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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия СЗФО
Архангельская область
Северодвинск
Публикаций - 116, упоминаний - 159
Россия СЗФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Багдасарян Дмитрий 23 3
|Кириенко Сергей 127 3
|Дмитриев Кирилл 99 2
|Киселев Николай 11 2
|Шалманов Сергей 194 2
|Приданцев Сергей 139 2
|Слизень Виталий 235 2
|Новиков Сергей 41 2
|Румянцев Александр 15 2
|Несговоров Алексей 1 1
|Думин Антон 7 1
|Терехов Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Алсуфьев Алексей 1 1
|Петров Андрей 22 1
|Стак Александр 4 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Богатов Антон 76 1
|Яшин Валерий 65 1
|Москалева Татьяна 65 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Матовников Михаил 1 1
|Орловский Виктор 268 1
|Патока Андрей 103 1
|Гук Андрей 18 1
|Васильев Александр 30 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Кусков Денис 212 1
|Васильев Евгений 108 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Смирнов Дмитрий 65 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Иванов Сергей 337 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
|Российская газета 219 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 2
|РАН - Российская академия наук 908 2
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
|ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
|САФУ - Северодвинский технический колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1165102, в очереди разбора - 1052371.
Создано именных указателей - 51391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru