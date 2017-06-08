Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom

Всего 100 дел, на cумму 849 576 987 ₽*
|08.06.2017
Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков
вокруг собственных сервисов», - отметил Александр Мурышкин, руководитель проекта «Виртуальная АТС».«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) – оператор связи, действующий на рынке комплексных телек
|09.08.2016
Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений
Оператор связи Zebra Telecom объявил о запуске нового мобильного приложения для корпоративных клиентов, позволяющего пользователям услуг телефонии совершать звонки со своих мобильных устройств на базе iOS и A
|19.05.2016
Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС
«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) начинает второй этап разработки собственного облачного с
|23.11.2015
Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium
«Зебра Телеком» (бренд Zebra Telecom) объявила о завершении внедрения новой виртуальной АТС и
|15.07.2015
Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков
«Зебра Телеком» (бренд «Zebra Telecom») представил своим корпоративным пользователям новую усл
|01.04.2015
Bell Integrator разработал виртуальную АТС для «Зебра Телеком»
Bell Integrator завершил разработку виртуальной АТС для компании «Зебра Телеком». Виртуальная АТС предназначена для предоставления услуг IP-телефонии корпорати
|12.08.2013
«Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps
Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» сообщил об увеличении продаж в бизнес-центрах на 10%, благодаря внедрению новы
|29.03.2011
Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink
Компания «Зебра Телеком» заключила договор с компанией «АйПиМатика», согласно которому карта связи «Зебра Телеком» входит в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Y
|28.01.2011
Услуги «Зебра Телеком» можно оплатить через терминалы московского «Сбербанка»
Теперь владельцы универсальных карт «Зебра Телеком» могут оплатить услуги связи и пополнить баланс своего счета в любом из более 1000 терминалов «Московского банка Сбербанка России», по банковской карте или наличными. Для пополнен
|07.09.2010
«Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус»
Компания «Зебра Телеком» заключила договор с российским производителем и поставщиком канцелярских товаров компанией «Комус» на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с исполь
|28.06.2010
За первый месяц продаж «Зебра Телеком» реализовала более 5 тыс. своих новых карт связи
Российский оператор связи «Зебра Телеком» сообщил о том, что за первый месяц продаж компания реализовала в регионах Росс
|23.06.2010
«ИТ Техно» выступит агентом оператора «Зебра Телеком» по оказанию услуг корпоративным клиентам Казани
Российский оператор связи «Зебра Телеком» заключил договор с компанией «ИТ Техно» – одним из крупнейших в Татарстане дис
|18.06.2010
Карты «Зебра Телеком» можно приобрести по SMS
Компания «Зебра Телеком», российский оператор IP-телефонии, совместно с компанией «Союзтелеком» предоставила абонентам сотовой сети «Билайн» возможность покупки телефонных карт связи через SMS. Для приоб
|09.06.2010
«Зебра Телеком» заключила агентский договор на предоставление услуг интернет-телефонии с компанией «Ланкей»
Компания «Зебра Телеком» заключила агентский договор с российским системным интегратором - компанией «Л
|21.03.2008
«Зебра Телеком» запустил «Mobi.Деньги»
21 марта открыт новый сервис для владельцев карт «Зебра Телеком», который позволяет пополнять баланс карт с помощью мобильного телефона или через сайт платежной системы «Mobi.Деньги». Пополнение баланса карты происходит за счет списания средст
|29.01.2008
«Зебра Телеком» инвестировала $600 тыс. в сеть внутризоновой связи в Якутии
Компания "Зебра Телеком" получила разрешение надзорных органов на эксплуатацию сети фиксированной внутризоновой телефонной связи в Республике Саха (Якутия); инвестиции в строительство составили более $60
|26.10.2007
«Зебра Телеком» стала проводным оператором
Хорошо известный оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» получил официальное разрешение надзорных органов на коммерческую эксплуатацию
|26.10.2007
«Зебра телеком» вывела номера 8-800 на массовый рынок
Компания «Зебра Телеком», входящая в группу компаний «Ростелеком», разработала услугу Zebra Freephone. Она позволяет самостоятельно, без обращения в офис оператора, через специальный веб-интерфейс приобр
|25.10.2007
«Зебра телеком» сдала в эксплуатацию сеть фиксированной связи в Петербурге
Компания «Зебра Телеком», универсальный оператор, работающий на корпоративном, потребительском и межоператорском рынках в семи регионах России, ввела в коммерческую эксплуатацию сеть фиксированной внутри
|19.09.2007
«Зебра Телеком» запустила универсальный узел связи в Воронеже
Компания «Зебра Телеком» сообщила о введении в эксплуатацию универсального узла связи в Воронеже. По результатам проверки надзорными органами выдано разрешение на эксплуатацию сроком действия до 28 июля
|07.09.2007
«Зебра-телеком» построит фиксированную сеть в Петербурге
Компания «Зебра Телеком» собирается завершить строительство сети фиксированной зоновой связи в Петербурге до конца этого года. Такую сеть компания уже построила в Москве на основе высокоскоростной мульти
|05.09.2007
«Зебра Телеком» выходит на рынок фиксированной зоновой телефонии в Москве
Компания «Зебра Телеком» - универсальный оператор, работающий на корпоративном, потребительском и межоп
|18.12.2006
"Зебра телеком" перешла на рублевую тарификацию
Телекоммуникационная компания «Зебра телеком» перешла на рублевую систему тарификации услуг для всех пользователей предоплач
|14.11.2006
"Зебра телеком" снизила тарифы на IP-телефонию
С 14 ноября компания «Зебра Телеком Санкт-Петербург» снизила тарифы на звонки по направлениям Азербайджан и Грузия
|20.09.2006
Россвязьнадзор выдал 12 предписаний об устранении нарушений "Зебра Телеком"
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи РФ (Россвязьнадзор) по Нижегородской области выдало 12 предписаний об устранении выявленных нарушений "Зебра Телеком", сообщает РБК. В августе 2006 г. Россвязьнадзор провел проверку "Зебра Телеком" по обращению жителя Нижнего Новгорода. Жалоба была направлена в адрес Россвязьнадзора терри
|31.01.2006
"Зебра Телеком" прорвалась на межгород
Компания «Зебра Телеком», входящая в тройку лидеров по предоставлению услуг телефонии и доступа в интер
|22.07.2005
МТТ и "Зебра Телеком" заключили первое агентское соглашение на оказание услуг дальней связи
Компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), национальный оператор дальней связи, и «Зебра Телеком», предоставляющая услуги телефонии на основе технологии IP, объявили о подписании агентского соглашения на оказание услуг междугородной и международной связи и договора о присоеди
|05.07.2005
Услуги "Хостинг-Центра РБК" можно оплатить картами "Зебра"
Пользователи «Зебра Телеком» смогут воспользоваться хостингом, регистрацией доменных имен и веб-конструктор
|22.06.2005
"Зебра" хочет получить лицензию на дальнюю связь
Оператор IP-телефонии «Зебра Телеком» подала в Россвязьнадзор заявку на получение лицензии на предоставление услуг дальней связи. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь оператора Екатерина Андреева. По ее словам, пакет
|06.06.2005
"Зебра Телеком" предоставит услуги дальней связи через таксофонную сеть МГТС
IP-оператор «Зебра Телеком» подписала договор с «Московской городской телефонной сетью» (МГТС) на предоставление услуг дальней связи через ее таксофонную сеть, сообщает РБК. Договор предусматривает оказание
|12.05.2005
В "Зебра Телеком" назначен технический директор
«Зебра Телеком» объявляет о назначении Дениса Петухова на должность руководителя технического департамента компании. Кадровое назначение связано с переходом Сергея Саркисова, раннее занимавшего
|02.03.2005
"Зебра" внедрила систему распределения голосового трафика
Сегодня компания «Зебра Телеком», провайдер услуг IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о внедрении системы динамического распределения голосового трафика в своей сети. Система динамического распределения
|14.02.2005
"Зебра Телеком" предложила бесплатный интернет
Компания «Зебра Телеком» с 14 февраля по 31 марта 2005 года вводит специальное предложение по вечернему доступу в интернет по картам серии «Зебра Зодиак». Абонентам, активировавшим универсальные карты се
|02.02.2005
IP-телефония: спасайся, кто может?
Investments. Ltd». Вместе с тем, г-н Каледин сообщил, что уже полтора года назад венчурный проект «Зебра Телеком» достиг точки развития, после которой целесообразным стало привлечение стратеги
|14.12.2004
"Зебра" открыла хот-спот на Московском вокзале
Компания «Зебра Телеком СПб», оператор IP-телефонии и доступа в интернет в Северо-Западном регионе Росс
|06.12.2004
Сеть IP-телефонии «Зебра Телеком» запустят в Западной Сибири
Компания «Зебра Телеком» заключила партнерское соглашение, предусматривающее присоединение новокузнецко
|20.09.2004
"Зебра Телеком" увеличила полугодовой оборот на 42%
За 1 финансовое полугодие 2004 г. оборот компании «Зебра Телеком» составил $9,6 млн., что на 42% превышает аналогичный показатель за 2 полугодие 2003 г. Аналитики прогнозируют оборот компании в 2004 г. на уровне $22-24 млн. Доля розничного сект
|30.08.2004
"Зебра Телеком" подключилась к VOIP- сети "Ростелекома"
Компания «Зебра Телеком», предоставляющая услуги IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о заключен
|06.08.2004
"Зебра Телеком" расширяет дилерскую сеть
Компания «Зебра Телеком», предоставляющая услуги IP-телефонии и доступа в интернет, объявила о начале распространения ПИН-кодов для корпоративных клиентов через дилерские сети своих партнеров. Корпоратив
|24.06.2004
"Зебра Телеком" и "Альт Телеком" выпустили телефонные карты
Сегодня компания «Зебра Телеком» и сеть салонов сотовой связи «Альт Телеком» объявили о выпуске совместных телефонных карт для международной/междугородней связи. Карты, выпускаемые в трех номиналах – 5, 10 и 20
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Каледин Виктор 13 11
|Кудрин Сергей 12 11
|Слизень Виталий 244 4
|Овчинников Борис 129 3
|Саркисов Сергей 13 3
|Зигуля Юрий 17 3
|Малис Александр 158 3
|Проколов Роман 48 2
|Кузьмин Андрей 11 2
|Беловолов Сергей 3 2
|Рейман Леонид 1063 2
|Толмачева Татьяна 35 2
|Королев Игорь 65 1
|Мурышкин Александр 1 1
|Вартанян Александр 5 1
|Морошкин Александр 118 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Солонин Виталий 89 1
|Масленников Игорь 36 1
|Нефедов Павел 46 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Савцов Олег 50 1
|Саяпина Елена 46 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Горбачев Михаил 35 1
|Шенкер Олег 22 1
|Измайлов Юрий 19 1
|Репин Николай 18 1
|Кабулаев Иван 18 1
|Чураев Николай 14 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Труфанов Владимир 15 1
|Клименко Антон 11 1
|Усов Михаил 11 1
|Иванов Даниил 8 1
|Фоменков Сергей 9 1
|Верещагин Анатолий 9 1
|Связь-Экспокомм 260 1
|ИнфоКом 118 1
