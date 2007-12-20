Получите все материалы CNews по ключевому слову
Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe QuickBird коммерческий спутник
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.12.2007
|
Приобретение космоснимков в России упростилось
Японская корпорация Hitachi Software Engineering (Hitachi Soft) наращивает масштабы продаж сверхдетальных цветных космоснимков QuickBird в России. Пользователь теперь может подобрать нужный ему архивный снимок прямо в интернете и еще до оформления заказа узнать все его основные характеристики. 10 октября 2007 года Инже
|26.07.2007
|
В Папуа - Новой Гвинее появится новый дистрибьютор космоснимков QuickBird
асти Тихого океана. Ранее единственным дистрибьюторов космоснимков DigitalGlobe в регионе являлась компания Sinclair Knight Merz. Компании DigitalGlobe принадлежит спутник дистанционного зондирования QuickBird, обладающим наилучшим на сегодняшний день пространственным разрешением (0,6 м) среди коммерческих аппаратов.
|02.03.2006
|
Спутниковая разведка: новые тенденции развития
еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
|02.03.2006
|
Спутниковая разведка: новые тенденции развития
еопространственных продуктов сверхвысокого разрешения после запуска трех космических аппаратов (КА) QuickBird, Ikonos и OrbView-3. Конкуренцию им составляют только спутники с несколько худшим п
|17.11.2000
|
Motorola поставила GPS-системы и оборудование для космической съемки на спутник QuickBird 1
щила о предстоящем 19 октября запуске спутника для космической навигации и съемок поверхности Земли QuickBird 1. Владельцем спутника является компания EarthWatch Inc., а запуск будет осуществле
Advent International и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.