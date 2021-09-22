Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos

Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi Creative Technology объявила о выпуске Sound Blaster Katana V2, преемника оригинальной Sound BlasterX Katana, полноценного игрового

Идеальный звук для PCI-e Creative выпустила две флагманские звуковые карты с интерфейсом PCI-e: Sound Blaster AE-9 и Sound Blaster AE-7. Sound Blaster AE-9 – это самая техноло

Creative Sound BlasterX H6 универсальна для всех платформ Новая универсальная игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H6 совместима с платформами ПК (Windows), PS4, Nintendo Switch и Xbox One. Осн

Creative озвучил Nintendo Switch Creative представил внешнюю звуковую карту с высококлассным ЦАП – Sound BlasterX G6. Creative Sound BlasterX G6 поддерживает воспроизведение звука до 32

Creative Sound BlasterX AE-5 сияет сам и освещает компьютер амках выставки E3 2017 компания Creative представила внутреннюю звуковую карту Sound BlasterX AE-5. Creative Sound BlasterX AE-5 устанавливается внутрь компьютера через интерфейс PCIe. Благодар

Пусть компьютер зазвучит по-новому! ельно улучшить звуковые и музыкальные возможности компьютера позволяет новая внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster PLAY! 3. Creative Sound Blaster PLAY! 3 имеет компактный размер

Европейское жюри оценило "Катану" На выставке Computex 2017 звание лучшей аудиосистемы получила Creative Sound BlasterX Katana. Такое решение вынесло жюри Европейской Ассоциации Оборудования, которо

Обновление Sound Blaster Connect расширяет возможности новых систем Creative Обновлённое приложение Sound Blaster Connect значительно расширяет возможности аудиосистем Creative Sound BlasterX Kratos S5 и Creative Sound BlasterX Kratos S3. Существенную роль в обно

"Катана" наполнит дом звуком Creative Sound BlasterX Katana – это новый саундбар, разработанный специально для игр на большом экран

Гарнитура Sound BlasterX H7 готова к турнирам Обновлённая версия игровой гарнитуры флагманского уровня Sound BlasterX H7 получила название Tournament Edition. В Sound BlasterX H7 Tournament

Манипуляторы с подсветкой под маркой Sound BlasterX ый игровой комплект манипуляторов из мыши и клавиатуры предствлен компанией Creative в рамках серии Sound BlasterX. Новинки носят название Creative Sound BlasterX Siege M04 (мышь) и Crea

Creative BlasterX Senz3D появилась в России Компания Creative провела в Москве большую презентацию новой акустической техники и видеоаксессуаров, среди которых оказалась и универсальная веб-камера нового поколения Creative BlasterX Senz3D. Веб-камера преимального класса Creative BlasterX Senz3D считывает изображение сразу по трём каналам: с помощью стандартной RGB-матрицы (с разрешением Full HD),

Веб-камера-командир, сканер и фокусник Хотя многим кажется, что прогресс на рынке веб-камер давно остановился, новая модель Creative BlasterX Senz3D доказывает обратное. Creative BlasterX Senz3D считывает изображение сразу по трём каналам: с помощью стандартной RGB-матрицы (с разрешением Full HD), с помощью и

Хороший звук всегда с тобой ый вариант внешней портативной звуковой карты появился в линейке CreativeSound Blaster. Новая карта Creative Sound BlasterX G1 подключается к интерфейсу USB и совместима как к компьютерами на п

Creative Sound Blaster Roar Pro - акустика и мегафон Новая компактная беспроводная аудиосистема Creative Sound Blaster Roar Pro сочетает стильный облик, высокое качество звука и расширенную

Беспроводная колонка Creative Sound Blaster FRee: больше звука тельно небольшую Creative D200, а потом — ещё более компактную (и несравнимо более функ-циональную) Creative Sound Blaster ROAR, но и это, как выяснилось, не предел. И если основное предназнач

Sound Blaster Blaze - отличная гарнитура для новых игровых хитов Недорогая но качественная игровая гарнитура Sound Blaster Blaze поможет всем любителям и профессионалам видеоигр заранее услышать шорох п

Игры зазвучат по-новому вместе с Creative Sound BlasterX ны в виртуальных приключениях. Очередной шаг навстречу совершенству – серия аудиоустройств Creative Sound BlasterX, куда в данный момент вошли игровые многоканальные гарнитуры Sound BlasterX

Формат 5.1 в миниатюрной колонке Creative Sound Blaster Roar 2 Пять динамиков и сабвуфер помещается в компактный корпус новой беспроводной колонки Creative Sound Blaster Roar 2. Устройство уже поступило в продажу на российский рынок по цене

Creative Sound Blaster JAM легко добиваются идеального звука Дизайн классических наушников с минимальной массой удалось объединить в гарнитуре Creative Sound Blaster JAM. Это беспроводное акустическое устройство универсально в своём при

Универсальное звучание флагмана Creative Новый флагман появился в линейке внешних звуковых карт компании Creative - Sound Blaster X7. Устройство с броским пирамидальным дизайном корпуса также может использоват

Creative Sound Blaster E5: звук Hi-Fi для смартфонов и ноутбуков высокое качество акустики (колонок или наушников) и соответствующие им усилитель и ЦАП. Касательно Creative Sound Blaster E5 можно смело сказать, что устройство обладает огромным потенциалом,

Для гарнитуры Creative Sound Blaster Tactic3D Rage нет невидимых противников Новые версии наушников Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless V2.0 и Creative Sound Blaster Tactic3D R

Идеальный звук может быть портативным Компания Creative представила внешнюю флагманскую звуковую карту и усилитель Sound Blaster E5, предназначенную для широкого спектра современной техники и гаджетов. Качест

Sound Blaster E - отличный звук в любой ситуации Компания Creative Technology представила серию из двух внешних звуковых решений под маркой Sound Blaster E – E3 и E1. Обе звуковые карты могут подключаться к источнику сигнала по USB и

Тест беспроводной акустики Creative Sound BlasterAxx AXX 200: гаджет-оркестр В музыкальном плане, к аналогам Creative Sound BlasterAxx AXX 200 следует отнести беспроводные портативные колонки JBL, UE Bo

Sound Blaster нужет только порт USB Ltd представила на российском рынке внешнюю звуковую карту с интерфейсом USB Sound Blaster Play! 2. Creative Sound Blaster Play! 2 совместима со всеми аналоговыми гарнитурами и наушниками. Каче

ZOOM.CNews рекомендует: обзор беспроводной акустики Creative Sound Blaster Roar Даже те, кто еще не видел и не слышал Creative Sound Blaster Roar лично, вполне могут впечатлиться одной только фразой из описания

Sound BlasterAxx AXX 200 - колонка, мегафон, микрофон, плеер и аккумулятор Компания Creative представила на российском рынке программируемую беспроводную акустическую систему Sound BlasterAxx AXX 200. Система подключается к источнику звука по каналу NFC, может выполня

Новые Sound Blaster доступны для "перевооружения" Компания Creative Technology представила на российском рынке новые звуковые карты серии Sound Blaster. Устанавливаемые в слот PCI аудиокарты Sound Blaster Audigy Rx и Soun

Creative представила новую линейку Sound Blaster Компания Creative выпустила новые звуковые карты Sound Blaster серии Z. В линейку входят три модели, подключаемые через интерфейс PCI-Express:

Creative представила акустику Sound BlasterAxx Компания Creative представила новую линейку универсальных акустических систем Sound BlasterAxx. Устройства Sound BlasterAxx вобрали в себя все современные разработк

Creative пополняет линейку звуковых карт X-Fi Компания Creative сообщила о пополнении линейки звуковых карт X-Fi и выпуске новой модели – Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio на шине PCI Express. Новая карта снабжена 24-битной технологи

Creative X-Fi для ноутбуков — официально реоколонки или наушники. Для аналогового подключения многоканального звука предусмотрен переходник. Creative X-Fi Xtreme Audio Notebook Creative X-Fi Xtreme Audio Notebook пока поступила

CeBIT: Creative показал Sound Blaster X-Fi для ноутбуков На стенде компании Creative на CeBIT был продемонстрирован портативный вариант звуковой карты Sound Blaster X-Fi (следующая модель за Audigy 2 ZS), ранее использовавшейся в настольных ПК.

Демоверсия Warhammer: Mark of Chaos к это называют разработчики "REALLY HOT SETUP": 4.0 GHZ Intel Pentium 4 или AMD Athlon 2 GB RAM 1GB NVidia 7950 GX2 Sound Blaster X-Fi Fatal1tyПодробнее об игре в нашем превью.В России Warhamme

Creative Technology представил линейку звуковых карт Sound Blaster X-Fi Компания Creative Technology представила на суд общественности новую серию звуковых карт Sound Blaster X-Fi. В рамках анонса представлены четыре модели — X-Fi Elite Pro, X-Fi Fatallty FPS, X-Fi Platinum и X-Fi XtremeMusic. Все они построены на базе аудиопроцессора X-Fi Xtreme

Audigy 2 ZS: звуковая карта для ноутбуков от Creative Компания Creative представила новую звуковую карту PCMCIA Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook, предназначенную для использования в ноутбуках. Карта вставляется в ноутбук с помощью слота PCMCIA. Таким образом, пользователь может слушать музыку в

Creative анонсировал новинки России ряд новых звуковых карт. Построенная на 24-битном движке ADVANCED HD, внешняя звуковая карта Sound Blaster Audigy 2 NX поддерживает стандарт DVD-Audio в форматах 2.1 и 5.1; 7.1-канальное