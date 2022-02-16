Tata Motors - Jaguar Cars

Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве зрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услуги с поддержкой искусственного интеллекта для своих клиентов. Начиная с 2025 г. все автомобили Jaguar и Land Rover будут построены на программно-определяемой платформе Nvidia Drive, предоставляя широкий спектр систем активной безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а

Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bridge of Weir Leather Company и Ноттингемский университет. Цифровая технология дает возможность Jaguar Land Rover вместе с Bridge of Weir Leather не только оценить соответствие продукции требуемым стандартам, но и определить, какое количество углекислого газа выделяется на каждом из этапо

Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств ременными датчиками и телекоммуникационными системами, что позволяет моделировать различные дорожные ситуации и испытывать новые технологии. В исследованиях будет задействован электрический кроссовер Jaguar I-PACE. Данный проект поможет Jaguar Land Rover развиваться в сфере автономных, удаленно подключаемых, полностью электрических и совместно используемых транспортных средств. Это я

Schneider Electric и Jaguar Land Rover объявили о совместном облачном решении для владельцев I-Pace Schneider Electric в сотрудничестве с Jaguar Land Rover выпустила решение Jaguar Land Rover Service Desk. Решение JLR Service Desk было разработано специалистами компании Schneider Electric в центре НИОКР в Сколково, деятель

Контакт-центр Jaguar Land Rover Россия автоматизирован на базе платформы Naumen Завершен проект автоматизации контактного центра Jaguar Land Rover Россия на базе программного решения Naumen Contact Center. Внедрение полнофункциональной отечественной платформы позволило оптимизировать управление очередями вызовов и повыси

Jaguar подключил смартфоны к своим автомобилям Автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover рассказала о новом мультимедийном центре InControl, который дебютирует в спортивном седане Jaguar XE. В будущем устройство, которое, по словам разработчиков, создано с

«Билайн» купил у собственного гендиректора Jaguar за 3,9 млн руб Совет директоров «Вымпелкома» (торговая марка «Билайна») одобрил сделку с заинтересованностью, заключающуюся в покупке автомобиля Jaguar XJ за 3,9 млн руб. Продавцом выступила компания «Савант», которая, по данным «Интерфакса», на 75% принадлежит нынешнему гендиректору «Вымпелкома» Михаилу Слободину. Поскольку машина прио

Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений" Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особенностью которых станет тесная интеграция машин с мобильными устройствами. По словам производ

Дилер Volvo, Jaguar и LandRover в России внедрил систему телефонии на базе OpenScape Office Компания «Интеллектика» сообщила о том, что компания «Дон-Моторс», официальный дилер премиум-автомобилей на юге России (представляет в регионе автомобили Volvo, Jaguar, RangeRover и LandRover), внедрила новую систему телефонии на базе решения Siemens. По мере роста компании руководство «Дон-Моторс» задумалось о новой системе телефонии, которая должна б

Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с

Linux все глубже проникает в автомобили Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии. Британский автоконцерн объявил о намерении встроить в свои автомобили информационно-развлекат

«1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом лять бизнесом, грамотно организовать торговый процесс и окупить затраты на модернизацию. «Бритиш Моторс Украина» работает на украинском автомобильном рынке более 15 лет и является официальным дилером Jaguar и LandRover в Украине. Фирма, ранее установившая в компании «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» не выполняла работы по адаптации сис

Jaguar Land Rover выбрал EMC Isilon для компьютерного моделирования Корпорация EMC сообщила о том, что британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) внедрил горизонтально-масштабируемые NAS-системы EMC Isilon для упрощения системы хранения своих «Больших данных», увеличения ее емкости и улучшения производительности.

У топ-менеджера «Рамблера» угнали Jaguar В ночь на субботу, 1 октября, у топ-менеджера «Рамблера» Николаса Дадиани был угнан автомобиль Jaguar XF, рассказали CNews в пресс-службе компании. По данным информагентств, автомобиль был похищен от дома Дадиани по 2-му Труженикову переулку. По данному факту возбуждено уголовное дело. П

Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструментов и новейших цифровых технологий реалистичного трехмерного моделирования от Dassault Système

Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров Суперкомпьютер Jaguar, построенный на базе масштабируемой платформы Cray XT5, занял первое место в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Об этом сообщается в последнем, ноябрьском отчете, публикуем

Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут учас

Суперкомпьютер Jaguar готовится поставить рекорд Суперкомпьютер Cray XT3 под прозвищем Jaguar, созданный специалистами из национальной лаборатории Oak Ridge, готовится установить новый рекорд скорости, сообщает АР. 28 марта к нему были добавлены еще 9 модулей, таким образом их об

Apple выпустил патчи для Panther и Jaguar Компания Apple выпустила обновления для версий своей Mac OS X Panther и Jaguar, в которых исправлены ошибки в защите, в том числе в функциях печати, шифрования и почтовом сервисе, а также критические уязвимости при работе с веб-адресами. Наиболее серьезные проблемы

Apple выпустил обновления для Panther и Jaguar Компания Apple Computer выпустила четыре обновления системы безопасности и рекомендует пользователям компьютеров под управлением Mac OS X 10.2.x (Jaguar) и Mac OS X 10.3.x (Panther) их установить. Обновления включают в себя несколько расширений, касающихся безопасности для клиентcкой и серверной частей как Panther, так и Jaguar. О

IBM Jaguar пришел в Россию российский офис корпорации IBM официально представил на нашем рынке новую корпоративную платформу ленточных устройств хранения данных IBM TotalStorage Enterprise Tape Drive 3592 под кодовым названием Jaguar. Собственная емкость устройства в 300 ГБ и скорость обмена данными в 40 МБ/с делают платформу 3592 оптимально применимой в приложениях, требующих наибольшей производительности и емкости.