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Россия ДФО Якутия Мирнинский район Мирный

Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный


15.04.2024 МТС оцифровала строящийся аэропорт в Мирном

современными сервисами и решать свои «цифровые» задачи во время поездок в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок. Новая воздушная гавань расположена в 3 километрах от действующего аэропорта в Мирном, ее сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 г. Сейчас там работают десятки строителей, которые уже пользуются цифровыми сервисами МТС. «Мирный является промышленным и туристическим це
12.05.2017 «Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном

«Мегафон» объявил о расширении емкости магистральной транспортной сети в городе Мирном. Как рассказали CNews в компании, это позволило почти вдвое увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в алмазной столице России.Увеличение емкости магистральной т
22.12.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном

Клиентам «Мегафона», проживающим и работающим в городе Мирном республики Саха (Якутия), стал доступен скоростной мобильный интернет стандарта LTE-Advanced. Благодаря модернизации сети абоненты оператора могут использовать интернет на скорости до 15
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном

Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию в городе Мирном республики Саха (Якутия) первой сети стандарта LTE. Сеть четвертого поколения МТС в «алмазной столице» России работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что позволило достичь максимального
29.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть в Мирнинском районе Якутии

величил емкость сети и расширил покрытие 3G. «Мегафон» продолжает развитие собственной сети связи в Мирнинском районе республики. Специалисты компании модернизировали сеть в городе Удачный и по
08.10.2007 МТС улучшает качество связи в Якутии

граммы развития инфраструктуры сети завершила проект по модернизации оборудования в городе Мирном и Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). В течение сентября технические специалисты МТС по
22.09.2004 "Горизонт-РТ" развернул GSM-сеть в Мирном

Запущена в эксплуатацию новая сеть стандарта GSM компании «Горизонт-РТ», предоставляющей услуги связи в Якутии. Сотовая сеть связи стандарта GSM построена в Мирном на оборудовании Siemens. В рамках заключенного c «Горизонт-РТ» контракта, специалисты Siemens произвели поставку и установку 5 базовых станций и коммутатора на 20 тысяч абонентов. По сло
10.03.2004 НЭТА проложила оптоволоконную сеть в Мирном

лений авиапредприятия, находящихся на расстоянии 1,5-2 километра от основного строения. Когда погодные условия позволят продолжить работы, будут подключены 2 оставшиеся удаленные площадки. До этого в Мирном никто не прокладывал оптоволоконных линий связи. Проект, выполненный компанией НЭТА, стал первым таким опытом в городе. Источник: сообщение пресс-службы компании.

Публикаций - 57, упоминаний - 61

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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