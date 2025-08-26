Разделы

Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Безлимит на маркетплейсы». Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и «Авито» без ограничений по интернет-трафику. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них – наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства. Новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает. Мы уверены, что нововведение будет востребовано нашими клиентами и поможет сделать их цифровой опыт еще более приятным и удобным».

