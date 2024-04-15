Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный

МТС оцифровала строящийся аэропорт в Мирном современными сервисами и решать свои «цифровые» задачи во время поездок в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок. Новая воздушная гавань расположена в 3 километрах от действующего аэропорта в Мирном, ее сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 г. Сейчас там работают десятки строителей, которые уже пользуются цифровыми сервисами МТС. «Мирный является промышленным и туристическим це

«Мегафон» вдвое увеличил скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в Мирном «Мегафон» объявил о расширении емкости магистральной транспортной сети в городе Мирном. Как рассказали CNews в компании, это позволило почти вдвое увеличить скорость мобильного интернета в сети LTE и LTE-Advanced в алмазной столице России.Увеличение емкости магистральной т

«Мегафон» запустил LTE-Advanced в Мирном Клиентам «Мегафона», проживающим и работающим в городе Мирном республики Саха (Якутия), стал доступен скоростной мобильный интернет стандарта LTE-Advanced. Благодаря модернизации сети абоненты оператора могут использовать интернет на скорости до 15

МТС построила первую сеть 4G в Мирном Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор, объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию в городе Мирном республики Саха (Якутия) первой сети стандарта LTE. Сеть четвертого поколения МТС в «алмазной столице» России работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что позволило достичь максимального

«Мегафон» модернизировал сеть в Мирнинском районе Якутии величил емкость сети и расширил покрытие 3G. «Мегафон» продолжает развитие собственной сети связи в Мирнинском районе республики. Специалисты компании модернизировали сеть в городе Удачный и по

МТС улучшает качество связи в Якутии граммы развития инфраструктуры сети завершила проект по модернизации оборудования в городе Мирном и Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). В течение сентября технические специалисты МТС по

"Горизонт-РТ" развернул GSM-сеть в Мирном Запущена в эксплуатацию новая сеть стандарта GSM компании «Горизонт-РТ», предоставляющей услуги связи в Якутии. Сотовая сеть связи стандарта GSM построена в Мирном на оборудовании Siemens. В рамках заключенного c «Горизонт-РТ» контракта, специалисты Siemens произвели поставку и установку 5 базовых станций и коммутатора на 20 тысяч абонентов. По сло