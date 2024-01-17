Разделы

Система Mesh Wi-Fi позволяет бесшовно соединять устройства в общую сеть умного дома. Зона покрытия Wi-Fi 6 достигает 1050м2, что на 30% выше, чем у технологий предыдущего поколения. Решение передает сигнал дальше и обеспечивает надежное, бесперебойное соединение. Технология Target Wake Time (TWT) регулирует время и частоту работы подключенных в сеть IoT-устройств. Переводя их в режим ожидания, функция продлевает срок службы аккумуляторов. Маршрутизаторы также планирует время ожидания и передачи данных, чтобы уменьшить конкуренцию между устройствами.

17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Один роутер не всегда способен создать равномерное покрытие без так называемых мертвых зон, особенно если дом большой, а подключенных устройств очень много. Выходом могут послужить репитеры либо Mesh-системы. Репитеры предназначены для усиления сигнала Wi-Fi. Они принимают сигнал от маршрутизатора, усиливают его и передают обратно, что помогает улучшить качество сигнала в труднодоступн
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

е с сетью будет обрываться: прервется звонок в мессенджере, загрузка или выгрузка файлов. Благодаря Mesh такого не произойдет: все устройства, входящую в такую систему, раздают одну сеть, к кот
28.03.2022 Расширение зоны покрытия Wi-Fi с репитером RR-11

В серийное производство запущены репитеры RR-11 с поддержкой технологии EasyMesh. RR-11 стал продолжением линейки репитеров Eltex, переняв все преимущества младшей модели RR-10. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Назначение Зачастую, абоненты встречаются с
25.02.2022 Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж в России роутеров Huawei WiFi Mesh 3. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6+ и технологии HarmonyOS Mesh+ роутеры Hu
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной

Microsoft анонсировала Mesh for Teams – решение для совместной работы и встреч в смешанной реальности, созданное на основе Microsoft Mesh и интегрированное с платформой Microsoft Teams. Оно позволит работать в
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей

Проект Mycelium Mesh Американский проект Mycelium Mesh тестирует интернет-сети DIY (от англ. Do It Yourself, сделай сам), которые можно в короткий промежуток времени развернуть на деревьях или фонарных

03.03.2021 Microsoft представила платформу Mesh для взаимодействия в смешанной реальности

В рамках глобальной конференции Ignite 2021 была представлена новая платформа смешанной реальности Miсrosoft Mesh. Алекс Кипман – эксперт Microsoft в области технологий смешанной реальности и искусственного интеллекта, ведущий разработчик Hololens, – презентовал ее во время иммерсивного выступления и

12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото

TP-Link представила первую mesh-систему со встроенной аудиоколонкой и голосовым помощником — Deco Voice X20. Устройство

30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco

TP-Link представляет домашние Wi-Fi 6 роутеры серий Archer AX и Mesh-системы Deco X, подходящие для удаленной работы из дома, подключения к сети большого чис
15.04.2020 Itella с помощью Oberon перешла на Wi-Fi на базе mesh-технологий

Itella совместно с системным интегратором Oberon реализовала проект по миграции Wi-Fi-сети на новую архитектуру с использованием mesh-технологий без перерыва в предоставлении сервиса. Разработанное решение обеспечило надежный и высокоскоростной обмен данными, что позволило повысить качество предоставляемых услуг на склад
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6

ях 5G и увеличивает число устройств, одновременно работающих с точкой доступа; поддержка технологии Wi-Fi Certified EasyMesh и полная совместимость с продуктами Wi-Fi Certified EasyMesh

05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E

TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 P
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh

eco 5G – свой первый роутер с широкополосным доступом по стандарту 5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 и Mesh. Роутер Deco 5G объединил в себе передовые технологии и современный дизайн. Обеспечивая

23.12.2019 Обзор Mesh системы Zyxel Multi U AC2100 Tri-Band: Wi-Fi для квартир и стильных пространств

Для чего нужны Mesh системы? Mesh системы полезны для помещений, где есть множество препятствий для W
14.10.2019 Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6

расширении своего портфолио для WiFi 6 (11ax), представив новое решение для управляемого WiFi, MPro Mesh и комплексное решение 10G PON. С помощью этих решений сервис-провайдеры смогут использов
18.09.2019 Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть

омпания Zyxel объявила о запуске нового дополнительного сервиса кибербезопасности AiShield для WiFi Mesh систем Multu X и Multy Plus. Сервис защищает от кибератак домашние сети и сети малого би
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?

Расширители диапазона Wi-Fi уже давно стали популярным решением для устранения "мертвых зон" в доме. Но с появлением Mesh систем в течение последних нескольких лет пользователи начали постепенно переходить на них. В основном из-за того, что их легко их настроить и использовать. Mesh системы состоят из

27.08.2019 Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе

Как работает Mesh система? Чтобы обеспечить стабильный и быстрый интернет в большом помещении, многоэтажно
28.05.2019 Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus

Zyxel Communications объявила о начале продаж в России Multy Plus - решения WiFi на базе mesh-сети. Новинка предоставляет заказчикам из сектора СМБ возможности построения WiFi Mes
22.04.2019 Zyxel представила новые продукты для WiFi Mesh сетей

yxel Communications объявило о запуске продаж миниатюрного универсального устройства для построения WiFi mesh-сети Multy Mini, дополнительно расширяющего функционал WiFi-системы Multy X. Новый

13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади

TP-Link анонсировала старт продаж домашней Mesh Wi-Fi системы Deco M4. Новый комплект состоит из двух устройств стандарта AC1200 со скор
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018

TP-Link представила новые устройства на выставке IFA, среди которых роутеры с поддержкой стандарта 802.11ax, новые модели домашних mesh Wi-Fi систем Deco, камеры безопасности, новое поколение Wi-Fi ламп для умного дома, а также концепт телефона-проектора и возможность познакомиться с последними моделями смартфонов своего б
18.09.2017 Zyxel представила решения Wi-Fi Mesh для частных пользователей и сервис-провайдеров

ложения. Multy Pro предназначено для сервис-провайдеров и поддерживает удаленное управление Wi-Fi сетью, расширяющее перечень и качество предоставляемых пользователям услуг.Zyxel Multy создает мощную mesh-сеть Wi-Fi, в которой нет мертвых зон даже в домах очень большого размера. Доступ к сети осуществляется из любой части дома. Пользователь, переходя из помещения в помещение, не теряет сигн
01.09.2010 Microsoft объединяет Windows Live Sync и Windows Live Mesh в один сервис

Корпорация Microsoft объявила об объединении двух своих продуктов со схожими функциями – Windows Live Mesh и Windows Live Sync – в один, который будет носить название Windows Live Mesh и включит в себя лучшее из этих двух программ. По результатам бета-тестирования, Microsoft, основываясь
05.11.2009 Motorola представила новую точку доступа для mesh-сетей с поддержкой 802.11n

Подразделение мобильных решений для корпоративных заказчиков компании Motorola представило новую точку доступа AP 7181 для построения mesh-сетей вне помещений с поддержкой стандарта 802.11n. Новое решение отличается высокой производительностью, безопасностью и поддерживает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с, говорится

03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh

ик и производитель оборудования спутниковой связи класса VSAT, выпустила новое программное обеспечение для маршрутизаторов моделей Eastar UHP-1000 и UHP-8000, поддерживающее полносвязанный режим Full-Mesh («Фул-Мэш») — когда каждая точка связана с каждой. Этот режим позволяет строить сети равноправных VSAT-терминалов без центральной станции, где все станции сети взаимодействуют друг с друго
30.05.2008 Microsoft: СПО страшнее Google

разными цифровыми устройствами — ПК, телевизорами, бытовой техникой, машинами и т.д. В центре всей этой сложной сети теперь находится не компьютер, а человек. Рэй Оззи — «отец» проекта Live Mesh — мечтает объединить через интернет кофеварки, видеокамеры, компьютеры и смартфоны Принцип действия операционной системы, о которой говорил Оззи, напоминает разрабатываемый сейчас в M
09.03.2007 В Эль-Пасо строится беспроводная mesh-сеть Cisco

В городе Эль-Пасо (штат Техас) начинается развертывание беспроводной mesh-сети Cisco, которая повысит эффективность муниципальных органов управления, расширит воз
12.02.2007 Оборудование MeshMAX появилось в России

и России и стран СНГ, анонсировала выход на рынок продукта MeshMAX, объединившего технологии Wi-Fi, Mesh и WiMAX. Архитектура нового продукта объединяет в себе две широкополосные беспроводные т
09.10.2006 В Дублине построена беспроводная mesh-сеть Cisco

В центральной части города Дублин (штат Огайо) с использованием mesh-технологии компании Cisco Systems построена наружная беспроводная сеть (Wi-Fi), которая

11.05.2006 В Москве запустят сеть Wi-Mesh

ждой московской семье — в зону покрытия сети попадает почти 4 млн столичных домохозяйств. Оборудование Nortel, которое использует «Голден Телеком» для строительства сети, поддерживает технологию Wireless Mesh, которая и позволяет осуществлять беспрепятственный роуминг между точками доступа. Таким образом, абоненты не теряют соединение, когда переходят из одной точки доступа в другую. К
10.05.2006 "Голден Телеком" построит в Москве первую сеть на основе Wi-Mesh

оборудования Nortel для организации первой в Москве беспроводной сети на основе технологии Wireless Mesh. Новая сеть, состоящая из 5 тыс. точек доступа WiFi, позволит оператору расширить спектр
28.12.2004 IDC: 3 технологии будущего

истических цепочках, однако много других компаний не имеют о них понятия. Сетчатая топология сетей (mesh-сети). Это одноранговые беспроводные сети, основанные на пиринговой архитектуре, которые
23.11.2004 Nortel поставит оборудование для Wi-Fi сети в Тайбэе

Пресс-служба Nortel сообщила, что беспроводное решение Wireless Mesh Network будет реализовано в проекте «Мобильный город Тайбэй». Как сообщал CNews.ru ранее
25.10.2004 Nortel представила сетевое решение Wireless Mesh

Пресс-служба компании Nortel Networks объявила о коммерческой доступности нового решения Wireless Mesh Network. В Wireless Mesh Network реализована новая архитектура беспроводной локал
13.08.2001 Вандалы во второй раз оставили британского производителя ПК Mesh без связи

Британский производитель ПК, компания Mesh Computers, на прошлой неделе второй раз за год подверглась нападению вандалов, сообщает TheRegister.Когда сотрудники компании пришли утром в четверг на работу, они увидели, что все телефон

