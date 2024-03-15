Правительство Москвы ЦГУ Цифровое государственное управление региональный проект города Москвы
|15.03.2024
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Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти
государственное управление В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Согла
|18.02.2022
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Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления
Затраты на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» В распоряжении CNews оказался актуальный вариант паспорт
|08.12.2021
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ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина
альному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма включена в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (паспо
|10.11.2020
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Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению
т фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабоч
|02.09.2020
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У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг
ика» между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был со
|28.05.2020
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Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» CNews проанализировал обновленный вариант федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Док
|11.02.2020
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Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление
вление будет цифровизироваться только за счет федерального бюджета CNews изучил федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». ЦГУ - единс
|26.07.2018
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Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы
Каким будет цифровое государственное управление в России В распоряжении CNews оказались материалы федерал
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2995 31
|Мишустин Михаил 603 23
|Шадаев Максут 850 18
|Носков Константин 232 17
|Паршин Максим 314 15
|Пак Олег 111 11
|Чернышенко Дмитрий 539 11
|Качанов Олег 99 10
|Кисляков Евгений 93 9
|Бадалов Андрей 62 9
|Акимов Максим 182 8
|Никифоров Николай 1134 8
|Огуряев Дмитрий 85 6
|Черненко Андрей 67 6
|Савицкий Андрей 27 6
|Грязнов Павел 9 6
|Медведев Дмитрий 1644 6
|Иванов Олег 140 6
|Черкесова Бэлла 19 5
|Ковнир Евгений 75 5
|Осеевский Михаил 297 4
|Егорова Наталья 9 4
|Шилов Сергей 90 4
|Иванов Дмитрий 75 4
|Гурзов Константин 19 4
|Рымар Максим 50 4
|Новиков Владимир 31 3
|Новиков Евгений 43 3
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Фролов Борис 19 3
|Петров Михаил 138 3
|Макар Герман 11 3
|Зрюмов Евгений 8 2
|Фомичев Олег 130 2
|Нечаев Андрей 27 2
|Гонтарев Павел 84 2
|Собянин Сергей 320 2
|Песков Дмитрий 102 2
|Турчак Андрей 24 2
|Греф Герман 396 2
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