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OneTwoTrip Travel Agency LLP

OneTwoTrip Travel Agency LLP


16.12.2024 OneTwoTrip запустил возможность делиться деталями будущего путешествия 1
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 2
05.07.2023 «Яндекс» создал продвинутый сервис организации командировок. Он ускоряет весь процесс «почти в 100 раз» 1
04.04.2023 «Контур.отель» интегрировался с площадкой бронирования «Суточно.ру» 1
23.03.2023 ITentika помогла компании ORS с доработкой ИТ-решений для участников авиационного и туристического рынка 1
15.02.2023 Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
20.04.2022 Booking.com потерял более 30% в доле трафика: анализ трафика клиентов Yota 1
12.04.2022 Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников 1
30.11.2021 «Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux 1
04.10.2021 Готовое мобильное решение для интернет-магазина за три месяца — теперь реальность 2
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital 1
15.10.2020 МКБ запустил новый сервис для путешественников «МКБ Travel» 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
24.08.2020 Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий 1
23.07.2020 В «Тинькофф Путешествиях» появился Telegram-бот для поиска выгодных авиабилетов 1
10.02.2020 Российская платформа для маркетинга мобильных приложений ASOdesk привлекла $1 млн 1
15.08.2018 Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
08.02.2018 OneTwoTrip открывает продажу автобусных билетов 1
23.05.2017 Android Pay стал доступен в России 1
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ 1
01.02.2017 Алексей Пономарёв назначен руководителем отдела контекстной рекламы OneTwoTrip 1
21.12.2016 Заработал новый тревел-сервис OneTwoTrip for Business 3
04.10.2016 OneTwoTrip запустил оплату через Apple Pay 1
14.03.2016 «Билайн» и OneTwoTrip дарят 1100 руб. на международный роуминг 1
08.02.2016 Самолётом... а теперь - и поездом 1
08.02.2016 В приложении OneTwoTrip для Android теперь можно купить билеты на поезда от РЖД 2
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
26.01.2016 OneTwoTrip расширяет стратегическое партнерство с Amadeus для диверсификации бизнеса 2
03.12.2015 Партнерская программа OneTwoTrip позволит зарабатывать каждому — от турагенств до обычных пользователей 3
03.11.2015 OneTwoTrip_bot для Telegram помогает найти и купить авиабилеты прямо в мессенджере 4
23.09.2015 Приложение OneTwoTrip выходит на международный уровень 1
23.09.2015 OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине 3
31.08.2015 Новым CEO OneTwoTrip назначен Михаил Соколов 4
04.03.2015 Евгений Шухлин назначен гендиректором Anywayanyday 1
02.02.2015 «Яндекс» научился искать самые дешевые авиабилеты 1
27.01.2015 «Тинькофф Банк» и OneTwoTrip запустили дебетовую карту для путешественников 2
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1
25.06.2014 OneTwoTrip запускает услугу Price Reward 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

OneTwoTrip Travel Agency LLP и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Google LLC 11775 4
Telegram Group 1983 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Apple Inc 12101 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Прогноз 1650 2
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
АФК Система ПАО 1797 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Embria 2 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
Samsung Electronics 10255 1
Payture 11 1
Orange Data 9 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Huawei 3933 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Citrix Systems 812 1
Broadcom - VMware 2359 1
Microsoft Corporation 24625 1
Cisco Systems 5114 1
Oracle Corporation 6688 1
ONYX International 143 1
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 9
GFG - Lamoda - Купишуз 164 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 4
Островок.ру - Ostrovok.ru 84 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Связной ГК 1369 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 3
Airbnb 90 3
101Hotels.com 456 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 2
Vostok New Ventures 10 2
Winter Capital 9 2
Anywayanyday - AWAD 33 2
Альфа-Банк 1769 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
NanduQ - Qiwi 996 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
Ренессанс Страхование 160 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 126 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 2
Суточно АО - Суточно.ру 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 14
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 11
Бронирование - Booking 576 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
Google Android 13994 9
Apple iOS 7809 9
Booking.com 114 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Apple - App Store 2890 5
Apple Pay 489 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 4
Ozon Travel 8 4
Купибилет - Kupibilet 23 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Яндекс.Маркет 937 2
ЕМИАС Электронный рецепт 87 2
Trip.com Group - SkyScanner 21 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 2
Яндекс.Здоровье 22 2
ASOdesk - платформа для маркетинга мобильных приложений 1 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Samsung Pay 291 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
МКБ Онлайн 27 1
Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 1
РБК - LovePlanet 32 1
Biglion - Биглион 59 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Apple iPad Pro 295 1
Apple iPhone 5 772 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPad 3860 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 189 1
Apple Safari - браузер 853 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 58 1
Соколов Михаил 29 6
Кутис Пётр 6 3
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Цыферов Михаил 3 2
Хандогин Дмитрий 2 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Белогуб Виктор 3 2
Чебулаев Олег 6 2
Брехт Максим 3 1
Соколов Александр 38 1
Швецов Владимир 50 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Горный Александр 41 1
Рогозов Андрей 16 1
Шаров Сергей 10 1
Беляев Илья 2 1
Литвинов Данила 3 1
Пономарёв Алексей 7 1
Логунов Александр 6 1
Храбров Валерий 26 1
Меламед Леонид 150 1
Пучкова Татьяна 4 1
Магомедов Александр 10 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Корнеев Алексей 8 1
Сизов Виктор 1 1
Шухлин Евгений 2 1
Юрко Вадим 8 1
Рябоштан Леонид 1 1
Людковский Денис 10 1
Бурлак Андрей 2 1
Литовченко Дмитрий 2 1
Паньшин Дмитрий 1 1
Подольский Кирилл 4 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Булгаков Никита 1 1
Швецов Денис 13 1
Сизинцев Александр 8 1
Инюшин Андрей 1 1
Гурдус Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 10
Европа 21768 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Украина 7608 3
Испания - Королевство 3706 3
США - Нью-Йорк 3098 2
Ирландия - Республика 1010 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Швеция - Королевство 3619 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Казахстан - Республика 5526 1
Грузия 1240 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Индия - Bharat 5446 1
Абхазия - Республика 168 1
Америка Южная 850 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2957 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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