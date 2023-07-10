С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru можно избавиться от ненужных мотоциклов

Еще недавно необходимость избавиться от сломанного или старого мотоцикла могла стать большой проблемой для жителя мегаполиса. Сейчас эта задача решается с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Услуга позволяет отправить на утилизацию мотоцикл, вышедший из строя. Она доступна пользователям в категории «Транспортные средства». Услуга предоставляется бесплатно. Ей может воспользоваться любой совершеннолетний горожанин. Достаточно иметь стандартную учетную запись.

«Экологичная утилизация отходов и старой техники уже стала неотъемлемой частью жизни многих горожан. Сервис “Вывоз ненужных вещей” позволяет жителям быстро и удобно утилизировать сломанную или старую крупногабаритную технику, мебель, электронику, металлические предметы, в том числе транспортные средства. Всего с начала работы сервиса горожане оставили уже более 37 тысяч заявок на вывоз различных ненужных вещей», — сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы оформить заявку на бесплатную утилизацию мотоцикла, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и авторизоваться. Затем в сервисе «Вывоз ненужных вещей» пользователю необходимо выбрать категорию «Транспортные средства» и отметить тип предмета. Далее нужно указать количество транспортных средств для вывоза. Также заявитель должен оставить свой адрес и сообщить удобное время для приезда мастеров. После подачи заявки с ним свяжется представитель компании-партнера для подтверждения запроса и уточнения деталей.

Сначала сотрудники компании-партнера попросят владельца мотоцикла показать документы, подтверждающие право собственности. Поэтому перед встречей с мастерами нужно заранее подготовить паспорт гражданина России, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Если документы были утеряны, то нужно предоставить справку из ГИБДД, где мотоцикл стоял на учете. Затем специалисты погрузят его в машину и отвезут на перерабатывающий завод. В среднем весь процесс вывоза транспортного средства займет примерно полчаса.

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи могут сдать на утилизацию старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, мебель, духовые шкафы, железные двери, ванны, автомобили и мотоциклы. С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса.

«Благодаря функционированию сервиса “Вывоз ненужных вещей” на экологичную утилизацию и переработку вывезли более тысячи тонн ненужных предметов. Извлеченные в ходе переработки металлы используются в производстве металлопроката (балки, трубы, арматура, профнастил, швеллер металлический и некоторые другие изделия). А дерево и ткань превращаются в утеплительный, обивочный и упаковочный материалы. С начала работы сервиса на переработку отправили около 15 тонн деревянных и древесно-стружечных материалов, которые после становятся топливом на производствах», — сказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей».

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» — это совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы, столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации. С начала работы сервиса в октябре 2021 г. на перерабатывающие заводы поступило более 1100 тонн вторсырья.