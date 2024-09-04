Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB

Tele2 в России больше нет Минус три буквы Оператор связи Tele2, один из четырех крупнейших в России наряду с «Мегафоном», «Билайном» и МТС, сообщил CN

Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень» ильной связи. С 2017 г. стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Тех

Tele2 запустил CPA-платформу амодателя когорты пользователей, повышая вероятность одобрения, подбирает релевантное интересам клиента предложение и тем самым увеличивает вероятность успешного заключения договора. Команда big data Tele2 непрерывно тестирует гипотезы, оставляет в арсенале только наиболее удачные, на основе исследовательской работы совершенствует механики скоринга. Таким образом CPA-платформа Tele2

Tele2 определила топ «качающих» малых населенных пунктов Поморья следование проводилось на территории 65 малых населенных пунктов, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет. Для составления рейтинга Tele2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Общий трафик 65 базовых станций с начала 2024 г. – 2782 ТБ, что эквивалентно 92

Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 знеса. Под его руководством команда сосредоточится на реализации дифференциаторов, которые позволят Tele2 продвигать бизнес на столичном рынке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представит

Tele2 в России больше не будет. Кто придет на смену Россияне попрощаются с Tele2 Оператор связи Tele2, входящий в «большую четверку» наряду с «Билайном», «Мегафо

Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов й связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и «горячие линии». Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России.

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар» ый продукт для защиты абонентов — проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчет о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете. Об этом

Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу ны – на протяжении 21,6 недели. В 2024 г. для женщин срок поиска сократился до 19,7 недели, а для мужчин – до 19. Исследование проходило на обезличенных данных о пользовательской активности абонентов Tele2 на 10 платформах для онлайн-рекрутинга: hh.ru, superjob.ru, zarplata.ru, trudvsem.ru, career.habr.com, careerspace.app, grintern.ru, geekjob.ru, budu.jobs, vdhl.ru.

Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов продажи SIM-карт сразу в четырех крупных розничных сетях: «Лента», «Ашан», «Линия» и OBI. Тем самым Tele2 избавляет клиентов от необходимости искать торговые точки компании для оперативного под

Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы низация охватила 493 базовые станции. В результате работ пиковая скорость 4G увеличилась на 12,3%. Это позволит клиентам оператора быстрее обмениваться файлами и загружать видеоконтент в HD-качестве. Tele2 продолжает активную работу по усилению стабильности связи в Москве. На текущей неделе оператор провел масштабный рефарминг (перераспределение частот из сети 3G в сеть 4G LTE) в северной и

Tele2 обеспечил связь посетителям арт-парка «Никола-Ленивец» кола-Ленивец» в Калужской области. Здесь в ближайшее время состоится фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» и популярный фестиваль современной музыки Signal. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В январе-июле 2024 г. трафик на объекте вырос на 50% год к году, что требует своевременных работ по модернизации телеком-инфраструктуры. Техническая дирекция Tele2 проводит дополн

Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11 связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает акт

Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники» гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора. Tele2 продолжает в летний сезон улучшать связь в местах досуга москвичей. В конце июня 2024 г

Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России не: установки новых базовых станций, агрегации несущих, довесов оборудования на уже существующие сайты и рефарминга частот в технологию LTE. На фоне активного туристического трафика на Дальний Восток Tele2 модернизировала сеть на крупных транспортных объектах макрорегиона, в том числе в аэропорту Елизово. Оператор улучшил связь на автодороге, соединяющей Елизово и Петропавловск-Камчатский,

Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд За сколько продают казахстанский МТС Сумма сделки по продаже казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, торговые марки «Алтел» и Tele2) составит $1,1 млрд. Об этом заявил министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Казахстанский МТС принадлежит основному в республике оператору фиксированной связи «Казахтелеком»,

Tele2 начала менять минуты на батарейки в рознице а минут. Теперь клиенты оператора могут потратить лишние минуты на товар собственной торговой марки Tele2 – батарейки «Другие правила». Курс конвертации составляет две батарейки за 200 минут. О

Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы» ступна на колесе обозрения и на всей территории парковой зоны. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает делать связь доступной в торгово-развлекательных центрах столи

Tele2: абоненты почти перестали жаловаться на платные подписки ия о новых подписках. В результате проекта среднесуточное количество негативных обращений на тему подписок, оформленных на сторонних сайтах, к 2024 г. уменьшилось более чем в 400 раз. В марте 2021 г. Tele2 ввела дополнительное оповещение клиентов о подключении подписок: оператор добавил в тексты SMS полную информацию о новых подписках и пошаговую инструкцию, как их отключить. Кроме того, бы

Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро литена. В метро уже функционируют 12 торговых точек, а в скором времени появятся еще восемь. Проект Tele2 эксклюзивен на рынке операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Мос

Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским осенью 2024 г. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами

Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству течественный продукт. Компания установила систему SMS FW российского разработчика X-Labs. Тем самым Tele2 дополнила аналогичный модуль для анализа голосового трафика того же поставщика. Возможн

Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области ервисов, направленных на цифровую трансформацию региона, и развитие телекоммуникационной инфраструктуры для привлечения инвестиций, повышения качества жизни в Черноземье. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2024-2025 гг. превысит один млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали генеральный директор Tele2

Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края , создание сетей Private LTE на территории госучреждений. В развитие инфраструктуры связи компания планирует инвестировать до конца 2025 г. более 2 млрд руб. Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в развитии информационно-телекоммуникационной инфрастру

Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ бъявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг. Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов больших данных (big data) для безопасности финан

«Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора «Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто

Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера» рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут

В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами

Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д

МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202

Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2

Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити» спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и

Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс

Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар

За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2 й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю

Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт

Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28% еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,

Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных