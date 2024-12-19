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Hisense VIDAA U OS Hisense VIDAA Store

Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store


19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
21.11.2024 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 1
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр  1
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 2
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный 1
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 2
14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года 1
11.10.2023 Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке 1
18.09.2023 Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России 1
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора 1
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке 1
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой 1
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 2
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
07.07.2022 Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa 4
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке 2
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 2
15.12.2021 Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 2
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 4
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж 1
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 3
05.10.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 1
24.09.2018 Самые большие телевизоры, которые можно купить сейчас 1
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 3
10.09.2018 Телевизоры Hisense удивили IFA 3
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Hisense VIDAA U OS и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 37
LG Electronics 3614 9
Samsung Electronics 10255 8
Hisense Visual Technology 12 8
Hisense Home Appliances 11 7
ASKO 35 7
Sony 6544 6
Toshiba Corporation 2927 5
Hitachi - Хитачи 1464 5
York VRF - York Industrial VRF 5 5
Xiaomi 1732 4
Philips 2053 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 4
Samsung - Harman - JBL 216 4
Google LLC 11775 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Sharp Corporation 1041 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 3
Apple Inc 12101 3
MIT Media Lab 23 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Haier Group 165 2
TÜV 57 2
Amlogic 35 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Panasonic - Technics 69 1
NovaTek 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 1
Adobe Systems 1549 1
ДОК 828 1
STARWIND 27 1
Microsoft Corporation 24625 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Huawei 3933 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
TÜV Rheinland Group 135 2
DeviantArt 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Hyundai Motor Company 383 1
Резонанс НПП 370 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 31
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 31
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 19
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 19
Dolby Vision 184 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 19
Контрастность 2824 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 14
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 309 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 11
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 55 10
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 10
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 10
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 9
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 9
Наушники - Headphones 3999 9
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 950 9
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 9
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 8
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 137 8
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 959 8
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 336 8
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 7
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 7
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 19
Hisense - серия телевизоров 33 18
Google YouTube - Видеохостинг 2747 10
Google Android TV 316 9
Google Android 13994 8
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 8
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 10 7
Apple AirPlay 116 7
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 7
Hisense - Toshiba TV 18 7
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 6
Linux OS 9937 6
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Xiaomi PatchWall 42 5
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 4
AMD Radeon FreeSync 186 3
Google Chromecast 77 3
Mozilla Firefox OS 90 3
Apple HomeKit 41 3
Philips PUS - серия телевизоров 48 3
Philips Saphi TV 5 3
Hisense WFBL - стиральная машина 2 2
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
LG ThinQ 33 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 2
Samsung SmartThings 42 2
Philips Ambilight 100 2
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Toshiba Regza 41 2
Федосеева Маргарита 7 3
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 3
Гребенников Павел 1 1
Журавлев Станислав 6 1
Пушной Александр 7 1
Ежов Фёдор 13 1
Мусагалиев Азамат 5 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 3 1
Старый Андрей 2 1
Дибров Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 14
Китай - Шаньдун - Циндао 23 7
Европа 21767 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Япония - Токио 995 3
Китай - Шанхай 787 3
Америка Южная 850 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Нидерланды 3517 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
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Солнечная система - Solar system 2522 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Грузия 1240 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Армения - Республика 2280 1
Казахстан - Республика 5526 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Южная Корея - Республика 6646 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Таджикистан - Республика 859 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 9
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
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