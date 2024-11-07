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TPV Philips TPV Technology TP Vision ТИПИ Вижн Евразия TPV CIS Ти Пи Ви Си-Ай-Эс

TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - ТИПИ Вижн Евразия - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс

TP Vision Europe B.V. зарегистрирована в Нидерландах с головным офисом в Амстердаме. Компания является дочерней для TPV Technology Limited, одного из  производителей мониторов и телевизоров. TP Vision была основана в 2012 году и является одним из игроков в теле- и аудиоиндустрии.  Портфель продуктов TP Vision ориентирован на потребительский рынок и индустрию гостеприимства. Он включает в себя аудиопродукцию и телевизоры, профессиональные дисплеи и системы управления контентом. TP Vision выпускает эти продукты и решения на рынок под собственной маркой AOC, а также под брендом Philips, используемым по лицензии Koninklijke Philips N.V. В предложение компании входят бренды электроники. Сотрудники TP Vision живут в Европе, Америке, на Ближнем Востоке, в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона

ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс» (‘TPV CIS’) принадлежит группе TPV, транснациональной группе компаний, осуществляющей деятельность по производству и сбыту товаров бытовой электроники. TPV CIS занимается продвижением телевизоров и аудио продукции под маркой Philips в России и странах СНГ. TPV CIS объединяет наследие марки Philips и разработки группы TPV в области дизайна и инноваций, включая совместные разработки с партнерами группы, управление деловыми процессами. 

СОБЫТИЯ

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07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок

завод – и нет завода В Ленинградской области полностью остановлена работа завода китайской компании TPV Technology, который занимался производством телевизоров мировых брендов. Как пишет «Комме
08.07.2024 TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips

Компания TPV CIS, обладающая правами лицензиата бренда Philips в категории теле- аудиотехники и аксесс
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного документооборота.
12.01.2015 TP Vision расширит линейку телевизоров Philips на базе ОС Android

Компания TP Vision продолжает интегрировать операционную систему Android в телевизоры Philips. Почти вся линейка 2015 г., включая телевизоры Philips Smart TV и все модели с разрешением Ultra HD, будет р
11.11.2014 В России начались продажи флагманского телевизора Philips на Android

Компания TP Vision приступила к продажам в России флагманского телевизора под брендом Philips — 55PUS9
05.09.2014 TP Vision расширила семейство Ultra HD-телевизоров Philips на ОС Android

Компания TP Vision анонсировала свою последнюю новинку в современной линейке телевизоров Philips с 4K Ultra HD качеством изображения. Новые модели сочетают в себе усовершенствованные функции обработки Т
27.05.2014 TP Vision выпустила приложение Games-TV.ru для телевизоров Philips Smart TV

Компания TP Vision, производитель телевизоров Philips, запустила официальное приложение видеопортала Games-TV.ru для Philips Smart TV. Новый онлайн-сервис открывает доступ к контенту портала: актуальным
30.04.2014 TP Vision запустила онлайн-кинотеатр «Аййо» для телевизоров Philips Smart TV

Компания TP Vision объявила о запуске приложения лицензионного онлайн-кинотеатра «Аййо» для телевизоров Philips Smart TV (для серий 6000 и выше 2012 и 2013 модельных годов). Благодаря сотрудничеству «Ай
11.09.2013 Первые 4K-телевизоры Philips представлены в России

Компания TP Vision анонсировала на российском рынке свои первые телевизоры формата Ultra HD (4K) - Phi
11.06.2013 TP Vision представил новый модельный ряд гостиничных телевизоров Philips
07.06.2012 TP Vision выпустила мобильное приложение для отельеров

Компания TP Vision объявила о том, что ее подразделение по созданию телевизоров для гостиничного сектора запускает приложение для отельеров, поддерживающее технологию дополненной реальности для смартфон
16.04.2012 TP Vision начала поставки новых телевизоров Philips со встроенным декодером сигнала DVB-T2

Компания TP Vision сообщила о поступлении в продажу телевизоров Philips Smart TV 2012 модельного года, способных принимать вещание в новом цифровом формате DVB-T2, который в скором времени станет основн
02.04.2012 TP Vision приступила к продвижению телевизоров Philips в России

Компания TP Vision — совместное предприятие компаний TPV (70% акций) и Philips (30% акций) со штаб-квартирой в Амстердаме, Нидерланды, занимающеес
18.04.2011 Philips избавляется от бизнеса по выпуску телевизоров

ия Royal Philips Electronics объявила о намерении сформировать совместное предприятие с гонконгской TPV Technology, которое будет производить и продавать телевизоры под брендом Philips на миров
17.06.2008 Производитель ЖК-дисплеев TPV Technology открыл новый завод в Польше

Общество TPV Displays Polska Sp. z o.o. (дочерняя фирма группы TPV Technology, бренд AOC) откры
09.09.2005 Китайская TPV стала крупнейшим производителем мониторов для ПК

Как сообщает Asia Pulse, китайская компания TPV Technology, подразделение BOE Technology Group, стала самым крупным в мире производителем
01.07.2005 Philips будет делать мониторы только для себя

ом бизнесе», продолжив заниматься ЖК-мониторами и ЖК-телевизорами «малой» диагонали Philips. Теперь TPV Technology будет самостоятельно вести бизнес в сегменте мониторов, а также производить ЖК
09.07.2002 TPV Technology расширит производство ЖК-мониторов

Компания TPV Technology собирается инвестировать $20 млн. в расширение производства ЖК-мониторов с 3 м

Публикаций - 79, упоминаний - 110

TPV Philips и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2100 62
Samsung Electronics 11126 14
LG Electronics 3745 14
AOC 117 14
Sony 6754 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 7
Google LLC 12774 6
TPV MMD 45 5
Dell EMC 5204 4
X Corp - Twitter 2942 4
Yandex - Яндекс 9339 4
Meta Platforms - Facebook 4631 4
Sharp Corporation 1062 4
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Toshiba Corporation 2985 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 3
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 3
K-Systems - К-Системс 140 2
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 66 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 947 2
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 21 2
Vizio Holding Corp 25 2
Microsoft Corporation 25853 2
Huawei 4704 2
Lenovo Group 2473 2
Apple Inc 13261 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 2
IBM - International Business Machines Corp 9717 2
HP Inc. 5907 2
Hitachi - Хитачи 1503 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 317 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 559 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 251 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Supra 36 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 3
Beko - Beko Electronics 83 2
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
Gibson Brands - Gibson Guitar Corporation 2 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
Adidas - Адидас 170 1
НСПК - Национальная система платежных карт 956 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 1
Walt Disney Company 649 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 129 1
Nike 195 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6665 2
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 439 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7573 58
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