Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ

«Ройлком» внедрила систему контроля доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа Москвы осуществили монтаж и пуско-наладку оборудования условного доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа столицы. Предлагаемое решение позволяет собирать и обрабатывать информа

«Акадо» открывает единый офис в ЮВАО Москвы Компания «Акадо-Столица» объявила об открытии нового объединенного офиса обслуживания абонентов в Юго-Восточном округе Москвы. Новый офис расположился в отдельно стоящем здании неподалеку от станции метро «Текстильщики» по адресу Волжский бульвар, квартал 114А, корп.1. Общая площадь и пропу

«Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО ассылка уведомительных персональных писем, которые «Акадо-Столица» направила всем своим абонентам в ЮВАО, говорится в сообщении компании. Как отмечается, переход на единый частотный план — част

Префектура ЮВАО Москвы купит расходные материалы для АРМ Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила о проведении открытого аукцион

Префектура ЮВАО Москвы купит ремонтные комплексы для ИВК Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого аукциона № 32-

Префектуре ЮВАО потребовались ИТ-услуги Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого конкурса № 11-

Префектура ЮВАО Москвы нуждается в услугах по развитию цифровых технологий Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Москвы объявила о проведении открытого

Префектуре ЮВАО Москвы необходимо сопровождение ИС Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12

Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы объявила о проведении открытого конкурс

Префектура ЮВАО Москвы ищет поставщика ИТ-услуг Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы проводит торги в форме открытого аукцио

Префектуре Юго-Восточного АО Москвы требуется обслуживание ИВК Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила открытый конкурс № 31-0076551-

"Акадо" добралась до Юго-Восточного округа Москвы С 16 апреля 2007 в зону охвата компании «Акадо» вошел Юго-Восточный административный округ Москвы. «Акадо» оказывает услуги предоставления цифровог

На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин, ущерб составил около 2 млн руб. Как сообщили сегодня РБК в правоохранительных органах столицы, накануне с заявлением в милицию обратился админи

Милиционеры-“оборотни” продали контрабандной оргтехники на $1 млрд. ти пытался заставить их отказаться от задержания контрабанды. Одновременно около 20 сотрудников УВД Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, вооруженных автоматами, ворвались на т

ЮВАО Москвы открыл виртуальное представительство Жители Юго-Восточного административного округа Москвы теперь смогут получать информацию о работе орг