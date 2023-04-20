Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с некоммерческой организацией «Русский климатический фонд» запускает экологический проект по высадке деревьев. Клиенты оператора смогут внести свой вклад в восстановление и сохранение лесов онлайн – с помощью сервисов оператора. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Как социально ответственный оператор Tele2 предлагает своим клиентам объединить усилия по сохранению природных ресурсов и запускает проект по высадке деревьев. Высадка деревьев позволит внести свой вклад в восстановление леса на территориях, пострадавших от пожаров, насекомых-вредителей и других негативных факторов. Как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем исследовании, в условиях стремительного изменения климата ключевую роль играет именно лесовосстановление.

Клиенты Tele2 смогут принять участие в экоинициативе онлайн – достаточно подключить услугу «Посадите дерево» в одном из digital-каналов взаимодействия: в мобильном приложении и личном кабинете. Высадка одного дерева обойдется в 100 руб.: в эту сумму входит закупка саженца и организация его высадки в одном из регионов действия проекта. При этом Tele2 обеспечит прозрачность инициативы. Так, каждый клиент сможет получить электронный сертификат с координатами места, где проводились посадки деревьев в рамках лесовосстановительных мероприятий. Кроме того, на сайте оператора будет опубликован фотоотчет.

Tele2 реализует экопроект совместно с некоммерческой организацией «Русклиматфонд», которая была создана для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. В новом сезоне команда и волонтеры «Русклиматфонда» будут сажать деревья в шести федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском и Сибирском.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2: «Социально ориентированные проекты Tele2 объединены подходом Positive change – стремлением запускать системные изменения. При этом все они релевантны основному бизнесу Tele2 – предложению уникальных, не имеющих аналогов услуг. Такие проекты импонируют нашей аудитории – активным пользователям цифровых сервисов, которые не живут исключительно сегодняшним днем. Наш экологический проект по высадке деревьев соответствует этой концепции – он прост и понятен для клиента, основан на цифровом сервисе и поддерживает стремление наших клиентов быть вовлеченными в экологические инициативы за счет продуктовых решений Tele2».

Марианна Мунтяну, президент «Русклиматфонда»: «Климатический кризис и, как следствие, снижение биоразнообразия – серьезный вызов для всего человечества. Бездействие может привести к катастрофическим последствиям. Конечно, необходимы активные действия на глобальном уровне, но при этом не стоит умалять роль каждого из нас в решение этой проблемы. Мы благодарим компанию Tele2 за поддержку проектов по снижению углеродного следа и вклад в сохранение и восстановление лесов нашей страны».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область.

«Русский климатический фонд» – некоммерческая организация, цель которой – объединить бизнес, общественность и органы власти для совместных экологических проектов и решения проблем, связанных с изменением климата. Фонд создан для компенсации и сокращения выбросов парниковых газов с помощью экологических проектов и посадки деревьев на больших площадях в разных регионах России. Один из ключевых проектов фонда – «Леса для климата» – проект по восстановлению лесов в разных регионах России. Посадки деревьев организуются на территориях, пострадавших от природных бедствий: пожаров, ураганов, нашествия насекомых-вредителей. Цель проекта – посадить 1 млрд деревьев к 2050 г.

Посадка деревьев осуществляется благодаря народному финансированию, а также при поддержке социально ответственного бизнеса. К инициативе «Русклиматфонда» уже присоединились крупные российские и международные компании, которые компенсируют углеродный след от своей деятельности – Tele2, Synergetic, «Столото», Forester, Valio, «Европлан», DIM, БТС, и др.

Проект «Леса для климата» стартовал в 2020 г., на сегодняшний день уже посажено более 500 тыс. деревьев в российских регионах. Посадки проходят на землях лесного фонда и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где за саженцами осуществляется необходимый агроуход.