Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Владимирская область Киржачский район Киржач
СОБЫТИЯ
Публикаций - 23, упоминаний - 31
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 7
|Бадакин Алексей 1 1
|Жуков Василий 27 1
|Чайка Иван 1 1
|Рыбин Анатолий 1 1
|Попов Алексей 339 1
|Донской Дмитрий 40 1
|Михина Наталья 7 1
|Матрёшин Алексей 7 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Виноградов Николай 10 1
|Патрушев Валерий 1 1
|Путинцев Леонид 1 1
|Иванченко Юрий 1 1
|Тюхтяев Леонид 1 1
|Верещагин Константин 1 1
|Пересвет Александр 2 1
|Серпуховский Владимир 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 853 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.