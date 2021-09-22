Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi

Creative Technology объявила о выпуске Sound Blaster Katana V2, преемника оригинальной Sound BlasterX Katana, полноценного игрового саундбара. Полностью переработанный, в новом форм-факторе, он обеспечивает на 68% больше мощности, чем раньше, отличается улучшенной динамикой звука и меняет впечатление от звука в наушниках с помощью технологии Super X-Fi Headphone Holography.

Саундбар сохраняет конструкцию с тройным усилением своего предшественника, где каждый из пяти драйверов управляется индивидуально многоядерном DSP-контроллером Creative. Качество звука также улучшается за счет новых твитеров с тканевым куполом для более чистых высоких частот и более крупного и внушительного сабвуфера для более глубоких, но впечатляющих басов.

Для пользователей, предпочитающих персональное аудио или игру поздно ночью, не беспокоя окружающих, технология Super X-Fi Headphone Holography, воссоздающая звуковую сцену высококлассной системы с несколькими динамиками в наушниках, станет убедительным решением.

Обнаружение врагов стало проще, чем когда-либо прежде, с SXFI BATTLE Mode, звуковым режимом, специально разработанным, чтобы дать любителям FPS преимущество в улучшенных звуковых сигналах как по направленности, так и по расстоянию. Также есть Scout Mode, знакомая функция Sound Blaster, которая фокусируется на обнаружении звука, чтобы противники были услышаны до того, как они будут замечены движущимися по экрану.

Sound Blaster Katana V2

Благодаря встроенному декодеру Dolby Audio пользователи могут наслаждаться кинематографическими впечатлениями не только во время игр, но и во время просмотра фильмов на потоковых платформах, таких как Netflix и многих других.

Sound Blaster Katana V2 можно настроить так, чтобы он звучал и выглядел как угодно. При подключении к приложению Creative (как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств) пользователи могут выбирать различные настройки эквалайзера и настраивать звук с помощью пакета Acoustic Engine. Кроме того, обновленная световая полоса RGB предлагает выбор различных режимов освещения для 16,8 млн цветов, которые интуитивно реагируют на воспроизводимый контент. Эти настройки можно сохранить как индивидуальные профили в приложении или с помощью программируемых кнопок на пульте дистанционного управления.

Саундбар Creative Sound Blaster Katana V2 полностью укомплектован множеством вариантов подключения, с HDMI ARC и оптическими портами, беспроводным Bluetooth 5.0, портом USB-C для поддержки звука USB, входом AUX и выходом SXFI 3,5 мм для сертифицированных продуктов Super X-Fi. Он совместим как с настольными компьютерами, так и с консолями, включая ПК, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X и S, Xbox One и Nintendo Switch.

Цены и доступность

Sound Blaster Katana V2 будет доступен в России осенью по цене 29990 руб.