Правительство Москвы Вывоз ненужных вещей
Сервисом могут воспользоваться жители Москвы, включая Зеленоград и ТиНАО. Заявку может оформить совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru, достаточно иметь стандартную учетную запись. Сервис по вывозу ненужных вещей — совместный проект столичных Департамента информационных технологий, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления. С помощью сервиса горожане могут избавиться от бытовой и оргтехники, электроники, мягкой и корпусной мебели, металлических предметов и транспортных средств. Услуги по вывозу выполняют проверенные специализированные организации.
При подаче заявки можно оставить комментарий, например заранее сообщить о том, что в доме не работает лифт или попросить не звонить в дверь. Кроме того, ее можно отменить онлайн, без обращения в Службу поддержки. Специалисты выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00. Они самостоятельно вынесут из дома и погрузят в машину технику, крупногабаритные предметы или мебель и доставят на предприятие по переработке. В среднем процесс вывоза ненужных предметов занимает менее получаса.
