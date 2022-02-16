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Tata Motors Jaguar Cars

Tata Motors - Jaguar Cars

УПОМИНАНИЯ


16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве

зрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услуги с поддержкой искусственного интеллекта для своих клиентов. Начиная с 2025 г. все автомобили Jaguar и Land Rover будут построены на программно-определяемой платформе Nvidia Drive, предоставляя широкий спектр систем активной безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна

Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский производитель кожи Bridge of Weir Leather Company и Ноттингемский университет. Цифровая технология дает возможность Jaguar Land Rover вместе с Bridge of Weir Leather не только оценить соответствие продукции требуемым стандартам, но и определить, какое количество углекислого газа выделяется на каждом из этапо
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств

ременными датчиками и телекоммуникационными системами, что позволяет моделировать различные дорожные ситуации и испытывать новые технологии. В исследованиях будет задействован электрический кроссовер Jaguar I-PACE. Данный проект поможет Jaguar Land Rover развиваться в сфере автономных, удаленно подключаемых, полностью электрических и совместно используемых транспортных средств. Это я
23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран
18.04.2019 Schneider Electric и Jaguar Land Rover объявили о совместном облачном решении для владельцев I-Pace

Schneider Electric в сотрудничестве с Jaguar Land Rover выпустила решение Jaguar Land Rover Service Desk. Решение JLR Service Desk было разработано специалистами компании Schneider Electric в центре НИОКР в Сколково, деятель
14.06.2016 Контакт-центр Jaguar Land Rover Россия автоматизирован на базе платформы Naumen

Завершен проект автоматизации контактного центра Jaguar Land Rover Россия на базе программного решения Naumen Contact Center. Внедрение полнофункциональной отечественной платформы позволило оптимизировать управление очередями вызовов и повыси
21.08.2014 Jaguar подключил смартфоны к своим автомобилям

Автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover рассказала о новом мультимедийном центре InControl, который дебютирует в спортивном седане Jaguar XE. В будущем устройство, которое, по словам разработчиков, создано с

16.10.2013 «Билайн» купил у собственного гендиректора Jaguar за 3,9 млн руб

Совет директоров «Вымпелкома» (торговая марка «Билайна») одобрил сделку с заинтересованностью, заключающуюся в покупке автомобиля Jaguar XJ за 3,9 млн руб. Продавцом выступила компания «Савант», которая, по данным «Интерфакса», на 75% принадлежит нынешнему гендиректору «Вымпелкома» Михаилу Слободину. Поскольку машина прио
12.09.2013 Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений"

Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особенностью которых станет тесная интеграция машин с мобильными устройствами. По словам производ
20.06.2013 Дилер Volvo, Jaguar и LandRover в России внедрил систему телефонии на базе OpenScape Office

Компания «Интеллектика» сообщила о том, что компания «Дон-Моторс», официальный дилер премиум-автомобилей на юге России (представляет в регионе автомобили Volvo, Jaguar, RangeRover и LandRover), внедрила новую систему телефонии на базе решения Siemens. По мере роста компании руководство «Дон-Моторс» задумалось о новой системе телефонии, которая должна б
13.06.2013 Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов

Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с
18.04.2013 Linux все глубже проникает в автомобили

Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии. Британский автоконцерн объявил о намерении встроить в свои автомобили информационно-развлекат
04.02.2013 «1С:Первый БИТ» помог дилеру Jaguar и LandRover в Украине оптимизировать управление бизнесом

лять бизнесом, грамотно организовать торговый процесс и окупить затраты на модернизацию. «Бритиш Моторс Украина» работает на украинском автомобильном рынке более 15 лет и является официальным дилером Jaguar и LandRover в Украине. Фирма, ранее установившая в компании «1С:Управление торговым предприятием для Украины» и «Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти» не выполняла работы по адаптации сис
14.02.2012 Jaguar Land Rover выбрал EMC Isilon для компьютерного моделирования

Корпорация EMC сообщила о том, что британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) внедрил горизонтально-масштабируемые NAS-системы EMC Isilon для упрощения системы хранения своих «Больших данных», увеличения ее емкости и улучшения производительности.

03.10.2011 У топ-менеджера «Рамблера» угнали Jaguar

В ночь на субботу, 1 октября, у топ-менеджера «Рамблера» Николаса Дадиани был угнан автомобиль Jaguar XF, рассказали CNews в пресс-службе компании. По данным информагентств, автомобиль был похищен от дома Дадиани по 2-му Труженикову переулку. По данному факту возбуждено уголовное дело. П
25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes

обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструментов и новейших цифровых технологий реалистичного трехмерного моделирования от Dassault Système
16.11.2009 Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров

Суперкомпьютер Jaguar, построенный на базе масштабируемой платформы Cray XT5, занял первое место в рейтинге 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Об этом сообщается в последнем, ноябрьском отчете, публикуем
13.12.2007 Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности

Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут учас
30.03.2005 Суперкомпьютер Jaguar готовится поставить рекорд

Суперкомпьютер Cray XT3 под прозвищем Jaguar, созданный специалистами из национальной лаборатории Oak Ridge, готовится установить новый рекорд скорости, сообщает АР. 28 марта к нему были добавлены еще 9 модулей, таким образом их об
07.04.2004 Apple выпустил патчи для Panther и Jaguar

Компания Apple выпустила обновления для версий своей Mac OS X Panther и Jaguar, в которых исправлены ошибки в защите, в том числе в функциях печати, шифрования и почтовом сервисе, а также критические уязвимости при работе с веб-адресами. Наиболее серьезные проблемы
25.02.2004 Apple выпустил обновления для Panther и Jaguar

Компания Apple Computer выпустила четыре обновления системы безопасности и рекомендует пользователям компьютеров под управлением Mac OS X 10.2.x (Jaguar) и Mac OS X 10.3.x (Panther) их установить. Обновления включают в себя несколько расширений, касающихся безопасности для клиентcкой и серверной частей как Panther, так и Jaguar. О
15.10.2003 IBM Jaguar пришел в Россию

российский офис корпорации IBM официально представил на нашем рынке новую корпоративную платформу ленточных устройств хранения данных IBM TotalStorage Enterprise Tape Drive 3592 под кодовым названием Jaguar. Собственная емкость устройства в 300 ГБ и скорость обмена данными в 40 МБ/с делают платформу 3592 оптимально применимой в приложениях, требующих наибольшей производительности и емкости.
28.08.2002 ОС Jaguar для Mac побила собственный рекорд продаж

По сведениям Apple, компания побила собственный рекорд продаж с выходом новой версии её последней операционной системы X 10.2, известной также как Jaguar. За первую неделю общее количество продаж превысило 100 тыс. копий. Кроме того, более 50 тыс. человек посетили точки розничных продаж компании в США вечером в пятницу во время проведения

Публикаций - 124, упоминаний - 124

Tata Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12267 27
Intel Corporation 12309 20
Microsoft Corporation 24844 18
AMD - Advanced Micro Devices 4309 16
IBM - International Business Machines Corp 9471 14
Rover - RoverComputers 414 14
Nvidia Corp 3568 13
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 12
Google LLC 11942 9
Samsung Electronics 10370 9
Sony 6571 8
HP Inc. 5717 7
X Corp - Twitter 2879 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 4
Meta Platforms - Facebook 4465 4
LG Electronics 3637 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 4
Toshiba Corporation 2935 4
Fujitsu 2047 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 4
Pioneer Corporation 424 4
SAP SE 5327 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 3
Dell EMC 5052 3
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 3
HP - Hewlett-Packard 3628 3
AMD Graphics Product Group - ATI 951 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 3
Nuance Communications - ScanSoft 87 3
AOL Inc - America Online 1868 3
Siemens AG - Siemens Group 2602 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 3
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Huawei 4017 2
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Tesla Motors 408 11
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Mazda Motor Corporation 71 10
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Aston Martin 35 5
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3064 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1380 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1418 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
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ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 1
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Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 3
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IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 3
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Apple iTunes Store 1068 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 3
Медведев Дмитрий 1657 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 361 2
Тишкин Игорь 5 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 9 2
Спиридонов Дмитрий 27 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Гущин Дмитрий 1 1
Малыхин Виталий 1 1
Павлов Евгений 17 1
Sterling Raheem - Стерлинг Рахим 1 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Rashford Marcus - Рашфорд Маркус 1 1
Loftus-Cheek Ruben - Лофтус-Чик Рубен 1 1
Dele Alli - Деле Алли 1 1
Southgate Gareth - Саутгейт Гарет 2 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Никифоров Николай 1136 1
Волин Алексей 121 1
Ускова Ольга 167 1
Понькин Александр 31 1
Соколов Алексей 134 1
Пронин Алексей 9 1
Рябов Алексей 12 1
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Ярополов Ярослав 1 1
Заренин Андрей 47 1
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