В России написан национальный стандарт в области больших данных 2

Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1

Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1

В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным 2

В Иркутской области будет создано агентство по внедрению информационных технологий 1

Росстат делает шаг к электронному обществу 1

Microsoft расширяет поддержку некоммерческих организаций в России 1

4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва 1

4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва 1

В РБК подвели итоги второй волны автоматизации органов госвласти РФ 1

Россия и ЮНЕСКО готовятся к Всемирному саммиту по информационному обществу 1

Закон об ЭЦП пока только вредит 1

Монополисты связи сдерживают доступ в интернет 1

Россия к информационному обществу пока не готова 2

В РФ запущена сеть региональных порталов развития 2

Запуск Российского портала развития 1