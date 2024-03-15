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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ЦГУ Цифровое государственное управление региональный проект города Москвы



15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти

государственное управление В распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика». Согла
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления

Затраты на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» В распоряжении CNews оказался актуальный вариант паспорт
08.12.2021 ФСО получит 6 миллиардов на ИТ-обеспечение Путина и Мишустина

альному бюджету в 5,97 млрд руб. за период 2021-2024 гг. Такая сумма включена в федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (паспо
10.11.2020 Президент фонда «Центр стратегических разработок» возглавил рабочую группу по цифровому госуправлению

т фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко назначен руководителем рабочей группы «Цифровое государственное управление» организации «Цифровая экономика». Первое заседание рабоч
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг

ика» между федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Расчеты велись на базе пяти входящих в программу федеральных проектов – «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Расчеты велись в соответствии с планами финансирования за период 2019-2021 гг., на их основе был со
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» CNews проанализировал обновленный вариант федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Док
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление

вление будет цифровизироваться только за счет федерального бюджета CNews изучил федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». ЦГУ - единс
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы

Каким будет цифровое государственное управление в России В распоряжении CNews оказались материалы федерал

Публикаций - 208, упоминаний - 252

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10846 44
Восход ФГБУ НИИ 622 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3102 11
VK - Mail.ru Group 3295 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2093 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 734 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 386 6
Yandex - Яндекс 6640 6
Softline - Софтлайн 2463 6
Крок - Croc 1766 5
МегаФон 8039 5
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 121 5
Microsoft Corporation 24195 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1590 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 356 4
Цифра ГК 2306 4
БайтЭрг 54 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4593 4
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 30 4
ФОРС - Центр разработки 604 3
IBS - ИБС экспертиза 155 3
Google LLC 11470 3
Oracle Corporation 6551 3
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 310 3
Компьюлинк ГК - Compulink 437 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3397 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 409 3
Telegram Group 1571 3
Ред Софт - Red Soft 560 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2749 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5649 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11176 3
Jolla - Sailfish Holding 79 3
Apple Inc 11734 3
ГЛОНАСС АО 126 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 23 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 94 2
VK Tech - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 161 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6684 19
Почта России ПАО 2023 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2671 5
Транснефть 286 5
РЖД - Российские железные дороги 1808 4
ГПБ - Газпромбанк 1036 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 664 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 833 4
Россети Ленэнерго 1700 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 94 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 3
Совкомбанк ПАО 245 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1069 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 411 2
НСПК - Национальная система платежных карт 757 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 503 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 384 2
Вотрон 20 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 98 1
Издательский дом Родионова 8 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ГРАУНД Солянка 1 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 89 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 9 1
Строй Инвест Проект 7 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 63 1
РАВИС 11 1
Финконсалт ЦБКУ - Центр бухгалтерских и консультационных услуг 1 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 60 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 380 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 99 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 210 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10736 125
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 62
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4221 44
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5525 42
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2613 35
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1770 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3152 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2975 17
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1147 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 299 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3181 16
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 745 16
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 239 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 244 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 763 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1832 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2271 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2694 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2379 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1835 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 205 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4408 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1639 10
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 9
Совет при президенте Российской Федерации 196 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 715 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5186 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2864 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1309 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1808 9
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 197 9
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 34 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3559 8
Федеральное казначейство России 1669 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 415 8
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 111 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 219 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 589 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 667 3
АФТ - Ассоциация Финтех 120 2
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 288 1
Единая Россия - Политическая партия 287 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
OWASP - Open Web Application Security Project 85 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 247 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45790 189
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60403 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28666 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24477 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10692 51
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1645 30
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11163 27
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5881 22
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 100 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10222 20
Оповещение и уведомление - Notification 4142 20
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1030 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2168 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10444 18
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20682 18
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 717 15
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Электронный документ - Electronic document 1394 15
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Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 420 14
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4720 83
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3046 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1335 26
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 715 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 173 16
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 124 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 117 14
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 56 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 223 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 47 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1178 9
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 736 9
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 8
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 215 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 257 8
Linux OS 9261 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 365 7
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 15 7
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 98 7
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 23 7
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 49 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 439 6
Google Android 13524 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 120 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 77 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 213 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 49 5
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 71 5
Роскосмос - Цифровая Земля 10 5
Новые облачные технологии - МойОфис 670 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 566 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1903 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 922 4
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 13 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1054 4
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 60 4
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Путин Владимир 2995 31
Мишустин Михаил 603 23
Шадаев Максут 850 18
Носков Константин 232 17
Паршин Максим 314 15
Пак Олег 111 11
Чернышенко Дмитрий 539 11
Качанов Олег 99 10
Кисляков Евгений 93 9
Бадалов Андрей 62 9
Акимов Максим 182 8
Никифоров Николай 1134 8
Огуряев Дмитрий 85 6
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Савицкий Андрей 27 6
Грязнов Павел 9 6
Медведев Дмитрий 1644 6
Иванов Олег 140 6
Черкесова Бэлла 19 5
Ковнир Евгений 75 5
Осеевский Михаил 297 4
Егорова Наталья 9 4
Шилов Сергей 90 4
Иванов Дмитрий 75 4
Гурзов Константин 19 4
Рымар Максим 50 4
Новиков Владимир 31 3
Новиков Евгений 43 3
Мацоцкий Сергей 177 3
Фролов Борис 19 3
Петров Михаил 138 3
Макар Герман 11 3
Зрюмов Евгений 8 2
Фомичев Олег 130 2
Нечаев Андрей 27 2
Гонтарев Павел 84 2
Собянин Сергей 320 2
Песков Дмитрий 102 2
Турчак Андрей 24 2
Греф Герман 396 2
Россия - РФ - Российская федерация 135475 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41314 57
Земля - планета Солнечной системы 10195 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16516 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2661 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6985 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16251 5
Россия - УФО - Челябинская область 1112 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 489 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1711 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51184 5
Россия - ПФО - Самарская область 1227 4
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2971 4
Россия - ЦФО - Калужская область 920 4
Россия - УФО - Свердловская область 1356 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1194 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1441 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1243 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 779 3
Россия - СЗФО - Псковская область 605 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13972 3
Россия - СФО - Республика Тыва 267 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1303 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1197 3
Германия - Федеративная Республика 12438 3
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 850 3
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2780 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 732 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 513 2
Россия - СФО - Кемеровская область 842 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3582 198
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48179 179
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1963 90
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2819 84
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26997 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45827 39
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6746 32
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7132 31
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9180 25
Паспорт - Паспортные данные 2364 24
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4774 20
Проектный офис - Project Office 541 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3324 16
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 592 15
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 826 12
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10415 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8388 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10439 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1953 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1415 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4918 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3608 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 16 9
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 821 11
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11121 6
TAdviser - Центр выбора технологий 362 5
Ведомости 818 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 924 3
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Forbes - Форбс 729 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 467 2
Известия ИД 569 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 2
Российская газета 261 2
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Рен ТВ - телеканал 68 1
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