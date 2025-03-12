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Hongwei Wang Хунвэй Ван
Hongwei Wang и организации, системы, технологии, персоны:
|Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 154 6
|Hisense Visual Technology 12 3
|Hitachi - Хитачи 1466 2
|ASKO 35 2
|Hisense Home Appliances 11 2
|York VRF - York Industrial VRF 5 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 1
|Merlion - Мерлион 817 1
|Adobe Systems 1557 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
|Samsung - Harman - JBL 221 1
|TÜV 58 1
|Microsoft Corporation 24706 1
|Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 5
|Резонанс НПП 372 1
|Ежов Фёдор 13 1
|Дибров Дмитрий 5 1
|Пушной Александр 8 1
|Пулич Николай 11 1
|Мусагалиев Азамат 5 1
|Харламов Игорь - Харламов Гарик 3 1
|Старый Андрей 2 1
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