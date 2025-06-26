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Россия ЦФО Ярославская область Гаврилов-Ям
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8949 1
|МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
|МегаФон 9366 1
|Горизонт РТ 17 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 155 1
|Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 224 1
|Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 2
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3439 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 97 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 313 1
|МТС 2G-сеть 12 1
|Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
|Apple iPhone 11 260 1
|Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 128 1
|Мельников Вадим 12 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Сальва Алексей 7 1
|Федоров Анатолий 1 1
|Лисицын Анатолий 1 1
|Тимонин Сергей 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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