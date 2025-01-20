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Заренин Андрей



20.01.2025 В Минцифры появился новый замминистра - статс-секретарь. Он выходец из ФСБ 1
22.11.2024 Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники 2
31.10.2024 Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком 1
20.05.2024 Глава Минцифры рассказал об 11 главных задачах отечественных ИТ 1
20.12.2023 Выходец из Ozon и «Яндекса» стал замглавы Минцифры, курирующим ИТ-отрасль 1
06.12.2023 Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта 1
01.11.2023 Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса 1
18.10.2023 В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи 1
30.09.2023 Из Минцифры ушел замминистра - главный связист 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
07.09.2023 Минцифры потратит 12 млрд руб. на поддержку производителей электроники и телеком-оборудования 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1
24.07.2023 Замминистра связи уволился по собственному желанию 1
20.07.2023 Подследственному замминистра связи Максиму Паршину нашли временную замену 2
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам 1
12.05.2023 «Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским 2
10.04.2023 В Красноярске подведут итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» 1
20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 3
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo 2
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
10.10.2022 ИТ-отрасль просит власти принудить все ГИС к совместимости с российскими чипами 1
04.10.2022 Дан старт строительству завода ICL с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
14.07.2022 Минцифры поддержало создание АНО «Многоквартирный умный дом» 1
17.05.2022 Поддержку отечественной электроники в эпоху санкций оплатят россияне. Грядет подорожание 1
15.04.2022 У властей новый план по развитию российской электроники. Страна потратит сотни миллиардов на техпроцессы 90 и 28 нм 2
12.02.2022 Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники 1
03.02.2022 Минцифры разрабатывает нормативную базу для революционного объединения реестров российского ПО и «железа» 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии 1
15.11.2021 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 2
03.11.2021 Власти объяснили, что такое сквозные проекты в электронике, на которые они выделяют десятки миллиардов 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 2
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
11.06.2021 Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 57

Заренин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 6
Восход ФГБУ НИИ 644 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 4
ICL ГК 381 4
МегаФон 8803 4
Intel Corporation 12197 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
SAP SE 5276 3
Veeam Software 318 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Diasoft - Диасофт 870 3
Программный продукт ГК 63 3
Huawei 3932 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Merlion iRU - Деловой офис 301 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Dell EMC 5027 3
Accenture plc 682 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 3
Telegram Group 1983 2
Т8 НТЦ 82 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Samsung Electronics 10254 2
Apple Inc 12099 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
Почта России ПАО 2112 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Абсолют Банк 230 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Лента - Утконос 177 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Фаберлик - Faberlic 93 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 3
Азия Цемент 13 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 17 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 3
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 3
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 22 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Деловые Линии ГК 66 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
Электрокабель 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 27
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 13
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 5
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 4
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
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Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
FreePik 980 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
ICL Partner Connect 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
Nissan Almera - автомобиль 1 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Linux OS 9936 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple iPad 3860 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Porsche 911 26 1
Honda Accord 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Шадаев Максут 1008 18
Мишустин Михаил 676 16
Паршин Максим 316 11
Шойтов Александр 78 11
Пак Олег 112 9
Понькин Александр 31 9
Чернышенко Дмитрий 565 8
Качанов Олег 114 8
Шпак Василий 223 8
Огуряев Дмитрий 85 8
Черкесова Бэлла 21 8
Ким Дмитрий 60 7
Яцеленко Николай 25 6
Борисенко Григорий 15 6
Черненко Андрей 69 5
Борисов Юрий 116 5
Путин Владимир 3171 4
Угнивенко Дмитрий 20 4
Мотренко Андрей 10 3
Лагунов Андрей 43 3
Трояновский Владимир 62 3
Натрусов Артем 284 3
Лагода Георгий 59 3
Иванов Олег 141 3
Кисляков Евгений 93 3
Чаркин Евгений 296 3
Глазков Александр 137 3
Дьяченко Валерий 95 3
Белоусов Максим 108 3
Аитов Тимур 197 3
Дворкович Аркадий 210 3
Путятинский Сергей 86 3
Залманов Андрей 37 3
Ступин Евгений 28 3
Hope Paul - Хоуп Пол 23 3
Андрианов Павел 84 3
Марковский Роман 26 3
Джамалов Евгений 17 3
Гришин Дмитрий 208 3
Меджитов Тимур 85 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
Украина 7608 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Грузия 1240 3
Монголия 347 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Ирландия - Республика 1010 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Украина - Львов 97 1
Казахстан - Республика 5525 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Армения - Республика 2280 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Япония 13282 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 46 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Импортозамещение - параллельный импорт 480 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 10
Ведомости 996 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
Мобильные системы 115 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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