Верный - торговая сеть 266 1
Northrop Grumman 0 1
Композит 84 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 18
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 52 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 10
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 115 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 5
Президент Российской Федерации 3373 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 91 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 4
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 3 3
Правительство Москвы 1871 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 801 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 3
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 32 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 19 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 29 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 4 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 305 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 371 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 22 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 71 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 1
Авиалесоохрана ФБУ 6 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 2 1
Администрация Краснодарского края 20 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 20
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 5
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Интернет и бизнес - ассоциация 7 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 79
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 468 76
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 29
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 22
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 253 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 436 9
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 128 8
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 463 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 535 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 425 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 4
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 40 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 4
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 407 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1332 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 332 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 66 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 7 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 50 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2336 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 415 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 621 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1274 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 75 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 524 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 57 50
GeoEye IKONOS 110 49
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 36
Google Earth - Google Планета Земля 450 35
Google Maps - Карты Google 690 19
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 70 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 14
NASA Landsat 65 13
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 8
ESA Envisat - Environmental Satellite 2 8
Microsoft Windows 2000 940 7
U.S. Department of Defense - NGA NextView 12 7
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 14 5
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 7 5
JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 19 5
Яндекс.Карты и Транспорт 332 5
Microsoft Virtual Earth 12 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 32 4
Age of Kings 3459 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 213 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 100 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 59 3
Космодром Байконур 1002 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 128 3
ISRO GSLV - Geostationary Satellite Launch Vehicle 0 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
U.S. Department of Defense - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 20 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Яхта унифицированная космическая платформа (спутниковая платформа) 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Airbus EADS Astrium - THEOS - Thaichote 3 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 13 2
Южмаш - Днепр - ракета-носитель 4 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 2
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 8 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 12 2
Андронов Алексей 28 7
Миллер Сергей 43 3
Козлов Дмитрий 22 2
Саиди Мохаммад 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 5 2
Ахмадинежад Махмуд 44 2
Кучейко Алексей 22 2
Бобринев Александр 2 2
Дудкин Сергей 2 2
Bush George - Буш Джордж 232 2
Никольский Дмитрий 1 1
Абросимов Андрей 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Путин Владимир 2834 1
Хронусов Валерий 8 1
Шешукова Лариса 1 1
Кибальников Сергей 2 1
Погорелов Анатолий 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Новикова Нина 7 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
Еремченко Евгений 16 1
Гершензон Ольга 14 1
Провинцев Павел 8 1
Гершензон Владимир 22 1
Кузьмин Константин 9 1
Рахманов Максим 47 1
Медведев Дмитрий 1637 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 83
Россия - РФ - Российская федерация 127081 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 79
Израиль 1722 32
Индия - Bharat 4474 32
Франция - Французская Республика 5484 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 27
Канада 3013 23
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 19
Европа 11993 19
Германия - Федеративная Республика 8772 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 17
Япония 10469 16
Южная Корея - Республика 4473 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 11
Украина 6786 7
Беларусь - Белоруссия 4435 7
Бразилия - Федеративная Республика 1965 7
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 592 6
Луна - спутник Земли 1214 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 408 5
Турция - Турецкая республика 799 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2244 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 967 5
США - Калифорния 3459 5
Норвегия - Королевство 924 5
Казахстан - Республика 4926 5
Иран - Исламская Республика Иран 996 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 611 4
Китай - Тайвань 1755 4
Россия - ПФО - Самарская область 1003 4
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 567 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 4
Нидерланды 2226 3
Солнечная система - Solar system 2263 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Польша - Республика 1591 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 83
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 17
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 302 16
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 330 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 9
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 329 8
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 8
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 482 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 339 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 7
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 502 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 738 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 6 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 360 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 194 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 129 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 15 3
Экватор - Equator 181 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 3
Ботаника - Растения - Plantae 667 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 3
Регистратор 522 3
CNews RND - R&D.CNews 0 35
SpaceDaily - Space Daily 187 5
NEWSru.com 160 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 3
Times 659 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 717 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 2
National Geographic 76 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 58 2
New Scientist 1447 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 89 1
Economic Times 42 1
Kyodo 47 1
Аэрокосмический курьер 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 5
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 27 2
РАН - Российская академия наук 1779 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 14 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 16 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 39 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 17 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 17 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 1 1
CZU - Czech University of Life Sciences - Чешский агротехнический университет 1 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 16 1
Высокие технологии XXI века 78 7
Земля из космоса 43 7
Неогеография XXI - форум 18 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 2
День молодёжи - 27 июня 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще