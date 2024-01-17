Получите все материалы CNews по ключевому слову
WMN Wireless Mesh Network Wi-Fi Mesh Wi-Fi Certified EasyMesh
Система Mesh Wi-Fi позволяет бесшовно соединять устройства в общую сеть умного дома. Зона покрытия Wi-Fi 6 достигает 1050м2, что на 30% выше, чем у технологий предыдущего поколения. Решение передает сигнал дальше и обеспечивает надежное, бесперебойное соединение. Технология Target Wake Time (TWT) регулирует время и частоту работы подключенных в сеть IoT-устройств. Переводя их в режим ожидания, функция продлевает срок службы аккумуляторов. Маршрутизаторы также планирует время ожидания и передачи данных, чтобы уменьшить конкуренцию между устройствами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|17.01.2024
|
Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж
Один роутер не всегда способен создать равномерное покрытие без так называемых мертвых зон, особенно если дом большой, а подключенных устройств очень много. Выходом могут послужить репитеры либо Mesh-системы. Репитеры предназначены для усиления сигнала Wi-Fi. Они принимают сигнал от маршрутизатора, усиливают его и передают обратно, что помогает улучшить качество сигнала в труднодоступн
|23.06.2022
|
Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM
е с сетью будет обрываться: прервется звонок в мессенджере, загрузка или выгрузка файлов. Благодаря Mesh такого не произойдет: все устройства, входящую в такую систему, раздают одну сеть, к кот
|28.03.2022
|
Расширение зоны покрытия Wi-Fi с репитером RR-11
В серийное производство запущены репитеры RR-11 с поддержкой технологии EasyMesh. RR-11 стал продолжением линейки репитеров Eltex, переняв все преимущества младшей модели RR-10. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Назначение Зачастую, абоненты встречаются с
|25.02.2022
|
Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с
Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж в России роутеров Huawei WiFi Mesh 3. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6+ и технологии HarmonyOS Mesh+ роутеры Hu
|02.11.2021
|
Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной
Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в
|07.10.2021
|
В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей
Проект Mycelium Mesh Американский проект Mycelium Mesh тестирует интернет-сети DIY (от англ. Do It Yourself, сделай сам), которые можно в короткий промежуток времени развернуть на деревьях или фонарных
|03.03.2021
|
Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности
В рамках глобальной конференции Ignite 2021 была представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Алекс Кипман – эксперт Microsoft в области технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта, ведущий разработчик Hololens, – презентовал ее во время иммерсивного выступления и
|12.01.2021
|
TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото
TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство
|30.07.2020
|
TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco
TP-Link представляет домашние Wi-Fi 6 роутеры серий Archer AX и Mesh-системы Deco X, подходящие для удаленной работы из дома, подключения к сети большого чис
|15.04.2020
|
Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий
Itella совместно с системным интегратором Oberon реализовала проект по миграции Wi-Fi-сети на новую архитектуру с использованием mesh-технологий без перерыва в предоставлении сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на склад
|19.03.2020
|
Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6
ях 5G и увеличивает число устройств, одновременно работающих с точкой доступа; поддержка технологии Wi-Fi Certified EasyMesh и полная совместимость с продуктами Wi-Fi Certified EasyMesh
|05.02.2020
|
TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E
TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 P
|13.01.2020
|
TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh
eco 5G – свой первый роутер с широкополосным доступом по стандарту 5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Mesh. Роутер Deco 5G объединил в себе передовые технологии и современный дизайн. Обеспечивая
|23.12.2019
|
Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств
Для чего нужны Mesh системы? Mesh системы полезны для помещений, где есть множество препятствий для W
|14.10.2019
|
Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6
расширении своего портфолио для WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использов
|18.09.2019
|
Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть
омпания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого би
|30.08.2019
|
Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?
Расширители диапазона Wi-Fi уже давно стали популярным решением для устранения "мертвых зон" в доме. Но с появлением Mesh систем в течение последних нескольких лет пользователи начали постепенно переходить на них. В основном из-за того, что их легко их настроить и использовать. Mesh системы состоят из
|27.08.2019
|
Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе
Как работает Mesh система? Чтобы обеспечить стабильный и быстрый интернет в большом помещении, многоэтажно
|28.05.2019
|
Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus
Zyxel Communications объявила о начале продаж в России Multy Plus - решения WiFi на базе mesh-сети. Новинка предоставляет заказчикам из сектора СМБ возможности построения WiFi Mes
|22.04.2019
|
Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей
yxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый
|13.02.2019
|
TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади
TP-Link анонсировала старт продаж домашней Mesh Wi-Fi системы Deco M4. Новый комплект состоит из двух устройств стандарта AC1200 со скор
|31.08.2018
|
TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018
TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефона-проектора и возможность познакомиться с последними моделями смартфонов своего б
|18.09.2017
|
Zyxel представила решения Wi-Fi Mesh для частных пользователей и сервис-провайдеров
ложения. Multy Pro предназначено для сервис-провайдеров и поддерживает удаленное управление Wi-Fi сетью, расширяющее перечень и качество предоставляемых пользователям услуг.Zyxel Multy создает мощную mesh-сеть Wi-Fi, в которой нет мертвых зон даже в домах очень большого размера. Доступ к сети осуществляется из любой части дома. Пользователь, переходя из помещения в помещение, не теряет сигн
|01.09.2010
|
Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис
Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Microsoft, основываясь
|05.11.2009
|
Motorola представила новую точку доступа для mesh-сетей с поддержкой 802.11n
Подразделение мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представило новую точку доступа AP 7181 для построения mesh-сетей вне помещений с поддержкой стандарта 802.11n. Новое решение отличается высокой производительностью, безопасностью и поддерживает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с, говорится
|03.11.2009
|
«Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh
ик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и UHP-8000, поддерживающее полносвязанный режим Full-Mesh («Фул-Мэш») — когда каждая точка связана с каждой. Этот режим позволяет строить сети равноправных VSAT-терминалов без центральной станции, где все станции сети взаимодействуют друг с друго
|30.05.2008
|
Microsoft: СПО страшнее Google
разными цифровыми устройствами — ПК, телевизорами, бытовой техникой, машинами и т.д. В центре всей этой сложной сети теперь находится не компьютер, а человек. Рэй Оззи — «отец» проекта Live Mesh — мечтает объединить через интернет кофеварки, видеокамеры, компьютеры и смартфоны Принцип действия операционной системы, о которой говорил Оззи, напоминает разрабатываемый сейчас в M
|09.03.2007
|
В Эль-Пасо строится беспроводная mesh-сеть Cisco
В городе Эль-Пасо (штат Техас) начинается развертывание беспроводной mesh-сети Cisco, которая повысит эффективность муниципальных органов управления, расширит воз
|12.02.2007
|
Оборудование MeshMAX появилось в России
и России и стран СНГ, анонсировала выход на рынок продукта MeshMAX, объединившего технологии Wi-Fi, Mesh и WiMAX. Архитектура нового продукта объединяет в себе две широкополосные беспроводные т
|09.10.2006
|
В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco
В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружная беспроводная сеть (Wi-Fi), которая
|11.05.2006
|
В Москве запустят сеть Wi-Mesh
ждой московской семье — в зону покрытия сети попадает почти 4 млн столичных домохозяйств. Оборудование Nortel, которое использует «Голден Телеком» для строительства сети, поддерживает технологию Wireless Mesh, которая и позволяет осуществлять беспрепятственный роуминг между точками доступа. Таким образом, абоненты не теряют соединение, когда переходят из одной точки доступа в другую. К
|10.05.2006
|
"Голден Телеком" построит в Москве первую сеть на основе Wi-Mesh
оборудования Nortel для организации первой в Москве беспроводной сети на основе технологии Wireless Mesh. Новая сеть, состоящая из 5 тыс. точек доступа WiFi, позволит оператору расширить спектр
|28.12.2004
|
IDC: 3 технологии будущего
истических цепочках, однако много других компаний не имеют о них понятия. Сетчатая топология сетей (mesh-сети). Это одноранговые беспроводные сети, основанные на пиринговой архитектуре, которые
|23.11.2004
|
Nortel поставит оборудование для Wi-Fi сети в Тайбэе
Пресс-служба Nortel сообщила, что беспроводное решение Wireless Mesh Network будет реализовано в проекте «Мобильный город Тайбэй». Как сообщал CNews.ru ранее
|25.10.2004
|
Nortel представила сетевое решение Wireless Mesh
Пресс-служба компании Nortel Networks объявила о коммерческой доступности нового решения Wireless Mesh Network. В Wireless Mesh Network реализована новая архитектура беспроводной локал
|13.08.2001
|
Вандалы во второй раз оставили британского производителя ПК Mesh без связи
Британский производитель ПК, компания Mesh Computers, на прошлой неделе второй раз за год подверглась нападению вандалов, сообщает TheRegister.Когда сотрудники компании пришли утром в четверг на работу, они увидели, что все телефон
WMN и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 89 4
|Su Bill - Су Билл 5 3
|Бойко Павел 7 3
|Марченко Игорь 13 3
|Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 3
|Галкин Николай 121 2
|Сидоров Алексей 19 2
|Liu Albert - Лю Альберт 5 2
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
|Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
|Крамарь Виталий 14 2
|Елин Михаил 2 2
|Кудряшова Юлия 13 2
|Коптелов Андрей 116 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1146 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Паршин Максим 321 1
|Кузяев Андрей 69 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Сирота Юрий 67 1
|Беляев Владислав 97 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Шингарев Павел 19 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 1
|Меламед Александр 95 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Ляпунов Игорь 130 1
|Меламед Леонид 150 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Таврин Иван 119 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ушаков Анатолий 46 1
|Касимов Денис 22 1
|Лукацкий Алексей 131 1
|Шевченко Игорь 10 1
|Шпак Василий 263 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.