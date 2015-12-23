Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo

Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0 для приложения по оффлайн-работе с картами, нужно открыть AppStudio Desktop Edition, подключиться к ArcGIS Online, выбрать в меню пункт Sample Apps и загрузить соответствующий пакет, пояснили в

В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технолог

Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS ор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) продемонстрировали интеграцию биометрической системы распознавания лиц Vocord FaceControl и геоинформационной системы ArcGIS в режиме реального времени на конференции геоинформационных технологий Esri. Об этом CNews сообщили в «Вокорд». Совместное решение компаний открывает принципиально новые возможности в об

Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования RESTful, включая объекты, карты, изображения и сцены, в том числе к данным в Portal for ArcGIS или ArcGIS Online; использование базовых карт Esri, размещенных в ArcGIS Online; сохранени

Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке ств на Android и Windows Phone. Для работы с приложением Navigator for ArcGIS требуется подписка на ArcGIS Online для организаций.

Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online ) сообщила о том, что компания Esri выпустила в июле этого года новую версию облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Обновления затрагивают многие направления работы с подпиской ArcGIS Online<

Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле» я путем заполнения форм-опросников на мобильном устройстве. Затем собранные данные аккумулируются в ArcGIS Online, и далее с ними можно работать в ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online и дру

Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult компании интегрировали возможности BI-платформы Qlik Sense (BI Consult) и комплекса ГИС-технологий ArcGIS (Esri). В ходе серии совместных вебинаров Александр Стародубов (BI Consult) и Иван Мех

Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1 льтате очередного обновления пакета ArcGIS, пользователи смогут применять Smart Mapping не только в ArcGIS Online (эта опция доступна с марта 2015 г.), но и в Portal for ArcGIS (с помощью встро

В ГИС-платформе ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping геоинформационных технологий) сообщила о том, что в мартовском обновлении популярной ГИС-платформы ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping, открывающая пользователям новые возможности

В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России

Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro одход к визуализации, редактированию и анализу как локальных данных, так и контента, размещенного в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. При этом ArcGIS Pro позволяет работать не только в двуме

На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области ртала Тюменской области, программным фундаментом которого является специализированная ГИС-платформа Esri ArcGIS. Геопортал Тюменской области (gis.72to.ru) представляет собой комплекс картографи

Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online енный сайт www.arcgis.com и значительно расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Одна из главных целей, которые ставила перед собой компания Esri при создании

Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3 риложение сочетает визуализацию, редактирование и анализ с помощью локальных данных, а также данных ArcGIS Online и Portal for ArcGIS – как двух-, так и трехмерных. Теперь данные могут создават

Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практическ

Компания Ersi подключит все школы США к ГИС джермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая позвол

Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей ArcGIS for Server Enterprise. Цель нового этапа – сделать для пользователей еще более быстрым

ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб в себя приложения для оценки ущерба и мониторинга газовой сети. Оба приложения позволяют работать с ArcGIS Online, где можно создавать интерактивные карты и приложения, получать доступ к различ

Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS IS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационной платформой ArcGIS. Данное соглашение действует на территории России и предполагает разработку решений информационного моделирования как части проектно-строительных процессов, а также расширение и поддержк

Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовательских ГИС-приложений на различных программных

Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволяет пользователям ArcGIS Online находить и получать геоинформационные приложения и данные, публикуемые авторизо

Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте приводятся сравнительный анализ территорий до и после

«Data+» и «Дата Ист» разработали новый ГИС-инструментарий под ArcGIS 10.x хнологий, объявили о разработке специализированного пакета программных кадастровых инструментов под ArcGIS 10.х. Новый кадастровый ГИС-инструментарий предназначен для быстрого создания межевого

Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярност

Российским пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online ологий) объявили о том, что в феврале этого года пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online — облачного сервиса для создания геоинформационных систем в среде интернета. В

Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop Desktop эффективным корпоративным ГИС-инструментом, прежде всего, в сочетании c облачной платформой ArcGIS Online. ArcGIS Explorer Desktop 2500 открывает широкие возможности для публикации, дос

Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS Globe и GeoEye. Сегодня все работы, связанные с их интеграцией с базовыми картами облачного ресурса ArcGIS Online завершены. Сервисы ArcGIS Online обеспечивают доступ к разнообразным баз

«Росинжиниринг» построит геоинформационную систему на базе ПО ArcGIS ии Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что программный комплекс ArcGIS выбран Группой компаний «Росинжиниринг» в качестве платформы для корпоративной ГИС. Гр

Выпущена локализованная русская версия ArcGIS 10.1 ения для русификации ArcGIS for Desktop 10.1 и ArcGIS for Server. Облачная инфраструктура и сервисы ArcGIS Online также переведены на русский язык. Кроме того, интерфейс и справка продуктов Arc

Esri запустила картографическую систему ArcGIS Online для корпоративных пользователей омпания Esri CIS объявила об официальном запуске новых сервисов и усовершенствованной модели работы ArcGIS Online для предприятий любого масштаба. Прежде всего, эти инновации будут востребованы

Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS любые ГИС-ресурсы (карты, снимки, геоданные и метаданные) как веб-сервисы для ArcGIS for Server или ArcGIS Online. По информации Esri CIS, это обеспечивает авторизованный защищенный доступ поль

ПО ArcGIS получило сертификат ФСТЭК гий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что пакет ПО ArcGIS успешно прошел процедуру сертификации в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Согласно выданному на основе проведенных испытаний сертификату, программ

Esri запустит в России программу «ГИС в каждый дом» рамма Esri для физических лиц «ГИС в каждый дом». С этого момента любой желающий сможет получить ПО ArcGIS ArcView с соответствующими модулями по цене, сопоставимой со стоимостью стандартного п

Esri передаст технологическим центрам Microsoft демонстрационные версии решений ArcGIS я, компания Esri передает всем технологическим центрам Microsoft, расположенным в США, Европе и Азии (в настоящее время их более двадцати) программное обеспечение с демонстрационными версиями решений ArcGIS и геоинформационным контентом. Таким образом, теперь эти матералы могут использоваться в ежегодных мероприятиях Microsoft для существующих и потенциальных клиентов, где рассматриваются в

Esri выпустила ArcGIS API для платформы Windows Phone ущества платформы ArcGIS». Новое ПО свободно работает с Web-сервисами, доступными в ArcGIS Server и ArcGIS Online. Клиенты могут легко создавать приложения, которые взаимодействуют с их собстве

«Data+» представила международную программу Esri по созданию глобальной электронной карты тью общей карты, причем они будут интегрированы с данными других партнеров и опубликованы с помощью ArcGIS Online как кэшированный картографический сервис. При этом картографическая информация

Esri интегрировала функции ГИС в офисную среду Microsoft SharePoint жки, космических- и аэрофотоснимков, полученных с серверов ArcGIS и интернет-сервисов (в частности, ArcGIS Online и Bing Maps). Второй элемент – ArcGIS Location Map Field – позволяет добавлять

Esri выпустил обновленный инструментарий ArcGIS Viewer for Flex йствовать с коммерческими и общедоступными геоинформационными сервисами (например, Microsoft Bing и ArcGIS Online). Соответственно, новая разработка Esri будет интересна как системным интеграто