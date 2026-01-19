Разделы

Россия ЦФО Ярославская область Углич

Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич

«Углич. Памятники старины», 1959 год. Художник — Майкова Татьяна Павловна. «Углич. Памятники старины», 1959 год. Художник — Майкова Татьяна Павловна.
«Углич. Памятники старины», 1959 год. Художник — Майкова Татьяна Павловна.

СОБЫТИЯ


19.01.2026 Аналитика Bronevik.com: в 2025 году малые туристические направления стали драйверами роста бронирований отелей 1
21.11.2025 «МегаФон» к началу зимы повысил надежность телеком-оборудования в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 1
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%    1
24.10.2025 Деревни в Ярославской области получили 4G 1
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи 1
26.09.2025 BelkaCar и Gruppa создали коллекционный сувенирный сет по Золотому кольцу 1
24.06.2025 «Яндекс Карты» обновили панорамы Золотого кольца России 1
06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России 1
19.05.2025 «Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области 1
17.04.2025 «МегаФон» включил 4G еще в восьми поселениях Ярославской области 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 1
22.08.2024 «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Угличе 2
19.08.2024 Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G 1
18.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в городе Мыши 1
11.06.2024 МТС начинает отключать старые сети 3G 1
11.06.2024 В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян 1
01.03.2024 «МегаФон» на 20% ускорил мобильный интернет в туристических Мышкине и Угличе 2
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
26.08.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге 1
30.04.2021 «Билайн» и Xiaomi будут совместно развивать новый формат магазинов в небольших городах 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 2
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
27.06.2013 Наталья Емельянова -
Чиновники должны ломать заборы в своем сознании

 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
13.07.2012 В Ярославской области пресечена деятельность группы, причастной к хищениям денег через интернет 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
15.11.2007 Новый магазин "Позитроника" открылся в Ростове 1
19.10.2007 Рособразование выбирает ИТ-поставщиков: открытый аукцион 1
27.07.2007 МТТ поддержал дом сирот в Тверской области 1
05.12.2005 В Ярославской области судят орггруппу, занимавшуюся контрабандой компьютеров 1
03.09.2004 В Ярославле закрыли последнюю декадно-шаговую АТС 1
25.01.2001 В Ярославском филиале МТС зарегистрировано 1800 абонентов 1

Публикаций - 35, упоминаний - 38

