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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борзов Андрей



09.01.2025 Т2 перезапустил услугу «SOS-пакет» 1
23.12.2024 Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
07.11.2024 Клиенты Т2 и «Ростелекома» заказали более 650 тыс. проверок утечки персональных данных от «Солара» 1
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму 1
03.10.2024 Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика 1
07.08.2024 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар» 1
23.04.2024 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира 1
25.05.2023 Tele2 запустил опцию 4G Turbo 1
20.04.2023 Клиенты Tele2 смогут посадить дерево онлайн 1
01.02.2023 Tele2 улучшил условия международного роуминга в ОАЭ 1
27.01.2023 У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени «Астра» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Борзов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 11
Ростелеком 9700 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Telegram Group 1983 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Миранда-Медиа 59 1
PRO32 - ПРО32 37 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Synergetic - Синергетик 5 1
РусКлиматФонд - Русский Климатический Фонд 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 292 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 508 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 1
Мунтяну Марианна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Европа 21767 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Казахстан - Республика 5525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Грузия 1240 1
Малайзия 865 1
Таджикистан - Республика 859 1
Таиланд - Королевство 816 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Абхазия - Республика 168 1
Тихий океан - Океания 76 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 50 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 26 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Forrester Research 821 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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