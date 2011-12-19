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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮВАО Юго-Восточный административный округ

Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ

СОБЫТИЯ


19.12.2011 «Ройлком» внедрила систему контроля доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа Москвы

осуществили монтаж и пуско-наладку оборудования условного доступа в здании Департамента образования Юго-Восточного округа столицы. Предлагаемое решение позволяет собирать и обрабатывать информа
27.12.2010 «Акадо» открывает единый офис в ЮВАО Москвы

Компания «Акадо-Столица» объявила об открытии нового объединенного офиса обслуживания абонентов в Юго-Восточном округе Москвы. Новый офис расположился в отдельно стоящем здании неподалеку от станции метро «Текстильщики» по адресу Волжский бульвар, квартал 114А, корп.1. Общая площадь и пропу
07.07.2009 «Акадо» перейдёт на единый частотный план в ЮВАО

ассылка уведомительных персональных писем, которые «Акадо-Столица» направила всем своим абонентам в ЮВАО, говорится в сообщении компании. Как отмечается, переход на единый частотный план — част
28.08.2008 Префектура ЮВАО Москвы купит расходные материалы для АРМ

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила о проведении открытого аукцион
15.07.2008 Префектура ЮВАО Москвы купит ремонтные комплексы для ИВК

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого аукциона № 32-
14.07.2008 Префектуре ЮВАО потребовались ИТ-услуги

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы объявила о проведении открытого конкурса № 11-
12.05.2008 Префектура ЮВАО Москвы нуждается в услугах по развитию цифровых технологий

Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Москвы объявила о проведении открытого

24.04.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимо сопровождение ИС

Префектура Юго-Восточного административного округа Москвы проводит торги в форме открытого аукциона № 12
15.02.2008 Префектуре ЮВАО Москвы необходимы услуги по развитию цифровых технологий

Префектура Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы объявила о проведении открытого конкурс
17.12.2007 Префектура ЮВАО Москвы ищет поставщика ИТ-услуг

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы проводит торги в форме открытого аукцио
14.12.2007 Префектуре Юго-Восточного АО Москвы требуется обслуживание ИВК

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы объявила открытый конкурс № 31-0076551-
18.04.2007 "Акадо" добралась до Юго-Восточного округа Москвы

С 16 апреля 2007 в зону охвата компании «Акадо» вошел Юго-Восточный административный округ Москвы. «Акадо» оказывает услуги предоставления цифровог
13.02.2006 На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин

На юго-востоке Москвы ограблен компьютерный магазин, ущерб составил около 2 млн руб. Как сообщили сегодня РБК в правоохранительных органах столицы, накануне с заявлением в милицию обратился админи
23.04.2003 Милиционеры-“оборотни” продали контрабандной оргтехники на $1 млрд.

ти пытался заставить их отказаться от задержания контрабанды. Одновременно около 20 сотрудников УВД Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, вооруженных автоматами, ворвались на т
20.03.2003 ЮВАО Москвы открыл виртуальное представительство

Жители Юго-Восточного административного округа Москвы теперь смогут получать информацию о работе орг
07.09.2000 МСС ввела в эксплуатацию новую базовую станцию на юго-востоке Москвы

Компания "Московская Сотовая Связь", оператор сотовой сети NMT-450 в Московском регионе, сообщила о введении в эксплуатацию новой базовой станции на юго-востоке Москвы в районе Выхино. Три соты базовой станции обеспечат улучшенное радиопокрытие сети в районе трассы Волгоградского проспекта (выезд на МКАД), а также прилегающих улиц Ташкентск

Публикаций - 102, упоминаний - 172

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 9
МегаФон 10588 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 5
Ростелеком 10854 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1615 5
Yandex - Яндекс 9083 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 3
Sony 6718 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 3
Samsung Electronics 10988 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3303 2
Cisco Systems 5350 2
Huawei 4493 2
Apple Inc 13050 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
HP Inc. 5868 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1902 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 320 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Google LLC 12591 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 92 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 2
M+W Group - М+В Груп - М+В Хай Тек Проджектс - Альпине 2 1
Эдванс-С 4 1
Ди Си Квадрат 9 1
InternetHelp 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 492 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 1
X Corp - Twitter 2929 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Microsoft Corporation 25685 1
LG Electronics 3725 1
Intel Corporation 12770 1
IBM - International Business Machines Corp 9675 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 2
Строймонтажсервис 6 1
Альянс Банк 20 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
Неоторг ТК 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Gett 88 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1049 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2785 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 506 1
Абсолют Банк 246 1
TMT Investments 115 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 369 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
КонсультантПлюс 159 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Мослифт АО 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 163 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 1
RPI Capital 1 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 1
Гранит 56 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 20
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 145 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 724 4
Судебная власть - Judicial power 2474 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 222 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 611 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
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Открытые данные - Open data - Информационная открытость 712 3
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Самострой.net 10 2
Google Android 15140 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 68 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-24 ударный вертолёт 27 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 1
Apple iOS 8530 1
Linux OS 11411 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
Apple macOS 2389 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Windows 16777 1
Apple - App Store 3081 1
Яндекс.Навигатор 117 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
Google - Gmail 1015 1
Apple iPhone 5 783 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1923 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 208 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 356 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 107 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4147 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
HPE ProLiant 407 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 99 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 261 1
Медведев Владислав 62 3
Ликсутов Максим 234 3
Припачкин Юрий 67 3
Гарбузов Анатолий 161 2
Щеголев Игорь 699 2
Орловский Виктор 405 2
Собянин Сергей 530 2
Ефимов Владимир 144 2
Нащекин Алексей 118 2
Вексельберг Виктор 155 2
Мартынюк Александр 16 2
Бобров Иван 33 2
Шуршалин Сергей 10 2
Шторх Андрей 3 2
Зотов Владимир 7 2
Кокурин Константин 4 1
Резванов Алексей 4 1
Ницберг Михаил 2 1
Миль Михаил 1 1
Дронов Анатолий 1 1
Антонов Вадим 5 1
Холина Алла 2 1
Эстрина Инна 3 1
Булганина Ольга 1 1
Меденцева Анна 1 1
Ташкеева Наталья 3 1
Меншутина Наталья 3 1
Войстратенко Игорь 1 1
Силаев Иван 1 1
Маханьков Андрей 10 1
Шварц Дмитрий 4 1
Путин Владимир 3444 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Сергунина Наталья 375 1
Данилин Алексей 22 1
Греф Герман 484 1
Пегасов Сергей 55 1
Комиссаров Дмитрий 246 1
Кузнецов Станислав 162 1
Онищенко Владислав 98 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 95
Россия - РФ - Российская федерация 164402 41
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