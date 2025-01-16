ZyXEL Keenetic

Интернет-центры Keenetic — основа сетей в миллионах домохозяйств и небольших офисов. В 2017 году во время внутренней реорганизации компании Zyxel серию интернет-центров Keenetic выделили в самостоятельный бренд. В ноябре 2017 года компания Keenetic представила новое поколение устройств под собственной торговой маркой и с оригинальным дизайном.