Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191611
ИКТ 14769
Организации 11437
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3559
Системы 26656
Персоны 83381
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 886

Северный Ледовитый океан Белое море Соловецкие острова Соловки


 

Алексей Корзухин «Молчание» (1903 г.) В 1903 году Нестеров посетил Соловецкий монастырь на Белом море в поисках персонажей для своей картины «Святая Русь». Братия монастыря — крестьяне северных губерний и Сибири поразили его умом, крепостью, деловитостью. «С топором да пилой в лесу Богу молимся», — говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом. Звери и птицы здесь не боялись человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из лучших нестеровских картин «Молчание». Залив у подножия Рапирной горы. В неподвижных водах отражается темная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов. Алексей Корзухин «Молчание» (1903 г.) В 1903 году Нестеров посетил Соловецкий монастырь на Белом море в поисках персонажей для своей картины «Святая Русь». Братия монастыря — крестьяне северных губерний и Сибири поразили его умом, крепостью, деловитостью. «С топором да пилой в лесу Богу молимся», — говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом. Звери и птицы здесь не боялись человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из лучших нестеровских картин «Молчание». Залив у подножия Рапирной горы. В неподвижных водах отражается темная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов.
"Гавань в Соловецком монастыре", 1912 Автор: Борисов Александр Алексеевич "Гавань в Соловецком монастыре", 1912 Автор: Борисов Александр Алексеевич
Алексей Корзухин «Молчание» (1903 г.) В 1903 году Нестеров посетил Соловецкий монастырь на Белом море в поисках персонажей для своей картины «Святая Русь». Братия монастыря — крестьяне северных губерний и Сибири поразили его умом, крепостью, деловитостью. «С топором да пилой в лесу Богу молимся», — говорили они о себе. Вся природа была для них святым храмом. Звери и птицы здесь не боялись человека, поскольку он не трогал их без особой надобности. Под впечатлением увиденного в Соловках была написана одна из лучших нестеровских картин «Молчание». Залив у подножия Рапирной горы. В неподвижных водах отражается темная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов.

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Кемская волость получила быстрый мобильный интернет 1
07.10.2025 Трафик на Соловках в сезон паломничества вырос в четыре раза в 2025 году – статистика T2 4
19.06.2025 Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда 1
29.08.2024 В разгар туристического сезона МТС разогнала LTE на Соловках 2
22.04.2024 МТС Travel перечислил бюджетные направления для летнего отдыха 1
22.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет в четырёх районных центрах Карелии 1
05.10.2016 «Хоулмонт» автоматизировал документооборот Архангельской областной клинической больницы 1
09.06.2016 МТС ускорила мобильный интернет на Соловках 5
04.12.2015 В Государственном музее истории ГУЛАГа оцифрованы предметы собрания 1
01.10.2015 МТС: Летом 2015 г. число абонентов мобильной связи, выехавших за рубеж, снизилось на 13% 1
13.03.2014 «Элар» поможет создать виртуальный музей «Соловецкая ризница» 1
25.12.2013 Директор ДИТ Архангельской области о ходе информатизации региона 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
17.12.2010 На «Яндекс.Картах» появились новые спутниковые снимки 160 городов 1
07.08.2008 На Соловках откроют виртуальный ГУЛАГ 2
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети 1
09.03.2006 "МегаФон Северо-Запад": 500 тысяч абонентов в Архангельской области 1
30.04.2003 "МегаФон" подключил в Карелии 55 тыс. абонентов 1
30.11.2000 Голден Телеком объявил об окончании монтажа станции спутниковой связи (VSAT) на Большом Соловецком острове 2

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14822 5
МегаФон 10197 2
Yandex - Яндекс 8698 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1090 2
Ростелеком 10479 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3181 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 133 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 121 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 43 1
Артелеком ОГМТС - Артелеком-сотовой 14 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 2
Государственный музей истории ГУЛАГа 4 1
Безэкипажная логистика 2 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 103 1
Музей-усадьба Архангельское 35 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 19 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 79 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 175 1
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 20 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 38 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3443 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5297 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29066 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9539 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8926 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22133 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25687 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9033 2
Оцифровка - Digitization 4966 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1573 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34333 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4080 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13188 2
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 30 1
HRM - Расчет отпуска 721 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4874 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7505 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17323 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4873 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11592 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3408 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13458 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23557 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8621 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8892 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2576 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11402 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1254 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12425 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3629 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2384 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4399 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1194 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 419 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 790 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 618 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 240 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
Microsoft Office 4026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5979 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 973 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
Шумилов Владимир 1 1
Дмитриев Алексей 69 1
Николаев Вячеслав 103 1
Цыбульский Александр 7 1
Кочкин Александр 29 1
Иванов Игорь 35 1
Мокеев Евгений 21 1
Окладников Павел 7 1
Бедрин Григорий 25 1
Карпухина Наталия 1 1
Землянухина Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159504 13
Россия - СЗФО - Архангельская область 783 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3266 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 459 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вельск 16 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 749 3
Северный Ледовитый океан - Белое море - Студёное, Соловецкое море 46 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коношский район - Коноша 12 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вилегодский район - Ильинско-Подомское 4 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2459 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4356 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1348 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 412 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 16 2
Россия - СЗФО - Ладожское озеро - Свирь - Ладога - Немо - Валаам - Валаамский архипелаг 35 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 8 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Каргопольский район - Каргополь 10 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 32 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 35 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 1
Эстония - Нарва 16 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 36 1
Казахстан - Республика 5869 1
Европа 24725 1
Япония 13590 1
Беларусь - Белоруссия 6106 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7065 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5990 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10592 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2694 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1416 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1210 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10838 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 2
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4289 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5381 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2331 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5468 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9799 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5951 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2836 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6291 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3429 1
Золотое кольцо России 59 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11490 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 364 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6341 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5366 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8274 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6000 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8583 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 174 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1483 1
Металлы - Золото - Gold 1210 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2998 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1341 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425148, в очереди разбора - 726839.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837