Харламов Игорь Харламов Гарик


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Россияне отправятся на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, а эксклюзивные проекты стали главным хитом уходящего года 1
31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
25.05.2023 VK представила бета-версию мобильного приложения «VK видео» 1
08.11.2017 «Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Харламов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 3
Hisense Home Appliances 11 1
Hisense Visual Technology 12 1
Yandex - Яндекс 8443 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 200 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
Xiaomi 1976 1
York VRF - York Industrial VRF 5 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
ASKO 35 1
Импроком - Импровизаторы 4 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 119 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1855 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 581 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2087 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 706 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 225 3
Apple iOS 8245 2
Google Android 14688 2
VK RuStore - Рустор 512 1
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 25 1
Яндекс.Навигатор 111 1
Xiaomi Mi Box 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
Google Android TV 351 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Мусагалиев Азамат 6 3
Дибров Дмитрий 5 3
Пушной Александр 8 2
Старый Андрей 2 2
Уткин Василий 7 1
Бондарчук Федор 16 1
Вакуленко Василий 9 1
Беляев Антон 2 1
Дорохов Денис 2 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 14 1
Ежов Фёдор 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 3
Беларусь - Белоруссия 6032 1
Турция - Турецкая республика 2492 1
Казахстан - Республика 5798 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 263 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
