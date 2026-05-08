Oppo объявляет о старте предзаказа флагмана Find X9 Ultra в России

Компания Oppo анонсировала старт предзаказа на флагманскую новинку Find X9 Ultra в России. Оформить покупку можно в официальном магазине бренда на AliExpress. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo Find X9 Ultra оснащен двумя 200 МП объективами Hasselblad, 50 МП телеобъективом Hasselblad с 10х оптическим зумом, возможностями видеосъемки в 8K и дизайном в стиле классических камер Hasselblad. Внутри стоят процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батарея на 7050 мАч.

В смартфоне установлен 6,82” 2K дисплей с частотой обновления 144 Гц, который охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR Vivid. Особое внимание инженеры уделили защите зрения. Дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland, технологию высокочастотного ШИМ-регулирования 2160 Гц и поддержку DC Dimming при яркости свыше 70 нит. Такой комплексный подход предотвращает мерцание и усталость глаз даже при многочасовом чтении или цветокоррекции отснятого материала.

За автономную работу отвечает фирменный кремний-углеродный аккумулятор емкости 7050 мАч. Встроенный чип управления питанием PowerCore обеспечивает стабильную работу устройства даже при экстремально низких температурах и пиковых нагрузках. Быстро восполнить запас энергии поможет проводная зарядка SUPERVOOC мощностью 100 Вт или беспроводная AIRVOOC на 50 Вт.

Устройство работает под управлением новой операционной системы ColorOS 16 Одним из главных нововведений стала переработанная система обмена данными. Передавать тяжелые видео или фото на устройства других брендов теперь так же просто, как внутри одной платформы. Благодаря функции быстрой отправки и тесной интеграции с AirDrop, перенос контента на iPhone или Mac не требует интернета или сторонних программ — достаточно нажать кнопку «Поделиться», чтобы мгновенно отправить материал в исходном качестве.

До официального старта продаж 22 мая 2026 г. для первых покупателей действует специальная цена. Oppo Find X9 Ultra 12 ГБ + 512 ГБ доступен за 99 999 руб. Комплект со смарт-часами Watch S можно приобрести за 108 990 руб. а с Watch X3 — за 117 990 руб. Цены указаны без учета таможенных пошлин.

Комплект с телеконвертором Hasselblad, кейсом-рукояткой и кольцом-адаптером для Oppo Find X9 Ultra также поступит в продажу.