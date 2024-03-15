альному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма включена в федеральный проект « Цифровое государственное управление » (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (паспо

У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг ика» между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был со