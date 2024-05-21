Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 160902
ИКТ 12571
Организации 9966
Ведомства 1438
Ассоциации 945
Технологии 3345
Системы 24347
Персоны 67593
География 2645
Статьи 1499
Пресса 1155
ИАА 676
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2517
Мероприятия 842

БТиЭ Стиральная машина Washer автоматическая прачка стиралка

БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка

 

 

 

 

 

Реклама стиральных машин в 1970-1980 годы Реклама стиральных машин в 1970-1980 годы
— Надоело старухе ремонтировать стиральную машину, хочет она старое корыто! 1978 г. худ. И. Сычев — Надоело старухе ремонтировать стиральную машину, хочет она старое корыто! 1978 г. худ. И. Сычев
Реклама стиральных машин в 1970-1980 годы


21.05.2024 Миллионы «умных» стиральных машин можно легко взломать из-за безумной уязвимости. Производителю все равно, он не принимает багрепорты

необходимых проверок на стороне сервера позволяют удаленно идентифицировать и контролировать любую стиральную машину, входящую в сеть вендора. Возможность использования устройства без внесения
10.01.2024 Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

звучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина. Вторая по популярности догадка – что машина стала ча
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

щей для утилизации опубликован на странице сервиса. «Активнее всего жители Москвы пользуются сервисом для вывоза крупногабаритной техники: за два года утилизировано 15,1 тыс. холодильников, 14,9 тыс. стиральных машин и 10,7 тыс. кухонных плит. Услуги по бесплатной утилизации этих предметов всегда были самыми востребованными среди пользователей сервиса. Также жители заказывают вывоз посудомо
16.01.2023 «М.видео-Эльдорадо» передала на переработку свыше 8 тыс. тонн старой техники, батареек и упаковки от товаров

купок – с помощью запущенного сервиса экотакси. Самыми сдаваемыми устройствами в прошлом году стали стиральные машины, холодильники и смартфоны. Несмотря на вызовы 2022 г., группа сохранила объ
03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска

ся более чем в семь раз. В востребованных категориях, таких как холодильники, встраиваемая техника, стиральные машины, мелкая бытовая техника – доля брендов Hi и Novex, которые выпускает «М.Вид
21.04.2022 Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин

Микросхемами надо делиться Стиральные машины стали использоваться в качестве доноров различного рода микросхем, которые

25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж

угой стороны, они значительно экономят место при установке, и незаменимы в ситуациях, когда большую стиральную машину просто негде разместить. В том, что касается надежности и функций, узкие ус
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

-сушильная машина может заменить два устройства Отдельная сушильная машина, без сомнений,  дополнит стиральную и повысит удобство и эффективность сушки. Однако она пригодится далеко не всем. Та
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой

ике просохнуть внутри естественным путем за счет циркуляции воздуха. Это необходимо, чтобы защитить стиральную и посудомоечную машину от образования внутри плесени, которая хорошо растет во вла
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

очистить, запустив специальную программу.Bosch Serie 6 WDU 28590  Помимо большой загрузки (10 кг на стирку, 6 кг на сушку), эта машина порадует интересными инженерными решениями. Например, во в
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года

оне ослабления курса рубля. Самыми востребованным у россиян по количеству проданных единиц остаются стиральные машины (в I квартале 2021 г. купили 900 тыс. штук), которые заняли 27% от совокупн
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет

видеоконсультации из магазинов». Самой востребованным видом техники в сегменте «для дома» остаются стиральные машины. С января по октябрь их продажи увеличились на 12% в количественном выражен
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения

я», — отметил он. Самый большой спрос на «стиралки» и холодильники Самым большим спросом пользуются стиральные машины. Их продажи увеличились на 20% в деньгах, до 65,3 млрд руб., отметили в «М.
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую стиральную машину с сушкой Для этого надо учесть четыре важных параметра. Первый – это тип су
26.06.2020 Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

агают стирать только при полной загрузке барабана. Возможно, такой подход бережет природу, а заодно стиральный порошок и электроэнергию, но точно не машину. Загляните в инструкцию — в ней произ
05.05.2020 Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы

льной машиной, и это при загрузке 10 кг! Плюс ее можно устанавливать «в колонну», то есть сверху на стиральную машину с помощью специального стыковочного комплекта. Гибрид или отдельная сушильн
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

История гейзерной кофеварки или спасибо стиральной машине Это удивительно, но появлением гейзерной кофеварки мир обязан стиральной
14.10.2019 Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM

на и невысокую скорость отжима. Для использования на даче можно найти полуавтоматическую переносную стиральную машинку, вмещающую до 3-3,5 кг сухого белья. Вес сухого белья Следующая важная при
01.10.2019 Как стиральная машина может превратиться в биологическую угрозу

дании Applied and Environmental Microbiology опубликовано первое исследование, посвященное изучению стиральной машины как среды для резистентных патогенов. Исследование носило прикладной характ
04.09.2019 Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут

понадобится объединить аккаунт SmartThings с приложением Яндекса. После этого вы сможете запускать стиральную машину удаленно на любых устройствах с Алисой – как текстовыми, так и голосовыми к
23.08.2019 Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели

белья. Специальный генератор EcoBubble, который компания использует в своих устройствах, превращает стиральный порошок в пену и помогает отстирать даже самые серьезные загрязнения. Функция Bubb
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

еста хватает только для одного - и логично, что всегда выигрывает стиралка. Практичнее всего купить стиральную машину с сушкой, которая быстро высушит несколько килограмм белья, не создавая неу
12.06.2019 Россия - новая родина "умных" стиральных машин

ройства и сливает воду из бака. Благодаря технологии StayCleanDrawer контейнер для моющих средств в стиральной машине всегда остается чистым. Особый алгоритм подачи воды полностью вымывает весь
28.02.2019 Самые бесшумные стиральные машины

ющее устройство. Сушкой она не оборудована, но у нее есть другие плюсы. Технология Ecobubble делает стирку эффективной даже в холодной воде, быстро вспенивая порошок и облегчая его проникновени
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин

м одежда просто освежается, удаляется неприятный запах. Есть возможность использовать и совмещенную стирку с водой и паром — так удаляются аллергены, остатки порошка. Аналогично происходит у Mi
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018

для приготовления тех или иных блюд, причем и блюда духовка распознает самостоятельно. Флагманскую стиральную машину W1 Passion в Miele усовершенствовали — она стала более экономично стирать б
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины

техники в небольшом пространстве кухни или ванной знакома многим. Но если раньше можно было купить стиральную машину-автомат с загрузкой до 4-5 кг белья, то сейчас крупные производители смогли
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM

оцесс. Однако даже при таком активном воздействии на белье не стоит переживать за его сохранность — стирка остается такой же деликатной, как и была ранее. Samsung WW6850N — малогабаритная модел
20.12.2017 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM

оэтому мы по умолчанию говорим именно о такой конструкции. Особенности конструкции Подходя к выбору стиральной машины, в первую очередь стоит определиться с местом ее размещения — отсутствие св
08.12.2017 Candy облегчает стирку

Новые встраиваемые стиральные машины Candy получили важное обновление дизайна и новые программы стирки. Представ
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017

ройство предлагает для неё оптимальную программу стирки. Подтверждаете выбор и отправляете данные в стиральную машину – она уже ждёт вас и готова стирать с использованием именно этой программы.
06.03.2017 Стиральные машины Hoover берут габаритами и беспроводной синхронизацией

Новые стиральные машины Hoover сочетают минимальные габариты с максимальной массой загрузки и умеют
07.10.2016 Candy "подружила" стиральные машины с NFC

альные машины марки Candy осваивают прогрессивную технологию синхронизации NFC. Обмен данными между стиральными машинами и смартфонами освоила новая линейка моделей Candy Smart Touch. Поддержка
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung

xton), 32 года, жительница Далласа, штат Джорджия, утверждает, что некоторое время после покупки ее стиральная машина работала безупречно. Однако 8 апреля 2016 г. устройство внезапно взорвалось
02.09.2016 В этот раз - ультра-премиальный класс

з ухудшения качества стирки. А благодаря приложению SmartThinQ с управлением через Wi-Fi, владельцы стирально-сушильной машины LG SIGNATURE могут получать уведомления о завершении или статусе ц
05.08.2016 Большая летняя стирка

Сразу на 11 моделей стиральных машин LG расширился в июле выбор для отечественного покупателя. Новинки LG относятся к линейке высокотехнологичных решений, в которую вошли модели FH0H4ND0, FH0H3LD1, FH0G6SD2, FH0H3
13.05.2016 Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM

экспертов вряд ли стоит воспринимать буквально – то есть, считать названную ими марку и конкретную стиральную машину единственно верным вариантом. Однако выбранная ими Bosch WLG 24160 действит
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung

техники. В ассортимент выпускаемой продукции входят плазменные и LED-телевизоры, мониторы, а также стиральные машины, причем на сегодняшний день, на заводе производится 100% всех продаваемых в
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM

ье, да и программ там почти нет. И они своих денег не стоят, честно.Параметры выбора Автоматическую стиральную машину обычно подбирают под конкретное помещение (за исключение случаев перевозки

02.04.2015 LG укрепляет положение лидера, представив новую бытовую технику

В Москве прошла презентация LG в форме круглого стола, на которой были представлены холодильники, стиральные машины и посудомоечные аппараты, приходящие в этом году на российский рынок. LG El

Публикаций - 695, упоминаний - 1803

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10185 165
LG Electronics 3606 138
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 467 96
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 71
Siemens AG - Siemens Group 2581 58
Apple Inc 11952 48
Yandex - Яндекс 7100 37
Philips 2046 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 31
Haier Group 160 29
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 141 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 563 21
Toshiba Corporation 2924 21
ASKO 34 20
Google LLC 11672 19
Electrolux AB - Zanussi 42 18
Daewoo Electronics 43 18
Xiaomi 1662 18
Sony 6528 17
Ростех - Автоматика Концерн 1619 16
Intel Corporation 12106 15
Huawei 3861 14
Microsoft Corporation 24483 13
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 114 13
Sharp Corporation 1039 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 12
Vestel 37 12
Hitachi - Хитачи 1462 11
Цифра ГК 2383 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12127 11
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 106 11
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 33 9
МегаФон 8534 9
Meta Platforms - Facebook 4425 9
IBM - International Business Machines Corp 9413 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3723 8
Amazon Inc - Amazon.com 2967 8
Lenovo Motorola 3499 8
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 7
X Corp - Twitter 2840 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2252 82
Miele - Миле 134 67
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 57
Haier - Candy Group - Канди 96 54
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 35
Hansa - Ханса 109 32
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 31
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 654 28
Beko 68 25
Dyson 121 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1269 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 19
Ardo - Ардо 32 15
Daewoo 102 15
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 15
Gaggenau 34 13
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 598 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7093 11
Groupe SEB - Tefal 89 10
Kärcher - Karcher - Керхер 72 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 699 9
Россети Ленэнерго 1700 9
СКО Электроника-утилизация 17 9
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 72 8
Евросеть 1404 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 439 7
Groupe SEB - Rowenta 43 7
Swarovski AG 73 7
Связной ГК 1366 7
Walmart - Wal-Mart Stores 376 6
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 11 6
Лента - Сеть розничной торговли 2035 6
Whirlpool KitchenAid 22 5
Smeg 18 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 196 5
Bugatti 17 5
Hyundai Motor Company 377 4
Unilever - Юнилевер Русь 150 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 829 4
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1850 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5791 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2637 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5368 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4892 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2164 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4414 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1764 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 370 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11310 5
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2680 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2996 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3280 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2829 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4608 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1151 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2443 3
Судебная власть - Judicial power 2290 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1190 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 401 2
Федеральное казначейство России 1749 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1065 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 497 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1914 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 436 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1653 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 972 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 206 2
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 809 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 6
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 300 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Электрокабель 10 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 37 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 245 1
Единая Россия - Политическая партия 290 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1028 314
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7025 217
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23722 184
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12379 154
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 610 152
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48847 149
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 340 143
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11687 113
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2937 107
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 315 106
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13607 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14215 100
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 536 97
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7404 96
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12060 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27595 90
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5984 85
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2501 84
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 207 76
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 134 76
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16005 74
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 176 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24150 64
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 64
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29933 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12383 63
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16882 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12684 62
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6333 61
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2119 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63915 60
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1683 58
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 335 58
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 200 56
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8420 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18245 55
Аксессуары 3831 50
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20539 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23718 48
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 303 48
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 404 40
Google Android 13847 36
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 25
Microsoft Windows 2000 8660 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7027 22
Apple iOS 7633 22
Apple iPhone 6 4861 21
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 580 21
Яндекс.Маркет 898 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4932 16
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1039 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 189 13
Samsung SmartThings 42 12
LG Kompressor Follow Me 20 12
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 12
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 12
LG Smart Diagnosis 14 11
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 23 11
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 11
М.Видео-Эльдорадо - Novex 27 10
LG HOM-BOT SQUARE 15 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 753 10
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 156 10
Google Play - Google Store - Android Market 3253 10
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 9
Samsung Galaxy Note 694 9
Bosch - VarioSpeed 15 9
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 206 8
Microsoft Windows 15489 8
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 8
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 7
Electrolux ComfortLift - Electrolux ESF - посудомоечные машины 15 7
Bosch - VarioSoft 7 7
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 275 7
Groupe SEB - Moulinex ME 53 7
Oracle Java - язык программирования 3003 7
Xiaomi Mi Home 70 7
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 6
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 6
Муравьев Олег 28 12
Головин Даниил 34 10
Платонова Оксана 14 9
Фролов Борис 29 7
Гуцериев Михаил 111 7
Бондарев Владислав 6 6
Толстобров Михаил 10 6
Путин Владимир 3111 6
Кульченко Роман 14 5
Гуськов Антон 38 5
Шашкин Дмитрий 8 5
Ли Сергей 16 5
Рашид Карим 7 5
Пищелко Александр 12 4
Старикова Евгения 11 4
Измайлов Максим 8 4
Агуреева Ольга 9 4
Захаров Максим 12 4
Гуров Александр 7 4
Моржова Наталья 6 3
Плетнев Александр 6 3
Иманов Гусейн 4 3
Уколов Михаил 13 3
Беляков Алексей 26 3
Архипова Светлана 3 3
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 5 3
Иванова Дагмара 29 3
Русаченко Александра 8 3
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
Погудалов Алексей 11 3
Михина Наталья 7 3
Мишин Глеб 70 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 311 2
Носов Константин 20 2
Ерёмин Вадим 8 2
Гуляева Татьяна 39 2
Долгов Владимир 59 2
Щептев Олег 3 2
Галустян Михаил 3 2
Осипов Леонид 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 141186 417
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42571 145
Европа 21659 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51777 123
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16755 120
Южная Корея - Республика 6599 110
Германия - Федеративная Республика 12619 106
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14115 92
Италия - Итальянская Республика 4334 57
Япония 13235 57
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17109 56
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7281 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 33
Франция - Французская Республика 7798 33
Турция - Турецкая республика 2321 32
Швеция - Королевство 3609 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14030 31
Земля - планета Солнечной системы 10317 30
Азия - Азиатский регион 5444 29
Беларусь - Белоруссия 5556 26
Германия - Берлин 710 24
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2849 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5126 23
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 352 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3317 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2476 18
Америка - Американский регион 2126 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3875 17
Россия - СФО - Новосибирск 4222 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2215 16
Польша - Республика 1950 16
Нидерланды 3488 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 1253 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2874 15
Россия - ЦФО - Калужская область 960 14
Казахстан - Республика 5471 14
Украина 7561 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2679 14
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 525 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3032 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5400 434
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23574 193
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1234 114
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3893 105
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1542 91
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4858 81
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5635 62
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4775 58
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4677 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47208 54
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10829 50
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1384 50
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3932 49
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6750 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13786 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18018 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6799 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49999 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8419 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28368 38
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 880 37
Зоология - наука о животных 2570 34
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1860 32
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 510 31
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 577 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9785 30
Английский язык 6521 28
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3636 27
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 407 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16048 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4959 24
Металлы - Серебро - Silver 749 23
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2106 22
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 394 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3518 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9565 22
Кредитование - Сrediting - Заём 6598 21
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 197 21
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 500 20
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1353 20
CNews - ZOOM.CNews 1845 90
Коммерсантъ - Издательский дом 1767 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11195 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5889 7
New Scientist 1448 6
Ведомости 937 5
Silicon.com 364 4
Известия ИД 609 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 979 3
Phys.org 972 3
РБК Daily 91 3
Computer.Tradeshow.Ru 59 3
San Francisco Chronicle 29 2
Чудо техники 60 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
Газпром ГПМ - Пятница! - телеканал 114 2
Из рук в руки - irr.ru 65 2
Cosmopolitan 25 2
Yonhap News Agency 37 2
FT - Financial Times 1208 2
The Register - The Register Hardware 1516 2
Bloomberg 1247 2
РИА Новости 898 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 237 1
The Verge - Издание 544 1
Forbes - Форбс 794 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 914 1
Yahoo! Finance 120 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1207 1
Times 616 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 45 1
SlashLeaks 10 1
Inquirer 463 1
IDG - International Data Group 114 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7970 23
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 14
Gartner - Гартнер 3541 5
IDC - International Data Corporation 4900 5
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3125 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Discovery Research Group 22 2
TIBURON Research - Тибурон 5 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 1
Эксперт Маркетинговое агентство 1 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
Bear Stearns 79 1
Gartner - Dataquest 347 1
IHS iSuppli 397 1
comScore 379 1
Sirena - Сирена 3 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IC Insights 24 1
Mercury Research 66 1
Counterpoint Research 85 1
Samsung Research 18 1
IHS Markit 22 1
TrendForce 109 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 16
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 269 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
Samsung IT Школа 11 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 2
NRAO - National Radio Astronomy Observatory - Национальная радиоастрономическая обсерватория (США) - Green Bank Telescope - Радиотелескоп Грин-Бэнк 16 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 879 2
University of Dayton - Дейтонский университет 1 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
Bauhaus - Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung - Баухаус - Государственная высшая школа строительства и формообразования 3 1
Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского 1 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 37 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 48 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 289 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 1
РАН - Российская академия наук 1839 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 522 1
TED Talks 35 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 576 1
University of Oxford - Оксфордский университет 201 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 31
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 17
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 8
CeBIT 611 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1203 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 7
Samsung Forum 14 6
Red Dot Design Award 55 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 4
Международный женский день - 8 марта 323 3
Webby Awards - Премия Вебби 16 2
День молодёжи - 27 июня 862 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2376 2
Обнинский атомный марафон 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
MacWorld Expo 35 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
LG Кулинарная академия 2 1
Electrolux Design Lab 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
iF Design Awards 25 1
Samsung Unpacked 32 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1051 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1318919, в очереди разбора - 778111.
Создано именных указателей - 160902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: