Заренин Андрей
Заренин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 18
|Мишустин Михаил 676 16
|Паршин Максим 316 11
|Шойтов Александр 78 11
|Пак Олег 112 9
|Понькин Александр 31 9
|Чернышенко Дмитрий 565 8
|Качанов Олег 114 8
|Шпак Василий 223 8
|Огуряев Дмитрий 85 8
|Черкесова Бэлла 21 8
|Ким Дмитрий 60 7
|Яцеленко Николай 25 6
|Борисенко Григорий 15 6
|Черненко Андрей 69 5
|Борисов Юрий 116 5
|Путин Владимир 3171 4
|Угнивенко Дмитрий 20 4
|Мотренко Андрей 10 3
|Лагунов Андрей 43 3
|Трояновский Владимир 62 3
|Натрусов Артем 284 3
|Лагода Георгий 59 3
|Иванов Олег 141 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Чаркин Евгений 296 3
|Глазков Александр 137 3
|Дьяченко Валерий 95 3
|Белоусов Максим 108 3
|Аитов Тимур 197 3
|Дворкович Аркадий 210 3
|Путятинский Сергей 86 3
|Залманов Андрей 37 3
|Ступин Евгений 28 3
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 3
|Андрианов Павел 84 3
|Марковский Роман 26 3
|Джамалов Евгений 17 3
|Гришин Дмитрий 208 3
|Меджитов Тимур 85 3
|CNews Инновация года - награда 111 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.