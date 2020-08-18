Россия СЗФО

Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске исутствия и приходит в Северодвинск. Теперь коммерческие предприятия и государственные учреждения в Северодвинске могут воспользоваться надежными сервисами ТТК по организации каналов связи, тел

МТС обеспечила доступом в интернет крупнейшее медучреждение Северодвинска нных стационара Центральной медсанчасти №58. В рамках проекта обеспечен доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с, а также подключение подразделений медсанчасти к сети VPN. Центральная медсанчасть №58 Северодвинска – одно из крупнейших учреждений Федерального медико-биологического агентства России. Оно включает в себя многопрофильную больницу из 13 госпитальных отделений, две поликлиники и с

В Северодвинске открылась электронная приёмная президента РФ В Северодвинске начала работу первая в Архангельской области интернет-приёмная Президента РФ, с

АПЛ "Северодвинск" спущена на воду спустя 17 лет сийская газета", 15 июня 2010 года на оборонной судоверфи производственного объединения «Севмаш» в присутсвии президента Дмитрия Медведева состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Северодвинск". Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") спроектирована морским бюро машиностроения "Малахит" (Санкт-Петербург)

Многоцелевая АПЛ "Северодвинск" готовится к спуску на воду 7 мая 2010 года со стапелей "Севмаша" будет выведена головная подводная лодка "Северодвинск", построенная по проекту санкт-петербургского КБ "Малахит" и открывающая серию м

Администрация Северодвинска внедряет СЭД «Дело» Администрация Северодвинска продолжает автоматизацию документооборота на базе системы «Дело», разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект ведет компания «Рик-ком», партнер ЭОС в Архан

«Комстар» модернизирует сеть связи в Северодвинске сообщении «Комстара». Широкополосный доступ в интернет будет предоставляться абонентам «Комстара» в Северодвинске на базе выделенного волоконно-оптического канала передачи данных по технологии

Администрация Северодвинска закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело» В августе 2008 г. администрация Северодвинска приобрела 11 дополнительных рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Напомним, что это вторая закупка лицензий прогр

Строительство плавучей АЭС: итоги совещания в Северодвинске 8-9 ноября на заводе «Севмаш» (ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск) прошло совещание по строительству атомного плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТС-40С, в котором приняли участие руководители филиала концерна «Росэнергоатом» - Дире

Строительство плавучей АЭС: итоги совещания в Северодвинске 8-9 ноября на заводе «Севмаш» (ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск) прошло совещание по строительству атомного плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТС-40С, в котором приняли участие руководители филиала концерна «Росэнергоатом» - Дире

Северодвинск лишили выхода в интернет кабеля при спуске с Краснофлотского моста города Архангельска, так же и вырезали три телефонных кабеля, принадлежащие ОАО "Северо-Западный Телеком". В результате интернет-трафик прекратил поступать в Северодвинск, Онегу, Мирный и другие города. Так же пропала междугородняя связь. К настоящему моменту архангельский филиал ОАО "СЗТ" полностью восстановил украденные кабели. Правоохранительные

За депутатами Северодвинска будут наблюдать видеокамеры 4 видеокамеры установлены в большом зале заседаний администрации Северодвинска, где проходят сессии городского Совета. На эти цели из городского бюджета было выделено 50 тыс. рублей. Камеры наблюдают за каждым сектором зала заседаний. Запись ведется как во в

В школах Северодвинска устанавливают тревожные кнопки ивание, не считая расходов на установку, обходится бюджету города в 400 тысяч рублей в год. Всего в Северодвинске 100 образовательных учреждений. Если все они будут оборудованы тревожными кнопк

В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах Росэнергоатом и Севмашпредприятие пописали в среду в Северодвинске соглашение о начале строительства первой в мире плавучей АЭС, которая будет расположена в Северодвинске, сообщили «Интерфаксу» в концерне. Ориентировочная стоимость строите

В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах Росэнергоатом и Севмашпредприятие пописали в среду в Северодвинске соглашение о начале строительства первой в мире плавучей АЭС, которая будет расположена в Северодвинске, сообщили «Интерфаксу» в концерне. Ориентировочная стоимость строите

Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске 19 марта 2006 года, в день 100-летия подводных сил России, в Северодвинске будет заложена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Севе