Россияне отправятся на новогодние каникулы в Санкт-Петербург, а эксклюзивные проекты стали главным хитом уходящего года

Аналитики онлайн-кинотеатра «Кион» и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, где россияне собираются провести праздники и какие тайтлы ознаменовали для них уходящий год. Большинство россиян планируют туристические маршруты внутри страны и склоняются к локальному стриминговому контенту. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным отельных бронирований OneTwoTrip на новогодние праздники, количество заказов выросло на 5,5% относительно прошлогодних каникул. На Россию приходится 63% бронирований, на отели в других странах — 37%. Несмотря на то, что большинство туристов проведут праздники в России, за год заметно вырос интерес к зарубежным поездкам: доля бронирований за границей увеличилась на 24%. Внутренний туризм, напротив, снизился на 10%.

Если говорить о топовых направлениях внутри страны, наибольший наплыв туристов традиционно ожидается в столицах. Так, на Москву приходится 20,6% от всех отельных бронирований, а на Санкт-Петербург — 16,7%. Третье место занимает Казань, куда поедут 4,8% россиян. В топ-5 также вошли Адлер (доля заказов — 4,6%) и Эстосадок (4,3%).

Самым привлекательным заграничным направлением для новогодних каникул традиционно стал Таиланд, доля отельных заказов здесь составляет 9,8%. Не сильно отстает от него и любимая у россиян Турция с долей бронирований 9,5%. Третье и четвертое места делят между собой две европейские страны: на Италию приходится 6,0% бронирований, а на Франции 5,7%. На пятом месте — ОАЭ (4,9%).

Главным фильмом года среди зрителей онлайн-кинотеатра «Кион» стала драма «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным — именно она возглавила рейтинг просмотров. В 2025 г. пользователи также активно выбирали комедию «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и семейное фэнтези «Домовенок Кузя» с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым. В топ-5 также вошли семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и романтическая лента «Постучись в мою Тверь».

Среди сериалов зрители отдали предпочтение драматическим проектам: лидируют «Жизнь по вызову», «Почка» и «Тайга». Четвертое место занял мистический триллер «Бар “Один звонок”», а пятую строчку — комедийный сериал «Дорогой родственник».

В октябре–декабре по сравнению с летом интерес к просмотрам в «Кион» заметно вырос в Москве и Московской области — на 38%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 36% и в Краснодарском крае — на 31%. Именно Краснодарский край и Санкт-Петербург с ЛО по итогам года вошли в топ-3 самых «смотрящих» регионов «Кион» — в конце года они активнее всего выбирают онлайн-премьеры и сериалы в преддверии праздничной атмосферы.

Топ-5 самых популярных тайтлов в Краснодарском крае в 2025 г. составили сериалы «Жизнь по вызову», «Виноград», «Почка», «Три кота» и «Тайга». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области лидеры практически совпадают — «Жизнь по вызову», «Виноград» и «Почка» так же в топе просмотров, а к ним добавились «Первый номер» и «Бар “Один звонок”».