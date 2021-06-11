Производство российской радиоэлектроники выросло в полтора раза

В России зафиксирован рост объемов производства отечественной радиоэлектроники с 1 трлн руб. в 2019 г. до 1,5 трлн руб. по итогам 2020 г. Минпромторг прогнозирует дальнейший стремительный рост, в том числе и экспорта. Помощь в стимулировании спроса на отечественную электронику ему окажет Минцифры.

Российская радиоэлектроника растет

Объем выпуска российской радиоэлектронной продукции по итогам 2020 г. в денежном выражении составил 1,5 трлн руб. Об этом говорится в отчете Минпромторга. Показатели 2020 «ковидного» года оказались выше 2019 г., когда объем выпущенной продукции достиг 1 трлн руб.

Как пишет «Интерфакс», ознакомившийся с отчетом, по оценке российского Минпромторга, в 2021 г. рост выпуска не только сохранится, но и ускорится. К концу 2021 г. объем произведенной радиоэлектронной продукции, считает министерство, может достичь 2,4 тлрн руб.

В то же время, объем производства радиоэлектроники значительно отстает от объемов российского рынка. Согласно отчету Минпромторга, в 2020 г. он составил 3,6 трлн руб. Здесь по сравнению с 3,4 трлн руб. в 2019 г., стремительного роста не наблюдается.

Минпромторг уверено в светлом будущем российской электроники

Эксперты Минпромторга полагают, что в 2021 г. этот разрыв сократится. Если в 2020 г. он был равен 2,1 трлн руб., то в 2021 г. он упадет до 1,6 трлн руб. при суммарном объеме рынка в 4 трлн руб.

Экспорт просел, госзакупки выросли

На фоне роста объемов российского производства радиоэлектроники ее экспорт в другие страны, наоборот, заметно сократился в финансовом плане. В 2019 г. он достиг $3,9 млрд, а в 2020 г. остановился на отметке $3,4 млрд.

Причины такого спада представители Минпромторга не называют. Вместо этого они прогнозируют наращивание экспорта в 2021 г. до $5,9 млрд, опять же, не объясняя, чем будет обусловлен столь гигантский скачок.

В сегменте госзакупок российской радиоэлектроники министерство отметило значительный рост, как в процентном соотношении к зарубежной, так и в денежном выражении. В 2020 г. доля российской радиоэлектроники в суммарном объеме госзакупок радиоэлектронной продукции достигла 22,5% и 285 млрд руб. В 2019 г. показатели были заметно ниже – 20% и 220 млрд руб.

На этот прирост повлияла система госзакупок, в том числе механизм квотирования закупок товаров российского производства, говорят представители Минпромторга. «Система квотирования показала свою эффективность на примере радиоэлектронной продукции, в дальнейшем планируется тиражировать данный опыт на другие отрасли», – сказано в отчете министерства.

Планы на будущее

В России в настоящее время действует стратегия развития отечественной радиоэлектронной промышленности, утвержденная Правительством еще в начале 2020 г. Она рассчитана до 2030 г.

В эту стратегию, помимо прочего, входит наращивание выручки российской электронной промышленности до 5,2 трлн руб. В ней приводится сравнение с 2018 г., когда этот показатель был на уровне 1,8 трлн руб.

Стратегия также предполагает увеличение доли в ВВП России от реализации отечественной электронной продукции до 3,5% в 2030 г. В 2018 г. она составляла лишь 1,8%. Еще один пункт документа касается доли российских производителей на внутреннем рынке гражданской электроники. В 2018 г. она не превышала 31%, а к 2030 г. она должна быть на уровне 57,4%.

Отдельно в стратегии был рассмотрен и экспорт российской радиоэлектроники. В 2018 г. он был равен $4,16 млрд, через год упал до $3,9 млрд, а в 2020 г. – и вовсе до $3,4 млрд. К 2030 г. его нужно понять до $12 млрд.

С целью развития отечественной радиоэлектроники российские власти намерены вложить в нее 350 млрд руб. Об этом еще в конце сентября 2020 г. сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. Инвестиции рассчитаны на три года, и схожую сумму министерство намерено привлечь в форме рыночных инвестиций.

Минцифры поможет

Развивать отечественную радиоэлектронику Минпромторг будет совместно с российским Минцифры. Представители Минцифры рассказали CNews, какие именно функции оно будет выполнять. По их словам, министерство займется новым направлением – стимулированием спроса.

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Специально для этого Минцифры в июне 2021 г. подготовило проект постановления Правительства России, наделяющего его этими полномочиями. В ведении Минпромторга останется разработка и производство радиоэлектроники, а также совместные с Минцифры проекты по совершенствованию отечественного «железа».

«Полномочия Минцифры России дополняются новыми направлениями, связанными со стимулированием спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию, программно-аппаратные комплексы и программное обеспечение, согласно поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина. Это не просто формальность, министерство тем самым берется за целый ряд больших и сложных задач: это и прогнозирование спроса, и выработка мер государственной поддержки радиоэлектронной отрасли, и содействие использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции. Кроме того, министерство займется и вопросами повышения конкурентоспособности российской электронной продукции», – сообщил CNews замминистра связи по микроэлектроники Андрей Заренин.

«Если же говорить о предусмотренных новыми полномочиями условиях допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции, то в настоящее время они находятся на стадии разработки, вопрос необходимо проработать с участием Минпромторга и иных заинтересованных органов», – добавил он.

Должность замминистра по микроэлектронике появилась в Минцифры в середине апреля 2021 г. Занявший ее Заренин из Аппарата Правительства работал в этом министерстве в 2015-2017 гг.

В начале марта 2021 г. CNews писал о планах Минцифры по открытию департамента микроэлектронной промышленности, который займется развитием «сквозных» индустриальных проектов и обеспечит комплексное решение проблем отрасли. В итоге он получил название «Департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию».

Новый департамент Минцифры возглавил Александр Понькин. Как и Андрей Заренин, Понькин тоже прежде работал в министерстве. В 2015-2016 гг. он возглавлял в нем департамент инфраструктурных проектов, после чего с марта 2016 г. до августа 2018 г. занимал в нем кресло главы департамента регулирования радиочастот и сетей связи.

Другие меры поддержки российского рынка электроники

Государство разрабатывает различные алгоритмы стимулирования распространения отечественной радиоэлектроники. К примеру, власти намерены способствовать этому при помощи льготных кредитов для российских компаний на ее приобретение. Об этом в сентябре 2020 г. сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин. С его слов, российский бизнес может рассчитывать на такие кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб.. К тому же подобные займы будут выдаваться на внедрение не только отечественного «железа», но и ПО российской разработки.

В первых числах января 2021 г. Правительство России распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли. Все участники реестра могут рассчитывать на налоговые преференции, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, в том числе, на бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%.

В середине марта 2021 г. CNews рассказал о так называемом втором пакете мер господдержки российской ИТ-индустрии, в который вошло 64 предложения – в том числе, затрагивающие сферу отечественной микроэлектронной промышленности.