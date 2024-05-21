БТиЭ Стиральная машина Washer автоматическая прачка стиралка
|21.05.2024
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Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты
необходимых проверок на стороне сервера позволяют удаленно идентифицировать и контролировать любую стиральную машину, входящую в сеть вендора. Возможность использования устройства без внесения
|10.01.2024
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Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика
звучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина. Вторая по популярности догадка – что машина стала ча
|25.10.2023
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Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»
щей для утилизации опубликован на странице сервиса. «Активнее всего жители Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной утилизации этих предметов всегда были самыми востребованными среди пользователей сервиса. Также жители заказывают вывоз посудомо
|16.01.2023
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«М.видео-Эльдорадо» передала на переработку свыше 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров
купок – с помощью запущенного сервиса экотакси. Самыми сдаваемыми устройствами в прошлом году стали стиральные машины, холодильники и смартфоны. Несмотря на вызовы 2022 г., группа сохранила объ
|03.06.2022
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Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска
ся более чем в семь раз. В востребованных категориях, таких как холодильники, встраиваемая техника, стиральные машины, мелкая бытовая техника – доля брендов Hi и Novex, которые выпускает «М.Вид
|21.04.2022
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Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин
Микросхемами надо делиться Стиральные машины стали использоваться в качестве доноров различного рода микросхем, которые
|25.11.2021
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Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж
угой стороны, они значительно экономят место при установке, и незаменимы в ситуациях, когда большую стиральную машину просто негде разместить. В том, что касается надежности и функций, узкие ус
|21.10.2021
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?
-сушильная машина может заменить два устройства Отдельная сушильная машина, без сомнений, дополнит стиральную и повысит удобство и эффективность сушки. Однако она пригодится далеко не всем. Та
|22.07.2021
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Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой
ике просохнуть внутри естественным путем за счет циркуляции воздуха. Это необходимо, чтобы защитить стиральную и посудомоечную машину от образования внутри плесени, которая хорошо растет во вла
|15.05.2021
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Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
очистить, запустив специальную программу.Bosch Serie 6 WDU 28590 Помимо большой загрузки (10 кг на стирку, 6 кг на сушку), эта машина порадует интересными инженерными решениями. Например, во в
|11.05.2021
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года
оне ослабления курса рубля. Самыми востребованным у россиян по количеству проданных единиц остаются стиральные машины (в I квартале 2021 г. купили 900 тыс. штук), которые заняли 27% от совокупн
|14.12.2020
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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет
видеоконсультации из магазинов». Самой востребованным видом техники в сегменте «для дома» остаются стиральные машины. С января по октябрь их продажи увеличились на 12% в количественном выражен
|14.12.2020
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Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения
я», — отметил он. Самый большой спрос на «стиралки» и холодильники Самым большим спросом пользуются стиральные машины. Их продажи увеличились на 20% в деньгах, до 65,3 млрд руб., отметили в «М.
|27.08.2020
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Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
Как выбрать хорошую стиральную машину с сушкой Для этого надо учесть четыре важных параметра. Первый – это тип су
|26.06.2020
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Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM
агают стирать только при полной загрузке барабана. Возможно, такой подход бережет природу, а заодно стиральный порошок и электроэнергию, но точно не машину. Загляните в инструкцию — в ней произ
|05.05.2020
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Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы
льной машиной, и это при загрузке 10 кг! Плюс ее можно устанавливать «в колонну», то есть сверху на стиральную машину с помощью специального стыковочного комплекта. Гибрид или отдельная сушильн
|01.04.2020
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Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку
История гейзерной кофеварки или спасибо стиральной машине Это удивительно, но появлением гейзерной кофеварки мир обязан стиральной
|14.10.2019
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Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM
на и невысокую скорость отжима. Для использования на даче можно найти полуавтоматическую переносную стиральную машинку, вмещающую до 3-3,5 кг сухого белья. Вес сухого белья Следующая важная при
|01.10.2019
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Как стиральная машина может превратиться в биологическую угрозу
дании Applied and Environmental Microbiology опубликовано первое исследование, посвященное изучению стиральной машины как среды для резистентных патогенов. Исследование носило прикладной характ
|04.09.2019
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Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут
понадобится объединить аккаунт SmartThings с приложением Яндекса. После этого вы сможете запускать стиральную машину удаленно на любых устройствах с Алисой – как текстовыми, так и голосовыми к
|23.08.2019
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Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели
белья. Специальный генератор EcoBubble, который компания использует в своих устройствах, превращает стиральный порошок в пену и помогает отстирать даже самые серьезные загрязнения. Функция Bubb
|05.08.2019
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Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
еста хватает только для одного - и логично, что всегда выигрывает стиралка. Практичнее всего купить стиральную машину с сушкой, которая быстро высушит несколько килограмм белья, не создавая неу
|12.06.2019
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Россия - новая родина "умных" стиральных машин
ройства и сливает воду из бака. Благодаря технологии StayCleanDrawer контейнер для моющих средств в стиральной машине всегда остается чистым. Особый алгоритм подачи воды полностью вымывает весь
|28.02.2019
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Самые бесшумные стиральные машины
ющее устройство. Сушкой она не оборудована, но у нее есть другие плюсы. Технология Ecobubble делает стирку эффективной даже в холодной воде, быстро вспенивая порошок и облегчая его проникновени
|16.01.2019
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Полезные функции современных стиральных машин
м одежда просто освежается, удаляется неприятный запах. Есть возможность использовать и совмещенную стирку с водой и паром — так удаляются аллергены, остатки порошка. Аналогично происходит у Mi
|12.09.2018
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Бытовая техника на IFA 2018
для приготовления тех или иных блюд, причем и блюда духовка распознает самостоятельно. Флагманскую стиральную машину W1 Passion в Miele усовершенствовали — она стала более экономично стирать б
|07.08.2018
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Самые компактные стиральные машины
техники в небольшом пространстве кухни или ванной знакома многим. Но если раньше можно было купить стиральную машину-автомат с загрузкой до 4-5 кг белья, то сейчас крупные производители смогли
|28.03.2018
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Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM
оцесс. Однако даже при таком активном воздействии на белье не стоит переживать за его сохранность — стирка остается такой же деликатной, как и была ранее. Samsung WW6850N — малогабаритная модел
|20.12.2017
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Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM
оэтому мы по умолчанию говорим именно о такой конструкции. Особенности конструкции Подходя к выбору стиральной машины, в первую очередь стоит определиться с местом ее размещения — отсутствие св
|08.12.2017
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Candy облегчает стирку
Новые встраиваемые стиральные машины Candy получили важное обновление дизайна и новые программы стирки. Представ
|14.09.2017
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10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017
ройство предлагает для неё оптимальную программу стирки. Подтверждаете выбор и отправляете данные в стиральную машину – она уже ждёт вас и готова стирать с использованием именно этой программы.
|06.03.2017
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Стиральные машины Hoover берут габаритами и беспроводной синхронизацией
Новые стиральные машины Hoover сочетают минимальные габариты с максимальной массой загрузки и умеют
|07.10.2016
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Candy "подружила" стиральные машины с NFC
альные машины марки Candy осваивают прогрессивную технологию синхронизации NFC. Обмен данными между стиральными машинами и смартфонами освоила новая линейка моделей Candy Smart Touch. Поддержка
|29.09.2016
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Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung
xton), 32 года, жительница Далласа, штат Джорджия, утверждает, что некоторое время после покупки ее стиральная машина работала безупречно. Однако 8 апреля 2016 г. устройство внезапно взорвалось
|02.09.2016
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В этот раз - ультра-премиальный класс
з ухудшения качества стирки. А благодаря приложению SmartThinQ с управлением через Wi-Fi, владельцы стирально-сушильной машины LG SIGNATURE могут получать уведомления о завершении или статусе ц
|05.08.2016
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Большая летняя стирка
Сразу на 11 моделей стиральных машин LG расширился в июле выбор для отечественного покупателя. Новинки LG относятся к линейке высокотехнологичных решений, в которую вошли модели FH0H4ND0, FH0H3LD1, FH0G6SD2, FH0H3
|13.05.2016
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Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
экспертов вряд ли стоит воспринимать буквально – то есть, считать названную ими марку и конкретную стиральную машину единственно верным вариантом. Однако выбранная ими Bosch WLG 24160 действит
|14.01.2016
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Успехи локализации на калужском заводе Samsung
техники. В ассортимент выпускаемой продукции входят плазменные и LED-телевизоры, мониторы, а также стиральные машины, причем на сегодняшний день, на заводе производится 100% всех продаваемых в
|13.08.2015
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Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM
ье, да и программ там почти нет. И они своих денег не стоят, честно.Параметры выбора Автоматическую стиральную машину обычно подбирают под конкретное помещение (за исключение случаев перевозки
|02.04.2015
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LG укрепляет положение лидера, представив новую бытовую технику
В Москве прошла презентация LG в форме круглого стола, на которой были представлены холодильники, стиральные машины и посудомоечные аппараты, приходящие в этом году на российский рынок. LG El
БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Муравьев Олег 28 12
|Головин Даниил 34 10
|Платонова Оксана 14 9
|Фролов Борис 29 7
|Гуцериев Михаил 111 7
|Бондарев Владислав 6 6
|Толстобров Михаил 10 6
|Путин Владимир 3111 6
|Кульченко Роман 14 5
|Гуськов Антон 38 5
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|Ли Сергей 16 5
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|Гуров Александр 7 4
|Моржова Наталья 6 3
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|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 5 3
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|Русаченко Александра 8 3
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
|Погудалов Алексей 11 3
|Михина Наталья 7 3
|Мишин Глеб 70 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 311 2
|Носов Константин 20 2
|Ерёмин Вадим 8 2
|Гуляева Татьяна 39 2
|Долгов Владимир 59 2
|Щептев Олег 3 2
|Галустян Михаил 3 2
|Осипов Леонид 5 2
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