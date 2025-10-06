Знаменитых роутеров Keenetic в России больше не будет. Чем их заменят?

В России прекращаются продажи знаменитых роутеров Keenetic. Они выпускались годами под брендом Zyxel, позже бренд был выделен в отдельную компанию. В России их заменят на устройства Netcraze. Разработчики обещают сохранить гарантию на ранее проданные устройства Keenetic.

Россия осталась без Keenetic

Российские потребители больше не смогут купить сетевое оборудование марки Keenetic. Их продажи будут полностью прекращены в самом ближайшем будущем, им на смену придут устройства бренда Netcraze, о чем заявлено на его официальном сайте.

За брендом Netcraze стоит отечественная компания ООО «Неткрейз», до 2024 г. известная под названием «Кинетик» (ООО «Кинетик Сервис»). Она с 2017 г. представляла в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) устройства Keenetic. В том же году марка Keenetic была выделена в отдельную компанию – до этого на протяжении многих лет она была частью модельного ряда широко известной в России и за ее пределами компании Zyxel.

«Netcraze планирует выпускать роутеры, коммутаторы, точки доступа, адаптеры и другие сетевые устройства. Для удобства пользователей и узнаваемости модельный ряд Netcraze наследует ключевые функции и характеристики продукции Keenetic, включая названия моделей, дизайн, стиль упаковки, а также абсолютную совместимость с локальными (такими как Mesh Wi-Fi) и облачными (единое мобильное приложение и RMM) экосистемами», – указано на сайте Netcraze.

keenetic.ru Оригинальные роутеры Keenetic уходят в прошлое

Помимо этого, представители компании «Неткрейз» уверяют, что устройства Netcraze «будут полностью взаимозаменяемы с продукцией Keenetic, гарантируя идентичные обязательства по поддержке, обновлению и сервису».

«ООО "Неткрейз" продолжает соблюдать все обязательства по поддержке и обслуживанию продукции Keenetic, реализованной в ЕАЭС как до переименования компании в 2024 г., так и после», – подчеркнули представители Netcraze.

Все дело в деньгах

На сайте Netcraze открыто сказано, что причина отказа от импорта устройств Keenetic под их оригинальным названием кроется в деньгах. В компании отметили, что «ввиду различных организационных усложнений официальный ввоз продукции под брендом Keenetic в Россию для компании ООО "Неткрейз" как импортера стал нерентабелен».

При этом Netcraze не раскрывает, что именно она относит к «различным организационным усложнениям». Также она не сообщает, зачем в принципе нужно было отказываться от популярного во всем мире бренда. «В связи со сложившимися обстоятельствами регуляторного характера для расширения модельного портфолио и дальнейшей официальной сертификации оборудования в России компании ООО "Неткрейз" необходимо было переходить в статус зарегистрированного в России изготовителя с собственной торговой маркой. Что и было сделано», – отмечено на сайте компании.

Заявление на сайте Netcraze

В то же время Netcraze сразу дает понять, что не является «российским производителем», так как все ее устройства она выпускает за пределами России (расположение заводов компания не называет). «Netcraze в настоящий момент производит свою продукцию на контрактных фабриках за пределами страны, то есть формально не имеет статуса российского производителя и не входит в Реестр Минпромторга России. Однако компания не исключает, что в будущем для расширения бизнеса сможет представить продукты, удовлетворяющие упомянутым условиям», – говорится на официальном сайте «Неткрейз».

Тройная проба пера

Первыми устройствами под брендом Netcraze стали три домашних роутера – Speedster 4G+ NC-2911, Hopper 4G+ NC-2312 и Ultra NC-1812. Все они умеют раздавать мобильный интернет, располагая встроенным модемом LTE Cat. 6.

Модель Hopper 4G+ предусматривает два SIM-слота и пять разъемов RJ45. В наличии радиомодуль Mesh Wi-Fi 6 AX3000, процессор на частоте 1,3 ГГц, оперативная память 512 МБ стандарта DDR4, а также порт USB 3.0 для подключения, к примеру, внешнего накопителя или принтера.

Speedster 4G+ – это базовая модель в новой линейке. У него лишь один SIM-слот, четыре порта RJ45, модуль Mesh Wi-Fi 5 AC1200, а также 128 МБ RAM DDR3.

netcraze.ru Netcraze Ultra NC-1812

Ultra NC-2312 – флагман серии. У него в наличии шесть сетевых портов (1х10 Гбит/c, 1х2,5 Гбит/c, 4х1 Гбит/c), по одному USB-порту 2.0 и 3.2 Gen 1, а также модуль Wi-Fi 7 BE7200, 3-ядерный ARM-процессор с частотой 1,8 ГГц и 1 ГБ ОЗУ DDR4.

Чего и следовало ожидать

Подготовкой к уходу из России бренда Keenetic компания Netcraze занималась на протяжении всего 2025 г. Еще в январе 2025 г. CNews писал о назначенном на 1 марта 2025 г. отключении фирменного приложения для сетевых устройств Keenetic.

Как было сказано на официальном сайте, причина была в неких «изменениях в законодательстве», но в каких именно, на тот момент не уточнялось. Утилиту Keenetic в итоге заменили на приложение Netcraze.

Также 1 марта 2025 г. перестала работать система удаленного мониторинга и управления Keenetic. Если раньше она была доступна по адресу rmm.keenetic.com, то теперь нужно вводить новый адрес – rmm.netcraze.ru. Для входа в личный кабинет потребуются те же адрес почты и пароль, которые были указаны при регистрации профиля в сервисе rmm.keenetic.com.