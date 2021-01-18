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Microsoft Xbox One игровая приставка

Microsoft Xbox One - игровая приставка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.01.2021 Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

емник предыдущего поколения игровых консолей Microsoft, в котором насчитывалось три модели: базовый Xbox One (в народе также называемый “фатка”), Xbox One S и Xbox One X. На самом
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?

растёт из прошлого Прежде чем приступить к прогнозам, кратко вспомним текущее поколение консолей – Xbox One и PlayStation 4. Обе приставки официально стартовали в 2013 году. Впервые в истории

15.04.2019 Россиянам начали сдавать напрокат игровые приставки Microsoft Xbox One X

рамма под названием Xbox Forward, в рамках которой покупатели могут пользоваться игровыми консолями Xbox One за ежемесячную плату. Об этом сообщила на своем сайте Microsoft, разработчик пристав
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One

Megogo, сервис для просмотра русскоязычного интерактивного телевидения, доступного на всех топовых платформах, включая игровые консоли Xbox One, сравнил активность аудитории видеосервиса на игровой консоли Xbox One со Smart TV.   Полученные данные показали, что пользователь приложения Megogo на Xbox One уделяет п
08.11.2017 Мощь Xbox One X достигла России

7 ноября в России стартовали продажи новой игровой платформы Microsoft Xbox One X. На сегодняшний день Microsoft Xbox One X является самой мощной игровой пла
07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше

помимо различных аппаратных «фишек» (вроде «суперстабильного 3D») был и более мощный процессор.    Xbox One X с подключённым к нему внешним HDD Ну и главный конкурент Xbox One — PlaySta
28.10.2016 Microsoft Xbox One S поступила в продажу в России

Microsoft объявила о начале официальных продаж игровой развлекательной консоли Xbox One S в России. Как рассказали CNews в компании, система доступна в онлайн-магазине Micr
12.11.2015 Xbox One: обратной совместимости быть!

Microsoft сделала первый практический шаг по реализации обратной совместимости приставки Xbox One с наследием её предшественницы. Выпущенное сегодня обновление прошивки позволяет зап
06.08.2015 Клавиатура прицепом

Приставка Microsoft Xbox One самого начала позиционировалась как развлекательный центр – поэтому удобные устройст
20.02.2015 Танки рвутся на Xbox One

Боевые экипажи приставок Xbox One вскоре смогут присоединиться к всемирной танковой баталии на полях World of Tanks. О создании версии игры для приставки Microsoft нового поколения объявила студия Wargaming. По словам

16.02.2015 В России запущена служба EA Access для Xbox One

Российская команда поддержки сервисов для приставок Xbox и издательство Electronic Arts открыли доступ к службе EA Access. EA Access позволяет загрузить и играть в лучшие блокбастеры для Xbox One, изданные компанией Electronic Arts. Уже сейчас в библиотеке службы значатся такие популярные проекты, как Battlefield 4, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Need for Speed: Rivals, FI
16.01.2015 Семь причин купить Xbox One

К сожалению, в России по максимуму функции Xbox One раскрыть не получится — у нас пока не работают, например, все эти сервисы онлайн-кин
19.12.2014 Вышли первые российские приложения для Xbox One

ьных приложений, которыми стали онлайн-кинотеатр ivi.ru и Sportbox.ru. Новые сервисы доступны всем подписчикам Xbox Live бесплатно. «Появление первых локальных приложений для российских пользователей Xbox One – радостное событие для всех нас, – заметил Андрей Калугин, руководитель Департамента аппаратно-развлекательных платформ корпорации Microsoft. – Приложение ivi.ru пользовалось большим

05.12.2014 Пять лучших игр для Xbox One

и), то в Forza Motorsport всё как надо, да ещё и столкновения реалистичные. В Forza Motorsport 5 на Xbox One мы увидим красочную Full-HD графику с частотой кадров 60 к/с, новые трассы и новые м
10.10.2014 Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём

щего поколения») наконец укомплектовались полностью: Nintendo Wii U, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One (перечислены в порядке выхода на российский рынок), а это значит, что разработчикам

25.09.2014 В России начинаются продажи Xbox One

25 сентября 2014 г. в 21:00 в России начались продажи игровой консоли Microsoft Xbox One. Российским покупателям консоль Xbox One доступна в комплектации, в которую входят консоль с жестким диском на 500 ГБ, беспроводной контроллер, гарнитура, HDMI-кабель и пробная

11.08.2014 Xbox One придёт в Россию в сентябре, но предзаказ работает уже сейчас

Приставка нового поколения Microsoft Xbox One официально начнёт продаваться в России с 26 сентября. Однако предварительные заказы

01.07.2014 Microsoft объявила цену приставки Xbox One в России

Корпорация Microsoft сообщила CNews рекомендованные цены на игровую приставку Xbox One для российской розницы. В отечественных магазинах устройство будет продаваться, начиная с сентября 2014 г., по двум ценам: i20 999 и i27 499. В «дешевый комплект» войдет консоль с жест
06.06.2014 Xbox One поделилась геймпадом с ПК

Корпорация Microsoft официально представила драйвера геймпада приставки Xbox One для Windows 7 и 8 версий x86 и x64. При всём богатстве выбора игрового манипулятора на рынке, геймпады приставок Xbox 360 и Xbox One остаются одними из лучших с точки зрения эрг
30.04.2014 Xbox One могут сказать "стоп"

Компания Microsoft призналась в факте перепроизводства приставок нового поколения Xbox One. Хотя на данный момент в мире продано уже более 5 миллионов приставок Xbox One, Microsoft на протяжении последних месяцев отмечает снижение темпов их приобретения людьми. Чтобы

09.12.2013 Tomb Raider для PS4 и Xbox ONE в январе

Компания Square Enix официально анонсировала издание Tomb Raider: Definitive Edition для консолей PS 4 и Xbox ONE. В продажу Definitive Edition поступит 28 января 2014 года. Переиздание будет включать весь дополнительный контент, а также поддержку технологии TressFX, которая ранее была лишь в РС-в
08.11.2013 Microsoft выдала видео главного конкурента за ролик приставки Xbox One

ав его с игровой приставки Sony PlayStation 4 и представив в качестве видео с собственной приставки Xbox One, сообщает CNet. Внимательные зрители заметили, что в определенный момент в видеороли
27.09.2013 Xbox One на "ИгроМир 2013"

одними из первых познакомиться с играми для универсальной развлекательной системы нового поколения Xbox One.В частности, гости выставки получат возможность примерить на себя роль солдата Римск
01.07.2013 Время большой игры: приставки нового поколения Microsoft Xbox One и Sony PlayStation 4

xpo 2013. Так оно и случилось: проводимые сначала Microsoft, а потом Sony пресс-конференции наполнили ожидания живыми фактами. Предполагаемая под именем Xbox 720 приставка Microsoft получила название Xbox One, а трепетно относящиеся к традициям японцы бесхитростно продолжили ряд PlayStation моделью с цифровым индексом «4». Мораль и моральное устаревание Основными техническими недостатками п
20.06.2013 Под давлением пользователей Microsoft сняла ограничения с приставки Xbox One

Корпорация Microsoft сняла ограничения на пользование игровой приставкой Xbox One, к продажам которой планируется приступить в конце 2013 г. В частности, владельцы Xbox One смогут меняться, перепродавать и покупать с рук игровые диски для приставки. До настоя
14.06.2013 Rainbow Six Patriots выйдет ня PS4 и Xbox One

Clancy’s Rainbow Six Patriots, выйдет не только на РС и консолях текущего поколения, но и на PS4 и Xbox One.Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, кажд
11.06.2013 Названа дата начала продаж новой Xbox One в России

crosoft на выставке E3 в Лос-Анджелесе объявила о намерении приступить к продажам игровой приставки Xbox One в России и еще в 20 государствах в ноябре 2013 г. Каждый комплект Xbox One бу
11.06.2013 Microsoft назвала цену Xbox One

и приставки Xbox 360, которая стала меньше по размеру, легче и слегка изменила дизайн на более строгий и лаконичный. Кроме того, была, наконец, объявлена цена и дата выхода приставки нового поколения Xbox One. Игровая консоль появится в ноябре этого года по цене 499 долларов или евро – в зависимости от расположения рынка сбыта.
11.06.2013 Sony показала PlayStation 4 и назвала цену

Корпорация Sony в рамках выставки игровой индустрии E3 сообщила стоимость домашней игровой приставки нового поколения - PlayStation 4, - в США она составит $399. Приставка оказалась на $100 дешевле Xbox One, цену на которую Microsoft сообщила в этот же день. В Европе стоимость PS4 составит 399 евро. Кроме того, Sony, наконец, показала, как выглядит PlayStation 4 - это прямоугольная коробк
21.05.2013 Microsoft представила революционную игровую приставку Xbox нового поколения

rosoft на проходящей в данный момент пресс-конференции в своей штаб-квартире в Редмонде представила Xbox One - домашнюю игровую приставку нового поколения, преемницу Xbox 360, выпущенную в 2005

Публикаций - 272, упоминаний - 367

Microsoft Xbox One и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 135
Sony 6739 52
EA - Electronic Arts 1317 33
Apple Inc 13154 31
Nintendo 823 28
Samsung Electronics 11064 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Nvidia Corp 4002 17
Intel Corporation 12811 16
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 15
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 15
Lenovo Group 2446 15
Google LLC 12688 13
Square Enix 215 13
LG Electronics 3735 12
Новый диск 963 11
EA Sports 71 11
Dell EMC 5180 9
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 8
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 6
EA DICE 165 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
HP Inc. 5883 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Doom Eternal 12 5
Tencent - Techland 83 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Seagate Technology 766 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Samsung - Harman - JBL 242 4
Epic Games 172 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Microsoft - Activision Blizzard 511 4
Oculus VR 79 4
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 4
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Block - Square 203 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
LEGO 260 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Белый Ветер 365 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
Warner 540 3
101Hotels.com 456 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Walt Disney Company 647 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 13 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
Верный - торговая сеть 326 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Авиапарк ТРЦ 52 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
О2О Холдинг 61 1
Carl Zeiss AG 307 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 16
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 1
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