Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новую услугу «Безлимит на маркетплейсы». Клиенты популярных открытых тарифов оператора могут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и «Авито» без ограничений по интернет-трафику. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», Premium и Black без изменения абонентской платы. Новый сервис предоставляет неограниченный доступ к мобильным приложениям и веб-сайтам самых популярных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Lamoda и онлайн-платформы «Авито». Абоненты могут просматривать каталоги товаров, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них – наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства. Новый сервис особенно актуален в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас. Активность пользователей на маркетплейсах и онлайн-платформах в эти периоды значительно возрастает. Мы уверены, что нововведение будет востребовано нашими клиентами и поможет сделать их цифровой опыт еще более приятным и удобным».