ТПХ «Русклимат» внедряет цифровые технологии в работу федерального распределительного центра

Только за три месяца функционирования системы «Цифровой рабочий» производительность труда в федеральном распределительном центре (ФРЦ) выросла на 10%. Об этом CNews сообщили представители ТПХ «Русклимат»

ФРЦ, расположенный в г. Киржач, Владимирской области, – крупнейшая складская площадка торгово-производственного холдинга «Русклимат». Отсюда тысячи единиц климатической техники ежедневно отправляются к потребителям по всей стране. Площадь помещений ФРЦ – 60 тыс. кв. м. В работе склада задействованы более 400 специалистов, часть из которых – сотрудники подрядных организаций, требующие дополнительного учета.

Анализ производительности труда отдельных категорий специалистов показал, что средняя эффективность работы сотрудников около 60%. Результатом исследования стало внедрение автоматизированной программы контроля за рабочим процессом. В январе 2023 г. на ФРЦ была запущена система «Цифровой рабочий» с технологией Ultra Wide Band (UWB).

Непрерывный мониторинг работы склада обеспечивают персональные портативные устройства (метки) и стационарные анкеры, которые фиксируют расположение как конкретного работника, так и всех сотрудников одновременно. Это позволяет эффективно распределять трудовые ресурсы и, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, быстро найти всех людей и оказать им необходимую помощь. Данные доступны в режиме онлайн на интерактивной карте склада.

«Цифровой рабочий» позволил ФРЦ сократить простой и производственные издержки, вызванные неэффективным использованием трудовых ресурсов, а сотрудникам – повысить уровень своего дохода, благодаря точной фиксации реально отработанного времени.

Введение автоматизированной системы контроля за работой склада повысила производительность труда, что существенно сократило сроки отгрузки, время ожидания поставки заказанной продукции и удовлетворенность клиентов ТПХ «Русклимат».

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Автоматизация работы склада будет масштабироваться и в течении 2023-2024 гг. начнет использоваться во всех региональных распределительных центрах ТПХ «Русклимат».

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Программная платформа «Цифровой рабочий» - предназначена для обеспечения промышленной безопасности, снижения травматизма и контроля производительности труда. В состав решения включены технологии Индустрии 4.0: интернет вещей (IoT), компьютерное зрение и локальное позиционирование. Платформа обрабатывает, классифицирует и отображает события от всех систем на 3D-модели предприятия, а также оперативно оповещает о нештатных ситуациях. UWB - Ultra Wide Band (англ. сверх широкая полоса или СШП) – беспроводная технология передачи данных, позволяющая передавать большое количество данных на небольшое расстояние.

ТПХ «Русклимат» – международный холдинг. Специализируется на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. Работает на рынках России и СНГ. Ассортимент насчитывает более 350 тыс. наименований продукции: бытовые и промышленные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и очистки воздуха, которая поставляется в 51 страну мира. Численность сотрудников превышает 6000 чел. Разработка и производство продуктов осуществляются на 17 предприятиях.