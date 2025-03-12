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Hongwei Wang Хунвэй Ван


12.03.2025 ОС VIDAA от Hisense устанавливает новый стандарт долгосрочной поддержки 1
31.07.2024 Hisense представляет новую серию умной бытовой техники 1
24.05.2024 Hisense и Merlion объявили о доступности новых моделей коммерческих дисплеев в России 1
14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
21.11.2022 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Hongwei Wang и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 154 6
Hisense Visual Technology 12 3
Hitachi - Хитачи 1466 2
ASKO 35 2
Hisense Home Appliances 11 2
York VRF - York Industrial VRF 5 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 1
Merlion - Мерлион 817 1
Adobe Systems 1557 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
Samsung - Harman - JBL 221 1
TÜV 58 1
Microsoft Corporation 24706 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 5
Резонанс НПП 372 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 286 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25608 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7124 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1626 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12550 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3506 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1052 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 2
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 639 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 318 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5392 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 978 2
Контрастность 2846 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 1
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 320 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2258 1
ToF camera - Time-of-flight камера 67 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3896 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3852 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1054 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1150 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3129 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1833 1
Dolby Vision 190 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13989 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12274 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 66 1
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 247 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 43 5
VK Видео - Mail.Ru Видео 169 2
Hisense - Toshiba TV 19 2
Google Android 14104 1
AMD Radeon FreeSync 196 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 137 1
Huawei DC Dimming 25 1
AMD Freesync Premium Pro 54 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 291 1
Hisense DM Series - серия дисплеев 2 1
Apple - App Store 2908 1
Google Play - Google Store - Android Market 3315 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 1
Ежов Фёдор 13 1
Дибров Дмитрий 5 1
Пушной Александр 8 1
Пулич Николай 11 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 3 1
Старый Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 3
Япония - Токио 995 2
Китай - Шанхай 787 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 2
Китай - Шаньдун - Циндао 23 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Таджикистан - Республика 871 1
Европа 21832 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Беларусь - Белоруссия 5738 1
Казахстан - Республика 5581 1
Армения - Республика 2300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5845 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4034 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6347 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2971 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 154 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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