ОС VIDAA от Hisense устанавливает новый стандарт долгосрочной поддержки

ОС VIDAA, платформа для Smart TV, используемая Hisense, Toshiba TV и более чем 400 брендами по всему миру, устанавливает новый отраслевой стандарт с обновлениями на срок до восьми лет. Объединяя более 30 млн подключенных устройств на планете, ОС VIDAA, собственная разработка Hisense, предлагает клиентам комфортные условия использования, обеспечивая обратную связь, повышение производительности и усиленную безопасность. Эта комплексная система поддержки простирается на срок до восьми лет, в течение которых пользователи смогут получать интеллектуальный функционал, который развивается в соответствии с их потребностями. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Платформа ОС VIDAA становится органичной частью жизни, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Долгосрочная поддержка избавляет пользователей от забот, расширяя спектр возможностей в пространстве видеоконтента – сегодня, завтра, в будущем. Жизненные сценарии трансформируются: растут семьи, меняются профессиональные интересы и увлечения, мы переезжаем, учимся, обретаем новые знакомства. Неизменным остается беспрецедентное обязательство VIDAA по долгосрочной поддержке: вместе с нами платформа эволюционирует и предлагает актуальный контент на прочной технологической основе».

В основе данной инициативы – основной мотив бренда VIDAA, заключенный во фразе: «Легко. Быстро. Безопасно. Глобальные и локальные развлечения». ОС VIDAA предоставляет пользователям простую в использовании и эффективную платформу Smart TV, созданную с учетом требований к долговечности. Особый акцент сделан на обеспечении беспрепятственного доступа к глобальному и локальному контенту. VIDAA подтверждает, что подключенные устройства будут находиться в авангарде развлекательных технологий без необходимости постоянного обновления оборудования.

В рамках восьмилетней программы обновлений VIDAA гарантирует, что пользователи продолжат пользоваться инновационными разработками в области технологий Smart TV. Обязательство VIDAA по обновлениям включает расширение и оптимизацию функционала. Обновления приложений, включая исправление ошибок и обновления системы безопасности, позволяют поддерживать потоковые сервисы и другие развлекательные приложения в актуальном состоянии. Это служит залогом проактивной защиты пользователей в цифровом мире. Устраняя уязвимости и поддерживая целостность платформы, VIDAA заботится о том, чтобы персональные данные пользователей и их опыт просмотра были надежно защищены. Это обязательство соответствует обещанию VIDAA предоставить безопасную среду Smart TV для своей глобальной клиентской базы.