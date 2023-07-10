Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru можно избавиться от ненужных мотоциклов

Еще недавно необходимость избавиться от сломанного или старого мотоцикла могла стать большой проблемой для жителя мегаполиса. Сейчас эта задача решается с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Услуга позволяет отправить на утилизацию мотоцикл, вышедший из строя. Она доступна пользователям в категории «Транспортные средства». Услуга предоставляется бесплатно. Ей может воспользоваться любой совершеннолетний горожанин. Достаточно иметь стандартную учетную запись.

«Экологичная утилизация отходов и старой техники уже стала неотъемлемой частью жизни многих горожан. Сервис “Вывоз ненужных вещей” позволяет жителям быстро и удобно утилизировать сломанную или старую крупногабаритную технику, мебель, электронику, металлические предметы, в том числе транспортные средства. Всего с начала работы сервиса горожане оставили уже более 37 тысяч заявок на вывоз различных ненужных вещей», — сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Чтобы оформить заявку на бесплатную утилизацию мотоцикла, нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и авторизоваться. Затем в сервисе «Вывоз ненужных вещей» пользователю необходимо выбрать категорию «Транспортные средства» и отметить тип предмета. Далее нужно указать количество транспортных средств для вывоза. Также заявитель должен оставить свой адрес и сообщить удобное время для приезда мастеров. После подачи заявки с ним свяжется представитель компании-партнера для подтверждения запроса и уточнения деталей.

Сначала сотрудники компании-партнера попросят владельца мотоцикла показать документы, подтверждающие право собственности. Поэтому перед встречей с мастерами нужно заранее подготовить паспорт гражданина России, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Если документы были утеряны, то нужно предоставить справку из ГИБДД, где мотоцикл стоял на учете. Затем специалисты погрузят его в машину и отвезут на перерабатывающий завод. В среднем весь процесс вывоза транспортного средства займет примерно полчаса.

С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи могут сдать на утилизацию старые или сломанные холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кухонные плиты, мебель, духовые шкафы, железные двери, ванны, автомобили и мотоциклы. С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса.

«Благодаря функционированию сервиса “Вывоз ненужных вещей” на экологичную утилизацию и переработку вывезли более тысячи тонн ненужных предметов. Извлеченные в ходе переработки металлы используются в производстве металлопроката (балки, трубы, арматура, профнастил, швеллер металлический и некоторые другие изделия). А дерево и ткань превращаются в утеплительный, обивочный и упаковочный материалы. С начала работы сервиса на переработку отправили около 15 тонн деревянных и древесно-стружечных материалов, которые после становятся топливом на производствах», — сказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей».

***

Сервис «Вывоз ненужных вещей» — это совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы, столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации. С начала работы сервиса в октябре 2021 г. на перерабатывающие заводы поступило более 1100 тонн вторсырья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

Древние Windows вернули к жизни. Для них запустили сайт с обновлениями, который так и не удосужилась сделать Microsoft

«Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз»

Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций

Вышло грандиозное обновление «Яндекс.Навигатора» с защитой от плохих дорог

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще