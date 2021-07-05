Индексная книга CNews*
Lexmark Int
Публикаций - 282, упоминаний - 481
Lexmark Int упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Буров Олег 25 7
|Адров Дмитрий 34 6
|Dell Michael - Делл Майкл 189 4
|Лаптева Марина 114 3
|Газаров Артур 77 3
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 3
|Фешин Дмитрий 6 3
|Елисеев Александр 7 2
|Хабаров Александр 3 2
|Шахов Сергей 0 2
|Голощапов Александр 15 2
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Щербаков Антон 9 1
|Фролов Владимир 2 1
|Clay Brad - Клэй Брэд 1 1
|Окунь Дмитрий 17 1
|White Jeffrey - Уайт Джеффри 3 1
|Голованов Леонид 5 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
|Лебедев Артемий 94 1
|Столяров Андрей 0 1
|Патешман Александр 2 1
|Андреев Сергей 59 1
|Крюков Дмитрий 14 1
|Разумовский Дмитрий 77 1
|Глотов Дмитрий 14 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
|Глухов Алексей 4 1
|Хромов Алексей 15 1
|Чернов Александр 11 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Кривошеев Евгений 8 1
|Клименко Герман 46 1
|Кравченко Дмитрий 39 1
|Куканов Алексей 13 1
|Орловский Виктор 325 1
|Албычев Александр 86 1
|Гребенщиков Дмитрий 26 1
|Одинцов Дмитрий 88 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Forbes - Форбс 591 3
|CBS MarketWatch 305 3
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
|Bloomberg 1009 2
|Associated Press 1975 2
|The Register 1286 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
|Vnunet 225 1
|ZDnet 584 1
|Reddit 221 1
|Ars Technica 364 1
|PC Magazine - PCMag 77 1
|Fortune 196 1
|Cosmopolitan 24 1
|СК Пресс 16 1
|Yahoo Finance 100 1
|Mercury News 37 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Открытые системы ИД 160 1
|Ведомости 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194068, в очереди разбора - 944691.
Создано именных указателей - 88188.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194068, в очереди разбора - 944691.
Создано именных указателей - 88188.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.