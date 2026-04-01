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Индексная книга (каталог) CNews*
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Альфа-Лизинг Европлан Europlan

Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan

Европлан оказывает юридическим и физическим лицам спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. C 2015 года является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ. Европлан сотрудничает с автопроизводителями и импортерами по всей стране. Региональная сеть компании охватывает большинство регионов России. В 2024 г. «Европлан» провел успешное IPO на Московской бирже.

 

Александр Царенков, Руководитель направления кадрового электронного документооборота, ЛК «Европлан» "КЭДО в Европлане: от загадочной аббревиатуры до повседневного инструмента" Конференция CNews 20.03.2025 | Электронный документооборот и управление контентом 2025

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 51 дело, на cумму 9 958 345 256 ₽*

Судебные дела (51) на сумму 9 958 345 256 ₽*
в качестве истца (20) на сумму 5 885 265 227 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 5 829 875 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.04.2026 Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно 1
06.03.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 2
11.12.2025 «Европлан» в 2,5 раза ускорил трудоустройство кандидатов с помощью сервиса Start Link 3
29.04.2025 IVA MCU объединила более 3 тыс. сотрудников лизинговой компании «Европлан» 2
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
05.03.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
29.01.2025 Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2024 г. выросли на 78% и достигли 20 млрд рублей 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad 2
02.09.2024 В Москве запускают бесплатные ИТ-курсы для студентов юрфаков 1
27.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыло более 30 сервисных центров «М.Мастер» в 8 городах-миллионниках в I полугодии 2024 года 2
09.07.2024 Directum HR Pro в «Европлане»: более 95% сотрудников компании перешли на КЭДО 4
20.06.2024 «ПравоТех» разработала решение для юристов и GR-специалистов «Управляй (НПА)» 1
09.02.2024 Hack не пройдет 1
06.12.2023 Как отправить в отпуск 50 тысяч человек: изучаем систему КЭДО под нагрузкой 1
11.09.2023 19 октября 2023 года в Москве состоится pravo (tech) форум 1
20.04.2023 Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 2
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 1
22.03.2018 Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо» 1
11.12.2017 «Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace 2
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 3
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
01.07.2015 «Европлан Банк» реализовал возможность входа в «Мобильный Банк» по отпечатку пальца 2
07.08.2014 «Европлан» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android 3
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
04.12.2013 «Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк» 1
20.08.2013 «Банк Европлан» подключил сервисы платежной системы Contact 1
22.07.2011 Конференция CNews «Облачные» технологии 2011: что ждет российский рынок?» 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1

Публикаций - 47, упоминаний - 63

Альфа-Лизинг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Directum - Директум 1268 5
HERE Technologies 113 4
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
SAP SE 5601 3
Huawei 4677 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
TANAiS IT Group - Танаис 30 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
ПравоТех АО - Pravo.Tech - ранее Право.ру АО 25 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 2
Dinord - Динорд 8 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Apple Inc 13156 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
HP Inc. 5883 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 6
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 5
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
PPF Group N.V. 17 5
Интеко 19 5
EMMA Capital 6 5
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 4
Европлан КБ - Европлан Коммерческий банк 6 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Mascotte 22 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Глобэкс банк 47 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Rietumu Banka 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Миэль ГК 38 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Adidas - Адидас 170 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
European Retail Alliance 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 85 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 3
Электронный документ - Electronic document 1579 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 3
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 3
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
HeadHunter Group - HRlink - Start Link 25 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 2
Linux OS 11533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 2
Apple iPhone 6 4861 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
IBM FileNet 140 1
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
iSpring Learn - iSpring LMS - iSpring Online 43 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NEXT 9 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Volkswagen Polo 15 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
Гуцериев Михаил 114 6
Гилев Сергей 14 4
Прямиков Антон 6 4
Поляков Владимир 13 4
Вагнер Виктор 6 4
Слободин Виталий 28 4
Царенков Александр 4 4
Пярн Артур 13 4
Васильев Александр 72 3
Козлов Михаил 182 3
Елистратов Николай 90 3
Зеленский Владимир 32 3
Шляпин Евгений 17 3
Горбатюк Павел 11 3
Гуцериев Саид 12 3
Скурятина Елена 20 3
Серова Елена 320 3
Горбунов Денис 23 3
Sperga Maris - Сперга Марис 8 3
Десятов Роман 15 3
Хомченко Дмитрий 13 3
Гуральников Сергей 164 3
Громов Иван 102 3
Масарская Наталия 36 3
Свердлов Михаил 33 3
Хрусталев Александр 33 3
Сафронов Юрий 68 3
Алябьев Андрей 27 3
Спиридонов Александр 49 3
Шакманас Алгирдас 40 3
Марич Игорь 18 3
Китляр Владимир 19 3
Яшин Леонид 21 3
Пашенцев Виталий 11 3
Мехришвили Александр 11 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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