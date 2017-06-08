Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom

Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков вокруг собственных сервисов», - отметил Александр Мурышкин, руководитель проекта «Виртуальная АТС».«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) – оператор связи, действующий на рынке комплексных телек

Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений Оператор связи Zebra Telecom объявил о запуске нового мобильного приложения для корпоративных клиентов, позволяющего пользователям услуг телефонии совершать звонки со своих мобильных устройств на базе iOS и A

Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС «Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) начинает второй этап разработки собственного облачного с

Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium «Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) объявила о завершении внедрения новой виртуальной АТС и

Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков «Зебра Телеком» (бренд «Zebra Telecom») представил своим корпоративным пользователям новую усл

Bell Integrator разработал виртуальную АТС для «Зебра Телеком» Bell Integrator завершил разработку виртуальной АТС для компании «Зебра Телеком». Виртуальная АТС предназначена для предоставления услуг IP-телефонии корпорати

«Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» сообщил об увеличении продаж в бизнес-центрах на 10%, благодаря внедрению новы

Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink Компания «Зебра Телеком» заключила договор с компанией «АйПиМатика», согласно которому карта связи «Зебра Телеком» входит в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Y

Услуги «Зебра Телеком» можно оплатить через терминалы московского «Сбербанка» Теперь владельцы универсальных карт «Зебра Телеком» могут оплатить услуги связи и пополнить баланс своего счета в любом из более 1000 терминалов «Московского банка Сбербанка России», по банковской карте или наличными. Для пополнен

«Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус» Компания «Зебра Телеком» заключила договор с российским производителем и поставщиком канцелярских товаров компанией «Комус» на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с исполь

За первый месяц продаж «Зебра Телеком» реализовала более 5 тыс. своих новых карт связи Российский оператор связи «Зебра Телеком» сообщил о том, что за первый месяц продаж компания реализовала в регионах Росс

«ИТ Техно» выступит агентом оператора «Зебра Телеком» по оказанию услуг корпоративным клиентам Казани Российский оператор связи «Зебра Телеком» заключил договор с компанией «ИТ Техно» – одним из крупнейших в Татарстане дис

Карты «Зебра Телеком» можно приобрести по SMS Компания «Зебра Телеком», российский оператор IP-телефонии, совместно с компанией «Союзтелеком» предоставила абонентам сотовой сети «Билайн» возможность покупки телефонных карт связи через SMS. Для приоб

«Зебра Телеком» заключила агентский договор на предоставление услуг интернет-телефонии с компанией «Ланкей» Компания «Зебра Телеком» заключила агентский договор с российским системным интегратором - компанией «Л

«Зебра Телеком» запустил «Mobi.Деньги» 21 марта открыт новый сервис для владельцев карт «Зебра Телеком», который позволяет пополнять баланс карт с помощью мобильного телефона или через сайт платежной системы «Mobi.Деньги». Пополнение баланса карты происходит за счет списания средст

«Зебра Телеком» инвестировала $600 тыс. в сеть внутризоновой связи в Якутии Компания "Зебра Телеком" получила разрешение надзорных органов на эксплуатацию сети фиксированной внутризоновой телефонной связи в Республике Саха (Якутия); инвестиции в строительство составили более $60

«Зебра Телеком» стала проводным оператором Хорошо известный оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» получил официальное разрешение надзорных органов на коммерческую эксплуатацию

«Зебра телеком» вывела номера 8-800 на массовый рынок Компания «Зебра Телеком», входящая в группу компаний «Ростелеком», разработала услугу Zebra Freephone. Она позволяет самостоятельно, без обращения в офис оператора, через специальный веб-интерфейс приобр

«Зебра телеком» сдала в эксплуатацию сеть фиксированной связи в Петербурге Компания «Зебра Телеком», универсальный оператор, работающий на корпоративном, потребительском и межоператорском рынках в семи регионах России, ввела в коммерческую эксплуатацию сеть фиксированной внутри

«Зебра Телеком» запустила универсальный узел связи в Воронеже Компания «Зебра Телеком» сообщила о введении в эксплуатацию универсального узла связи в Воронеже. По результатам проверки надзорными органами выдано разрешение на эксплуатацию сроком действия до 28 июля

«Зебра-телеком» построит фиксированную сеть в Петербурге Компания «Зебра Телеком» собирается завершить строительство сети фиксированной зоновой связи в Петербурге до конца этого года. Такую сеть компания уже построила в Москве на основе высокоскоростной мульти

«Зебра Телеком» выходит на рынок фиксированной зоновой телефонии в Москве Компания «Зебра Телеком» - универсальный оператор, работающий на корпоративном, потребительском и межоп

"Зебра телеком" перешла на рублевую тарификацию Телекоммуникационная компания «Зебра телеком» перешла на рублевую систему тарификации услуг для всех пользователей предоплач

"Зебра телеком" снизила тарифы на IP-телефонию С 14 ноября компания «Зебра Телеком Санкт-Петербург» снизила тарифы на звонки по направлениям Азербайджан и Грузия

Россвязьнадзор выдал 12 предписаний об устранении нарушений "Зебра Телеком" Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ (Россвязьнадзор) по Нижегородской области выдало 12 предписаний об устранении выявленных нарушений "Зебра Телеком", сообщает РБК. В августе 2006 г. Россвязьнадзор провел проверку "Зебра Телеком" по обращению жителя Нижнего Новгорода. Жалоба была направлена в адрес Россвязьнадзора терри

"Зебра Телеком" прорвалась на межгород Компания «Зебра Телеком», входящая в тройку лидеров по предоставлению услуг телефонии и доступа в интер

МТТ и "Зебра Телеком" заключили первое агентское соглашение на оказание услуг дальней связи Компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), национальный оператор дальней связи, и «Зебра Телеком», предоставляющая услуги телефонии на основе технологии IP, объявили о подписании агентского соглашения на оказание услуг междугородной и международной связи и договора о присоеди

Услуги "Хостинг-Центра РБК" можно оплатить картами "Зебра" Пользователи «Зебра Телеком» смогут воспользоваться хостингом, регистрацией доменных имен и веб-конструктор

"Зебра" хочет получить лицензию на дальнюю связь Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» подала в Россвязьнадзор заявку на получение лицензии на предоставление услуг дальней связи. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь оператора Екатерина Андреева. По ее словам, пакет

"Зебра Телеком" предоставит услуги дальней связи через таксофонную сеть МГТС IP-оператор «Зебра Телеком» подписала договор с «Московской городской телефонной сетью» (МГТС) на предоставление услуг дальней связи через ее таксофонную сеть, сообщает РБК. Договор предусматривает оказание

В "Зебра Телеком" назначен технический директор «Зебра Телеком» объявляет о назначении Дениса Петухова на должность руководителя технического департамента компании. Кадровое назначение связано с переходом Сергея Саркисова, раннее занимавшего

"Зебра" внедрила систему распределения голосового трафика Сегодня компания «Зебра Телеком», провайдер услуг IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о внедрении системы динамического распределения голосового трафика в своей сети. Система динамического распределения

"Зебра Телеком" предложила бесплатный интернет Компания «Зебра Телеком» с 14 февраля по 31 марта 2005 года вводит специальное предложение по вечернему доступу в интернет по картам серии «Зебра Зодиак». Абонентам, активировавшим универсальные карты се

IP-телефония: спасайся, кто может? Investments. Ltd». Вместе с тем, г-н Каледин сообщил, что уже полтора года назад венчурный проект «Зебра Телеком» достиг точки развития, после которой целесообразным стало привлечение стратеги

"Зебра" открыла хот-спот на Московском вокзале Компания «Зебра Телеком СПб», оператор IP-телефонии и доступа в интернет в Северо-Западном регионе Росс

Сеть IP-телефонии «Зебра Телеком» запустят в Западной Сибири Компания «Зебра Телеком» заключила партнерское соглашение, предусматривающее присоединение новокузнецко

"Зебра Телеком" увеличила полугодовой оборот на 42% За 1 финансовое полугодие 2004 г. оборот компании «Зебра Телеком» составил $9,6 млн., что на 42% превышает аналогичный показатель за 2 полугодие 2003 г. Аналитики прогнозируют оборот компании в 2004 г. на уровне $22-24 млн. Доля розничного сект

"Зебра Телеком" подключилась к VOIP- сети "Ростелекома" Компания «Зебра Телеком», предоставляющая услуги IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о заключен

"Зебра Телеком" расширяет дилерскую сеть Компания «Зебра Телеком», предоставляющая услуги IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о начале распространения ПИН-кодов для корпоративных клиентов через дилерские сети своих партнеров. Корпоратив