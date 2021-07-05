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Lexmark Int

Lexmark Int


05.07.2021 Lexmark празднует 30-летнюю годовщину
30.07.2019 «Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати
11.09.2017 Lexmark представила новые цветные принтеры и МФУ формата А3
25.07.2017 Lexmark представила спецсерию лазерных принтеров для малого и среднего бизнеса
20.06.2017 Lexmark представила новое поколение решений для печати формата A3
08.12.2016 OCS стала официальным дистрибьютором Lexmark в России
20.04.2016 Один из старейших производителей принтеров Lexmark продан за $3,6 млрд
18.03.2015 Lexmark оптимизировала свою интеллектуальную экосистему МФУ
23.07.2014 Lexmark начала продажи новых моделей принтеров и МФУ в России
09.12.2013 Решение Distributed Intelligent Capture от компании Lexmark: рост производства благодаря прозрачности данных и контролю за ними
25.11.2013 Lexmark MPS: Эволюция управления инфраструктурой печати
05.11.2013 Lexmark знает все заблуждения пользователей о расходных материалах
24.09.2013 Lexmark купила немецкого разработчика ECM-решений Saperion AG
09.09.2013 Обзор МФУ Lexmark MX310dn 3-в-1: доступно, быстро, качественно
01.07.2013 Обзор МФУ и принтеров Lexmark: доверьте рутину профессионалам
17.06.2013 Lexmark представляет: печатаем с мобильных устройств без проводов
17.04.2013 Современная печать документов: ответ Lexmark
18.02.2013 Lexmark расширяет линейку офисных МФУ
23.01.2013 Lexmark: Компании переплачивают за печать 20%
14.09.2012 Lexmark в России представила своих партнёров
03.09.2012 Обзор лазерного МФУ Lexmark X746de: офисный супергерой
28.08.2012 Обзор принтера Lexmark OfficeEdge Pro 5500: атлант расправил плечи
24.08.2012 Lexmark C740 и X740: новые цветные лазерные принтеры и МФУ
17.11.2011 Lexmark открывает офис в России спустя 17 лет после начала продаж
17.11.2011 Lexmark откроет офис в Москве
18.10.2010 Lexmark выпустила МФУ в футуристическом дизайне
05.12.2007 Lexmark X4550: домашнее беспроводное МФУ
19.12.2006 Lexmark представила МФУ с возможностью беспроводной и двусторонней печати
21.11.2006 Lexmark запустит новое семейство лазерных принтеров
20.10.2006 Lexmark выпустил принтеры для работы с широким спектром носителей
09.10.2006 Lexmark выпустил цветной принтер за $65
29.09.2006 Lexmark создал принтер на основе пигментных чернил
21.09.2006 Lexmark представил новое МФУ для дома
25.07.2006 Lexmark выпустил ПО для печати интернет-страниц
27.06.2006 Lexmark представил в России летнюю коллекцию печатающих устройств
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших домашних фотопринтеров
25.10.2005 Чистая прибыль Lexmark в 3 квартале 2005 г. сократилась более чем в два раза
26.04.2005 Прибыль Lexmark оказалась ниже прогнозов
14.02.2005 Lexmark представила два принтера для домашней фотопечати
24.01.2005 Прибыль Lexmark выросла в 4 квартале 2004 года

Публикаций - 282, упоминаний - 481

Lexmark Int упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seiko Epson Corporation 864 72
Canon 1339 65
HP - Hewlett-Packard 3567 49
HP Inc. 5313 49
Xerox 1091 45
Samsung Electronics 9333 37
IBM - International Business Machines Corp 8941 29
Microsoft Corporation 22497 26
Dell EMC 4736 25
Sony 6145 22
Intel Corporation 11262 22
HP Compaq Computer Corp 1905 21
Brother 179 20
NEC 1740 16
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 16
Toshiba Corporation 2830 15
OKI - ОКИ Системс Рус 161 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 14
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 13
Cisco Systems 4720 13
Konica Minolta 356 13
Mustek Systems 78 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 11
LG Electronics 3372 11
Fujitsu 1898 10
HP 3Com 659 9
ViewSonic 302 9
Philips 1960 8
Apple Inc 10683 8
Kyocera 226 8
AMD - Advanced Micro Devices 3661 8
Powercom - Пауэрком 57 8
Ippon 24 8
Seagate Technology 685 8
NeuHaus Group 46 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 7
D-Link 331 7
Nortel Networks 1287 6
Sharp Corporation 1024 6
Micro Focus - Novell 856 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 11
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
Точка 1820 3
eBay Inc 1576 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 2
Starbucks 78 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
American Express - Amex 309 2
First Call 238 2
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Открытие ФК 2713 2
Daewoo 86 1
UPS 129 1
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 32 1
Родник 81 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 11 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 37 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 1
Восточный Банк 232 1
GoodWill 8 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Danone - Юнимилк 38 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 7 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Верный - торговая сеть 133 1
Раунд 220 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Газпром ПАО 1008 1
Walgreens 13 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
Сбер - Сбербанк Казахстан 11 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 40 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 23 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 9
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
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МФУ - Многофункциональное устройство 892 44
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 37
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 16
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 13
Pictbridge - Индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB. 246 12
Оцифровка - Digitization 1715 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1264 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 10
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Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 22
Microsoft Windows 10 11713 16
Lexmark X - серия МФУ 16 13
Microsoft Windows 2000 2856 11
Lexmark CX, CS - серия МФУ - Lexmark C - серия принтеров 11 11
Linux OS 7669 10
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Apple iOS 6422 9
Google Android 11959 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 72 7
Eaton Powerware ИБП 66 7
PostScript - Язык программирования 80 6
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 151 6
Microsoft Windows 2104 5
Microsoft Windows XP 2291 5
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 96 5
Lexmark E - серия принтеров 5 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
Age of Kings 498 5
Lexmark MarkVision Professional 4 4
Lexmark Mobile Printing 4 4
Seiko Epson Stylus Photo 55 4
Lexmark PerfectFinish Photo Paper 4 4
Lexmark MPS - Lexmark Managed Print Services 4 4
Apple iPhone 6 2649 3
Apple AirPrint 112 3
Google Cloud Platform - GCP 251 3
Olympus xD-Picture Card 108 3
Lexmark Premium 3 3
HP DeskJet 34 3
Microsoft Windows 98 343 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 3
Microsoft Office 3247 3
Oracle PeopleSoft 373 3
Lexmark Toolbar 3 3
Pantone Validated 71 3
Буров Олег 25 7
Адров Дмитрий 34 6
Dell Michael - Делл Майкл 189 4
Лаптева Марина 114 3
Газаров Артур 77 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 3
Фешин Дмитрий 6 3
Елисеев Александр 7 2
Хабаров Александр 3 2
Шахов Сергей 0 2
Голощапов Александр 15 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Щербаков Антон 9 1
Фролов Владимир 2 1
Clay Brad - Клэй Брэд 1 1
Окунь Дмитрий 17 1
White Jeffrey - Уайт Джеффри 3 1
Голованов Леонид 5 1
Кулешов Алексей 29 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Лебедев Артемий 94 1
Столяров Андрей 0 1
Патешман Александр 2 1
Андреев Сергей 59 1
Крюков Дмитрий 14 1
Разумовский Дмитрий 77 1
Глотов Дмитрий 14 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Глухов Алексей 4 1
Хромов Алексей 15 1
Чернов Александр 11 1
Шершульский Владислав 22 1
Кривошеев Евгений 8 1
Клименко Герман 46 1
Кравченко Дмитрий 39 1
Куканов Алексей 13 1
Орловский Виктор 325 1
Албычев Александр 86 1
Гребенщиков Дмитрий 26 1
Одинцов Дмитрий 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 40
США - Кентукки 72 23
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 22
Европа 12319 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Украина 6212 14
Япония 10069 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Европа Восточная 2927 6
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Казахстан - Республика 4467 5
Европа Западная 1329 5
Ближний Восток 2549 4
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 4
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Польша - Республика 1559 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Южная Корея - Республика 4394 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 11
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 5
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 4
Аудит 0 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
Английский язык 764 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Эргономика 840 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 96 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
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COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 339 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Forbes - Форбс 591 3
CBS MarketWatch 305 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 3
Bloomberg 1009 2
Associated Press 1975 2
The Register 1286 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Vnunet 225 1
ZDnet 584 1
Reddit 221 1
Ars Technica 364 1
PC Magazine - PCMag 77 1
Fortune 196 1
Cosmopolitan 24 1
СК Пресс 16 1
Yahoo Finance 100 1
Mercury News 37 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Открытые системы ИД 160 1
Ведомости 375 1
IDC - International Data Corporation 4671 19
ITResearch 110 8
Internet Stock Report 992 7
Gartner - Гартнер 3301 5
S&P - Standard and Poor’s 470 5
500 Startups 4742 4
S&P 500 226 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Harris Interactive 83 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 2
Quocirca 12 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Aberdeen Group 48 1
Bear Stearns 79 1
Gartner - Dataquest 340 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
IHS iSuppli 390 1
Photizo Group 9 1
Forbes Global 2000 32 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Медиалогия 48 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Forrester Research 810 1
Fortune Global 500 280 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
Lexmark Printer University 2 2
Verysell Softeach - корпоративный университет 0 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 8
Lexmark European Art - Европейская премия Lexmark в области искусства 1 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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