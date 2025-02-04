Русклимат ТПХ Мастер Дата
Игорь Татаренко, Директор департамента Мастер Дата, Русклимат "Мастер-дата в современных процессах производителей, ритейла и online" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"
Русклимат ТПХ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Татаренко Игорь 11 10
|Вавра Владимир 23 5
|Лобанов Максим 45 5
|Кондратьев Дмитрий 32 5
|Оганесян Анна 6 5
|Мнев Игорь 17 5
|Неверов Денис 5 5
|Тульчинский Станислав 57 4
|Ушанова Мария 6 4
|Слободин Виталий 17 4
|Подольский Евгений 5 4
|Зинатуллина Светлана 4 4
|Масленникова Дарья 4 4
|Коростелев Владимир 3 3
|Задорожный Евгений 3 3
|Филаткина Юлия 3 3
|Москворецкий Дмитрий 4 3
|Нефедов Владислав 13 2
|Лагутин Алексей 10 2
|Иванов Игорь 32 2
|Самохина Елена 2 2
|Дрожжин Павел 2 2
|Жуков Василий 12 2
|Соколов Кирилл 29 2
|Ахметшин Рамиль 6 2
|Пушкарев Александр 2 1
|Иконников Алексей 2 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Кучугин Илья 42 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Седов Анатолий 6 1
|Трушкин Андрей 3 1
|Галкин Николай 105 1
|Колескин Тимур 13 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Лыжин Дмитрий 8 1
|Рожков Алексей 4 1
|Апасов Николай 5 1
|Марушев Валерий 3 1
|РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
|Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
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