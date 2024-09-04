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Т2 Т2 Мобайл Т2 РТК Холдинг РТ-Мобайл Теле2 Россия АБ Tele2 Russia AB

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область  и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе «фабрики MVNO».

  • По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO «Ростелекома»), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.
  • По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов

04.09.2024 Tele2 в России больше нет

Минус три буквы Оператор связи Tele2, один из четырех крупнейших в России наряду с «Мегафоном», «Билайном» и МТС, сообщил CN
04.09.2024 Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень»

ильной связи. С 2017 г. стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Тех
02.09.2024 Tele2 запустил CPA-платформу

амодателя когорты пользователей, повышая вероятность одобрения, подбирает релевантное интересам клиента предложение и тем самым увеличивает вероятность успешного заключения договора. Команда big data Tele2 непрерывно тестирует гипотезы, оставляет в арсенале только наиболее удачные, на основе исследовательской работы совершенствует механики скоринга. Таким образом CPA-платформа Tele2

30.08.2024 Tele2 определила топ «качающих» малых населенных пунктов Поморья

следование проводилось на территории 65 малых населенных пунктов, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет. Для составления рейтинга Tele2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Общий трафик 65 базовых станций с начала 2024 г. – 2782 ТБ, что эквивалентно 92
28.08.2024 Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2

знеса. Под его руководством команда сосредоточится на реализации дифференциаторов, которые позволят Tele2 продвигать бизнес на столичном рынке мобильной связи. Об этом CNews сообщили представит
20.08.2024 Tele2 в России больше не будет. Кто придет на смену

Россияне попрощаются с Tele2 Оператор связи Tele2, входящий в «большую четверку» наряду с «Билайном», «Мегафо
12.08.2024 Tele2 отменяет плату за звонки на номера экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов

й связи, сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб и «горячие линии» для всех абонентов, независимо от тарифного плана и региона. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 отменяет тарификацию звонков на телефоны служб экстренной помощи и «горячие линии». Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России.
07.08.2024 Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от ГК «Солар»

ый продукт для защиты абонентов — проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчет о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете. Об этом

05.08.2024 Аналитика Tele2: соискатели стали быстрее находить работу

ны – на протяжении 21,6 недели. В 2024 г. для женщин срок поиска сократился до 19,7 недели, а для мужчин – до 19. Исследование проходило на обезличенных данных о пользовательской активности абонентов Tele2 на 10 платформах для онлайн-рекрутинга: hh.ru, superjob.ru, zarplata.ru, trudvsem.ru, career.habr.com, careerspace.app, grintern.ru, geekjob.ru, budu.jobs, vdhl.ru.
30.07.2024 Клиенты могут купить SIM-карты Tele2 с саморегистрацией еще в 4 крупных сетях супермаркетов

продажи SIM-карт сразу в четырех крупных розничных сетях: «Лента», «Ашан», «Линия» и OBI. Тем самым Tele2 избавляет клиентов от необходимости искать торговые точки компании для оперативного под
29.07.2024 Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы

низация охватила 493 базовые станции. В результате работ пиковая скорость 4G увеличилась на 12,3%. Это позволит клиентам оператора быстрее обмениваться файлами и загружать видеоконтент в HD-качестве. Tele2 продолжает активную работу по усилению стабильности связи в Москве. На текущей неделе оператор провел масштабный рефарминг (перераспределение частот из сети 3G в сеть 4G LTE) в северной и
26.07.2024 Tele2 обеспечил связь посетителям арт-парка «Никола-Ленивец»

кола-Ленивец» в Калужской области. Здесь в ближайшее время состоится фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» и популярный фестиваль современной музыки Signal. Об этом CNews сообщили представители Tele2. В январе-июле 2024 г. трафик на объекте вырос на 50% год к году, что требует своевременных работ по модернизации телеком-инфраструктуры. Техническая дирекция Tele2 проводит дополн
22.07.2024 Tele2 покрыл связью новый участок трассы М-11

связи, первым на рынке обеспечил клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11. Компания установила 13 базовых станций в стандартах 2G и LTE, таким образом Tele2 завершила строительство сети на протяжении всей автомагистрали «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает акт
12.07.2024 Tele2 запустила функцию смены владельца номера онлайн

08.07.2024 Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»

гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора. Tele2 продолжает в летний сезон улучшать связь в местах досуга москвичей. В конце июня 2024 г
04.07.2024 Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России

не: установки новых базовых станций, агрегации несущих, довесов оборудования на уже существующие сайты и рефарминга частот в технологию LTE. На фоне активного туристического трафика на Дальний Восток Tele2 модернизировала сеть на крупных транспортных объектах макрорегиона, в том числе в аэропорту Елизово. Оператор улучшил связь на автодороге, соединяющей Елизово и Петропавловск-Камчатский,

28.06.2024 Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд

За сколько продают казахстанский МТС Сумма сделки по продаже казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, торговые марки «Алтел» и Tele2) составит $1,1 млрд. Об этом заявил министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Казахстанский МТС принадлежит основному в республике оператору фиксированной связи «Казахтелеком»,
26.06.2024 Tele2 начала менять минуты на батарейки в рознице

а минут. Теперь клиенты оператора могут потратить лишние минуты на товар собственной торговой марки Tele2 – батарейки «Другие правила». Курс конвертации составляет две батарейки за 200 минут. О
24.06.2024 Tele2 покрыла сетью «Солнце Москвы»

ступна на колесе обозрения и на всей территории парковой зоны. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 продолжает делать связь доступной в торгово-развлекательных центрах столи
19.06.2024 Tele2: абоненты почти перестали жаловаться на платные подписки

ия о новых подписках. В результате проекта среднесуточное количество негативных обращений на тему подписок, оформленных на сторонних сайтах, к 2024 г. уменьшилось более чем в 400 раз. В марте 2021 г. Tele2 ввела дополнительное оповещение клиентов о подключении подписок: оператор добавил в тексты SMS полную информацию о новых подписках и пошаговую инструкцию, как их отключить. Кроме того, бы
18.06.2024 Салоны связи Tele2 открывают свои двери у станций метро

литена. В метро уже функционируют 12 торговых точек, а в скором времени появятся еще восемь. Проект Tele2 эксклюзивен на рынке операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Мос
18.06.2024 Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским осенью 2024 г. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами

13.06.2024 Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству

течественный продукт. Компания установила систему SMS FW российского разработчика X-Labs. Тем самым Tele2 дополнила аналогичный модуль для анализа голосового трафика того же поставщика. Возможн
06.06.2024 Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области

ервисов, направленных на цифровую трансформацию региона, и развитие телекоммуникационной инфраструктуры для привлечения инвестиций, повышения качества жизни в Черноземье. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2024-2025 гг. превысит один млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали генеральный директор Tele2

06.06.2024 Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края

, создание сетей Private LTE на территории госучреждений. В развитие инфраструктуры связи компания планирует инвестировать до конца 2025 г. более 2 млрд руб. Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в развитии информационно-телекоммуникационной инфрастру
06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ

бъявили о начале нового этапа сотрудничества. Компании будут противодействовать телефонному мошенничеству и разрабатывать высокотехнологичные ИИ-решения для безопасности финансовых и мобильных услуг. Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» планируют совместно разрабатывать и внедрять инновационные проекты на основе искусственного интеллекта и алгоритмов больших данных (big data) для безопасности финан
03.06.2024 «Т1 Интеграция» обеспечила Tele2 панельными антеннами для развития мобильной связи оператора

«Т1 Интеграция» в рамках текущего соглашения с оператором сотовой сети Tele2 осуществила поставку 6,5 тыс. панельных антенн, часть из которых специально были разработаны интегратором. Сотрудничество компаний обеспечивает динамичное развитие мобильной связи операто
30.05.2024 Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут

27.05.2024 В приложении «Мой Tele2» появилась функция отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки

Tele2, российский оператор мобильной связи, первым добавил в «Мой Tele2» функцию отправки голосовых сообщений сотруднику личной поддержки: теперь клиенты сами

13.05.2024 Tele2 первой покрыла новый платный участок М4 – объезд Краснодара

по южным регионам России. Теперь клиентам доступны устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет LTE на протяжении 62 км стратегически важной трассы. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Tele2 первой из операторов большой четверки обеспечила 100%-е покрытие сетью нового отрезка платной магистрали М4. Участок протяженностью 65 км проходит от станицы Пластуновской д
13.05.2024 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 вернулись к темпам роста сети до начала СВО

сети, существовавшим до начала СВО. Unsplash - Igor Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО Активнее всего работу в этом направлении проводила компания Tele2, согласно статистике РКН. Второе место у «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Третью позицию занимает МТС, замыкает четверку «Мегафон». По словам собеседников «Ведомостей», операторы на март 202
06.05.2024 Tele2: пользователям TikTok ни тепло, ни холодно от ограничений в работе сервиса

на фоне роста количества пользователей VK и Telegram, которые в основном прирастают за счет аудитории запрещенных и заблокированных на территории России соцсетей. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Сообщения о снятии социальной сетью ограничений для пользователей и новость о частичной работе сервиса (по сообщению ТАСС) не оказали значимого влияния на поведение клиентов. За сутки 2

02.05.2024 Tele2 обеспечила связью три башни «Москва-Сити»

спечил связью три блока комплекса «Башня на Набережной» Московского международного делового центра. Tele2 оснастила телеком-инфраструктурой 254 тыс. кв. метров башен, зоны подземного паркинга и
24.04.2024 Tele2 адаптировал мобильное приложение под Apple Vision Pro

e2, российский оператор мобильной связи, провел дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости с шлемом смешанной реальности от Apple. Об этом CNews сообщили предс
23.04.2024 Клиенты Tele2 используют минуты из пакета для звонков из 54 стран мира

словиями международного роуминга. Абоненты могут использовать минуты из пакета для звонков клиентам Tele2 в Россию из 54 стран мира. Теперь эта опция действует на текущих и архивных версиях тар
18.04.2024 За два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза – big data Tele2

й. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2. Полные 9 месяцев 2022 г. распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю
15.04.2024 Клиенты Tele2 cмогут обменять минуты на билеты в музеи Санкт-Петербурга

ва Эрарта, музей железных дорог России, Музей Фаберже, национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия». Tele2 поддерживает стремление своих клиентов участвовать в мероприятиях в сфере культуры, инт
08.04.2024 Интернет-трафик в Петербургском метрополитене за год вырос на 28%

еной ветки на 1 красную, а также имеется выход к Московскому железнодорожному вокзалу. Второе место занимает узел «Садовая – Сенная – Спасская», на третьем – «Технологический институт». По статистике Tele2, наиболее активно пользуются мобильным интернетом клиенты в перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». На втором месте оказался перегон от «Петроградской» до «Черной речки»,
08.04.2024 Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами

По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных
01.04.2024 Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет

Из страны «уходит» один из крупнейших операторов Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его

Публикаций - 2817, упоминаний - 4019

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11832 875
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8606 850
МегаФон 8394 827
Ростелеком 9461 688
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 153
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 523 112
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 100
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3631 99
Yandex - Яндекс 6937 98
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1463 88
Huawei 3824 88
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5663 87
Apple Inc 11871 78
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 757 78
Samsung Electronics 10136 76
Telegram Group 1741 67
Ростелеком - Связьинвест 1706 66
Telia Company - TeliaSonera 1036 66
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3188 62
VK - Mail.ru Group 3422 57
Tele2 AB 62 53
Google LLC 11612 52
АФК Система ПАО 1785 48
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 253 47
Microsoft Corporation 24407 43
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 820 41
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 40
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 40
Meta Platforms - Facebook 4417 39
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 38
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 38
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 373 38
SAP SE 5210 38
Xiaomi 1629 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2005 35
Казахтелеком 337 35
Vodafone Group 1370 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4728 35
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 31
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6986 138
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2738 136
Почта России ПАО 2085 85
Связной ГК 1363 60
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2197 57
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1088 53
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 49
Евросеть 1404 41
Альфа-Банк 1720 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1243 36
РЖД - Российские железные дороги 1853 35
ГПБ - Газпромбанк 1058 31
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 984 30
Газпром ПАО 1309 29
Visa International 1940 27
Северсталь ПАО - Severstal 443 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 24
Май - Майский чай - российская торговая компания 1220 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 906 23
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 791 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 818 23
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 574 22
NanduQ - Qiwi 992 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 628 21
НМГ - Национальная Медиа Группа 108 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 869 20
Альфа-Групп 689 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1584 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 466 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 17
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 16
Телефорум 93 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 15
Почта Банк 453 15
Лента - Сеть розничной торговли 2019 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 712 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 428 13
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 436 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 482 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11166 358
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2644 233
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2153 189
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 668 126
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4315 92
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3248 86
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4858 83
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5314 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5737 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3218 60
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4547 54
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 52
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 957 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3046 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 245 36
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 569 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2966 34
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 964 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2653 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2785 31
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1059 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2560 27
Судебная власть - Judicial power 2274 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1336 25
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 244 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2406 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1832 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3806 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1965 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1833 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1888 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 624 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 289 13
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 108 13
Петербургский метрополитен ГУП 135 12
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6227 337
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 10
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 283 7
ЛДПР 104 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 6
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
Ассоциация-800 20 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1011 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 4
Единая Россия - Политическая партия 289 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1413 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 708 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
Демократическая политическая партия США 112 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 2
АЮР - Ассоциация юристов России 36 2
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России 3 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 633 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20057 1583
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27450 1156
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62897 640
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7652 572
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7133 531
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23980 465
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47983 451
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8304 428
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4646 380
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6353 334
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23515 327
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2497 270
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3153 229
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13754 197
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 621 189
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15257 185
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17715 183
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9178 172
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6377 168
5G - пятое поколение мобильной связи 2112 162
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10633 161
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10122 158
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29522 138
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11536 123
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9235 120
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11522 119
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7977 118
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12144 115
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12309 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25798 113
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20372 110
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6179 104
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5642 101
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15397 100
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11995 100
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4554 97
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4815 96
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1389 96
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7321 95
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1391 94
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1046 122
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4954 97
Google Android 13754 91
WhatsApp Messenger 1047 69
Apple iOS 7567 67
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 303 58
Microsoft Windows 2000 8660 56
Apple iPhone 6 4861 54
Google Play - Google Store - Android Market 3230 50
Rakuten Viber 610 49
Google YouTube - Видеохостинг 2666 45
VK - Mail.ru Одноклассники 1738 44
Apple - App Store 2835 44
Apple iPhone - серия смартфонов 6971 43
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1346 36
FreePik 804 36
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 35
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 760 29
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 535 26
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2681 23
Microsoft Windows 15411 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 978 20
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 430 20
Microsoft Skype 2050 19
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1326 19
Samsung Galaxy 942 18
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 27 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3127 17
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 17
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 304 16
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 16
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1007 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 552 15
ByteDance - TikTok 228 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4919 14
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 87 14
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 14
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 813 13
Яндекс.Маркет 867 13
Путин Владимир 3081 101
Никифоров Николай 1134 70
Эмдин Сергей 68 68
Осеевский Михаил 312 47
Страшнов Дмитрий 111 42
Решетин Олег 42 42
Медведев Дмитрий 1648 40
Иванов Олег 141 38
Брюквин Юрий 298 37
Майстренко Игорь 46 35
Шадаев Максут 930 35
Орловский Виктор 369 33
Кусков Денис 221 29
Провоторов Александр 157 27
Калугин Сергей 168 26
Щеголев Игорь 697 25
Телков Алексей 25 25
Володин Роман 27 24
Галактионова Инесса 71 24
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Чернышенко Дмитрий 552 23
Носков Михаил 24 22
Голомолзин Анатолий 75 22
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Мордашов Алексей 52 21
Рейман Леонид 1044 20
Носков Константин 232 19
Лопатухин Дмитрий 19 19
Айбашева Анна 97 18
Патока Андрей 108 18
Ковальчук Юрий 35 18
Акимов Максим 184 17
Кирюшин Геннадий 90 17
Чинкова Мария 28 16
Мерзляков Антон 16 16
Мишустин Михаил 645 15
Волков Сергей 76 15
Голещихин Денис 16 15
Усманов Алишер 300 15
Криевс Ритварс 15 15
Россия - РФ - Российская федерация 139495 2008
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42188 877
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16954 500
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7195 300
Швеция - Королевство 3605 277
Европа 21613 202
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51611 160
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2326 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13983 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16607 122
Украина 7528 122
Казахстан - Республика 5427 113
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2573 110
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14077 109
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3017 106
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1674 106
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2863 95
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1488 95
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 872 88
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2997 81
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2153 79
Россия - СФО - Новосибирск 4182 76
Финляндия - Финляндская Республика 3576 76
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1098 74
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 74
Беларусь - Белоруссия 5516 74
Россия - ПФО - Нижегородская область 1792 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13247 72
Россия - ЮФО - Ростовская область 1471 71
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2367 71
Россия - УФО - Екатеринбург 3819 70
Россия - УФО - Челябинская область 1155 70
Россия - СФО - Иркутская область 1044 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2773 67
Россия - СФО - Кемеровская область 866 66
Германия - Федеративная Республика 12570 66
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1307 63
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2824 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1872 61
Турция - Турецкая республика 2302 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49488 670
Абонентская база - Абонентская плата 5789 559
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46777 473
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7812 171
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28003 151
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4548 101
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5770 98
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11170 90
Ведомости 905 64
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РИА Новости 886 15
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 872 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5879 14
Forbes - Форбс 752 12
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 11
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 9
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 8
Bloomberg 1236 6
TAdviser - Центр выбора технологий 383 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 469 6
9to5Mac 70 5
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 5
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ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 4
Российская газета 264 4
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 77 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 3
Cellular News 234 3
Telecom.paper 194 3
Бизнес&Балтия 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7923 79
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 61
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 49
Рустелеком ТК 303 39
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 109 30
IDC - International Data Corporation 4895 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3041 19
Gartner - Гартнер 3533 12
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 589 8
Forrester Research 820 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 5
MForum Analytics 20 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 50 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 123 4
Strategy Analytics 284 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
Markets&Markets Research 110 3
Mobile Research Group 72 3
Juniper Research 517 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 212 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 79 2
Tagline - Тэглайн 26 2
AdIndex 6 2
Moody's Investors Service 135 2
Orbis Research 4 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 50 2
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 2
Forrester Wave 45 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 109 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
CCS Insight 22 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 36
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 315 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 948 15
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 866 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 515 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1463 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 796 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 274 7
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 37 7
VK Skillbox - Скилбокс 102 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 264 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 202 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 350 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 161 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 514 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 134 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 82 4
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 4
ИИИ - Институт исследований интернета 54 4
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 122 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 11 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 293 3
РАН - Российская академия наук 1817 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 3
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 77 3
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