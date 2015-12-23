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Esri ArcGIS Esri ArcView Esri ArcInfo

Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.12.2015 Esri выпустила финальную версию среды для создания приложений AppStudio for ArcGIS v1.0

для приложения по оффлайн-работе с картами, нужно открыть AppStudio Desktop Edition, подключиться к ArcGIS Online, выбрать в меню пункт Sample Apps и загрузить соответствующий пакет, пояснили в
16.12.2015 В ArcGIS будет реализована поддержка SAP HANA как корпоративной базы геоданных

На 2016 г. запланирован выход версии ArcGIS с полной поддержкой SAP HANA. Об этом CNews сообщили в российской компании Esri CIS (официальном дистрибьюторе в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технолог
23.11.2015 Система распознавания лиц Vocord FaceControl интегрирована с ГИС ArcGIS

ор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) продемонстрировали интеграцию биометрической системы распознавания лиц Vocord FaceControl и геоинформационной системы ArcGIS в режиме реального времени на конференции геоинформационных технологий Esri. Об этом CNews сообщили в «Вокорд». Совместное решение компаний открывает принципиально новые возможности в об
18.11.2015 Бета-версия ArcGIS Earth стала доступна для тестирования

RESTful, включая объекты, карты, изображения и сцены, в том числе к данным в Portal for ArcGIS или ArcGIS Online; использование базовых карт Esri, размещенных в ArcGIS Online; сохранени
09.11.2015 Вышла новая версия Navigator for ArcGIS на русском языке

ств на Android и Windows Phone. Для работы с приложением Navigator for ArcGIS требуется подписка на ArcGIS Online для организаций.
23.07.2015 Выпущена новая версия облачной ГИС-платформы ArcGIS Online

) сообщила о том, что компания Esri выпустила в июле этого года новую версию облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Обновления затрагивают многие направления работы с подпиской ArcGIS Online<
17.07.2015 Esri предложила новое мобильное приложение для работы с данными «в поле»

я путем заполнения форм-опросников на мобильном устройстве. Затем собранные данные аккумулируются в ArcGIS Online, и далее с ними можно работать в ArcGIS for Desktop, ArcGIS Online и дру
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult

компании интегрировали возможности BI-платформы Qlik Sense (BI Consult) и комплекса ГИС-технологий ArcGIS (Esri). В ходе серии совместных вебинаров Александр Стародубов (BI Consult) и Иван Мех
27.05.2015 Esri CIS включила технологию Smart Mapping в ArcGIS 10.3.1

льтате очередного обновления пакета ArcGIS, пользователи смогут применять Smart Mapping не только в ArcGIS Online (эта опция доступна с марта 2015 г.), но и в Portal for ArcGIS (с помощью встро
08.04.2015 В ГИС-платформе ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping

геоинформационных технологий) сообщила о том, что в мартовском обновлении популярной ГИС-платформы ArcGIS Online появилась технология Smart Mapping, открывающая пользователям новые возможности
17.02.2015 В ArcGIS Online стали доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России

компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) сообщила о том, что пользователям ArcGIS Online теперь доступны новые карты рельефа большей части европейской территории России
04.02.2015 Esri CIS выпустил первую версию настольного продукта ArcGIS Pro

одход к визуализации, редактированию и анализу как локальных данных, так и контента, размещенного в ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. При этом ArcGIS Pro позволяет работать не только в двуме
20.01.2015 На платформе ArcGIS заработал Геопортал Тюменской области

ртала Тюменской области, программным фундаментом которого является специализированная ГИС-платформа Esri ArcGIS. Геопортал Тюменской области (gis.72to.ru) представляет собой комплекс картографи
15.12.2014 Esri расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online

енный сайт www.arcgis.com и значительно расширила функциональные возможности облачной ГИС-платформы ArcGIS Online. Одна из главных целей, которые ставила перед собой компания Esri при создании

10.12.2014 Esri CIS представил новую программную ГИС-платформу ArcGIS 10.3

риложение сочетает визуализацию, редактирование и анализ с помощью локальных данных, а также данных ArcGIS Online и Portal for ArcGIS – как двух-, так и трехмерных. Теперь данные могут создават
14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online

Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практическ
02.06.2014 Компания Ersi подключит все школы США к ГИС

джермонд (Jack Dangermond) выделил $1 млрд на подключение всех 115 тыс. американских школ к системе ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная картографическая платформа, которая позвол
25.03.2014 Esri CIS поможет запустить корпоративную ГИС на базе ArcGIS for Server Enterprise

геоинформационных технологий) объявила о втором этапе маркетинговой программы для всех покупателей ArcGIS for Server Enterprise. Цель нового этапа – сделать для пользователей еще более быстрым
09.12.2013 ESRI представила ArcGIS для электрических и газовых служб

в себя приложения для оценки ущерба и мониторинга газовой сети. Оба приложения позволяют работать с ArcGIS Online, где можно создавать интерактивные карты и приложения, получать доступ к различ
11.11.2013 Esri CIS и IB2S совместно интегрируют технологию информационного моделирования зданий и ГИС-платформу ArcGIS

IS и Smart Innovative Building Solutions (IB2S) объявили о заключении партнерского соглашения в области интеграции технологии информационного моделирования зданий (BIM) с геоинформационной платформой ArcGIS. Данное соглашение действует на территории России и предполагает разработку решений информационного моделирования как части проектно-строительных процессов, а также расширение и поддержк
11.11.2013 Esri CIS выпускает новые версии ArcGIS Runtime SDK 10.2 для различных платформ

Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий, – объявила о выпуске новых версий продуктов ArcGIS Runtime SDK 10.2 для создания пользовательских ГИС-приложений на различных программных
24.09.2013 Запущен каталог ГИС-приложений ArcGIS Marketplace

объявила о запуске ArcGIS Marketplace – новой портальной площадки, которая позволяет пользователям ArcGIS Online находить и получать геоинформационные приложения и данные, публикуемые авторизо
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске

Российская компания Esri CIS опубликовала карту наводнения в г. Хабаровск. Карта создана на платформе ArcGIS – профессиональной ГИС-системы, разработанной компанией Esri. Космические снимки предоставлены ИТЦ «Сканэкс». На интерактивной карте приводятся сравнительный анализ территорий до и после
12.09.2013 «Data+» и «Дата Ист» разработали новый ГИС-инструментарий под ArcGIS 10.x

хнологий, объявили о разработке специализированного пакета программных кадастровых инструментов под ArcGIS 10.х. Новый кадастровый ГИС-инструментарий предназначен для быстрого создания межевого
05.07.2013 Esri снижает стоимость сервисов системы ArcGIS Online

Российская компания Esri CIS объявила о том, что Esri снижает стоимость пользования сервисами ArcGIS Online для подписчиков и выпускает новую версию ArcGIS Online. Рост популярност
21.02.2013 Российским пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online

ологий) объявили о том, что в феврале этого года пользователям стала доступна локализованная версия ArcGIS Online — облачного сервиса для создания геоинформационных систем в среде интернета. В

19.02.2013 Data+ и Esri CIS представили новую версию ArcGIS Explorer Desktop

Desktop эффективным корпоративным ГИС-инструментом, прежде всего, в сочетании c облачной платформой ArcGIS Online. ArcGIS Explorer Desktop 2500 открывает широкие возможности для публикации, дос
07.02.2013 Массив снимков DigitalGlobe станет доступен пользователям ArcGIS

Globe и GeoEye. Сегодня все работы, связанные с их интеграцией с базовыми картами облачного ресурса ArcGIS Online завершены. Сервисы ArcGIS Online обеспечивают доступ к разнообразным баз
28.01.2013 «Росинжиниринг» построит геоинформационную систему на базе ПО ArcGIS

ии Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что программный комплекс ArcGIS выбран Группой компаний «Росинжиниринг» в качестве платформы для корпоративной ГИС. Гр
20.09.2012 Выпущена локализованная русская версия ArcGIS 10.1

ения для русификации ArcGIS for Desktop 10.1 и ArcGIS for Server. Облачная инфраструктура и сервисы ArcGIS Online также переведены на русский язык. Кроме того, интерфейс и справка продуктов Arc
29.06.2012 Esri запустила картографическую систему ArcGIS Online для корпоративных пользователей

омпания Esri CIS объявила об официальном запуске новых сервисов и усовершенствованной модели работы ArcGIS Online для предприятий любого масштаба. Прежде всего, эти инновации будут востребованы
13.06.2012 Esri CIS начала продажи нового поколения ГИС-продуктов ArcGIS

любые ГИС-ресурсы (карты, снимки, геоданные и метаданные) как веб-сервисы для ArcGIS for Server или ArcGIS Online. По информации Esri CIS, это обеспечивает авторизованный защищенный доступ поль
30.05.2012 ПО ArcGIS получило сертификат ФСТЭК

гий и решений для создания геоинформационных систем) и Esri CIS (эксклюзивный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri — мирового поставщика геоинформационных технологий) объявили о том, что пакет ПО ArcGIS успешно прошел процедуру сертификации в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). Согласно выданному на основе проведенных испытаний сертификату, программ
28.07.2011 Esri запустит в России программу «ГИС в каждый дом»

рамма Esri для физических лиц «ГИС в каждый дом». С этого момента любой желающий сможет получить ПО ArcGIS ArcView с соответствующими модулями по цене, сопоставимой со стоимостью стандартного п
11.02.2011 Esri передаст технологическим центрам Microsoft демонстрационные версии решений ArcGIS

я, компания Esri передает всем технологическим центрам Microsoft, расположенным в США, Европе и Азии (в настоящее время их более двадцати) программное обеспечение с демонстрационными версиями решений ArcGIS и геоинформационным контентом. Таким образом, теперь эти матералы могут использоваться в ежегодных мероприятиях Microsoft для существующих и потенциальных клиентов, где рассматриваются в
07.12.2010 Esri выпустила ArcGIS API для платформы Windows Phone

ущества платформы ArcGIS». Новое ПО свободно работает с Web-сервисами, доступными в ArcGIS Server и ArcGIS Online. Клиенты могут легко создавать приложения, которые взаимодействуют с их собстве
08.11.2010 «Data+» представила международную программу Esri по созданию глобальной электронной карты

тью общей карты, причем они будут интегрированы с данными других партнеров и опубликованы с помощью ArcGIS Online как кэшированный картографический сервис. При этом картографическая информация

13.10.2010 Esri интегрировала функции ГИС в офисную среду Microsoft SharePoint

жки, космических- и аэрофотоснимков, полученных с серверов ArcGIS и интернет-сервисов (в частности, ArcGIS Online и Bing Maps). Второй элемент – ArcGIS Location Map Field – позволяет добавлять

30.09.2010 Esri выпустил обновленный инструментарий ArcGIS Viewer for Flex

йствовать с коммерческими и общедоступными геоинформационными сервисами (например, Microsoft Bing и ArcGIS Online). Соответственно, новая разработка Esri будет интересна как системным интеграто
08.09.2010 ГИС ArcGIS теперь поддерживают мобильные устройства на базе Windows Mobile

еоинформационных систем (ГИС), объявила о том, что пользователи настольных геоинформационных систем ArcGIS впервые получили возможность применять мобильные устройства на платформе Windows Mobil

Публикаций - 160, упоминаний - 368

Esri ArcGIS и организации, системы, технологии, персоны:

Esri 176 111
Esri CIS - Эсри СНГ 93 64
Data+ 36 27
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 12
Google LLC 12690 12
Microsoft Corporation 25775 11
Совзонд - Sovzond 123 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
Autodesk 639 7
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 5
СиС - Системы и связь 11 4
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 4
SAP SE 5601 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Trimble 51 4
Bentley Systems 63 4
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 3
BI Consult - Би Ай Консалт 22 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Data East - Дата Ист 28 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
БАРС Груп 579 3
Прайм Груп - Prime Group 74 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Nvidia Corp 4002 3
Precisely - Syncsort 9 2
Неолант - Neolant 43 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 2
Ростелеком 10948 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Broadcom - VMware 2610 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Bentley Motors 74 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Волгограднефтепроект 2 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 13 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
Геометрия НПО 165 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Росинжиниринг ГК - Росинжиниринг Проект - Росинжиниринг Автоматизация 7 1
Лукойл Нижневолжскнефть 4 1
Росгипролес - Агролеспроект 3 1
Алмазы Поморского края - АПК 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Advent International 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Татнефть 243 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Администрация Перми 23 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
Правительство Казахстана - Министерство сельского хозяйства Казахстана 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 5
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 114
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 31
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 30
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
Microsoft Windows 16882 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Autodesk AutoCAD 376 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple iOS 8583 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Google Android 15244 7
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 6
NASA Landsat 83 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
Geoserver 13 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
OpenStreetMap - OSM 71 3
GeoEye IKONOS 127 3
Esri Geoportal Server 3 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 3
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 148 2
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 2
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 2
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 2
Autodesk AutoCAD DXF 51 2
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 2
PostgreSQL - PostGIS 12 2
Microsoft WPF - Microsoft Windows Presentation Foundation 41 2
Bentley MicroStation 30 2
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 2
Быстрова Юлия 10 8
Ушаков Алексей 20 7
Dangermond Jack - Данджермонд Джек 6 5
Онищенко Геннадий 35 3
Завальский Леонид 5 3
Куприяновский Василий 4 3
Путин Владимир 3454 3
Онищенко Владислав 98 3
Левкевич Михаил 59 2
Еремченко Евгений 17 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Наумов Сергей 42 2
Провинцев Павел 8 2
Ананьев Вячеслав 10 2
Хронусов Валерий 8 2
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 2
Dangermond Jack - Данжермонд Джек 2 2
Turner Andrew - Тёрнер Эндрю 3 2
Лысенко Эдуард 317 2
Калинин Александр 189 2
Бадалов Андрей 66 2
Серебряков Виктор 56 1
Рудычева Наталья 95 1
Херсонцев Алексей 93 1
Игнатов Виктор 12 1
Векилов Тимур 28 1
Лаут Артур 2 1
Таболкин Алексей 8 1
Тарасенко Алексей 16 1
Тоскин Алексей 29 1
Стародубов Александр 1 1
Лужков Юрий 113 1
Токарев Сергей 9 1
Шиловских Петр 25 1
Храбров Валерий 26 1
Кучейко Алексей 22 1
Козлов Павел 21 1
Лесь Алексей 10 1
Апурин Николай 11 1
Игнатьев Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 3
Парагвай 55 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Украина 7928 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 2
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Зоология - наука о животных 2887 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 5
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Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
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Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 3
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Nature 832 3
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
IBM Research 111 2
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Forrester Research 834 1
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РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
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