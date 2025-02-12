ИРИО Институт развития информационного общества
ИРИО и организации, системы, технологии, персоны:
|Хохлов Юрий 15 12
|Рейман Леонид 1051 4
|Ершова Татьяна 6 4
|Бяхов Олег 59 3
|Лихачев Дмитрий 9 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Смирнов Анатолий 10 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Прянишников Николай 292 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Солонин Виталий 89 2
|Церенов Церен 47 2
|Шапошник Сергей 2 2
|Фролов Павел 84 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Новикова Елена 88 1
|Шадаев Максут 1014 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Собянин Сергей 385 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Солодухин Константин 119 1
|Качанов Олег 114 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Попов Алексей 336 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Якушев Михаил 50 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Мезенцев Дмитрий 20 1
|Петров Анатолий 6 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Михалков Никита 14 1
|Михайлов Алексей 74 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Овчинников Борис 129 1
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