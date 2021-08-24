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Россия СЗФО
Архангельская область
Северодвинск



24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
18.08.2020 Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске 2
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
26.09.2018 «Техносерв» создал корпоративный удостоверяющий центр для ОСК 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
15.06.2017 Разработка «Росэлектроники» обеспечивает контроль взлета-посадки корабельной авиации 1
17.10.2016 «Билайн» запустил 4G в шести областях Западного региона 1
09.06.2016 МТС ускорила мобильный интернет на Соловках 1
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО 1
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области 2
15.12.2015 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Архангельской и Вологодской областей 1
29.07.2015 Yota начинает предоставлять услуги безлимитного 4G-интернета в Архангельской и Тюменской областях 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 1
05.12.2014 ChronoPay опубликовал статистику запросов от МВД по карточному мошенничеству за 2013 и 2014 годы 1
29.09.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в Архангельской области 3
23.09.2014 МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске 2
16.06.2014 МТС запустила сеть LTE в Архангельской области 3
14.01.2014 9 филиалов «ГУССТ №3 при Спецстрое России» автоматизированы «Первым БИТом» 1
17.12.2013 «Билайн» переводит на новые технологии сеть 3G в Архангельской области 1
13.11.2013 «Собинбанк» расширяет сотрудничество с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
13.09.2013 С января 2013 г. число пользователей домашнего цифрового ТВ МТС в Северо-Западном регионе увеличилось вдвое 1
05.12.2012 РАМЭК и САФУ создают в вузе единую инфосреду 2
23.11.2012 В России создана полицейская хайтек-«Нива» с планшетом и ГЛОНАСС 1
21.11.2012 МТС обеспечила доступом в интернет крупнейшее медучреждение Северодвинска 3
20.11.2012 «Билайн» запускает технологию HSPA+ на Северо-Западе 1
12.10.2012 МТС запускает цифровое телевидение на Северо-Западе 2
25.07.2012 В «ВымпелКоме» — новый директор по развитию ШПД Северо-Западного региона 1
24.07.2012 Число торговых точек Tele2 увеличилось в первом полугодии 2012 г. на 15% 1
12.07.2012 «Ситроникс ИТ» строит сеть цифрового телевидения для МТС 1
06.07.2012 МТС запустила цифровой телесигнал по всей России 1
16.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
10.04.2012 17 апреля откроется Международный форум MedSoft-2012 1
05.03.2012 В САФУ внедрена система мониторинга результативности и эффективности деятельности 1
24.01.2012 В Северодвинске открылась электронная приёмная президента РФ 3
29.11.2011 Банк «Авангард» начал выпуск кредитных карт «MasterCard МегаФон» 1
12.09.2011 ТТК выиграл конкурсы Роскомнадзора на радиочастоты в 27 городах России 1
06.06.2011 МТС представила «летний» тариф для абонентов проводного интернета 1
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
17.02.2011 Количество абонентов домашнего интернета и кабельного телевидения МТС на Северо-Западе в 2010 г. увеличилось в 2 раза 2

Публикаций - 116, упоминаний - 159

Россия СЗФО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8492 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7440 11
Комстар Регионы 90 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 6
Nokia Corporation 5229 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2208 5
Синтерра - Synterra 743 3
Huawei 3121 3
МегаФон ПетерСтар 285 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7730 3
Ericsson 2270 3
Samsung Electronics 8912 3
МТС Северо-Запад 52 2
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1091 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
Шахты 46 2
АФК Система ПАО 1595 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1840 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6176 2
INPAS - ИНПАС 117 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 856 1
Nokia Siemens Networks 201 1
Microsoft Corporation 20942 1
Ростелеком - Архангельский филиал 3 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
СМАРТС Компания 491 1
Ростех - Ростехнологии 2289 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Yandex - Яндекс 4527 1
Cisco Systems 4619 1
МТС Сибирь 20 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Комстар ОТС - Телмос 99 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 1
Marconi 113 1
Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 283 11
Связной ГК 1083 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 3
Газпром ПАО 739 2
Телефорум 91 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 2
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 10 2
Евросеть 1342 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 84 1
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4776 1
Dixis - Диксис 341 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1546 1
РОСНО СК 163 1
Цифроград 155 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Auchan Holding - Ашан 167 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 68 1
Петрокоммерц 42 1
РКС - Российские космические системы 111 1
AliExpress 286 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 127 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1209 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1869 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 375 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Правительство РФ 2624 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 928 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1623 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2715 1
Президент Российской Федерации 1705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1719 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 84 1
Правительство Архангельской области 7 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4183 6
3G - Стандарт мобильной связи 5060 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1331 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3030 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2846 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12097 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 453 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 648 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12193 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10046 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 866 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9134 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 98 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1484 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3943 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 242 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 162 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3157 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 261 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
Безопасный город 382 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 722 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 155 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1911 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 166 3
ЭОС Дело СЭД 760 2
Малахит СПМБМ - АПЛ К-560 "Северодвинск" 2 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2051 1
Космодром Байконур 1004 1
АПК БГ - Безопасный город 48 1
Аскон Лоцман:PLM 56 1
Аскон Компас-3D 94 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 17 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Багдасарян Дмитрий 23 3
Кириенко Сергей 127 3
Дмитриев Кирилл 99 2
Киселев Николай 11 2
Шалманов Сергей 194 2
Приданцев Сергей 139 2
Слизень Виталий 235 2
Новиков Сергей 41 2
Румянцев Александр 15 2
Несговоров Алексей 1 1
Думин Антон 7 1
Терехов Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Кржешовская Юлия 14 1
Рылов Дмитрий 45 1
Алсуфьев Алексей 1 1
Петров Андрей 22 1
Стак Александр 4 1
Прозоровский Василий 40 1
Богатов Антон 76 1
Яшин Валерий 65 1
Москалева Татьяна 65 1
Добрынин Владимир 32 1
Матовников Михаил 1 1
Орловский Виктор 268 1
Патока Андрей 103 1
Гук Андрей 18 1
Васильев Александр 30 1
Кочетков Владислав 222 1
Кусков Денис 212 1
Васильев Евгений 108 1
Брюквин Юрий 253 1
Смирнов Дмитрий 65 1
Петров Дмитрий 33 1
Смагаринский Юрий 24 1
Иванов Сергей 337 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 47
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 47
Россия - Российская федерация - РФ 81938 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11501 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26526 21
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 19
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 252 16
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 250 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2878 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2125 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 454 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 961 9
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 9
Россия - ДФО - Якутия - Мирный 27 9
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 8
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 985 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1377 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 7
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 137 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 312 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 541 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 6
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 250 6
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 6
Россия - СЗФО - Республика Коми 595 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 6
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1223 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 2
Плутоний 9 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 125 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
Русский язык 1650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10408 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
Российская газета 219 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 2
РАН - Российская академия наук 908 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
САФУ - Северодвинский технический колледж 1 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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