БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка

Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты необходимых проверок на стороне сервера позволяют удаленно идентифицировать и контролировать любую стиральную машину, входящую в сеть вендора. Возможность использования устройства без внесения

Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика звучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина. Вторая по популярности догадка – что машина стала ча

Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» щей для утилизации опубликован на странице сервиса. «Активнее всего жители Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной утилизации этих предметов всегда были самыми востребованными среди пользователей сервиса. Также жители заказывают вывоз посудомо

«М.видео-Эльдорадо» передала на переработку свыше 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров купок – с помощью запущенного сервиса экотакси. Самыми сдаваемыми устройствами в прошлом году стали стиральные машины, холодильники и смартфоны. Несмотря на вызовы 2022 г., группа сохранила объ

Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска ся более чем в семь раз. В востребованных категориях, таких как холодильники, встраиваемая техника, стиральные машины, мелкая бытовая техника – доля брендов Hi и Novex, которые выпускает «М.Вид

Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин Микросхемами надо делиться Стиральные машины стали использоваться в качестве доноров различного рода микросхем, которые

Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж угой стороны, они значительно экономят место при установке, и незаменимы в ситуациях, когда большую стиральную машину просто негде разместить. В том, что касается надежности и функций, узкие ус

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать? -сушильная машина может заменить два устройства Отдельная сушильная машина, без сомнений, дополнит стиральную и повысит удобство и эффективность сушки. Однако она пригодится далеко не всем. Та

Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой ике просохнуть внутри естественным путем за счет циркуляции воздуха. Это необходимо, чтобы защитить стиральную и посудомоечную машину от образования внутри плесени, которая хорошо растет во вла

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM очистить, запустив специальную программу.Bosch Serie 6 WDU 28590 Помимо большой загрузки (10 кг на стирку, 6 кг на сушку), эта машина порадует интересными инженерными решениями. Например, во в

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года оне ослабления курса рубля. Самыми востребованным у россиян по количеству проданных единиц остаются стиральные машины (в I квартале 2021 г. купили 900 тыс. штук), которые заняли 27% от совокупн

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет видеоконсультации из магазинов». Самой востребованным видом техники в сегменте «для дома» остаются стиральные машины. С января по октябрь их продажи увеличились на 12% в количественном выражен

Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения я», — отметил он. Самый большой спрос на «стиралки» и холодильники Самым большим спросом пользуются стиральные машины. Их продажи увеличились на 20% в деньгах, до 65,3 млрд руб., отметили в «М.

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM Как выбрать хорошую стиральную машину с сушкой Для этого надо учесть четыре важных параметра. Первый – это тип су

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM агают стирать только при полной загрузке барабана. Возможно, такой подход бережет природу, а заодно стиральный порошок и электроэнергию, но точно не машину. Загляните в инструкцию — в ней произ

Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы льной машиной, и это при загрузке 10 кг! Плюс ее можно устанавливать «в колонну», то есть сверху на стиральную машину с помощью специального стыковочного комплекта. Гибрид или отдельная сушильн

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку История гейзерной кофеварки или спасибо стиральной машине Это удивительно, но появлением гейзерной кофеварки мир обязан стиральной

Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM на и невысокую скорость отжима. Для использования на даче можно найти полуавтоматическую переносную стиральную машинку, вмещающую до 3-3,5 кг сухого белья. Вес сухого белья Следующая важная при

Как стиральная машина может превратиться в биологическую угрозу дании Applied and Environmental Microbiology опубликовано первое исследование, посвященное изучению стиральной машины как среды для резистентных патогенов. Исследование носило прикладной характ

Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут понадобится объединить аккаунт SmartThings с приложением Яндекса. После этого вы сможете запускать стиральную машину удаленно на любых устройствах с Алисой – как текстовыми, так и голосовыми к

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели белья. Специальный генератор EcoBubble, который компания использует в своих устройствах, превращает стиральный порошок в пену и помогает отстирать даже самые серьезные загрязнения. Функция Bubb

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей еста хватает только для одного - и логично, что всегда выигрывает стиралка. Практичнее всего купить стиральную машину с сушкой, которая быстро высушит несколько килограмм белья, не создавая неу

Россия - новая родина "умных" стиральных машин ройства и сливает воду из бака. Благодаря технологии StayCleanDrawer контейнер для моющих средств в стиральной машине всегда остается чистым. Особый алгоритм подачи воды полностью вымывает весь

Самые бесшумные стиральные машины ющее устройство. Сушкой она не оборудована, но у нее есть другие плюсы. Технология Ecobubble делает стирку эффективной даже в холодной воде, быстро вспенивая порошок и облегчая его проникновени

Полезные функции современных стиральных машин м одежда просто освежается, удаляется неприятный запах. Есть возможность использовать и совмещенную стирку с водой и паром — так удаляются аллергены, остатки порошка. Аналогично происходит у Mi

Бытовая техника на IFA 2018 для приготовления тех или иных блюд, причем и блюда духовка распознает самостоятельно. Флагманскую стиральную машину W1 Passion в Miele усовершенствовали — она стала более экономично стирать б

Самые компактные стиральные машины техники в небольшом пространстве кухни или ванной знакома многим. Но если раньше можно было купить стиральную машину-автомат с загрузкой до 4-5 кг белья, то сейчас крупные производители смогли

Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM оцесс. Однако даже при таком активном воздействии на белье не стоит переживать за его сохранность — стирка остается такой же деликатной, как и была ранее. Samsung WW6850N — малогабаритная модел

Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM оэтому мы по умолчанию говорим именно о такой конструкции. Особенности конструкции Подходя к выбору стиральной машины, в первую очередь стоит определиться с местом ее размещения — отсутствие св

Candy облегчает стирку Новые встраиваемые стиральные машины Candy получили важное обновление дизайна и новые программы стирки. Представ

10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 ройство предлагает для неё оптимальную программу стирки. Подтверждаете выбор и отправляете данные в стиральную машину – она уже ждёт вас и готова стирать с использованием именно этой программы.

Стиральные машины Hoover берут габаритами и беспроводной синхронизацией Новые стиральные машины Hoover сочетают минимальные габариты с максимальной массой загрузки и умеют

Candy "подружила" стиральные машины с NFC альные машины марки Candy осваивают прогрессивную технологию синхронизации NFC. Обмен данными между стиральными машинами и смартфонами освоила новая линейка моделей Candy Smart Touch. Поддержка

Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung xton), 32 года, жительница Далласа, штат Джорджия, утверждает, что некоторое время после покупки ее стиральная машина работала безупречно. Однако 8 апреля 2016 г. устройство внезапно взорвалось

В этот раз - ультра-премиальный класс з ухудшения качества стирки. А благодаря приложению SmartThinQ с управлением через Wi-Fi, владельцы стирально-сушильной машины LG SIGNATURE могут получать уведомления о завершении или статусе ц

Большая летняя стирка Сразу на 11 моделей стиральных машин LG расширился в июле выбор для отечественного покупателя. Новинки LG относятся к линейке высокотехнологичных решений, в которую вошли модели FH0H4ND0, FH0H3LD1, FH0G6SD2, FH0H3

Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM экспертов вряд ли стоит воспринимать буквально – то есть, считать названную ими марку и конкретную стиральную машину единственно верным вариантом. Однако выбранная ими Bosch WLG 24160 действит

Успехи локализации на калужском заводе Samsung техники. В ассортимент выпускаемой продукции входят плазменные и LED-телевизоры, мониторы, а также стиральные машины, причем на сегодняшний день, на заводе производится 100% всех продаваемых в

Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM ье, да и программ там почти нет. И они своих денег не стоят, честно.Параметры выбора Автоматическую стиральную машину обычно подбирают под конкретное помещение (за исключение случаев перевозки