Новая стиральная машина Hisense WF5I8043BWF доступна российским потребителям

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет новую стиральную машину из серии Infinite Series 5I. Модель Hisense WF5I8043BWF можно приобрести в магазинах компании «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Новая серия стиральных машин Hisense 5I меняет алгоритм ухода за одеждой, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Hisense WF5I8043BWF – блестящий представитель линейки, призванный делать стирку удобнее и результативнее. «Умные» опции, отсутствие проблем с установкой, отражение в функционале многообразия жизненных ситуаций делают устройство помощником в быту, органичным пространству».

Новая модель разработана с учетом необходимости комфортно размещать прибор дома. С одной стороны, она компактная – глубина составляет всего 47 см, с другой, вместительная – рассчитана на загрузку до восьми кг белья. Плоская панель управления из гальванизированного стекла и элегантная стеклянная дверца в сочетании с подсветкой барабана позволяют легко интегрировать модель в любое помещение. Диаметр люка и загрузочного окна увеличен. При производстве люка использовано закаленное стекло, в том числе для внешней декоративной облицовки. Hisense WF5I8043BWF имеет «умный» дисплей iPlay™. Яркий и четкий 3,55-дюймовый TFT-дисплей отображает информацию о программах и функциях, настройки можно выбирать с помощью поворотного регулятора или сенсорных кнопок. Отжим – до 1,4 тыс. оборотов в минуту.

Новая стиральная машина Hisense WF5I8043BWF доступна российским потребителям

Управление по Wi-Fi осуществляется благодаря функции Smart Assist и приложению ConnectLife. Достаточно выбрать тип ткани, цвет, степень загрязнения и один из девяти видов пятен, и стиральная машина точно выполнит поставленную задачу. Чтобы удалять пятна, Hisense WF5I8043BWF автоматически подбирает температуру, скорость вращения барабана и продолжительность цикла. Дополнительный бонус – при использовании приложения ConnectLife можно осуществлять мониторинг расходов (воды, электроэнергии). В рамках программы «Освежение» горячий пар глубоко проникает в волокна сухого белья, чтобы освежить и разгладить ткань без стирки. Также появление складок предотвращает функция «Антисминание» за счет применения пара и особого вращения барабана.

Для увеличения эффективности стирки предусмотрена технология iJet™. Благодаря усовершенствованным гибридным форсункам мощные струи воды достигают оптимального результата, не повреждая одежду. Еще одно преимущество Hisense WF5I8043BWF – обработка горячим паром. Пар удаляет большинство бактерий, а в сочетании с антибактериальной резиновой манжетой дверцы гарантирует чистоту. В свою очередь, стирка в холодной воде позволяет экономить электроэнергию без ущерба качеству и заботиться о тканях, склонных к усадке или линьке.

Если время ограничено, можно воспользоваться функцией, которая значительно сокращает длительность программы. Кроме того, в стиральной машине есть опция «Быстрая стирка». При половинной загрузке (четыре кг) стирка займет 39 мин, при полной (8 кг) – 59 мин. Для владельцев домашних животных разработана программа «Домашние питомцы», предназначенная для удаления шерсти с одежды. Пар используется для дезинфекции и уничтожения пылевых клещей.

Стиральная машина Hisense WF5I8043BWF может синхронизироваться с сушильной машиной Hisense. Функция Smart Link сообщает о программе стирки сушильной машине, которая автоматически подбирает программу сушки.