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Esri ArcGIS Esri ArcView Esri ArcInfo
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.12.2015
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Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0
для приложения по оффлайн-работе с картами, нужно открыть AppStudio Desktop Edition, подключиться к ArcGIS Online, выбрать в меню пункт Sample Apps и загрузить соответствующий пакет, пояснили в
|16.12.2015
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В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных
На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технолог
|23.11.2015
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Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS
ор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) продемонстрировали интеграцию биометрической системы распознавания лиц Vocord FaceControl и геоинформационной системы ArcGIS в режиме реального времени на конференции геоинформационных технологий Esri. Об этом CNews сообщили в «Вокорд». Совместное решение компаний открывает принципиально новые возможности в об
|18.11.2015
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Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования
RESTful, включая объекты, карты, изображения и сцены, в том числе к данным в Portal for ArcGIS или ArcGIS Online; использование базовых карт Esri, размещенных в ArcGIS Online; сохранени
|09.11.2015
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Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке
ств на Android и Windows Phone. Для работы с приложением Navigator for ArcGIS требуется подписка на ArcGIS Online для организаций.
|23.07.2015
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Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online
) сообщила о том, что компания Esri выпустила в июле этого года новую версию облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Обновления затрагивают многие направления работы с подпиской ArcGIS Online<
|17.07.2015
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Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле»
я путем заполнения форм-опросников на мобильном устройстве. Затем собранные данные аккумулируются в ArcGIS Online, и далее с ними можно работать в ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online и дру
|15.06.2015
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Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult
компании интегрировали возможности BI-платформы Qlik Sense (BI Consult) и комплекса ГИС-технологий ArcGIS (Esri). В ходе серии совместных вебинаров Александр Стародубов (BI Consult) и Иван Мех
|27.05.2015
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Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1
льтате очередного обновления пакета ArcGIS, пользователи смогут применять Smart Mapping не только в ArcGIS Online (эта опция доступна с марта 2015 г.), но и в Portal for ArcGIS (с помощью встро
|08.04.2015
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В ГИС-платформе ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping
геоинформационных технологий) сообщила о том, что в мартовском обновлении популярной ГИС-платформы ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping, открывающая пользователям новые возможности
|17.02.2015
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В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России
компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России
|04.02.2015
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Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro
одход к визуализации, редактированию и анализу как локальных данных, так и контента, размещенного в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. При этом ArcGIS Pro позволяет работать не только в двуме
|20.01.2015
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На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области
ртала Тюменской области, программным фундаментом которого является специализированная ГИС-платформа Esri ArcGIS. Геопортал Тюменской области (gis.72to.ru) представляет собой комплекс картографи
|15.12.2014
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Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online
енный сайт www.arcgis.com и значительно расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Одна из главных целей, которые ставила перед собой компания Esri при создании
|10.12.2014
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Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3
риложение сочетает визуализацию, редактирование и анализ с помощью локальных данных, а также данных ArcGIS Online и Portal for ArcGIS – как двух-, так и трехмерных. Теперь данные могут создават
|14.07.2014
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Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online
Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практическ
|02.06.2014
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Компания Ersi подключит все школы США к ГИС
джермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая позвол
|25.03.2014
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Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise
геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей ArcGIS for Server Enterprise. Цель нового этапа – сделать для пользователей еще более быстрым
|09.12.2013
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ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб
в себя приложения для оценки ущерба и мониторинга газовой сети. Оба приложения позволяют работать с ArcGIS Online, где можно создавать интерактивные карты и приложения, получать доступ к различ
|11.11.2013
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Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS
IS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационной платформой ArcGIS. Данное соглашение действует на территории России и предполагает разработку решений информационного моделирования как части проектно-строительных процессов, а также расширение и поддержк
|11.11.2013
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Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ
Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовательских ГИС-приложений на различных программных
|24.09.2013
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Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace
объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволяет пользователям ArcGIS Online находить и получать геоинформационные приложения и данные, публикуемые авторизо
|18.09.2013
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Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске
Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте приводятся сравнительный анализ территорий до и после
|12.09.2013
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«Data+» и «Дата Ист» разработали новый ГИС-инструментарий под ArcGIS 10.x
хнологий, объявили о разработке специализированного пакета программных кадастровых инструментов под ArcGIS 10.х. Новый кадастровый ГИС-инструментарий предназначен для быстрого создания межевого
|05.07.2013
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Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online
Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярност
|21.02.2013
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Российским пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online
ологий) объявили о том, что в феврале этого года пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online — облачного сервиса для создания геоинформационных систем в среде интернета. В
|19.02.2013
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Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop
Desktop эффективным корпоративным ГИС-инструментом, прежде всего, в сочетании c облачной платформой ArcGIS Online. ArcGIS Explorer Desktop 2500 открывает широкие возможности для публикации, дос
|07.02.2013
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Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS
Globe и GeoEye. Сегодня все работы, связанные с их интеграцией с базовыми картами облачного ресурса ArcGIS Online завершены. Сервисы ArcGIS Online обеспечивают доступ к разнообразным баз
|28.01.2013
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«Росинжиниринг» построит геоинформационную систему на базе ПО ArcGIS
ии Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что программный комплекс ArcGIS выбран Группой компаний «Росинжиниринг» в качестве платформы для корпоративной ГИС. Гр
|20.09.2012
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Выпущена локализованная русская версия ArcGIS 10.1
ения для русификации ArcGIS for Desktop 10.1 и ArcGIS for Server. Облачная инфраструктура и сервисы ArcGIS Online также переведены на русский язык. Кроме того, интерфейс и справка продуктов Arc
|29.06.2012
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Esri запустила картографическую систему ArcGIS Online для корпоративных пользователей
омпания Esri CIS объявила об официальном запуске новых сервисов и усовершенствованной модели работы ArcGIS Online для предприятий любого масштаба. Прежде всего, эти инновации будут востребованы
|13.06.2012
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Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS
любые ГИС-ресурсы (карты, снимки, геоданные и метаданные) как веб-сервисы для ArcGIS for Server или ArcGIS Online. По информации Esri CIS, это обеспечивает авторизованный защищенный доступ поль
|30.05.2012
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ПО ArcGIS получило сертификат ФСТЭК
гий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что пакет ПО ArcGIS успешно прошел процедуру сертификации в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Согласно выданному на основе проведенных испытаний сертификату, программ
|28.07.2011
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Esri запустит в России программу «ГИС в каждый дом»
рамма Esri для физических лиц «ГИС в каждый дом». С этого момента любой желающий сможет получить ПО ArcGIS ArcView с соответствующими модулями по цене, сопоставимой со стоимостью стандартного п
|11.02.2011
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Esri передаст технологическим центрам Microsoft демонстрационные версии решений ArcGIS
я, компания Esri передает всем технологическим центрам Microsoft, расположенным в США, Европе и Азии (в настоящее время их более двадцати) программное обеспечение с демонстрационными версиями решений ArcGIS и геоинформационным контентом. Таким образом, теперь эти матералы могут использоваться в ежегодных мероприятиях Microsoft для существующих и потенциальных клиентов, где рассматриваются в
|07.12.2010
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Esri выпустила ArcGIS API для платформы Windows Phone
ущества платформы ArcGIS». Новое ПО свободно работает с Web-сервисами, доступными в ArcGIS Server и ArcGIS Online. Клиенты могут легко создавать приложения, которые взаимодействуют с их собстве
|08.11.2010
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«Data+» представила международную программу Esri по созданию глобальной электронной карты
тью общей карты, причем они будут интегрированы с данными других партнеров и опубликованы с помощью ArcGIS Online как кэшированный картографический сервис. При этом картографическая информация
|13.10.2010
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Esri интегрировала функции ГИС в офисную среду Microsoft SharePoint
жки, космических- и аэрофотоснимков, полученных с серверов ArcGIS и интернет-сервисов (в частности, ArcGIS Online и Bing Maps). Второй элемент – ArcGIS Location Map Field – позволяет добавлять
|30.09.2010
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Esri выпустил обновленный инструментарий ArcGIS Viewer for Flex
йствовать с коммерческими и общедоступными геоинформационными сервисами (например, Microsoft Bing и ArcGIS Online). Соответственно, новая разработка Esri будет интересна как системным интеграто
|08.09.2010
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ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile
еоинформационных систем (ГИС), объявила о том, что пользователи настольных геоинформационных систем ArcGIS впервые получили возможность применять мобильные устройства на платформе Windows Mobil
Esri ArcGIS и организации, системы, технологии, персоны:
|Быстрова Юлия 10 8
|Ушаков Алексей 20 7
|Dangermond Jack - Данджермонд Джек 6 5
|Онищенко Геннадий 35 3
|Завальский Леонид 5 3
|Куприяновский Василий 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Онищенко Владислав 98 3
|Левкевич Михаил 59 2
|Еремченко Евгений 17 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Наумов Сергей 42 2
|Провинцев Павел 8 2
|Ананьев Вячеслав 10 2
|Хронусов Валерий 8 2
|Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 2
|Dangermond Jack - Данжермонд Джек 2 2
|Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Калинин Александр 189 2
|Бадалов Андрей 66 2
|Серебряков Виктор 56 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Векилов Тимур 28 1
|Лаут Артур 2 1
|Таболкин Алексей 8 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Стародубов Александр 1 1
|Лужков Юрий 113 1
|Токарев Сергей 9 1
|Шиловских Петр 25 1
|Храбров Валерий 26 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Козлов Павел 21 1
|Лесь Алексей 10 1
|Апурин Николай 11 1
|Игнатьев Михаил 7 1
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