Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203873
ИКТ 15849
Организации 11981
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27057
Персоны 88854
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

HPE Cray HPE SGI Cray SGI Cray Slingshot SGI Cray Shasta суперкомпьютерная платформа

HPE Cray - HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot - SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.05.2026 Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Открытый аукцион Суперкомпьютер Cray T3D, созданный 30 лет назад и бывший самым быстрым в Европе, появился на аукционной плат
05.03.2021 AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции

торого будет осуществлена поставка нового суперкомпьютера Dardel. Созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX с процессорами AMD Epyc и графическими процессорами AMD Instinct, система Dardel

20.11.2019 HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ

мительным ростом объема данных и работой с новыми конвергентными рабочими нагрузками. Присоединение Cray, Inc., недавно приобретенной HPE, позволяет усовершенствовать решения HPE в области высо
07.11.2019 Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию

е Соединенного Королевства по ядерному оружию (Atomic Weapons Establishment) выбрала суперкомпьютер Cray Shasta на базе процессоров AMD Eryc второго поколения для обеспечения безопасности и защ
17.05.2019 HPЕ поглощает легендарного производителя суперкомпьютеров Cray

Возможное поглощение Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) близка к покупке корпорации Cray, производителя суперкомпьютеров. 17 мая 2019 г. переговоры между сторонами вошли в завер
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс

вместно с Министерством энергетики США (DOE), Национальной лабораторией Оук-Ридж (ORNL) и компанией Cray Inc. объявили о создании суперкомпьютера класса exascale, который, как ожидается, станет
19.03.2019 Первый в мире «экзафлопсный» суперкомпьютер строится на секретной архитектуре Intel

f Energy), которое выступает заказчиком, официально подтвердили, что создаваемый компаниями Intel и Cray суперкомпьютер Aurora, способный «обеспечить устойчивую производительность порядка одног
24.10.2017 Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray

Соглашение с CrayАмериканская корпорация Microsoft и разработчик суперкомпьютеров Cray объявили о достижении договоренности, согласно которой мощностями суперкомпьютеров Cr
16.06.2017 IBM, Intel, Cray выдадут из казны четверть миллиарда долларов на суперкомпьютеры нового поколения

эти средства между шестью ведущими мировыми технологическими компаниями, спонсируя их разработки. Как пишет Digital Trends, в списке претендентов на господдержку сейчас значатся шесть компаний - AMD, Cray Inc. (специализируется на разработке суперкомпьютеров, входит в состав Tera Computer), Hewlett Packard Enterprise, IBM, Intel и Nvidia. Распределение средств будет вестись через специально
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray

Почти два миллиарда на Cray Компания «Т-платформы» и интегратор Inline Teсhnologies установят новые суперкомпьютеры

08.05.2013 Cray представил суперкомпьютер для бедных

Компания Cray, пионер суперкомпьютерной отрасли, анонсировала суперкомпьютер для технических предприят
31.05.2010 11 суперкомпьютеров России включено в число самых мощных систем мира

ференции ISC` 2010 была анонсирована 35 редакция рейтинга Топ-500 мощнейших компьютеров мира. Первое место в рейтинге уже вторую редакцию подряд удерживает суперкомпьютер Jaguar производства компании Cray, установленный в национальной лаборатории в Окридже (США). Его реальная производительность (измеренная на тесте Linpack) составляет 1,75Пфлопс. На второе место вырвалась китайская система

27.11.2006 Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира

годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес
27.11.2006 Cray и IBM создают для Пентагона имитатор реального мира

годных вычислительных систем, пригодных для решения не только задач государственного масштаба, но и использования в бизнесе. Высокопроизводительная вычислительная система, разрабатываемая корпорацией Cray, известна под кодовым обозначением Cascade («Каскад»). Как сообщает агентство DARPA, в ее основе – использование адаптивной платформы, позволяющей программировать работу суперкомпьютера ес
23.11.2006 IBM и Cray получили грант от Пентагона в размере около $500 млн.

Компания IBM и производитель суперкомпьютеров Cray Inc. получают грант в размере около $500 млн. от исследовательского агентства Пентагона

13.05.2004 Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд

ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –
13.05.2004 Cray построит самый быстрый суперкомпьютер для общественных нужд

ований. Министр энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) объявил в Вашингтоне о том, что лаборатории в Окридже и её партнёрам по развитию в области компьютерных технологий, таким как компании Cray, IBM и Silicon Graphics, будет выделено $25 млн. на создание суперкомпьютера. В лаборатории надеются в течение 5 лет создать машину с постоянной производительностью 50 терафлоп и пиковой –
27.02.2004 Cray приобретет новичка суперкомпьютерного рынка

Сделка по приобретению OctigaBay Systems производителем суперкомпьютеров Cray оценивается в $115 млн. и должна существенно усилить позиции последней на рынке. OctigaBay Systems разрабатывает высокопроизводительные вычислительные системы. Представители Cray сч
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

реализованы сети широкополосного доступа в интернет в провинциях Хубэй и Хэйлунцзян. Отделение China Telecom в провинции Хубэй создаст сеть с использованием широкополосного сервисного узла управления Shasta 5000 Broadband Service Node (BSN) с маршрутизирующим коммутатором Passport 8600, поставку которых обеспечит Nortel Networks. При создании сети широкополосного доступа в интернет в северн
25.12.2002 Cуперкомпьютер Cray X1 покупают на Аляске

демических вычислительных центров США, расположенный в штате Аляска, объявил о покупке у корпорации Cray одного из мощнейших компьютеров Cray X1. Компьютер, оснащенный 128 процессорами и
19.11.2002 Cray выпустил суперкомпьютер мощнее Earth Simulator

Компания Cray выпустила суперкомпьютер Х1, который, по словам разработчиков, является самым быстрым суперкомпьютером в мире и имеет производительность 52 Тфлопс. Это более чем вдвое превышает систему от
10.11.2002 Cray заключил сделку на $8,4 млн. с испанскими метеорологами

Известный поставщик суперкомпьютеров Cray подписал многолетний контракт на общую сумму $8,4 млн. с испанским Национальным институт
25.10.2002 У Cray - первый прибыльный квартал в 2002 году

Компания-производитель суперкомпьютеров Cray сообщила об успешных финансовых результатах третьего квартала, который стал первым прибы
23.10.2002 Новый суперкомпьютер от Cray построят на процессорах Opteron

Advanced Micro Devices одержала победу в системном дизайне над Intel, объявив о том, что ее 64-битный процессор Opteron был выбран для нового суперкомпьютера фирмы Cray, который будет построен для Национальной лаборатории Департамента энергетики США в рамках $90-миллионного соглашения. Поставки этого процессора, напомним, начнутся в первом квартале будуще
10.10.2002 Компания Cray начала поставки мощнейших суперкомпьютеров

Крупнейший мировой производитель суперкомпьютеров корпорация Cray сообщила и первых поставках пяти систем Cray X1, которые обещают быть самыми мощн
01.07.2002 Cray займется разработкой суперкомпьютеров нового поколения

Сегодня компания Cray, лидер по созданию суперкомпьютеров, объявила, что подписала соглашение с правительством Соединенных Штатов в продолжение разработок новых технологий в области производства суперкомпьютеро
05.02.2002 Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров

Компания Dell Computer подписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на собственных технологиях кластеры, в которых будут использ
29.11.2001 Суперкомпьютер Compaq стал первым в новом рейтинге Top500

специально адаптированной версии операционной системы AIX. Кластер работает со скоростью 12,3 Терафлоп (триллионов операций в секунду). Машины от NEC заняли 3-е и 4-е места, на 5-м месте – кластер от Cray. В целом же, по количеству попавших в список суперкомпьютеров, первое место занимает Cray, в то время как в предыдущем рейтинге эта привилегия была отдана IBM. Теперь же число попав
02.11.2001 Cray потеряла больше, чем ожидала

Производитель суперкомпьютеров компания Cray сообщила об убытке в $10,8 млн. в 3-м квартале, который закончился 30 сентября. Чистый у
17.09.2001 Cray назначила вице-президента по правительственным программам

Производитель суперкомпьютеров, компания Cray, сообщила о назначении нового вице-президента по правительственным программам. Им стал бывший ассистент директора по национальной безопасности Бюджетного Офиса Конгресса с 1998 года Кристо
01.03.2001 NEC инвестировала $25 млн. в производителя суперкомпьютеров Cray Inc.

Компания NEC в среду сообщила, что инвестировала $25 млн. в Cray Inc. - разработчика суперкомпьютеров. Теперь последняя будет продавать в США векторные с
04.01.2001 Cray объявила о новых заказах от правительства на $22.8 млн.

Производитель суперкомпьютеров - компания Cray Inc. - объявила о новых заказах от правительства на сумму $22.8 млн. и ожидаемом объеме продаж от $33.5 млн. до $35 млн. в 4-м квартале. После заявления акции компании на NASDAQ выросли на
03.03.2000 Cray вновь продана, на этот раз фирме Tera Computer

Производитель суперкомпьютеров, Cray Research, купленный в 1996 году фирмой SGI, и вновь выставленный на продажу прошлым лето
23.11.1999 SGI планирует продать Cray Research

реговоров пересмотрела свое предложение, и снизила цену. Еще в августе SGI объявляла о том, что для Cray будет создано специальное бизнес-отделение вкупе с внутренней реструктуризацией SGI и ув
08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 Национальной службы погоды США уничтожен пожаром

овало печальную заметку о пожаре, произошедшем внутри установленного там векторного суперкомпьютера Cray C90. Отделу пожарной охраны удалось достаточно быстро потушить пожар, но при этом почти

08.10.1999 Суперкомпьютер Cray C90 загорелся в процессе работы

Знаменитый суперкомпьютер Cray C90 компании Silicon Graphics, кажется, совсем недавно был предоставлен US National Cent
24.09.1999 SGI продала еще один суперкомпьютер Cray

одном успехе на рынке суперкомпьютеров. Она выиграла еще один контракт на поставку суперкомпьютера Cray SV1 и он также пойдет в метеорологический центр. На этот раз в International Pacific Res
23.09.1999 Правительственные структуры США намерены осуществлять финансирование проекта SGI Cray SV2

SGI официально заявила, что некоторые правительственные структуры США, включая Национальное Агентство Безопасности, будут осуществлять финансирование дальнейшую разработку и улучшение суперкомпьютера SGI Cray, недавно представленного компанией. Ведущий ученый Национального Агентства Безопасности John R. "Beau" Vrolyk заявил о том, что правительство США принимает на себя все обязательства по
23.09.1999 SGI продает 608-процессорный Cray T3E-1200E метеорологической службе Англии

Компания SGI объявила о продаже второго суперкомпьютера Cray T3E-1200E метеорологической станции в Великобритании (The United Kingdom Meteorological

16.09.1999 Компания SGI продала мощнейший суперкомпьютер Cray SV1

и Национального научно-исследовательского компьютерного центра (NERSC) купил у компании SGI систему Cray SV1. Cray SV1 является новейшим и наиболее производительным суперкомпьютером., ос

Публикаций - 174, упоминаний - 296

HPE Cray и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9723 70
Intel Corporation 12900 54
HPE SGI - Silicon Graphics 391 40
AMD - Advanced Micro Devices 4717 37
Nvidia Corp 4132 26
HP Inc. 5914 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 24
Dell EMC 5212 19
Т-Платформы - T-Platforms 412 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 17
Fujitsu 2112 14
Microsoft Corporation 25917 12
HP - Hewlett-Packard 3671 9
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 7
Dell Technologies - Dell Computer 2227 7
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 87 7
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 119 7
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 7
Lenovo Group 2478 6
Apple Inc 13343 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 5
Hitachi - Хитачи 1504 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 4
Acer Group - Acer Inc 2831 4
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 4
Google LLC 12847 4
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 4
Cisco Systems 5387 3
Amazon Inc - Amazon.com 3320 3
X Corp - Twitter 2945 3
Seagate Technology 769 3
Red Hat 1385 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 585 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1331 2
Quanta Computer 217 2
CSC - Corporation 72 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 15
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 5
Sequoia Capital 119 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
101Hotels.com 456 2
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 2
Shasta Ventures 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1168 2
eBay Inc 1643 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Ford 437 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 183 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 481 2
Starship Technologies 19 1
Caterpillar - 93 1
Pangea 7 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Alcoa 49 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 1
IDEC Pharmaceuticals 3 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 18 1
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
Antal Russia - Антал Россия 17 1
Tenet Healthcare 5 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Global Payments - Total System Services 16 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Wolt - Wolt Enterprises Oy 4 1
FNMA - Federal National Mortgage Association - Fannie Mae 13 1
First Round Capital 14 1
Связной ГК 1406 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 198 23
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 23
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 11
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1708 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 3
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 99 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 667 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
UK AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 3 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 404 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 431 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 1
Судебная власть - Judicial power 2539 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 125 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 73 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
U.S. USITC - U.S. International Trade Commission 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 502 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 88 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 5
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1882 127
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 92
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 614 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 28
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4801 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10583 20
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 151 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3913 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8954 13
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3135 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 12
Интерконнект 92 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 10
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1276 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 8
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 256 8
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1151 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1682 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 6
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 251 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15606 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 5
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2526 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2678 4
Пропускная способность - Bandwidth 1948 4
Linux OS 11744 20
Nvidia Tesla GPU 214 20
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1453 20
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 16
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 82 15
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 14
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 13
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 285 13
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 12
Intel x86 - архитектура процессора 2192 11
Intel Itanium 649 10
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 10
Sunway TaihuLight 20 10
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 92 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 8
IBM Roadrunner 29 7
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 23 7
Intel Xeon Phi 39 7
Intel Xeon E 197 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 5
HPE GreenLake 59 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 209 5
Microsoft Windows 2000 8675 5
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 65 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 171 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1913 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 4
HPE ProLiant 410 4
HPE Apollo 15 4
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 9 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 674 4
Nvidia Fermi 30 3
Т-Платформы - T-Blade 30 3
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 3
HPE SGI Irix - Silicon Graphics Irix 46 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 3
Microsoft Windows 17086 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Microsoft Azure 1535 3
Cray Seymour - Крей Сеймур 6 5
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 5
Чуракова Елена 11 4
Абрамов Сергей 76 4
Scott Steve - Скотт Стив 4 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 138 3
Кристофари Николай 6 3
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 3
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Слепухин Андрей 6 2
Lauber Gilbert - Лаубер Жильбер 2 2
Abrahams Spencer - Абрамс Спенсер 4 2
Dongarra Jack - Донгарра Джэк 11 2
Schulten Klaus - Шультен Клаус 2 2
Abraham Spencer - Абрахам Спенсер 5 2
Hansen James - Хансен Джеймс 9 2
Rasch Charlie - Раш Чарли 2 2
Кожевников Михаил 25 1
Лужков Юрий 113 1
Воеводин Владимир 19 1
Рыбаков Михаил 16 1
Кожевников Виктор 6 1
Лагуненко Алексей 5 1
Украинский Всеволод 1 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 3 1
Мышелов Сергей 1 1
Егоршин Сергей 2 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Соколинский Леонид 5 1
Терентьев Евгений 9 1
Хисамутдинов Руслан 1 1
Сидоренков Александр 3 1
Костюкова Валентина 1 1
Головской Геннадий 2 1
Кишкурно Анастасия 3 1
Крючков Олег 7 1
Struhsaker Paul - Страсейкер Пол 1 1
Нечуятов Алексей 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 85
Россия - РФ - Российская федерация 169543 40
Япония 13874 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 23
Европа 25062 18
Германия - Федеративная Республика 13325 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 17
США - Калифорния 4847 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 13
Земля - планета Солнечной системы 10933 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 8
Южная Корея - Республика 7134 7
Швеция - Королевство 3804 7
Франция - Французская Республика 8219 7
США - Теннесси 126 6
Италия - Итальянская Республика 4528 6
США - Колумбия - Вашингтон 1512 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 5
Финляндия - Финляндская Республика 3711 5
Индия - Bharat 5930 4
Америка - Американский регион 2214 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 4
Канада 5099 4
Россия - СФО - Новосибирск 4976 4
Испания - Королевство 3858 4
Нидерланды 3784 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 4
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5540 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 3
Ирландия - Республика 1056 3
Норвегия - Королевство 1869 3
Европа Восточная 3141 3
Израиль 2879 3
США - Нью-Йорк 3201 3
Китай - Тайвань 4297 3
Эстония - Эстонская Республика 846 3
Китай - Шанхай 842 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 25
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1744 24
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6005 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 20
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 14
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2090 12
Физика - Physics - область естествознания 2982 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5075 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6252 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 9
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4829 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10631 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 6
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1718 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1334 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4806 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6767 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8196 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3823 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6221 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3090 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 895 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11574 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1397 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5893 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5574 4
Ботаника - Растения - Plantae 1185 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2406 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 3
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 287 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7620 2
Silicon 497 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 3
New Scientist 1448 2
Phys.org 973 2
Space Daily 528 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 2
Dow Jones - MarketWatch 334 2
ScienceDaily 399 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Silicon Strategies 45 2
Seattle Times 41 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 2
NYT - The New York Times 1104 2
EE Times 160 2
Dow Jones - Barron's 26 1
Newsbytes News Network 379 1
cw360 84 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
Mercury News - San Jose Mercury News 52 1
ComputerWire 51 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2737 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
Bloomberg 1660 1
Tom’s Hardware 633 1
WCCFTech - Издание 115 1
Wired - Издание 278 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 1
Digital Trends - Издание 35 1
Inquirer 463 1
Top500 Supercomputer List - Рейтинг суперкомпьютеров 208 32
IDC - International Data Corporation 5004 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Internet Stock Report 994 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Fortune Global 1000 51 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 1
Synergy Research Group 49 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 202 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1752 18
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 12
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 9
РАН - Российская академия наук 2157 7
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 6
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 177 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 4
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
POSTECH - Pohang University of Science and Technology - Пхоханский университет науки и технологии 9 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 21 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 40 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Météo-France - Метео-Франс 6 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
УУНиТ - Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО 13 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 1
ТГУ - Томский государственный университет 239 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще