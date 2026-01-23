Разделы

Правительство Москвы Вывоз ненужных вещей

Сервисом могут воспользоваться жители Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО. Заявку может оформить совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru, достаточно иметь стандартную учетную запись. Сервис по вывозу ненужных вещей — совместный проект столичных Департамента информационных технологий, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления. С помощью сервиса горожане могут избавиться от бытовой и оргтехники, электроники, мягкой и корпусной мебели, металлических предметов и транспортных средств. Услуги по вывозу выполняют проверенные специализированные организации. 

При подаче заявки можно оставить комментарий, например заранее сообщить о том, что в доме не работает лифт или попросить не звонить в дверь. Кроме того, ее можно отменить онлайн, без обращения в Службу поддержки. Специалисты выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. Они самостоятельно вынесут из дома и погрузят в машину технику, крупногабаритные предметы или мебель и доставят на предприятие по переработке. В среднем процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса.

23.01.2026 Автомобиль, холодильник, стиральная машина: почти 40 тонн вторсырья сдали жители Подмосковья с помощью сервиса по вывозу ненужных вещей 1
21.11.2024 ДИТ Москвы рассказал, какие услуги и сервисы в сфере ЖКХ доступны горожанам на портале mos.ru 1
11.10.2024 Порталу государственных услуг Московской области 12 лет! 1
19.09.2024 «Вывоз ненужных вещей» на регпортале стал интерактивным 1
23.08.2024 В Московской области запустили сервис по вывозу ненужных вещей 1
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года 2
05.08.2024 В помощь новоселам: в суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился новый раздел 1
10.07.2024 От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан 2
21.03.2024 ДИТ Москвы: инструкциями и статьями суперсервиса «Переезд в Москве» воспользовались более 95 тыс. раз 1
26.01.2024 В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья 1
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» 1
15.08.2023 Более 17 тыс. заявок в сервисе «Вывоз ненужных вещей» оставили горожане с начала года 1
10.07.2023 С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru можно избавиться от ненужных мотоциклов 2
14.06.2023 Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья 1
23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации 1
13.01.2023 Новые услуги, умный поиск и инклюзивность: как развивался портал mos.ru в 2022 году 1
10.01.2023 Московскими электронными услугами и сервисами за год воспользовались 629 млн раз 1
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения 1
30.11.2022 Сдать в утиль: в каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили список предметов 2
26.09.2022 Качеству и удобству цифровых госуслуг в Москве ставят оценку «отлично» в 82% случаев 1
08.09.2022 Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск 1
14.02.2022 В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали первый автомобиль 1
02.02.2022 За 2021 г. электронными услугами и сервисами на портале мэра Москвы воспользовались 472 млн раз 1

