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Москва ЮВАО Юго-Восточный административный округ
СОБЫТИЯ
|19.12.2011
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«Ройлком» внедрила систему контроля доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа Москвы
осуществили монтаж и пуско-наладку оборудования условного доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа столицы. Предлагаемое решение позволяет собирать и обрабатывать информа
|27.12.2010
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«Акадо» открывает единый офис в ЮВАО Москвы
Компания «Акадо-Столица» объявила об открытии нового объединенного офиса обслуживания абонентов в Юго-Восточном округе Москвы. Новый офис расположился в отдельно стоящем здании неподалеку от станции метро «Текстильщики» по адресу Волжский бульвар, квартал 114А, корп.1. Общая площадь и пропу
|07.07.2009
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«Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО
ассылка уведомительных персональных писем, которые «Акадо-Столица» направила всем своим абонентам в ЮВАО, говорится в сообщении компании. Как отмечается, переход на единый частотный план — част
|28.08.2008
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Префектура ЮВАО Москвы купит расходные материалы для АРМ
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила о проведении открытого аукцион
|15.07.2008
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Префектура ЮВАО Москвы купит ремонтные комплексы для ИВК
Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого аукциона № 32-
|14.07.2008
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Префектуре ЮВАО потребовались ИТ-услуги
Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого конкурса № 11-
|12.05.2008
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Префектура ЮВАО Москвы нуждается в услугах по развитию цифровых технологий
Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Москвы объявила о проведении открытого
|24.04.2008
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Префектуре ЮВАО Москвы необходимо сопровождение ИС
Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12
|15.02.2008
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Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий
Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы объявила о проведении открытого конкурс
|17.12.2007
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Префектура ЮВАО Москвы ищет поставщика ИТ-услуг
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы проводит торги в форме открытого аукцио
|14.12.2007
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Префектуре Юго-Восточного АО Москвы требуется обслуживание ИВК
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила открытый конкурс № 31-0076551-
|18.04.2007
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"Акадо" добралась до Юго-Восточного округа Москвы
С 16 апреля 2007 в зону охвата компании «Акадо» вошел Юго-Восточный административный округ Москвы. «Акадо» оказывает услуги предоставления цифровог
|13.02.2006
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На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин
На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин, ущерб составил около 2 млн руб. Как сообщили сегодня РБК в правоохранительных органах столицы, накануне с заявлением в милицию обратился админи
|23.04.2003
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Милиционеры-“оборотни” продали контрабандной оргтехники на $1 млрд.
ти пытался заставить их отказаться от задержания контрабанды. Одновременно около 20 сотрудников УВД Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, вооруженных автоматами, ворвались на т
|20.03.2003
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ЮВАО Москвы открыл виртуальное представительство
Жители Юго-Восточного административного округа Москвы теперь смогут получать информацию о работе орг
|07.09.2000
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МСС ввела в эксплуатацию новую базовую станцию на юго-востоке Москвы
Компания "Московская Сотовая Связь", оператор сотовой сети NMT-450 в Московском регионе, сообщила о введении в эксплуатацию новой базовой станции на юго-востоке Москвы в районе Выхино. Три соты базовой станции обеспечат улучшенное радиопокрытие сети в районе трассы Волгоградского проспекта (выезд на МКАД), а также прилегающих улиц Ташкентск
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
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|Антонов Вадим 5 1
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|Эстрина Инна 3 1
|Булганина Ольга 1 1
|Меденцева Анна 1 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Меншутина Наталья 3 1
|Войстратенко Игорь 1 1
|Силаев Иван 1 1
|Маханьков Андрей 10 1
|Шварц Дмитрий 4 1
|Путин Владимир 3444 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Данилин Алексей 22 1
|Греф Герман 484 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Комиссаров Дмитрий 246 1
|Кузнецов Станислав 162 1
|Онищенко Владислав 98 1
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