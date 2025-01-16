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ZyXEL Keenetic

ZyXEL Keenetic

Интернет-центры Keenetic — основа сетей в миллионах домохозяйств и небольших офисов. В 2017 году во время внутренней реорганизации компании Zyxel серию интернет-центров Keenetic выделили в самостоятельный бренд. В ноябре 2017 года компания Keenetic представила новое поколение устройств под собственной торговой маркой и с оригинальным дизайном.


16.01.2025 Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 1
09.11.2023 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: хиты продаж 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
26.07.2022 Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM 1
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 1
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 2
21.08.2020 Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года 1
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года 1
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 2
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 3
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 2
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom 2
10.12.2018 Год в свободном плавании (по волнам интернета) 1
01.12.2017 Лучшие роутеры 2017: выбор ZOOM 5
15.11.2017 Новый год - новые интернет-центры Keenetic 1
28.04.2017 Zyxel объявила о кардинальной смене структуры дистрибуции в России 1
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон 3
28.09.2015 Новые интернет-центры ZyXEL организуют сеть любой сложности 2
28.09.2015 ZyXEL представил интернет-центры Keenetic III, Giga III и Ultra II 4
25.09.2015 ZyXEL анонсировала аппаратные модули расширения для интернет-центров Keenetic 1
19.06.2014 «Билайн» увеличивает скорость домашнего интернета в Москве 1
31.03.2014 Zyxel покоряет вершины универсального интернета 1
21.01.2014 Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5 1
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? 5
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 5
14.06.2013 Обзор Apple iOS 7 (версия для разработчиков) на iPhone 5. СКРИНШОТЫ 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 8
12.04.2013 Второе поколение роуторов ZyXEL Keenetic доступно и в России 8
11.04.2013 ZyXEL обновил линейку интернет-центров Keenetic 5
03.04.2013 «Яндекс» начал фильтровать интернет 1
09.12.2011 ZyXEL начал продажи в России гигабитного домашнего интернет-центра Keenetic Giga 2
26.11.2010 ZyXEL начинает продажи новых интернет-центров 2
26.11.2010 ZyXEL начинает продажи интернет-центров линейки Keenetic 2

Публикаций - 36, упоминаний - 81

ZyXEL Keenetic и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications 291 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 11
D-Link - Д-Линк Трейд 361 8
Huawei 3933 8
Xiaomi 1732 8
TP-Link - ТП-Линк 205 7
MikroTik 34 7
Mercusys 8 5
MediaTek - Ralink 527 5
SkyDNS - СкайДНС 33 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
ZTE Corporation 747 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Apple Inc 12100 3
Tenda - Тенда Рус 13 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
Google LLC 11775 2
Netgear 237 2
Цифра ГК 2426 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
WiFly 5 1
Ростелеком 9700 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Zyxel Nebula 40 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
TRENDnet 85 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Realtek Semiconductor 62 1
Microsoft Corporation 24624 1
Samsung Electronics 10254 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Intel Corporation 12197 1
МегаФон 8804 1
Qualcomm Technologies 1822 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 31
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 28
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 26
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 25
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 17
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 17
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 14
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 650 13
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 13
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 13
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 11
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 11
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 11
USB modem - USB модем 303 10
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 9
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 8
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2683 8
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 8
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 7
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 617 7
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 51 8
Linux OS 9936 8
Google Android 13994 7
Apple iOS 7809 7
Яндекс.DNS 17 7
ASUS RT 21 7
Xiaomi Mi Wi-Fi Router - Xiaomi ZMI MF 9 6
ZTE MF - серия роутеров 28 5
TP-Link Tether 44 4
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 47 4
Huawei B - серия роутеров 8 4
Microsoft Windows 15656 4
Broadcom BCM chip 55 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 227 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 3
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 13 3
D-Link DWR - серия маршрутизаторов 6 3
Transmission - BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом 4 3
Linux NDMS - Network Device Management System 3 3
MediaTek RT 4 3
Apple - App Store 2890 2
Huawei HiLink 13 2
D-Link Assistant 12 2
Apple macOS 2059 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPhone 5 772 2
DWR - Java библиотека 4 2
TP-Link Deco - серия роутеров 16 2
Apple AirDrop 33 2
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 9 2
Huawei Seamless AI Life 16 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
Xiaomi AIoT 3 2
OpenVPN 68 1
Zyxel ZyWALL ATP - Межсетевой экран - Zyxel ZyWALL VPN Series - Zyxel VPN2S 32 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Несмачный Сергей 2 1
Поликарпов Иван 8 1
Танюхин Дмитрий 24 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Гоцуляк Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Казахстан - Республика 5525 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Украина 7608 2
Европа 21767 2
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