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Hitachi MicroDrive IBM MicroDrive
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.09.2007
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Выбираем домашний фотоцентр: лучшие струйные МФУ
ти PictBridge и наличию встроенного кардридера. Поддерживаются типы карт: CompactFlash (Type I, II, MicroDrive), Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media, Secure Digital, xD-Picture Card, xD
|24.02.2005
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Hitachi выпустила Microdrive емкостью 6 ГБ
Компания Hitachi выпустила на рынок свой новый 1-дюймовый Microdrive под индексом 3K6 емкостью 6 ГБ. Данный объем позволяет сохранить от 1,5 до 3 тыс. музыкальных файлов или 8 часов видео в формате MPEG-4. Вес модели составляет 16 граммов при длине 5
|17.06.2004
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Жесткие диски стали вместительнее и дешевле
сразу две компании — Hitachi и Seagate. Hitachi будет производить больше винчестеров семейства Microdrive: инвестиции в заводы в Таиланде составят $200 млн., а после завершения процесса пе
|17.06.2004
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Hitachi GST увеличивает производство сверхкомпактных жестких дисков
Компания Hitachi Global Storage Technologies объявила о планах по расширению производства дисковых накопителей семейства Microdrive в рамках общей программы развития производства дисковых накопителей на заводах компании. Hitachi GST инвестирует $200 млн. в заводы в Таиланде, после завершение процесса переоснащени
|11.09.2001
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IBM снизила цены на миниатюрные жесткие диски
я снизила цену на свой самый миниатюрный (всего дюйм в диаметре) жесткий диск под кодовым названием Microdrive, съемное устройство хранения данных, подключаемое к слоту расширения CompactFlash
Hitachi MicroDrive и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаптева Марина 114 6
|Газаров Артур 77 5
|Albrecht Manfred - Альбрехт Манфред 2 2
|Reinsel David - Райнсел Дэвид 3 2
|Сергеев Иван 74 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Буров Олег 25 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Миронов Андрей 14 1
|Мишко Сергей 5 1
|Зарайский Григорий 3 1
|Porsche Ferdinand - Порше Фердинанд 3 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
|Allen Paul - Аллен Пол 125 1
|Кожевников Алексей 66 1
|Собчак Ксения 17 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Симонов Игорь 103 1
|Nature 835 2
|Times 677 1
|NYT - The New York Times 1108 1
|DigiTimes - Издание 1334 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 1
|Inquirer 463 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
|MacWorld 134 1
|Silicon.com 364 1
|NE Asia Online 313 1
|HPC.ru 117 1
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