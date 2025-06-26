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Россия ЦФО Ярославская область Гаврилов-Ям

Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 «МегаФон» улучшил качество связи в Ярославской области 1
27.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «стране ямщика» 2
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
31.05.2004 Ярославская область потратит в 2004 году на телефонизацию села 32 млн. рублей 1
28.04.2004 Ярославские села полностью телефонизируют к 2006 году 1
30.03.2000 МТС расширила зону обслуживания GSM-1800 в Ярославской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
МегаФон 9366 1
Горизонт РТ 17 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 155 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24994 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8715 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16486 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8318 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8216 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6560 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24817 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3836 2
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 106 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7153 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4942 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12922 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 261 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1038 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10878 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12977 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2226 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11650 1
Бронирование - Booking 703 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12441 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 78 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 240 1
Часы - Watch 966 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12463 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2537 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3725 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 720 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13934 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 97 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 1
МТС 2G-сеть 12 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1455 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Армения - Республика 2331 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 243 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17956 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 918 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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