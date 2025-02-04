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Русклимат ТПХ Мастер Дата

Русклимат ТПХ - Мастер Дата

 

Игорь Татаренко, Директор департамента Мастер Дата, Русклимат "Мастер-дата в современных процессах производителей, ритейла и online" 6 декабря 2022 года CNews конференция "Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса"


04.02.2025 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2025» состоится 13 марта 2
03.12.2024 Импортные холодильники и кондиционеры не пропускают через границу в Россию 2
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 3
20.08.2024 У Nokia отбирают товарный знак в России 1
24.04.2024 «Почта России» и «ЭвоКарго» внедряют прорывные технологии для автоматизации процессов в отрасли связи 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 2
04.04.2024 Россияне отбирают товарный знак у Ericsson. На него приходилась половина базовых станций страны 2
29.03.2024 «Росатом» и «ЭвоКарго» планируют масштабировать производство электротранспорта в России 1
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 2
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 2
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 2
09.02.2024 Производственный бизнес внедряет автономный транспорт 6
17.01.2024 Михаил Лапин: 1С:CRM — современная интеллектуальная система, центральное звено клиентоориентированного бизнеса 1
02.11.2023 Какая CRM-система нужна крупному бизнесу? Экспертный разбор для Enterprise-сегмента 2
20.04.2023 Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн 2
03.04.2023 ТПХ «Русклимат» внедряет цифровые технологии в работу федерального распределительного центра 3
22.03.2023 Специалисты «1С» провели нагрузочное тестирование «1С:CRM» 1
12.12.2022 Что такое идеальная цифровая инфраструктура 2
01.12.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 2
23.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 2
17.11.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2
07.11.2022 Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря 2
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 3
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 2
23.08.2018 «Первый Бит» построил Wi-Fi-сеть «Русклимату» и ИЗТТ 4
12.01.2017 CorpSoft24 внедрила систему бюджетного управления в «Русклимате» 1
08.08.2016 Axelot помог создать единую систему нормативно-справочной информации в ТПХ «Русклимат» 3
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 1

Публикаций - 29, упоминаний - 60

Русклимат ТПХ и организации, системы, технологии, персоны:

8241 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Selectel - Селектел 387 4
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 28 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 52 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 2
Yandex - Яндекс 7373 2
Broadcom - VMware 2365 2
1С-Рарус 887 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 237 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 163 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
SAP SE 5280 1
Urovo Technology - Урово Рус 4 1
Leica Camera 261 1
Citrix Systems 813 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Первая Форма - 1Форма 49 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
МегаФон 8867 1
Microsoft Corporation 24643 1
Системы документооборота 498 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2901 1
Timberk 24 1
Xiaomi 1739 1
Amazon Inc - Amazon.com 3002 1
Lenovo Group 2295 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 8
Газпромнефть Снабжение 13 7
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Восток-Сервис ГК 52 5
Альфа-Банк 1774 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Evocargo - Эвокарго 22 3
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 2
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 657 2
Татнефть 227 2
Сладкая жизнь ГК 10 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Pony Express - Фрейт линк 68 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Ак Барс Банк 272 1
DB Schenker - Шенкер АО 17 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Доброфлот 16 1
Реалист Банк - БайкалИнвестБанк 6 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 665 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
SWISS International Air Lines 52 1
Газпром нефть 620 1
Filuet Group - Filuet RS - Филуэт РС 3 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 5
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 2
Федеральное казначейство России 1780 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 18
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 349 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 534 2
МТР - Материально-технические ресурсы 58 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5912 1
Bloomberg 1292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 2
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 7
Red Dot Design Award 55 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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