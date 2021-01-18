Microsoft Xbox One - игровая приставка

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение емник предыдущего поколения игровых консолей Microsoft, в котором насчитывалось три модели: базовый Xbox One (в народе также называемый “фатка”), Xbox One S и Xbox One X. На самом

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? растёт из прошлого Прежде чем приступить к прогнозам, кратко вспомним текущее поколение консолей – Xbox One и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории

Россиянам начали сдавать напрокат игровые приставки Microsoft Xbox One X рамма под названием Xbox Forward, в рамках которой покупатели могут пользоваться игровыми консолями Xbox One за ежемесячную плату. Об этом сообщила на своем сайте Microsoft, разработчик пристав

ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One Megogo, сервис для просмотра русскоязычного интерактивного телевидения, доступного на всех топовых платформах, включая игровые консоли Xbox One, сравнил активность аудитории видеосервиса на игровой консоли Xbox One со Smart TV. Полученные данные показали, что пользователь приложения Megogo на Xbox One уделяет п

Мощь Xbox One X достигла России 7 ноября в России стартовали продажи новой игровой платформы Microsoft Xbox One X. На сегодняшний день Microsoft Xbox One X является самой мощной игровой пла

Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше помимо различных аппаратных «фишек» (вроде «суперстабильного 3D») был и более мощный процессор. Xbox One X с подключённым к нему внешним HDD Ну и главный конкурент Xbox One — PlaySta

Microsoft Xbox One S поступила в продажу в России Microsoft объявила о начале официальных продаж игровой развлекательной консоли Xbox One S в России. Как рассказали CNews в компании, система доступна в онлайн-магазине Micr

Xbox One: обратной совместимости быть! Microsoft сделала первый практический шаг по реализации обратной совместимости приставки Xbox One с наследием её предшественницы. Выпущенное сегодня обновление прошивки позволяет зап

Клавиатура прицепом Приставка Microsoft Xbox One самого начала позиционировалась как развлекательный центр – поэтому удобные устройст

Танки рвутся на Xbox One Боевые экипажи приставок Xbox One вскоре смогут присоединиться к всемирной танковой баталии на полях World of Tanks. О создании версии игры для приставки Microsoft нового поколения объявила студия Wargaming. По словам

В России запущена служба EA Access для Xbox One Российская команда поддержки сервисов для приставок Xbox и издательство Electronic Arts открыли доступ к службе EA Access. EA Access позволяет загрузить и играть в лучшие блокбастеры для Xbox One, изданные компанией Electronic Arts. Уже сейчас в библиотеке службы значатся такие популярные проекты, как Battlefield 4, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Need for Speed: Rivals, FI

Семь причин купить Xbox One К сожалению, в России по максимуму функции Xbox One раскрыть не получится — у нас пока не работают, например, все эти сервисы онлайн-кин

Вышли первые российские приложения для Xbox One ьных приложений, которыми стали онлайн-кинотеатр ivi.ru и Sportbox.ru. Новые сервисы доступны всем подписчикам Xbox Live бесплатно. «Появление первых локальных приложений для российских пользователей Xbox One – радостное событие для всех нас, – заметил Андрей Калугин, руководитель Департамента аппаратно-развлекательных платформ корпорации Microsoft. – Приложение ivi.ru пользовалось большим

Пять лучших игр для Xbox One и), то в Forza Motorsport всё как надо, да ещё и столкновения реалистичные. В Forza Motorsport 5 на Xbox One мы увидим красочную Full-HD графику с частотой кадров 60 к/с, новые трассы и новые м

Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём щего поколения») наконец укомплектовались полностью: Nintendo Wii U, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One (перечислены в порядке выхода на российский рынок), а это значит, что разработчикам

В России начинаются продажи Xbox One 25 сентября 2014 г. в 21:00 в России начались продажи игровой консоли Microsoft Xbox One. Российским покупателям консоль Xbox One доступна в комплектации, в которую входят консоль с жестким диском на 500 ГБ, беспроводной контроллер, гарнитура, HDMI-кабель и пробная

Xbox One придёт в Россию в сентябре, но предзаказ работает уже сейчас Приставка нового поколения Microsoft Xbox One официально начнёт продаваться в России с 26 сентября. Однако предварительные заказы

Microsoft объявила цену приставки Xbox One в России Корпорация Microsoft сообщила CNews рекомендованные цены на игровую приставку Xbox One для российской розницы. В отечественных магазинах устройство будет продаваться, начиная с сентября 2014 г., по двум ценам: i20 999 и i27 499. В «дешевый комплект» войдет консоль с жест

Xbox One поделилась геймпадом с ПК Корпорация Microsoft официально представила драйвера геймпада приставки Xbox One для Windows 7 и 8 версий x86 и x64. При всём богатстве выбора игрового манипулятора на рынке, геймпады приставок Xbox 360 и Xbox One остаются одними из лучших с точки зрения эрг

Xbox One могут сказать "стоп" Компания Microsoft призналась в факте перепроизводства приставок нового поколения Xbox One. Хотя на данный момент в мире продано уже более 5 миллионов приставок Xbox One, Microsoft на протяжении последних месяцев отмечает снижение темпов их приобретения людьми. Чтобы

Tomb Raider для PS4 и Xbox ONE в январе Компания Square Enix официально анонсировала издание Tomb Raider: Definitive Edition для консолей PS 4 и Xbox ONE. В продажу Definitive Edition поступит 28 января 2014 года. Переиздание будет включать весь дополнительный контент, а также поддержку технологии TressFX, которая ранее была лишь в РС-в

Microsoft выдала видео главного конкурента за ролик приставки Xbox One ав его с игровой приставки Sony PlayStation 4 и представив в качестве видео с собственной приставки Xbox One, сообщает CNet. Внимательные зрители заметили, что в определенный момент в видеороли

Xbox One на "ИгроМир 2013" одними из первых познакомиться с играми для универсальной развлекательной системы нового поколения Xbox One.В частности, гости выставки получат возможность примерить на себя роль солдата Римск

Время большой игры: приставки нового поколения Microsoft Xbox One и Sony PlayStation 4 xpo 2013. Так оно и случилось: проводимые сначала Microsoft, а потом Sony пресс-конференции наполнили ожидания живыми фактами. Предполагаемая под именем Xbox 720 приставка Microsoft получила название Xbox One, а трепетно относящиеся к традициям японцы бесхитростно продолжили ряд PlayStation моделью с цифровым индексом «4». Мораль и моральное устаревание Основными техническими недостатками п

Под давлением пользователей Microsoft сняла ограничения с приставки Xbox One Корпорация Microsoft сняла ограничения на пользование игровой приставкой Xbox One, к продажам которой планируется приступить в конце 2013 г. В частности, владельцы Xbox One смогут меняться, перепродавать и покупать с рук игровые диски для приставки. До настоя

Rainbow Six Patriots выйдет ня PS4 и Xbox One Clancy’s Rainbow Six Patriots, выйдет не только на РС и консолях текущего поколения, но и на PS4 и Xbox One.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, кажд

Названа дата начала продаж новой Xbox One в России crosoft на выставке E3 в Лос-Анджелесе объявила о намерении приступить к продажам игровой приставки Xbox One в России и еще в 20 государствах в ноябре 2013 г. Каждый комплект Xbox One бу

Microsoft назвала цену Xbox One и приставки Xbox 360, которая стала меньше по размеру, легче и слегка изменила дизайн на более строгий и лаконичный. Кроме того, была, наконец, объявлена цена и дата выхода приставки нового поколения Xbox One. Игровая консоль появится в ноябре этого года по цене 499 долларов или евро – в зависимости от расположения рынка сбыта.

Sony показала PlayStation 4 и назвала цену Корпорация Sony в рамках выставки игровой индустрии E3 сообщила стоимость домашней игровой приставки нового поколения - PlayStation 4, - в США она составит $399. Приставка оказалась на $100 дешевле Xbox One, цену на которую Microsoft сообщила в этот же день. В Европе стоимость PS4 составит 399 евро. Кроме того, Sony, наконец, показала, как выглядит PlayStation 4 - это прямоугольная коробк