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Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства

Бизнес Кадры Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Как стало известно CNews, в Минцифры появится заместитель министра, курирующий новую для ведомства сферу – микроэлектронику. Как ожидается, эту должность займет Андрей Заренин из Аппарата Правительства, который ранее уже работал в министерстве.

Замминистра цифрового развития по микроэлектронике

В Министерстве цифрового развития может появиться новый заместитель министра, курирующий сферу микроэлектроники. Как рассказали CNews трое источников, близких к органам власти, эту должность займет Андрей Заренин из Аппарата Правительства.

Сейчас Андрей Заренин работает заместителем директора ИТ-департамента Правительства.

Ранее он уже работал в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры): в 2015-2017 гг. он руководил отделом развития электронных государственных и муниципальных услуг Департамента развития Электронного Правительства. В тот период министром связи был Николай Никифоров.

Затем Андрей Заренин работал над проектами Минкомсвязи в НИИ «Восход» в 2014-2019 гг.

Пресс-служба Минцифры отказалась от комментариев по данному вопросу.

Как Миницифры стало куратором микроэлектроники

Микроэлектроника – новая сфера для Минцифры. До сих пор ее курировал только Минпромторг. Однако в начале 2021 г., как писала газета «Ведомости», в министерстве было решено создать Департамент микроэлектроники. Его возглавит Александр Понькин, который, как и Заренин, уже работал в Минкомсвязи при Николае Никифорове: в 2015-2018 гг. он возглавлял сначала Департамент инфраструктурных проектов, затем – Департамент регулирования радиочастот и сетей связи.

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Замглавы Минцифры по микроэлектронике станет Андрей Заренин, который сейчас работает замдиректора ИТ-департамента Правительства

Департамент займется развитием сквозных проектов электронной промышленности, призванных обеспечить российских разработчиков ПО и оборудования заказами на конкретные технологические решения от российских компаний.

Telegram-канал «Нецифровая экономика» дополнительно сообщал, что Понькин может получить более высокий пост – заместителя министра по вопросам микроэлектроники. Источник CNews говорит, что Понькин действительно хотел занять этот пост, но против якобы выступил министр Максут Шадаев.

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Кроме того, как ранее сообщал CNews, в перечень полномочий вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего вопросы цифровой экономики, добавилось формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию российской радиоэлектронной промышленности.

Ранее микроэлектронику в Правительстве курировал другой вице-премьер – Юрий Борисов. Он сохранит свои полномочия, но в рамках производства и разработки продукции, тогда как Чернышенко будет отвечать за формирование спроса.

Формирование команды Максута Шадаева

Максут Шадаев стал министром цифрового развития год назад, после чего приступил к формированию собственной команды. Сейчас у него девять заместителей, пятеро из которых пришли в министерство после назначения Шадаева.

Это куратор масс-медиа Бэлла Черкесова, куратор информационной безопасности Александр Шойтов, а также Андрей Черненко, Дмитрий Огуряев и Олег Качанов.

Из заместителей прежнего министра Константина Носкова в министерстве остаются четверо: статс-секретарь Олег Пак, Олег Иванов (курирует телекоммуникации и некоторое время отвечал еще и за информационную безопасность), Евгений Кисляков (курировал ранее программу «Цифровая экономика», теперь отвечает за подготовку кадров для цифровой экономики) и Максим Паршин (раньше курировал цифровое госуправление, теперь – нацпрограмму «Цифровая экономика»).

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