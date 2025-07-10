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Алмазы Поморского края АПК
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Компания «Алмазы Поморского края» разработала интегрированное рабочее место геолога, поисковика и прогнозиста 1
Алмазы Поморского края и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
|Земля - планета Солнечной системы 10498 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область 748 1
|Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 133 1
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