Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж Один роутер не всегда способен создать равномерное покрытие без так называемых мертвых зон, особенно если дом большой, а подключенных устройств очень много. Выходом могут послужить репитеры либо Mesh-системы. Репитеры предназначены для усиления сигнала Wi-Fi. Они принимают сигнал от маршрутизатора, усиливают его и передают обратно, что помогает улучшить качество сигнала в труднодоступн

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM е с сетью будет обрываться: прервется звонок в мессенджере, загрузка или выгрузка файлов. Благодаря Mesh такого не произойдет: все устройства, входящую в такую систему, раздают одну сеть, к кот

Расширение зоны покрытия Wi-Fi с репитером RR-11 В серийное производство запущены репитеры RR-11 с поддержкой технологии EasyMesh. RR-11 стал продолжением линейки репитеров Eltex, переняв все преимущества младшей модели RR-10. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Назначение Зачастую, абоненты встречаются с

Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж в России роутеров Huawei WiFi Mesh 3. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6+ и технологии HarmonyOS Mesh+ роутеры Hu

Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в

В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей Проект Mycelium Mesh Американский проект Mycelium Mesh тестирует интернет-сети DIY (от англ. Do It Yourself, сделай сам), которые можно в короткий промежуток времени развернуть на деревьях или фонарных

Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности В рамках глобальной конференции Ignite 2021 была представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Алекс Кипман – эксперт Microsoft в области технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта, ведущий разработчик Hololens, – презентовал ее во время иммерсивного выступления и

TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство

TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco TP-Link представляет домашние Wi-Fi 6 роутеры серий Archer AX и Mesh-системы Deco X, подходящие для удаленной работы из дома, подключения к сети большого чис

Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий Itella совместно с системным интегратором Oberon реализовала проект по миграции Wi-Fi-сети на новую архитектуру с использованием mesh-технологий без перерыва в предоставлении сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на склад

Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6 ях 5G и увеличивает число устройств, одновременно работающих с точкой доступа; поддержка технологии Wi-Fi Certified EasyMesh и полная совместимость с продуктами Wi-Fi Certified EasyMesh

TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 P

TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh eco 5G – свой первый роутер с широкополосным доступом по стандарту 5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Mesh. Роутер Deco 5G объединил в себе передовые технологии и современный дизайн. Обеспечивая

Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств Для чего нужны Mesh системы? Mesh системы полезны для помещений, где есть множество препятствий для W

Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6 расширении своего портфолио для WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использов

Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть омпания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого би

Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? Расширители диапазона Wi-Fi уже давно стали популярным решением для устранения "мертвых зон" в доме. Но с появлением Mesh систем в течение последних нескольких лет пользователи начали постепенно переходить на них. В основном из-за того, что их легко их настроить и использовать. Mesh системы состоят из

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе Как работает Mesh система? Чтобы обеспечить стабильный и быстрый интернет в большом помещении, многоэтажно

Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus Zyxel Communications объявила о начале продаж в России Multy Plus - решения WiFi на базе mesh-сети. Новинка предоставляет заказчикам из сектора СМБ возможности построения WiFi Mes

Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей yxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый

TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади TP-Link анонсировала старт продаж домашней Mesh Wi-Fi системы Deco M4. Новый комплект состоит из двух устройств стандарта AC1200 со скор

TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефона-проектора и возможность познакомиться с последними моделями смартфонов своего б

Zyxel представила решения Wi-Fi Mesh для частных пользователей и сервис-провайдеров ложения. Multy Pro предназначено для сервис-провайдеров и поддерживает удаленное управление Wi-Fi сетью, расширяющее перечень и качество предоставляемых пользователям услуг.Zyxel Multy создает мощную mesh-сеть Wi-Fi, в которой нет мертвых зон даже в домах очень большого размера. Доступ к сети осуществляется из любой части дома. Пользователь, переходя из помещения в помещение, не теряет сигн

Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Microsoft, основываясь

Motorola представила новую точку доступа для mesh-сетей с поддержкой 802.11n Подразделение мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представило новую точку доступа AP 7181 для построения mesh-сетей вне помещений с поддержкой стандарта 802.11n. Новое решение отличается высокой производительностью, безопасностью и поддерживает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с, говорится

«Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh ик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и UHP-8000, поддерживающее полносвязанный режим Full-Mesh («Фул-Мэш») — когда каждая точка связана с каждой. Этот режим позволяет строить сети равноправных VSAT-терминалов без центральной станции, где все станции сети взаимодействуют друг с друго

Microsoft: СПО страшнее Google разными цифровыми устройствами — ПК, телевизорами, бытовой техникой, машинами и т.д. В центре всей этой сложной сети теперь находится не компьютер, а человек. Рэй Оззи — «отец» проекта Live Mesh — мечтает объединить через интернет кофеварки, видеокамеры, компьютеры и смартфоны Принцип действия операционной системы, о которой говорил Оззи, напоминает разрабатываемый сейчас в M

В Эль-Пасо строится беспроводная mesh-сеть Cisco В городе Эль-Пасо (штат Техас) начинается развертывание беспроводной mesh-сети Cisco, которая повысит эффективность муниципальных органов управления, расширит воз

Оборудование MeshMAX появилось в России и России и стран СНГ, анонсировала выход на рынок продукта MeshMAX, объединившего технологии Wi-Fi, Mesh и WiMAX. Архитектура нового продукта объединяет в себе две широкополосные беспроводные т

В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружная беспроводная сеть (Wi-Fi), которая

В Москве запустят сеть Wi-Mesh ждой московской семье — в зону покрытия сети попадает почти 4 млн столичных домохозяйств. Оборудование Nortel, которое использует «Голден Телеком» для строительства сети, поддерживает технологию Wireless Mesh, которая и позволяет осуществлять беспрепятственный роуминг между точками доступа. Таким образом, абоненты не теряют соединение, когда переходят из одной точки доступа в другую. К

"Голден Телеком" построит в Москве первую сеть на основе Wi-Mesh оборудования Nortel для организации первой в Москве беспроводной сети на основе технологии Wireless Mesh. Новая сеть, состоящая из 5 тыс. точек доступа WiFi, позволит оператору расширить спектр

IDC: 3 технологии будущего истических цепочках, однако много других компаний не имеют о них понятия. Сетчатая топология сетей (mesh-сети). Это одноранговые беспроводные сети, основанные на пиринговой архитектуре, которые

Nortel поставит оборудование для Wi-Fi сети в Тайбэе Пресс-служба Nortel сообщила, что беспроводное решение Wireless Mesh Network будет реализовано в проекте «Мобильный город Тайбэй». Как сообщал CNews.ru ранее

Nortel представила сетевое решение Wireless Mesh Пресс-служба компании Nortel Networks объявила о коммерческой доступности нового решения Wireless Mesh Network. В Wireless Mesh Network реализована новая архитектура беспроводной локал