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Apple AirDrop



19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
19.03.2024 Apple одним махом расправилась с «хакинтошами», с которыми боролась 20 лет. Пиратские аналоги компьютеров Mac при смерти 1
26.10.2023 Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься 1
01.05.2023 Для Windows и Android появился свой AirDrop — как подключить 1
25.04.2023 «Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor 1
25.08.2022 5 способов безопасного обмена файлами между ноутбуком и смартфоном 1
18.08.2022 4 способа безопасного обмена файлами между смартфонами 1
04.05.2022 Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах 1
20.01.2022 Как хакеры взламывают нас через Bluetooth 1
18.11.2021 ВТБ в два раза ускорил работу мобильного приложения 1
30.10.2021 Новые фишинговые атаки на YouTube — можно ли защититься? 1
13.03.2021 Как безопасно пользоваться общественной сетью Wi-Fi? 1
27.01.2021 Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен? 1
10.12.2020 Критическая уязвимость в iOS позволяла захватывать iPhone без участия хакера 1
04.12.2020 Критическая «дыра» позволяла захватывать чужие iPhone через Wi-Fi 1
11.08.2020 Что такое Nearby Share на Android и работает ли это как AirDrop? 2
16.12.2019 Найден способ сделать бесполезными все iPhone и iPad 1
25.04.2019 Обзор iPad Pro 11: планшет или ноутбук? 1
28.04.2018 Microsoft обновляет Windows 10: Что появится нового? 1
17.08.2016 Джобс не одобряет. AirDrop, iCloud и еще 4 недоработки Apple 1
14.04.2016 Мобильные устройства и платформы стали постоянной целью киберпреступников 1
17.12.2015 В третьем квартале 2015 г. уязвимости подвергли риску не менее 94,1% Android-устройств 1
12.11.2015 Вышел браузер Firefox для iPhone и iPad 1
09.02.2015 iPhoto будет заменена Photos 1
20.08.2014 Parallels Desktop 10 для Mac позволяет запускать приложения Windows на 50% быстрее 1
08.04.2014 Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов 1
21.01.2014 Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5 1
11.11.2013 Обзор смартфона Apple iPhone 5c: цветная импровизация 1
22.10.2013 «Билайн» начинает продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России с 25 октября 1
19.09.2013 Вышел Evernote с полностью переработанным дизайном для iOS 7 2
14.06.2013 Обзор Apple iOS 7 (версия для разработчиков) на iPhone 5. СКРИНШОТЫ 1
11.06.2013 Apple официально представила iOS 7 1
28.02.2011 Apple показала новую ОС изнутри 1
25.02.2011 Apple выпустила предварительную версию Mac OS X Lion для разработчиков 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Apple AirDrop и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12142 23
Google LLC 11823 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 3
Meta Platforms - Facebook 4444 3
Microsoft Corporation 24667 2
Zerodium 7 2
X Corp - Twitter 2848 2
Trend Micro 604 2
Xiaomi 1749 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 2
Telegram Group 2020 2
Yandex - Яндекс 7415 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Western Digital Corporation - WDC 551 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 907 1
Adobe Systems 1550 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Samsung Electronics 10285 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
Intel Corporation 12217 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 168 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Ростех - Автоматика Концерн 1644 1
Nuvia 6 1
Apple Platform Architecture 7 1
ДОК 828 1
Ростелеком 9742 1
Mozilla Foundation 201 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 933 1
GitHub 829 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Bandai Namco Entertainment 109 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 528 1
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Assist - Ассист 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1434 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6187 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 5
Wi-Fi Direct 171 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 783 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 3
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7408 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1047 3
Apple iOS 7841 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7102 19
Apple iPad 3866 13
Google Android 14058 10
Apple macOS 2074 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 9
Apple - App Store 2899 8
Microsoft Windows 15722 8
Apple Safari - браузер 856 6
Apple iPhone 5 773 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 5
Google YouTube - Видеохостинг 2760 5
Apple iCloud 270 5
Apple Siri - Голосовой помощник 399 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 4
Apple iPod 1537 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 3
Samsung Galaxy 959 3
Microsoft Edge - браузер 1996 3
Apple AirPlay 117 3
Apple iPod Touch 745 3
Apple iPhoto 54 3
Apple macOS FileVault - система шифрования диска 15 3
WhatsApp Messenger 1090 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 3
Linux OS 10016 3
Microsoft Windows 10 1770 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2047 2
Mozilla Firefox - браузер 1891 2
Apple iPhone 11 255 2
Google Project Zero 35 2
Apple Wireless Direct Link - AWDL 2 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iSight 70 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Apple Touch ID 280 2
Apple iMessage - Мессенджер 155 2
Водясов Алексей 222 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Мельникова Анастасия 384 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 1
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Чугунов Никита 81 1
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AppleInsider 396 1
Tom’s Hardware 401 1
Bloomberg 1297 1
BleepingComputer - Издание 346 1
IDC - International Data Corporation 4911 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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