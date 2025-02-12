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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИРИО Институт развития информационного общества



12.02.2025 Цифровизацию министерств будут оценивать по-новому. Главное - реальный эффект, снижение затрат и рост качества услуг 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 2
18.05.2021 В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными 1
12.01.2021 Разработан проект национального стандарта о структуре и процессе применения эталонной архитектуры больших данных 1
23.11.2020 Разработан проект нацстандарта о требованиях к техзаданиям в сфере больших данных 1
08.05.2020 В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным 2
17.09.2013 Мария Юргелас -

На реализацию ИТ-мероприятий в 2014-2018 гг. выделено 15 млрд руб

 1
25.01.2013 Как ИТ-департамент Москвы наказывает подрядчика 1
22.06.2012 Россия догоняет Европу по ИТ-компетенциям 1
10.01.2012 В Иркутской области будет создано агентство по внедрению информационных технологий 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
25.05.2011 Росстат делает шаг к электронному обществу 1
29.04.2009 Электронное правительство в России – уровень критический 1
20.03.2009 Microsoft расширяет поддержку некоммерческих организаций в России 1
22.09.2008 Минкомсвязи: Максут Шадаев покидает ведомство 1
17.04.2008 Е-правительство и реформа госуправления: видеоконференция WB в Зеленограде 1
28.04.2007 Информационное общество: Россия на уровне Египта 1
20.12.2006 2007: Россия обретет свою ИТ-стратегию 1
27.11.2006 4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва 1
14.11.2006 4 декабря откроется конференция "EVA 2006 Москва" 1
07.11.2006 4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва 1
07.09.2006 Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября 1
31.05.2006 1 июня пройдет конференция "Электронный округ" 1
05.12.2005 Награждены победители конкурса "Лучший регион в сфере ИКТ" 1
02.11.2005 В РБК подвели итоги второй волны автоматизации органов госвласти РФ 1
21.10.2005 Продолжается прием заявок от субъектов Российской Федерации на участие в конкурсе "Лучший регион в сфере ИКТ 2005" 1
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
05.10.2005 Богатые регионы России почти готовы к e-правительству 1
28.09.2005 В рамках "Инфокома" состоится конференция "Готовность регионов России к информационному обществу и электронному правительству" 2
26.09.2005 "Премия Рунета-2005": 5 дней до завершения приема заявок 1
10.06.2005 "РБК Центр" проведет конкурс "Лучший регион в сфере ИКТ" 1
26.05.2005 Россия и ЮНЕСКО готовятся к Всемирному саммиту по информационному обществу 1
28.01.2005 Электронные библиотеки вне закона? 1
18.01.2005 Закон об ЭЦП пока только вредит 1
26.11.2004 Монополисты связи сдерживают доступ в интернет 1
25.10.2004 Россия к информационному обществу пока не готова 2
02.12.2003 В РФ запущена сеть региональных порталов развития 2
26.05.2003 ПРИОР и Microsoft: первые итоги сотрудничества 1
27.07.2001 Запуск Российского портала развития 1
21.02.2001 Всемирный банк и РБК создают Русский портал развития 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

ИРИО и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24656 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 2
Oracle Corporation 6704 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 1
HP Inc. 5689 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Крок - Croc 1777 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
МегаФон 8915 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 1
Ростелеком 9732 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Naumen - Наумен 627 1
Cisco Systems 5120 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
РВК - Российская венчурная компания 549 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
РБК Центр 16 2
Почта России ПАО 2118 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Резонанс НПП 370 1
инфоДонор 2 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 6 1
Студия ТриТэ Никиты Михалкова 2 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Ford 412 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 7
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 6
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 222 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 201 1
Конституционный суд РФ 107 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 106 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1725 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 6
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 5
Оцифровка - Digitization 4561 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 4
Стандартизация - Standardization 2135 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 4
Электронная библиотека - Electronic Library 253 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16174 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9342 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8587 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1250 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8208 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1466 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 646 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1749 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 557 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 769 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2761 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 205 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Nortel Networks Succession 11 1
Naumen Telecom 8 1
Информтехника ГК - МиниКом 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
Хохлов Юрий 15 12
Рейман Леонид 1051 4
Ершова Татьяна 6 4
Бяхов Олег 59 3
Лихачев Дмитрий 9 3
Щеголев Игорь 698 2
Смирнов Анатолий 10 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Прянишников Николай 292 2
Шалманов Сергей 201 2
Солонин Виталий 89 2
Церенов Церен 47 2
Шапошник Сергей 2 2
Фролов Павел 84 1
Забелин Вячеслав 13 1
Новикова Елена 88 1
Шадаев Максут 1014 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Собянин Сергей 385 1
Песков Дмитрий 106 1
Серебряникова Анна 72 1
Дергунова Ольга 119 1
Солодухин Константин 119 1
Качанов Олег 114 1
Нарышкин Сергей 51 1
Шаронов Андрей 59 1
Меркутов Алексей 7 1
Попов Алексей 336 1
Сидорюк Алексей 11 1
Фурсенко Андрей 128 1
Якушев Михаил 50 1
Федотова Екатерина 4 1
Матюхин Владимир 61 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Петров Анатолий 6 1
Агамирзян Игорь 74 1
Михалков Никита 14 1
Михайлов Алексей 74 1
Сапельников Сергей 109 1
Овчинников Борис 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14216 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 5
Европа 21795 4
Япония 13299 3
Польша - Варшава 107 3
Великобритания - Лондон 2387 3
Германия - Берлин 715 3
Китай - Пекин - Beijing 1003 3
Чехия - Прага 197 3
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 127 3
Италия - Тоскана - Флоренция 22 3
Израиль - Иерусалим 108 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1388 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 842 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1295 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 2
Земля - планета Солнечной системы 10392 2
Дания - Королевство 1298 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 2
Европа Восточная 3078 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1175 2
Африка - Африканский регион 3484 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - СФО - Омская область 676 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 1
Россия - УФО - Челябинская область 1218 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 650 1
Казахстан - Республика 5548 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 28
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 8
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 5
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5790 4
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 3
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2911 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 886 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 2
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2664 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 2
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
ComputerWorld 144 1
Regnum - Регнум 112 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 4
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Медиалогия 31 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 4
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 4
РАН - Российская академия наук 1880 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Российская инженерная академия 13 1
ИнфоКом 102 3
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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