Apple AirDrop
Apple AirDrop и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|AppleInsider 396 1
|Tom’s Hardware 401 1
|Bloomberg 1297 1
|BleepingComputer - Издание 346 1
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