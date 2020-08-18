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Россия СЗФО Архангельская область Северодвинск

СОБЫТИЯ


18.08.2020 Цифровые сервисы компании «Транстелеком» для бизнеса и операторов – теперь и в Северодвинске

исутствия и приходит в Северодвинск. Теперь коммерческие предприятия и государственные учреждения в Северодвинске могут воспользоваться надежными сервисами ТТК по организации каналов связи, тел
21.11.2012 МТС обеспечила доступом в интернет крупнейшее медучреждение Северодвинска

нных стационара Центральной медсанчасти №58. В рамках проекта обеспечен доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с, а также подключение подразделений медсанчасти к сети VPN. Центральная медсанчасть №58 Северодвинска – одно из крупнейших учреждений Федерального медико-биологического агентства России. Оно включает в себя многопрофильную больницу из 13 госпитальных отделений, две поликлиники и с
24.01.2012 В Северодвинске открылась электронная приёмная президента РФ

В Северодвинске начала работу первая в Архангельской области интернет-приёмная Президента РФ, с
16.06.2010 АПЛ "Северодвинск" спущена на воду спустя 17 лет

сийская газета", 15 июня 2010 года на оборонной судоверфи производственного объединения «Севмаш» в присутсвии президента Дмитрия Медведева состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки "Северодвинск". Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения "Северодвинск" (проект 885, шифр "Ясень") спроектирована морским бюро машиностроения "Малахит" (Санкт-Петербург)

18.03.2010 Многоцелевая АПЛ "Северодвинск" готовится к спуску на воду

7 мая 2010 года со стапелей "Севмаша" будет выведена головная подводная лодка "Северодвинск", построенная по проекту санкт-петербургского КБ "Малахит" и открывающая серию м
09.03.2010 Администрация Северодвинска внедряет СЭД «Дело»

Администрация Северодвинска продолжает автоматизацию документооборота на базе системы «Дело», разработанной компанией «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект ведет компания «Рик-ком», партнер ЭОС в Архан
24.08.2009 «Комстар» модернизирует сеть связи в Северодвинске

сообщении «Комстара». Широкополосный доступ в интернет будет предоставляться абонентам «Комстара» в Северодвинске на базе выделенного волоконно-оптического канала передачи данных по технологии

14.08.2008 Администрация Северодвинска закупила дополнительные АРМ СЭД «Дело»

В августе 2008 г. администрация Северодвинска приобрела 11 дополнительных рабочих мест системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Напомним, что это вторая закупка лицензий прогр
13.11.2006 Строительство плавучей АЭС: итоги совещания в Северодвинске

8-9 ноября на заводе «Севмаш» (ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск) прошло совещание по строительству атомного плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТС-40С, в котором приняли участие руководители филиала концерна «Росэнергоатом» - Дире
13.11.2006 Строительство плавучей АЭС: итоги совещания в Северодвинске

8-9 ноября на заводе «Севмаш» (ФГУП ПО «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск) прошло совещание по строительству атомного плавучего энергоблока с реакторными установками КЛТС-40С, в котором приняли участие руководители филиала концерна «Росэнергоатом» - Дире
20.10.2006 Северодвинск лишили выхода в интернет

кабеля при спуске с Краснофлотского моста города Архангельска, так же и вырезали три телефонных кабеля, принадлежащие ОАО "Северо-Западный Телеком". В результате интернет-трафик прекратил поступать в Северодвинск, Онегу, Мирный и другие города. Так же пропала междугородняя связь. К настоящему моменту архангельский филиал ОАО "СЗТ" полностью восстановил украденные кабели. Правоохранительные

29.09.2006 За депутатами Северодвинска будут наблюдать видеокамеры

4 видеокамеры установлены в большом зале заседаний администрации Северодвинска, где проходят сессии городского Совета. На эти цели из городского бюджета было выделено 50 тыс. рублей. Камеры наблюдают за каждым сектором зала заседаний. Запись ведется как во в
26.09.2006 В школах Северодвинска устанавливают тревожные кнопки

ивание, не считая расходов на установку, обходится бюджету города в 400 тысяч рублей в год. Всего в Северодвинске 100 образовательных учреждений. Если все они будут оборудованы тревожными кнопк
14.06.2006 В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах

Росэнергоатом и Севмашпредприятие пописали в среду в Северодвинске соглашение о начале строительства первой в мире плавучей АЭС, которая будет расположена в Северодвинске, сообщили «Интерфаксу» в концерне. Ориентировочная стоимость строите
14.06.2006 В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах

Росэнергоатом и Севмашпредприятие пописали в среду в Северодвинске соглашение о начале строительства первой в мире плавучей АЭС, которая будет расположена в Северодвинске, сообщили «Интерфаксу» в концерне. Ориентировочная стоимость строите
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

19 марта 2006 года, в день 100-летия подводных сил России, в Северодвинске будет заложена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Севе
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

19 марта 2006 года, в день 100-летия подводных сил России, в Северодвинске будет заложена новая атомная подлодка для российского Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Росатома. Субмарина четвертого поколения проекта «Борей» будет заложена на «Севе

Публикаций - 136, упоминаний - 156

Россия СЗФО и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
МегаФон 10742 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ростелеком 10948 4
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - ТД-Телеком 7 3
Samsung Electronics 11064 3
Huawei 4676 3
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
Шахты 0 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
Divizion 54 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
МТС - Система Телеком 239 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Тверьсвязьинформ 4 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Сенди инфо 3 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 23
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 8
ОСК - СЦСС - Северный центр судостроения и судоремонта - Звёздочка - Центр судоремонта - СРЗ-35 - 35 судоремонтный завод 9 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 4
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Айсберг ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 5 2
INARCTICA - Кислогубская ПЭС - Кислогубская приливная электростанция 2 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомэнерго 4 2
Газпром ПАО 1493 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
ВкусВилл - Избёнка 216 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Торий НПП 47 2
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 2
Телефорум 93 2
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ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
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ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 1
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Т2 - Т2 Мобайл - интернет-магазин 9 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Адмирал Горшков - авианесущий крейсер 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
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