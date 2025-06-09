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Т2 улучшила связь более чем в 130 спальных районах Москвы

T2, российский оператор мобильной связи, провел масштабную работу по строительству и модернизации телеком-оборудования в Москве и Подмосковье. Связь улучшилась в 132 спальных районах столицы, преимущественно в ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО и городах Московской области.

С начала года Т2 улучшила качество связи в более чем сотне спальных районов столицы. В местах плотной застройки жилых комплексов установили дополнительные базовые станции, модернизировали оборудование, а также провели рефарминг для увеличения емкости работы сети 4G.

Техническая дирекция определяет зоны для улучшения покрытия на основании натурных измерений, далее – приоритизирует их в зависимости от важности локаций для абонентов.

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Улучшения затронули преимущественно Южный административный округ Москвы – 32 локации, Московскую область – 30 спальных района, Юго-Западный – 25 и Юго-Восточный административные округа – 23 «спальника». В общем работами были охвачены все округа столицы.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2, сказал: «Население Москвы и области растет, и количество «спальников» увеличивается благодаря активному строительству новых жилых комплексов. Техническая дирекция Т2 непрерывно мониторит качество сети в местах жительства абонентов и по необходимости улучшает связь. С начала года мы достигли значительных результатов в этом направлении – клиенты в более чем ста районах Москвы и МО заметили улучшение в качестве и стабильности сети. Это стало возможным благодаря модернизации сетевой инфраструктуры и распределению нагрузки».

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