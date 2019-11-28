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Esri ArcGIS Esri ArcView Esri ArcInfo

Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo


28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D

йским пользователям новый продукт для быстрого конструирования и запуска мобильных и веб-приложений ArcGIS Experience Builder. Решение является развитием уже известного во всем мире семейства т
23.12.2015 Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0

для приложения по оффлайн-работе с картами, нужно открыть AppStudio Desktop Edition, подключиться к ArcGIS Online, выбрать в меню пункт Sample Apps и загрузить соответствующий пакет, пояснили в
16.12.2015 В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных

На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технолог
23.11.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS

ор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) продемонстрировали интеграцию биометрической системы распознавания лиц Vocord FaceControl и геоинформационной системы ArcGIS в режиме реального времени на конференции геоинформационных технологий Esri. Об этом CNews сообщили в «Вокорд». Совместное решение компаний открывает принципиально новые возможности в об
18.11.2015 Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования

RESTful, включая объекты, карты, изображения и сцены, в том числе к данным в Portal for ArcGIS или ArcGIS Online; использование базовых карт Esri, размещенных в ArcGIS Online; сохранени
09.11.2015 Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке

ств на Android и Windows Phone. Для работы с приложением Navigator for ArcGIS требуется подписка на ArcGIS Online для организаций.
23.07.2015 Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online

) сообщила о том, что компания Esri выпустила в июле этого года новую версию облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Обновления затрагивают многие направления работы с подпиской ArcGIS Online<
17.07.2015 Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле»

я путем заполнения форм-опросников на мобильном устройстве. Затем собранные данные аккумулируются в ArcGIS Online, и далее с ними можно работать в ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online и дру
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult

компании интегрировали возможности BI-платформы Qlik Sense (BI Consult) и комплекса ГИС-технологий ArcGIS (Esri). В ходе серии совместных вебинаров Александр Стародубов (BI Consult) и Иван Мех
02.06.2015 Softline разработала геоинформационную систему для Минлесхоза Рязанской области

Компания Softline завершила проект по внедрению решения ESRI ArcGIS for Desktop Standard в Минлесхозе Рязанской области. В ходе реализации проекта бы
27.05.2015 Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1

льтате очередного обновления пакета ArcGIS, пользователи смогут применять Smart Mapping не только в ArcGIS Online (эта опция доступна с марта 2015 г.), но и в Portal for ArcGIS (с помощью встро
08.04.2015 В ГИС-платформе ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping

геоинформационных технологий) сообщила о том, что в мартовском обновлении популярной ГИС-платформы ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping, открывающая пользователям новые возможности
17.02.2015 В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России

компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России
04.02.2015 Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro

одход к визуализации, редактированию и анализу как локальных данных, так и контента, размещенного в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. При этом ArcGIS Pro позволяет работать не только в двуме
20.01.2015 На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области

ртала Тюменской области, программным фундаментом которого является специализированная ГИС-платформа Esri ArcGIS. Геопортал Тюменской области (gis.72to.ru) представляет собой комплекс картографи
15.12.2014 Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online

енный сайт www.arcgis.com и значительно расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Одна из главных целей, которые ставила перед собой компания Esri при создании

10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3

риложение сочетает визуализацию, редактирование и анализ с помощью локальных данных, а также данных ArcGIS Online и Portal for ArcGIS – как двух-, так и трехмерных. Теперь данные могут создават
14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online

Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практическ
09.06.2014 В школах Объединенных Арабских Эмиратов будут использоваться ГИС

ранах. В частности в США все 115 тыс. американских государственных школ получат бесплатные аккаунты ArcGIS Online. Школьники будут использовать ГИС при реализации своих исследовательских и прак
02.06.2014 Компания Ersi подключит все школы США к ГИС

джермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая позвол
25.03.2014 Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise

геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей ArcGIS for Server Enterprise. Цель нового этапа – сделать для пользователей еще более быстрым
09.12.2013 ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб

в себя приложения для оценки ущерба и мониторинга газовой сети. Оба приложения позволяют работать с ArcGIS Online, где можно создавать интерактивные карты и приложения, получать доступ к различ
11.11.2013 Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS

IS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационной платформой ArcGIS. Данное соглашение действует на территории России и предполагает разработку решений информационного моделирования как части проектно-строительных процессов, а также расширение и поддержк
11.11.2013 Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ

Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовательских ГИС-приложений на различных программных
01.10.2013 Мониторинг стихии стал доступен любому человеку

ценивать осадки в конкретных регионах. Программное обеспечение XtremeGIS также использует геосервис ArcGIS Online и аналитический инструмент от Esri. В результате, XtremeGIS может указать, каки
24.09.2013 Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace

объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволяет пользователям ArcGIS Online находить и получать геоинформационные приложения и данные, публикуемые авторизо
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске

Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте приводятся сравнительный анализ территорий до и после
12.09.2013 «Data+» и «Дата Ист» разработали новый ГИС-инструментарий под ArcGIS 10.x

хнологий, объявили о разработке специализированного пакета программных кадастровых инструментов под ArcGIS 10.х. Новый кадастровый ГИС-инструментарий предназначен для быстрого создания межевого
05.07.2013 Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online

Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярност
21.02.2013 Российским пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online

ологий) объявили о том, что в феврале этого года пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online — облачного сервиса для создания геоинформационных систем в среде интернета. В

19.02.2013 Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop

Desktop эффективным корпоративным ГИС-инструментом, прежде всего, в сочетании c облачной платформой ArcGIS Online. ArcGIS Explorer Desktop 2500 открывает широкие возможности для публикации, дос
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS

Globe и GeoEye. Сегодня все работы, связанные с их интеграцией с базовыми картами облачного ресурса ArcGIS Online завершены. Сервисы ArcGIS Online обеспечивают доступ к разнообразным баз
28.01.2013 «Росинжиниринг» построит геоинформационную систему на базе ПО ArcGIS

ии Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что программный комплекс ArcGIS выбран Группой компаний «Росинжиниринг» в качестве платформы для корпоративной ГИС. Гр
20.09.2012 Выпущена локализованная русская версия ArcGIS 10.1

ения для русификации ArcGIS for Desktop 10.1 и ArcGIS for Server. Облачная инфраструктура и сервисы ArcGIS Online также переведены на русский язык. Кроме того, интерфейс и справка продуктов Arc
29.06.2012 Esri запустила картографическую систему ArcGIS Online для корпоративных пользователей

омпания Esri CIS объявила об официальном запуске новых сервисов и усовершенствованной модели работы ArcGIS Online для предприятий любого масштаба. Прежде всего, эти инновации будут востребованы
13.06.2012 Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS

любые ГИС-ресурсы (карты, снимки, геоданные и метаданные) как веб-сервисы для ArcGIS for Server или ArcGIS Online. По информации Esri CIS, это обеспечивает авторизованный защищенный доступ поль
30.05.2012 ПО ArcGIS получило сертификат ФСТЭК

гий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что пакет ПО ArcGIS успешно прошел процедуру сертификации в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Согласно выданному на основе проведенных испытаний сертификату, программ
28.07.2011 Esri запустит в России программу «ГИС в каждый дом»

рамма Esri для физических лиц «ГИС в каждый дом». С этого момента любой желающий сможет получить ПО ArcGIS ArcView с соответствующими модулями по цене, сопоставимой со стоимостью стандартного п
11.02.2011 Esri передаст технологическим центрам Microsoft демонстрационные версии решений ArcGIS

я, компания Esri передает всем технологическим центрам Microsoft, расположенным в США, Европе и Азии (в настоящее время их более двадцати) программное обеспечение с демонстрационными версиями решений ArcGIS и геоинформационным контентом. Таким образом, теперь эти матералы могут использоваться в ежегодных мероприятиях Microsoft для существующих и потенциальных клиентов, где рассматриваются в
07.12.2010 Esri выпустила ArcGIS API для платформы Windows Phone

ущества платформы ArcGIS». Новое ПО свободно работает с Web-сервисами, доступными в ArcGIS Server и ArcGIS Online. Клиенты могут легко создавать приложения, которые взаимодействуют с их собстве

Публикаций - 128, упоминаний - 177

Esri ArcGIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Esri 164 104
Esri CIS - Эсри СНГ 89 61
Data+ 36 27
Google LLC 11109 10
Microsoft Corporation 23868 9
Совзонд - Sovzond 118 8
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
Oracle Corporation 6389 6
Autodesk 576 5
Softline - Софтлайн 2211 4
СиС - Системы и связь 10 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 117 3
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 3
Прайм Груп - Prime Group 62 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 234 3
NVision Group - Энвижн Груп 614 3
Data East - Дата Ист 20 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 93 3
Nvidia Corp 3265 3
Apple Inc 11211 3
Цифра ГК 2221 3
Yandex - Яндекс 6139 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 2
Bentley Systems 57 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 13 2
Неолант - Neolant 37 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 37 2
Прогноз 1232 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 21 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
HP Inc. 5559 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 2
VMware 2216 2
SAP SE 4898 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 68 2
Инфокомпас 14 1
BI Consult - Би Ай Консалт 13 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 3
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 169 2
Bentley Motors 70 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 157 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 3 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 4 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 19 1
Волгограднефтепроект 1 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 9 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Росгипролес - Агролеспроект 1 1
Геометрия НПО 1 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Airbus Group - Airbus Industries 209 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 206 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 590 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 3 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 196 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 137 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 1
Татнефть 212 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 90 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 114 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 102 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 4
Президент Российской Федерации 3373 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 2
Правительство Москвы 1871 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 18 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 3 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 14 1
World Bank Group - Всемирный банк 224 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 46 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 71 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 7 1
Авиалесоохрана ФБУ 6 1
Правительство Казахстана - Министерство сельского хозяйства Казахстана 4 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 1 1
Администрация Павлодара 1 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 9 1
Администрация Краснодарского края 20 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 14 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 92 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 30 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 15 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 28
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 23
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 468 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 21
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 253 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 200 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 407 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 6
Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 1 6
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3040 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2646 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 381 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 5
Microsoft Windows 14705 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 11
Microsoft Windows 2000 940 10
Autodesk AutoCAD 259 10
Apple iOS 6908 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 6
Google Earth - Google Планета Земля 450 6
Google Android 12999 6
Google Maps - Карты Google 690 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 57 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1387 5
Linux OS 8523 4
Microsoft Office 3493 4
Geoserver 12 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 3
GeoEye IKONOS 110 3
Microsoft Office Excel 720 3
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 1911 3
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 46 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 116 3
Apple macOS X - Rhapsody 1420 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 198 3
OpenStreetMap 49 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 100 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1331 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 2
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 28 2
Apple iPhone 6 597 2
Яндекс.Навигатор 503 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 2
Oracle СУБД 602 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Bentley MicroStation 1 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 2
Nvidia GRID vGPU 39 2
Autodesk Revit 67 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 69 2
NASA Landsat 65 2
Быстрова Юлия 10 8
Ушаков Алексей 15 7
Онищенко Владислав 81 3
Куприяновский Василий 4 3
Завальский Леонид 5 3
Путин Владимир 2834 3
Онищенко Геннадий 35 3
Бадалов Андрей 61 2
Хронусов Валерий 8 2
Калинин Александр 143 2
Левкевич Михаил 60 2
Лысенко Эдуард 279 2
Еремченко Евгений 16 2
Ананьев Вячеслав 5 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Провинцев Павел 8 2
Ионов Максим 4 1
Лысенко Георгий 3 1
Игнатьев Михаил 7 1
Таболкин Алексей 8 1
Тарасенко Алексей 16 1
Тоскин Алексей 28 1
Никонов Олег 3 1
Струков Денис 5 1
Дубовой Александр 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Погорелов Анатолий 1 1
Денисов Анатолий 3 1
Чернецов Антон 1 1
Лесь Алексей 10 1
Кибальников Сергей 2 1
Варшанина Татьяна 1 1
Синягов Сергей 1 1
Швайко Дмитрий 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Булатов Андрей 2 1
Охотин Анатолий 1 1
Дудин Дмитрий 1 1
Богачев Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 29
Земля - планета Солнечной системы 8368 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 17
Европа 11993 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1223 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 3
Украина 6786 3
Франция - Французская Республика 5484 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 3
Казахстан - Республика 4926 3
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 26 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 760 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1188 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Канада 3013 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 449 2
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Италия - Итальянская Республика 3006 2
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Россия - УФО - Тюменская область 952 2
Япония 10469 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 72 2
США - Юта 189 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 670 2
Россия - ДФО - Амурская область 595 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 463 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 2
Швейцария - Цюрих 265 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 716 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 14
Энергетика - Energy - Energetically 2431 13
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 330 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 10
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 23 9
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 7
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 6 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 95 6
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Ботаника - Растения - Plantae 667 5
Зоология - наука о животных 2051 5
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Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 637 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 5
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds 397 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 220 4
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ПГУ - Пензенский государственный университет 41 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 38 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
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