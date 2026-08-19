Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199873
ИКТ 15431
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27073
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Россия ЦФО Владимирская область Киржачский район Киржач

Россия - ЦФО - Владимирская область - Киржачский район - Киржач

СОБЫТИЯ


19.08.2026 Во Владимирской области будут готовить роботов для нужд российской промышленности 1
02.06.2025 Компании «Нацпроектстроя» внедрили современную диспетчеризацию на двух станциях во Владимирской области 1
09.02.2024 Производственный бизнес внедряет автономный транспорт 1
09.02.2024 МТС «прокачала» LTE на большом железнодорожном разъезде в Александрове Владимирской области 3
20.12.2023 МТС модернизировала связь на «качающих» железнодорожных перегонах Александровского района Владимирской области 1
01.11.2023 МТС улучшила голосовую связь на Большом Московском кольце во Владимирской области 2
29.09.2023 МТС модернизировала связь на железнодорожных станциях и перегонах Владимирской области 1
21.09.2023 Зона отдыха в Сосновом Бору получила новые скорости мобильного интернета МТС 1
10.08.2023 МТС прокачала связь на пути в «Волшебный олений лес» 2
31.07.2023 МТС улучшила связь в коттеджных поселках Петушинского района Владимирской области 2
21.07.2023 МТС улучшила связь на дачах Владимирской области 2
22.06.2023 «МТС» запустила LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области 2
03.04.2023 ТПХ «Русклимат» внедряет цифровые технологии в работу федерального распределительного центра 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
16.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный преподобному Сергию Радонежскому 1
08.08.2013 «Московский Индустриальный банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» 1
09.04.2012 Во Владимирской области выделят 44 млн руб. на создание 6 МФЦ по предоставлению госуслуг 1
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 1
21.10.2008 Геотехнологии XXI века: новые перспективы 1
17.09.2008 Российский дирижабль совершил рекордный перелет 2
05.06.2008 ЦИП: виртуальная реальность ФСК 1
17.04.2008 География стирки: кто, откуда и куда? 1
14.11.2005 Горит один из крупнейших ТВ-заводов России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 9
ЦИП - Центр Инфраструктурных Проектов 20 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 62 2
Samsung Electronics 11077 1
Ростелеком 10963 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1836 1
LG Electronics 3736 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 119 1
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 2
Beko - Beko Electronics 83 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
X5 Group - Перекрёсток 641 1
Мосэнерго ПАО 132 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 1
Evocargo - Эвокарго 45 1
Родник 91 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Smeg 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Ardo - Ардо 36 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6495 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29728 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6258 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2745 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12977 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9533 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10190 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26348 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 3
Авиационная промышленность - Дирижабль - Airship - Дирижаблестроение 86 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3280 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3728 3
HRM - Расчет отпуска 882 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5037 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3832 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10224 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4452 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3674 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12226 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26354 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1405 2
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2812 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18178 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 650 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7888 1
Оцифровка - Digitization 5200 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6595 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9323 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2228 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13669 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1133 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9393 1
МТС Big Data 325 3
Evocargo N1 21 1
Россети ФСК ЕЭС - КСУПР - корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами 4 1
Panasonic NR - серия холодильников 7 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1752 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6294 1
Apple iPhone 6 4861 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 49 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Liebherr - серия холодильников 36 1
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 1
Smeg FA - холодильник 1 1
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 1
Савушкин Алексей 46 7
Бадакин Алексей 1 1
Жуков Василий 27 1
Чайка Иван 1 1
Рыбин Анатолий 1 1
Попов Алексей 339 1
Донской Дмитрий 40 1
Михина Наталья 7 1
Матрёшин Алексей 7 1
Радонежский Сергий 9 1
Виноградов Николай 10 1
Патрушев Валерий 1 1
Путинцев Леонид 1 1
Иванченко Юрий 1 1
Тюхтяев Леонид 1 1
Верещагин Константин 1 1
Пересвет Александр 2 1
Серпуховский Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 18
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 911 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 16
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 9
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 9
Беларусь - Белоруссия 6306 9
Армения - Республика 2453 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8593 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 5
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 4
Земля - планета Солнечной системы 10877 3
Турция - Турецкая республика 2626 3
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 14 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Холмогорский район - Холмогоры 39 2
Азия - Азиатский регион 5926 2
Япония 13813 2
Швеция - Королевство 3784 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3345 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2857 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3589 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2841 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 721 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 712 2
Россия - ЦФО - Орловская область 370 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 351 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 34 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 74 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 11 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Рославль 18 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 50 1
Россия - Богородицкое 3 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 15 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1147 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2719 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7558 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5788 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6185 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 3
Английский язык 7039 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6701 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3180 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1489 3
Автомагистраль М7 Волга - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 19 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4536 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27347 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6081 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 230 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6077 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9032 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2112 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай - Бурдж-Халифа - Burj Khalifa - Башня Халифы - Бурдж-Дубай - Дубайская башня 9 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 34 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7841 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6789 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5001 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3792 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10386 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 673 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4617 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3045 1
POI - points of interest 173 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 213 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 596 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11705 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1078 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще